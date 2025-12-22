Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia: „De data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă!”

13:30

Aproximativ 300 de localnici de etnie romă din comuna Lugașu de Jos au luat cu asalt Primăria, luni dimineață, când urmau să-și ridice ajutoarele pentru încălzire, în valoare de 1.600 lei, dar au aflat că din această sumă li se rețin amenzi de câte 950 lei primite cu o zi înainte, despre care nu știuseră. Oamenii l-au înjurat pe primarul Sorban Levente, dar în lipsă: acesta a „anunțat” pe TikTok și Facebook că nu va fi de găsit trei săptămâni.