Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia: „De data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!”
Bihoreanul, 22 decembrie 2025 21:50
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat luni seara că și-a dat demisia din guvernul premierului Ilie Bolojan, iar decizia sa este definitivă. El spune că nu și-a dorit niciodată o carieră politică, ci a acceptat în două rânduri funcția pentru „a ajuta țara” într-o perioadă de criză.
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Reabilitarea clădirii principale a Şcolii Generale 16 din Oradea este în curs de finalizare. Birta: „Din ianuarie, elevii vor intra în aceste clase” (FOTO / VIDEO) # Bihoreanul
Lucrările de reabilitare a clădirii Şcolii Generale 16 din Oradea, derulate cu finanţare europeană, sunt în curs de finalizare. Reamenajarea corpului principal cu intrare din strada Călugăreni a fost finalizată în proporţie de 90%. Începând din ianuarie, elevii şcolii, care pe perioada lucrărilor învaţă în două schimburi, vor reveni în sălile de clasă modernizate.
Acum 2 ore
20:40
Moș Crăciun a ajuns cu o autospecială de intervenție la sediul ISU Bihor, înaintea tradiționalului concert de colinde (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Zeci de pompieri bihoreni au adus luni spiritul sărbătorilor la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” din Oradea, unde au organizat tradiționalul concert de colinde, ajuns la ediția a IX-a. Înainte de concert, Moș Crăciun a venit cu o autospecială a ISU, ca să le aducă daruri copiilor pompierilor.
Acum 4 ore
19:30
Muzicianul britanic Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „The Road to Hell”, „Driving Home for Christmas” și „Looking for the Summer”, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Familia sa a confirmat vestea tristă printr-un comunicat oficial.
18:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru intervalul 22 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, valabilă pentru regiunea Crișana, așadar și pentru județul Bihor.
Acum 6 ore
17:20
Colectarea deșeurilor rămâne neschimbată în anul 2026, în Oradea. Vezi calendarul pentru strada ta! # Bihoreanul
Oradea va intra în anul 2026 cu aceleași reguli și aceleași fracții de deșeuri, motiv pentru care calendarele de colectare de la populație și de la persoanele juridice rămân neschimbate. Rutina cu care s-au obișnuit locuitorii de la case va continua pe ambele zone în care e împărțit municipiul Oradea: joi și vineri, RER Vest colectează deșeurile pe străzile situate preponderent pe malul stâng al Crișului Repede, iar luni și marți, pe malul drept.
16:30
Ultimele zile în care angajatorii se pot înregistra în REGES fără să riște sancțiuni. În Bihor, 92% din angajatorii s-au înrolat # Bihoreanul
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor reamintește că angajatorii au obligația să se înregistreze în sistemul REGES Online până la 31 decembrie 2025, pentru că de anul viitor toate raportările se vor face prin această platformă. În prezent, în Bihor, procentul celor care s-au înrolat în REGES ajunge la 92%.
Acum 8 ore
15:30
„Îngrijim cu inimă”: bolnavii și vârstnicii din Bihor pot avea parte de servicii medicale acasă non-stop, inclusiv de sărbători # Bihoreanul
Sub motto-ul „Îngrijim cu inimă”, cadrele medicale de la Clarimed, o întreprindere socială medicală din Sânmartin, oferă servicii medicale non-stop la domiciliu pentru bolnavi și vârstnici cu mobilitate redusă, de la consultații, la tratamente injectabile sau perfuzii, până la fizioterapie. Deocamdată prețurile sunt accesibile, dar asociația își propune să ofere servicii subvenționate sau gratuite.
14:40
Traficul rutier în centrul Oradiei va fi închis de Revelion pentru focurile de artificii # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulație din cadrul Primăriei a aprobat luni, în una dintre ultimele ședințe din 2025, mai multe restricții de circulație pentru sfârșitul de an și începutul anului viitor. Traficul auto în centrul orașului va fi închis în noaptea dintre ani cu ocazia focurilor de artificii. Constructorul Webuild a cerut prelungirea restricțiilor în zona podurilor feroviare din zonele Dragoș Vodă și Crângului.
