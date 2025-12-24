România, între Macron și Trump: Bucureștiul nu are o strategie pentru finalul războiului
PSNews.ro, 24 decembrie 2025 12:10
În 2025, România s-a apropiat foarte mult de Franța în privința războiului din Ucraina, iar situația a fost gestionabilă până la un anumit punct. Ambiția lui Donald Trump de a găsi un acord de pace cu Vladimir Putin a pus întreaga Uniune Europeană într-o situație dificilă și vulnerabilă. În această situație, România a rămas fidelă
• • •
Acum 30 minute
12:10
Rogobete: Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august # PSNews.ro
Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în noua platformă din Sănătate care va funcționa din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, invitatul lui Cosmin Prelipceanu în studioul Digi24. Ministrul a oferit detalii despre noua platformă care o va înlocui pe cea de acum, care are 15
12:10
Mesajul Patriarhului Daniel de Crăciun: Hristos ia faţă de om, pentru ca noi să ne întoarcem permanent faţa spre El # PSNews.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, subliniază, în Pastorala de Crăciun, că, în societatea contemporană, marcată de 'secularizare sau indiferență duhovnicească', este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creștin 'de a fi vestitor sau apostol ai iubirii milostive a lui Hristos în lume'. Potrivit înaltului ierarh, Domnul Iisus Hristos a luat față de om
12:10
România, între Macron și Trump: Bucureștiul nu are o strategie pentru finalul războiului # PSNews.ro
În 2025, România s-a apropiat foarte mult de Franța în privința războiului din Ucraina, iar situația a fost gestionabilă până la un anumit punct. Ambiția lui Donald Trump de a găsi un acord de pace cu Vladimir Putin a pus întreaga Uniune Europeană într-o situație dificilă și vulnerabilă. În această situație, România a rămas fidelă
12:10
Bolojan: Datele arată că statul cheltuiește mai puțin decât anul trecut; gestionăm bugetul responsabil # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că, prin măsurile adoptate în 'Ordonanța trenuleț', Guvernul asigură un buget 'echilibrat' în 2026, sprijină investițiile și creșterea economică și protejează stabilitatea fiscală. Potrivit șefului Guvernului, datele arată că statul cheltuiește mai puțin decât anul trecut. "Deficitul în luna noiembrie a ajuns la 6,4%, față de 7,15% în 2024,
12:10
Guvernul României a aprobat plata sumei de 160.6 milioane de lei către Agenție Spațială Europeană (ESA), sumă ce reprezintă contribuția financiară restantă a României pentru anul 2024. În urma acestei decizii, România devine stat cu drepturi depline în cadrul Agenției. „Prin această hotărâre se alocă suma de 160,6 milioane lei pentru plata contribuției financiare restante
12:10
De la 1 iulie, odată cu majorare salariului minim la 4.325 lei, Guvernul va reduce de la 300 lei la 200 lei suma pe care angajații plătiți cu salariul minim o pot primi în plus de la angajator fiind scutiți de impozit pe venit. Decizia a fost luată de Guvern prin ordonanță de urgență. Astfel,
12:10
Subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce ar fi tras ilegal cu arma. Nu mai poate ocupa funcția # PSNews.ro
Suspectați că ar fi tras cu arme Kalașnikov fără drept, într-un poligon al Ministerului Apărării, prefectul și subprefectul județului Olt au fost audiați până târziu în noapte. Cel de-al doilea s-a ales cu control judiciar și nu mai poate să rămână în funcție. Iar procurorii suspectează că militarii care le-ar fi pus la dispoziție armele
