Subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce ar fi tras ilegal cu arma. Nu mai poate ocupa funcția

Suspectați că ar fi tras cu arme Kalașnikov fără drept, într-un poligon al Ministerului Apărării, prefectul și subprefectul județului Olt au fost audiați până târziu în noapte. Cel de-al doilea s-a ales cu control judiciar și nu mai poate să rămână în funcție. Iar procurorii suspectează că militarii care le-ar fi pus la dispoziție armele […] Articolul Subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce ar fi tras ilegal cu arma. Nu mai poate ocupa funcția apare prima dată în PS News.