14:10
Arbitrii bihoreni, la bilanț: realizări sportive, premiere și trei nume pe lista FIFA (FOTO) # Bihoreanul
Arbitrii bihoreni au tras linie la finalul anului 2025, la întâlnirea organizată la Băile Felix, un eveniment care a adus în prim-plan realizările sportive, implicarea în comunitate și o premieră istorică: trei reprezentanți ai județului pe lista FIFA.
Acum 12 ore
14:00
Pentru doi șoferi din Bihor, controalele rutiere din weekend s-au încheiat în arestul Poliției, după ce au fost prinși în stare de ebrietate la volan, la Beiuș și Vașcău. Ambii s-au ales cu dosare penale și au rămas fără permisele de conducere.
13:30
Răzmeriță la Lugașu de Jos: Romii care urmau să primească bani de lemne au primit amenzi. Primarul Sorban Levente, dispărut pentru trei săptămâni (VIDEO) # Bihoreanul
Aproximativ 300 de localnici de etnie romă din comuna Lugașu de Jos au luat cu asalt Primăria, luni dimineață, când urmau să-și ridice ajutoarele pentru încălzire, în valoare de 1.600 lei, dar au aflat că din această sumă li se rețin amenzi de câte 950 lei primite cu o zi înainte, despre care nu știuseră. Oamenii l-au înjurat pe primarul Sorban Levente, dar în lipsă: acesta a „anunțat” pe TikTok și Facebook că nu va fi de găsit trei săptămâni.
13:10
Accidentul mortal de la Fegernic: victima circula pe mijlocul drumului, pe întuneric, fără vestă reflectorizantă # Bihoreanul
Accidentul mortal produs luni dimineață pe drumul județean 767A, în apropiere de Fegernic, a fost provocat de neatenția victimei, o femeie de 67 de ani, care circula pe mijlocul drumului, pe întuneric, fără vestă reflectorizantă sau alt element care să o facă vizibilă pentru șoferi.
12:50
De la 1 ianuarie 2026, serviciile de salubrizare din Oradea se vor scumpi, ca urmare a indexării tarifelor de colectare și transport a deșeurilor cu rata inflației. RER Vest a anunțat care vor fi noile tarife în municipiul reședință de județ.
12:50
Ai, n-ai, dai! Consiliul Local Oradea a hotărât majorarea drastică a impozitelor în 2026. Vezi toate cifrele! # Bihoreanul
Impozitul pe apartamente va crește în Oradea, de anul viitor, cu peste 80%, ca urmare a „exploziei” fiscalității locale declanșate de Guvernul Bolojan. Consiliul Local a hotărât majorarea impozitelor în paralel cu reducerea facilităților pentru proprietarii care și-au reabilitat imobilele, eliminarea scutirilor pentru persoanele cu handicap și majorarea taxelor, ceea ce va aduce bugetului local un plus de aproape 10 milioane euro.
12:10
Primul verdict în cazul medicilor din Oradea inculpaţi pentru moartea unui copil de 2 ani . Faptele se prescriu în 2026 # Bihoreanul
Judecătoria Oradea a pronunțat luni primul verdict în dosarul revoltător al morții lui Tudor, un copil de 2 ani și 6 luni, ținut în sertarele procurorilor vreme de 7 ani și trimis în fața judecătorilor abia anul trecut, cu doi medici pediatri inculpați pentru malpraxis: Mircea Silviu Matei și Mihaela Raluca Guleș. În urma dezbaterilor, instanţa l-a găsit vinovat doar pe Matei, care a şi fost condamnat, dar numai cu suspendare, în timp ce doctorița Guleș a fost achitată. Din cauza tergiversării cercetărilor, răspunderea penală pentru faptele comise se va prescrie în primăvara viitoare.
