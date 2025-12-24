„Cadou” de Crăciun: Veteranul șef al Finanțelor bihorene, Ioan Mihaiu, detașat din funcție. „Ne convine, nu ne convine, mergem”

Cel mai longeviv șef de instituție din Oradea, Ioan Mihaiu, director executiv al Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor, își pierde funcția pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. Fără ca acest lucru să fi fost comunicat public, nici măcar de el, Mihaiu a fost detașat de la șefia AJFP Bihor ca director adjunct la o Administrație Financiară de sector din București. Schimbarea este percepută ca o sancțiune pentru neîndeplinirea unor obiective ale instituției, însă Mihaiu afirmă că, dimpotrivă, este o recunoaștere a experienței sale.