Acum 2 ore
11:10
În prag de Crăciun, „Moș” Guvern a adus românilor încă o ”Ordonanţă-trenuleţ”. Lista noilor măsuri de austeritate # PSNews.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita "Ordonanţă-trenuleţ", care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor. Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a anunţat, marţi seară, adoptarea aşa-numitei "Ordonanţe-trenuleţ", adoptată de obicei de Guverne la finalul fiecărui an. "Ordonanţa a avut câteva capitole pe care aş
11:10
Vom avea un Crăciun alb. Meteorologii anunţă ninsori în jumătatea de sud a ţării. Pe alocuri, stratul de nea va depăşi 20 de centimetri. Mare atenţie dacă porniţi la drum în următoarele zile. Vom avea parte şi de polei şi viscol. Aproape jumătate de țară este de astăzi sub alertă meteo cod galben de ninsori viscolite și
11:10
„Apele Române”, atacate cibernetic. Anunț de ultimă oră cu privire la restabilirea activităţilor # PSNews.ro
Administraţia Naţională „Apele Române" (ANAR) anunţă miercuri, după atacul cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin instituţiei, că sunt aplicate măsuri de restabilire a activităţilor, precizând că nu au fost afectate monitorizarea resurselor de apă sau funcţionarea infrastructurii hidrotehnice. Administraţia Naţională „Apele Române" (ANAR) informează publicul că, în
11:10
CSM anunță analiza preliminară cu privire la chestionarul completat de judecători. Ce i se reproșează Parlamentului # PSNews.ro
„Prescripția răspunderii penale nu poate fi imputată judecătorilor, ci în primul rând pasivității legislativului", acuză CSM într-o analiză preliminară publicată marți pe baza unui chestionar completat de judecători. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat marți rezultatele primei centralizări de răspunsuri din chestionarul adresat judecătorilor și a spus că peste 98% „au răspuns că au
Acum 24 ore
23:00
Economia Mobilității: Cum ajută un sistem de transport eficient la creșterea PIB-ului Capitalei # PSNews.ro
Discuțiile despre bugetul STB se opresc adesea la coloana de cheltuieli. Însă, într-o analiză economică corectă, transportul public nu este o gaură neagră, ci un multiplicator de valoare. Fiecare oră pe care un angajat o petrece blocat în trafic este o oră pierdută pentru productivitatea orașului. Timpul înseamnă bani este o realitate macroeconomică. Congestia
23:00
Unifarm asigură permanența de sărbători: Medicamentele vitale vor fi distribuite în regim de urgență la nivel național # PSNews.ro
Compania Națională Unifarm a anunțat că va asigura distribuția de urgență a medicamentelor salvatoare de viață pe parcursul întregii perioade a sărbătorilor de iarnă. Dincolo de un simplu act administrativ, această măsură reprezintă un efort susținut pentru a sprijini unitățile sanitare, medicii și pacienții în momentele în care promptitudinea este esențială. Astfel, echipa Unifarm se
21:30
VIDEO Ucraina, Rusia și riscurile directe pentru România. „Nu avem nicio certitudine” – Dungaciu # PSNews.ro
Prim-vicepreședintele AUR și analistul de politică externă Dan Dungaciu a avertizat marți, în emisiunea Puterea Știrilor, că România se îndreaptă spre anul 2026 fără repere strategice clare, într-un context internațional extrem de volatil, marcat de tensiuni între Statele Unite și Uniunea Europeană și de riscul unei scindări interne a Europei pe fondul războiului din Ucraina.