11:50
Compania de Apă Oradea informează utilizatorii că, în perioada sărbătorilor de iarnă, activitatea cu publicul va fi afectată de zilele naționale libere.
11:10
Atac cibernetic la Apele Române. Au fost blocate și serverele ABA Crișuri, iar hackerii cer o recompensă # Bihoreanul
Administrația Națională Apele Române a fost victima unui atac cibernetic de tip ransomware, fiind blocate mai multe stații de lucru și servere. 10 administrații bazinale din țară sunt victime ale atacului, inclusiv ABA Crișuri, care acum nu-și mai poate accesa programele specifice cu care lucrează. Hackerii cer o recompensă, dar autoritățile nu au dezvăluit ce pretind aceștia.
10:40
Alungat de Domnul Zuckerberg: Fostul preot Ciprian Mega s-a trezit cu contul de Facebook suspendat # Bihoreanul
Fostul preot ortodox Ciprian Mega se prezintă fanilor de pe Facebook, mai nou, cu... contul gol, unul nou, după ce tot anul trecut și anul acesta a folosit copios platforma pentru a se război cu episcopul Sofronie, dar și pentru a face politică.
09:50
Târgul de Crăciun își așteaptă vizitatorii și în această săptămână, care prilejuiește și concerte de colinde, expoziții și un program bogat la cinematografe.
Acum 24 ore
09:00
Din 2026, textilele devin a șasea fracție obligatorie de colectare. Bihorenii trebuie să se pregătească pentru o schimbare majoră # Bihoreanul
Începând cu 1 ianuarie 2026, toți utilizatorii casnici din România vor avea obligația de a colecta separat deșeurile textile, acestea devenind a șasea fracție distinctă de deșeu menajer, alături de plastic/metal, hârtie/carton, sticlă, biodegradabil și rezidual.
08:30
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Birtașul vrea să-i demonstreze Bolovanului că putem supraviețui și cu bani mărunți # Bihoreanul
Cum arată evenimentele săptămânii trecute, prin ochii lui Bihorel: Birtașul, despre taxele de anul viitor: „Cred că suntem un popor de șoferi, altfel nu-mi explic de ce la dezbaterile publice pentru taxe au venit doar reprezentanții unei firme de taxiuri”. „Dar în rest taxele rămân neschimbate?”. „Ar fi culmea. Dacă Bolovan nu poate crește după cum vrea taxele la nivel național, măcar noi să-i arătăm că nu l-am uitat și să dăm țării exemplu că se poate supraviețui cu bani mărunți”.
08:00
Accident grav în Fegernic: pieton în stop cardio respirator, după ce a fost lovit de o mașină # Bihoreanul
Un pieton a intrat în stop cardio respirator și îi sunt aplicate manevre de resuscitare, după ce a fost lovit de o mașină pe drumul județean 767A, în localitatea Fegernic.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Ultima ediție din an este una festivă, cu tradiționalul pictorial al Crăciuniței # Bihoreanul
Luni, 22 decembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Orădeanca Briana Magdaș, care a ajuns în semifinala show-ului Vocea României, este Crăciunița acestui an; Consiliul Local Oradea a hotărât majorarea drastică a impozitelor în 2026; Primăria a abandonat proiectul cel mai votat de orădeni la bugetarea participativă; BIHOREANUL a verificat ce au produs, în primul an, cei 13 deputați și senatori de Bihor.
Ieri
20:20
Mai mulți membri ai comunității SUP (stand-up paddle) din Oradea s-au reunit sâmbătă după amiaza pentru o acțiune aparte: s-au costumat fie în Moș Crăciun, fie în spiridușii care-l ajută pe bătrânul cel darnic de la Polul Nord și au dat o tură pe plăcile speciale de stand-up paddle, pe apa Crișului Repede. Tot ei au pregătit dulciuri pentru copiii întâlniți în centrul orașului și au lăsat niște donații și în urna ZU din „Orașul Faptelor Bune”.
19:50
„Viața voastră să devină semn de nădejde într-o lume rănită”: În Pastorala de Crăciun, episcopul Virgil Bercea vorbește despre lumina din întuneric, speranță și pace (VIDEO) # Bihoreanul
Episcopul greco-catolic de Oradea Virgil Bercea urează sărbători cu bine un An Nou cu sănătate și bucurie. În Pastorala de Crăciun vorbește despre lumina ce a strălucit în întuneric odată cu Nașterea Mântuitorului, despre încercări, războaie, despre jubileul speranței, despre noul Papa, despre Anul Hossu, despre noul arhiepiscop major Claudiu și despre reînnoire, căci „Dumnezeu însuși pășește în istoria noastră, o atinge cu blândețe, o vindecă și o binecuvântează”.
18:40
Martorul a povestit că mirii au venit cu un camion cu număr de Germania. La volan se afla însuși mirele, îmbrăcat cu costumul cu care absolvit liceul. Nunta a fost așa cum se aștepta toată lumea, mai cumpătată, la căminul cultural din Birtin. Mireasa purta minijupă, că Ilie a cerut să se taie din cheltuieli, inclusiv din rochie.
17:50
Reguli simple, cu efect maxim: RER Vest ne reamintește cum se colectează corect deșeurile # Bihoreanul
Reciclarea deșeurilor poate deveni realitate doar dacă fiecare dintre noi aruncăm resturile corect. RER Vest reamintește că regulile simple de colectare separată determină eficiența eforturilor de a fi valorificate și transformate în materii prime. Așa că merită respectate!
16:40
ISU Crișana avertizează: Instalațiile de brad pot provoca incendii. Pomul de Crăciun se poate aprinde în mai puțin de un minut # Bihoreanul
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor le recomandă bihorenilor să trateze cu atenție instalațiile electrice și decorațiunile folosite la brad, mai ales înaintea Crăciunului, când multe familii își împodobesc locuințele. Pompierii avertizează că o instalație cu defecțiuni sau o improvizație poate duce rapid la un incendiu.
15:50
VIDEO / Reacții după moartea tragică a fotoreporterei Mălina Guler din Oradea. Lidia Buble: „Sunt în stare de șoc!” # Bihoreanul
Moartea șocantă a tinerei fotoreportere orădene Mălina Guler, o prezență constantă la evenimentele din oraș, precum și la meciurile de fotbal din țară, i-a marcat pe apropiații și pe cunoscuții acesteia. Cântăreața Lidia Buble, cu care Mălina s-a îmbrățișat și fotografiat zilele trecute în „Orașul Faptelor Bune”, a transmis că este în stare de șoc după aflarea veștii privind decesul fetei.
15:00
VIDEO / Nicușor Dan: Întâlnirea de luni cu magistrații va fi publică. Președintele anunță un referendum în rândul corpului magistraților privind CSM # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică faptul că întâlnirea programată luni, 22 decembrie, cu magistrații va avea loc în mod public, precum și intenția de a iniția, în luna ianuarie, un referendum în rândul corpului magistraților privind modul în care acționează Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
14:50
Școala de Arte din Oradea lansează o carte aniversară la 100 de ani de la înființare. La eveniment va fi prezentă și strănepoata lui Francisc Hubic # Bihoreanul
Cartea Școala de Arte „Francisc Hubic” - 100, apariție aniversară, va fi lansată luni, 22 decembrie, ora 18, în Aula Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” din Oradea. La eveniment va fi prezentă și Eliza Seche, strănepoata lui Francisc Hubic, cel care a pus bazele instituției care a descoperit și susținut generații de artiști din numeroase domenii.
13:30
Premierul Ilie Bolojan, mesaj la 36 de ani de la Revoluție: „Să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase”. Unde era în decembrie 1989 (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, 21 decembrie, un mesaj oficial cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România, evocând sacrificiul celor care au ieșit în stradă în urmă cu 36 de ani și avertizând asupra riscului de a relativiza crimele regimului comunist.
12:20
Duminică are loc solstițiul de iarnă, momentul care marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an, precum și începutul iernii din punct de vedere astronomic. Fenomenul se produce la ora 17:03, ora României.
11:50
Cine a spart reclama de pe Pasajul Magheru: amenda o vor plăti niște apropiați ai liberalilor clujeni # Bihoreanul
Primăria Oradea are doar belele cu firma clujeană Nord Conforest, patronată de frații Dorin și Ioan Așchilean, apropiați ai liberalilor clujeni și ai primarului Emil Boc, care a abandonat mai multe lucrări de apă și canalizare în cartierul Episcopia și care reabilitează și Parcul 1 Decembrie. De parcă nu ajungea deranjul provocat de lucrările tărăgănate, angajații firmei mai și provoacă distrugeri.
10:40
Primarul Oradiei, Florin Birta, a anunțat vineri, în deschiderea ședinței de Consiliu Local în care au fost majorate cu peste 80% impozitele pe apartamentele orădenilor, o idee despre care a spus că nu a mai împărtăşit-o nimănui. El a mulţumit pentru colindele interpretate de grupul de călugări condus de arhimandritul Mihail Tărău, stareţul Mănăstirii Izbuc, şi a anunţat că vrea să lucreze pentru o zi în folosul așezământului.
09:20
Oradea ieri, Oradea azi: Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, între comunism și capitalism (FOTO) # Bihoreanul
Chiar și în anii ’50 ai regimului democrat-popular, cel mai dur al comunismului, se țineau sărbători. Atunci, Crăciunul nu era marcat oficial, ci numai în cadru familial foarte restrâns, însă bradul împodobit a rămas un simbol al „sărbătorilor de iarnă”, la care era așteptat Moș Gerilă. Discret, ziarele vremii anunțau publicul de punerea în vânzare a mărfurilor specifice, precum și a celor destinate „lunii cadourilor”...
20 decembrie 2025
23:40
CSM CSU Raiffeisen Oradea a suferit primul eșec al sezonului în Liga Națională de baschet masculin, fiind învinsă sâmbătă seara, la București, de Steaua, scor 72-68, într-un meci în care bihorenii au condus în prima parte, dar au cedat după pauză.
22:20
S-au strâns donații de 1,1 milioane de euro la „Orașul Faptelor Bune”. Daniel Buzdugan, pe scena din Oradea: „Radio ZU nu a încasat niciun ban din taxele voastre” # Bihoreanul
DJ-i Radio ZU au ieșit sâmbătă seara din studioul amenajat în Piața Unirii, la finalul celei de-a șasea ediții a campaniei „Orașul Faptelor Bune” găzduite de Oradea, și au anunțat pe scenă, în fața a mii de orădeni, că în total pentru cazurile sensibile prezentate de-a lungul celor șapte zile de emisie s-au strâns peste 1,15 milioane de euro. Atât Mihai Morar, cât și Daniel Buzdugan s-au referit la controverse legate de găzduirea repetată a campaniei de către Oradea, cel din urmă spunându-le spectatorilor că „Radio ZU nu a încasat niciun ban din taxele voastre”.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Trei mașini au fost grav avariate însă, din fericire, niciun șofer ori pasager din acestea nu a fost suferit răni care să necesite internarea în spital, în urma unui accident petrecut sâmbătă seara, în zona Cantemir din Oradea.
20:10
Termoficare Oradea a obţinut o păsuire de la plata celor 11,4 milioane de euro datorate municipalității # Bihoreanul
Societatea Termoficare Oradea se confruntă cu probleme financiare, în ciuda scumpirii gigacaloriei şi a subvenţiilor primite de la bugetul local. Consiliul Local Oradea a hotărât vineri, la cererea societăţii, să amâne termenul-limită pentru plata redevenţei pe care aceasta o datorează pentru folosirea bunurilor oraşului. Cele 11,4 milioane de euro, datorate pentru anul 2025 şi parţial pentru 2024, vor fi virate de operator abia în decembrie 2026.
18:40
Premierul Ilie Bolojan vorbește despre testarea vocațională obligatorie pentru elevi, printr-un proiect-pilot în Nord-Vest (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul României, Ilie Bolojan, a spus că, începând de anul viitor, ar putea fi introdusă o testare vocațională obligatorie pentru elevi, printr-un proiect-pilot cu finanțare europeană, aplicabil inițial în regiunea de Nord-Vest. Declarația a fost făcută în emisiunea Apropo TV, realizată de Andi Moisescu.
17:50
Concert extraordinar de colinde la Catedrala ortodoxă din Centrul Civic din Oradea cu Corala bărbătească „Armonia” # Bihoreanul
În prag de Crăciun, Catedrala ortodoxă Episcopală „Învierea Domnului” din Centrul Civic găzduiește un concert extraordinar de colinde al celebrei Corale bărbătești „Armonia” din Constanța, luni, 22 decembrie, de la ora 18.
16:50
Doi căței morți, băgați în saci, au fost găsiți pe un câmp din Oradea. Poliția Animalelor a deschis o anchetă # Bihoreanul
Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Bihor a deschis un dosar și face cercetări după ce, sâmbătă, polițiștii locali au găsit doi căței morți pe un câmp de pe strada Santăului din Oradea.
16:00
Bizon pe gazon. Încă o dată - pentru a câta oară? - covorul de gazon de pe strada Făgărașului a fost distrus de un șofer neatent sau nepăsător.
14:40
Doliu în presa locală: Tânăra care a murit după ce a căzut de la etajul 7 era o fotoreporteră din Oradea (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Tânăra de 27 de ani, care a murit după ce ar fi căzut de la etajul 7 al blocului Cicero, era o fotoreporteră activă la evenimentele din oraș, dar și la cele fotbalistice din țară. Mălina Guler s-a stins din viață sâmbătă dimineața, iar foștii ei colegi de la Bihon.ro și Jurnal bihorean, publicații cu care colabora, spun că era „o prezență plăcută, mereu binedispusă și zâmbăreață”.
13:20
Reforma curriculară la liceu, aprobată. Noile programe prevăd că un sfert din timp trebuie alocat activităților remediale # Bihoreanul
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că a semnat ordinul de ministru pentru aprobarea noilor programe școlare la nivel liceal, documentul cuprinzând 87 de anexe. Reforma curriculară vizează modernizarea conținuturilor de învățare după aproximativ 20 de ani, și va fi aplicată începând cu elevii de clasa a IX-a din anul școlar 2026 - 2027.
12:50
Gala de Excelență în Karate: au fost premiați cei mai buni sportivi ai anului în Bihor (FOTO) # Bihoreanul
Elitele din karate în Bihor au fost premiate joi seara, la Miersig, în cadrul Galei de Excelență organizate de World Sport Education Karate Union, eveniment dedicat performanței, disciplinei și valorilor care definesc acest sport.
11:40
Noua ediție a campaniei „Orașul Faptelor Bune” se încheie sâmbătă în centrul Oradiei. De la ora 20.30 sunt programate concertele susținute de Irina Rimes și Raluka și, în aceeași seară, Mihai Morar, Daniel Buzdugan și colegii lor vor anunța cuantumul total al banilor strânși din donații pentru diferite cauze sensibile și impresionante.
11:10
Biserica Ortodoxă Română și-a făcut propriul „Netflix”. Abonamentul lunar premium la noua platformă de streaming - 2 euro # Bihoreanul
Postul de televiziune al BOR, Trinitas TV, a anunțat lansarea unei noi platforme media, Trinitas Film, singura platformă de streaming cu conținut ortodox din lume. Aceasta va fi dedicată producțiilor audio-vizuale și filmelor documentare cu profil creștin ortodox, putând fi accesată de pe televizoare smart și telefoane mobile cu sisteme de operare atât Android, cât și iOS, iar un abonament lunar va costa doar 2 euro.