19:30
Statele Unite au oprit astăzi cinci proiecte majore de energie eoliană offshore, aflate în construcție de-a lungul Coastei de Est a Statelor Unite pentru că există temeri legate de securitatea națională, potrivit unor rapoarte ale Pentagonului. Doug Burgum, secretarul de Interne al Statelor Unite, a declarat că suspendarea contractelor de închiriere pentru parcurile eoliene de
19:30
Camera Deputaților, explicații despre majorarea cu 14% a bugetului pe 2026: A fost determinată de impactul inflației # PSNews.ro
Camera Deputaţilor a venit, marţi, cu explicaţii despre bugetul instituţiei pe 2026, arătând că sunt prevăzute credite bugetare în sumă de 632.370 mii lei, comparativ cu 553.288 mii lei în anul 2025, o creştere de aproximativ 14%, determinată, în principal, de impactul inflaţiei asupra cheltuielilor de funcţionare, majorarea tarifelor la utilităţi şi necesitatea continuării unor
19:30
VIDEO AUR nu are voturile pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Dungaciu anunță „marele test ratat” al Președinției # PSNews.ro
Prim-vicepreședintele AUR și analistul de politică externă Dan Dungaciu a declarat marți că, în acest moment, nu există suficiente voturi în Parlament pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan, deși, teoretic, diferența ar fi de doar câteva voturi. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, Dan Dungaciu a explicat că pentru suspendarea șefului
17:50
Amuza, despre Nicușor Dan: „Neutralitate, creștere lentă în încredere. Riscă implicarea prea directă în jocul politic” # PSNews.ro
După primele luni la Cotroceni, președintele Nicușor Dan intră în evaluarea IRES și a spațiului public. Sociologul Antonio Amuza vede atât „bilele albe" – neutralitate, încercarea de a uni „cele două Românii" – cât și „bilele gri și negre": implicare tot mai directă în jocul politic, discurs mai curajos, dar cu riscul erodării capitalului de
17:20
VIDEO Dungaciu: Nicușor Dan își depășește atribuțiile în justiție. România nu mai are relații politice cu Washington # PSNews.ro
Analistul de politică externă Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a lansat marți critici dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, susținând că șeful statului își depășește atribuțiile constituționale în domeniul justiției și că a schimbat fundamental orientarea strategică a României, îndepărtând-o de Statele Unite ale Americii. Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, Dan Dungaciu a afirmat că,
17:10
O nouă dispută în coaliție: „OUG trenuleț transmite un mesaj limpede – Educația nu contează” # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor atrage atenția că în așa-numita 'OUG trenuleț', care urmează să fie adoptată marți de Guvern, Educația există doar ca 'victimă colaterală', fiind "împinsă la marginea bugetului, obligată să se încadreze pasiv în limitele stabilite pentru alte 'priorități"'. "Când te joci cu educația unui popor, te joci cu însuși viitorul lui. Și,
17:10
Ludovic Orban critică dur inițiativa președintelui Nicușor Dan de a organiza un referendum în rândul magistraților privind activitatea CSM. Fostul premier susține că demersul este lipsit de bază legală și constituțională, avertizând că o astfel de consultare nu doar că ar putea fi ignorată de sistemul judiciar, dar riscă să blocheze orice reformă reală și
17:10
Guvernul a lansat în transparenţă decizională proiectul de ordonanţă de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini # PSNews.ro
Guvernul a lansat, marţi, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în transparenţă decizională. Potrivit Executivului, proiectul propune un cadru legal unitar, modern şi digitalizat, care urmăreşte digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaţionalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacţiune între angajatori, agenţii de plasare şi autorităţile
16:20
Gabriela Firea (PSD) cere intervenție europeană fermă: Violența împotriva femeilor nu mai poate fi ignorată # PSNews.ro
Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea atrage atenția asupra escaladării alarmante a violenței împotriva femeilor și solicită acțiune urgentă la nivelul Uniunii Europene, printr-un demers fără precedent făcut pe lângă oficialii europeni. În contextul în care zeci de femei și-au pierdut viața doar în acest an în România, Gabriela Firea a inițiat, alături de delegația română din
16:20
Camera Deputaților și-a adoptat bugetul pe anul 2026. Cheltuielile de personal ar creşte cu 31 de milioane de lei, # PSNews.ro
Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2026 a fost adoptat, marți, în plen. Bugetul este de 989.901.000 lei credite de angajament și 634.616.000 lei credite bugetare. Cheltuielile de personal ar creşte cu peste 31 de milioane de lei, deşi s-a spus că schema de personal de la Camera Deputaţilor s-a redus cu 200 de posturi. Cheltuielile
15:50
Cine i-a luat locul lui Marcel Ciolacu în Parlament. A fost viceprimar al Municipiului Buzău # PSNews.ro
Deputatul Oana Matache a depus jurământul, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor. Aceasta a preluat mandatul, pe locul social-democratului Marcel Ciolacu, care a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile parţiale de la începutul lunii decembrie. Deputatul PSD de Buzău Oana Matache a depus jurământul în plenul Camerei Deputaţilor. Camera Deputaţilor a luat act,
15:20
Guvernul Bolojan, instabil și fragil: 3 miniștri/vicepremieri au plecat în 6 luni și al 4-lea a picat la moțiune simplă # PSNews.ro
Guvernul Bolojan este susținut de o majoritate puternică în Parlament, însă se dovedește foarte instabil și fragil. În doar 6 luni, acesta a pierdut 3 miniștri sau vicepremieri implicați în mari scandaluri, iar un al patrulea ministru a picat la moțiunea simplă, cu voturi din coaliția de guvernare. 2025 a fost un an în care
15:20
Angajații din România nu vor avea liber pe 5 ianuarie 2026, după ce Guvernul a decis să nu mai facă punte între weekend și zilele de sărbătoare legală, așa cum s-a întâmplat în alți ani. Decizia a fost explicată de premierul Ilie Bolojan. Anul 2026 începe cu o minivacanță de patru zile pentru angajați, în
15:20
Polonia a atins gradul maxim de pregătire operațională a sistemului său de apărare aeriană Patriot, marcând o etapă importantă în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat joi ministrul Apărării, Władysław Kosin
15:20
Scandal pe bugetul Camerei Deputaților. “Cheltuielile cu sporurile cresc cu 28% și cu deplasările exotice cu 25%” # PSNews.ro
Bugetul Camerei Deputaților pentru anul 2026 a fost adoptat, marți. USR nu a votat bugetul și a acuzat că acesta este mai mare față de anul 2025, deși anul viitor ar trebui să fie un an al austerității. Din bugetul de 634.000.000 de lei, 49.000.000 de lei reprezintă doar pensiile speciale ale foștilor deputați. Noul […] Articolul Scandal pe bugetul Camerei Deputaților. “Cheltuielile cu sporurile cresc cu 28% și cu deplasările exotice cu 25%” apare prima dată în PS News.
15:20
Estimări pentru 2026: Ieșirea din stagflație va fi lentă; rata anticipată de creștere economică va fi sub 1% # PSNews.ro
Ieșirea din situația de stagflație va fi lentă, rata anticipată de creștere economică pentru anul viitor fiind în continuare sub 1%, în timp ce rata inflației va rămâne ridicată în anul următor, iar deficitul bugetar preconizat este de 6,7%, estimează reprezentanții CFA România. „Conform anticipațiilor participanților la sondajul CFA România, ieșirea din situația de stagflație […] Articolul Estimări pentru 2026: Ieșirea din stagflație va fi lentă; rata anticipată de creștere economică va fi sub 1% apare prima dată în PS News.
15:20
Radu Miruță și Irineu Darău, noii miniștii ai Apărării și Economiei, depun jurământul de învestire, la Cotroceni # PSNews.ro
Radu Miruță și Irineu Darău, noii miniștrii ai Apărării și respectiv la Economiei, vor depune astăzi, de la ora 15:00, jurământul de învestire în noile funcții, transmite Administrația Prezidențială. Demisia lui Ionul Moșteanu, pe 28 noiembrie, a adus schimbări în structura Guvernului României. Moșteanu și-a depus mandatul după ce Libertatea a relatat că, în primul […] Articolul Radu Miruță și Irineu Darău, noii miniștii ai Apărării și Economiei, depun jurământul de învestire, la Cotroceni apare prima dată în PS News.
15:20
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis luni, 22 decembrie, un mesaj cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. „Pentru a dărui oamenilor iertarea păcatelor şi viaţa eternă cerească, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, coboară din cer, Se zămisleşte, prin lucrarea Duhului Sfânt, din Fecioara Maria şi Se naşte ca Om-Prunc în Betleemul Iudeii, după […] Articolul Mesajul Patriarhului Daniel de Crăciun: Nașterea Domnului, sărbătoarea păcii pe pământ apare prima dată în PS News.
13:50
Legea privind plata pensiilor private, adoptată de deputaţi. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii # PSNews.ro
Camera Deputaților a adoptat marţi legea privind plata pensiilor private. Proiectul legislativ a trecut cu 199 de voturi „pentru”, 87 „împotrivă” și 12 abțineri. Senatul a modificat săptămâna trecută legea, în urma deciziei Curţii Constituţionale. A fost eliminat articolul care le permitea bolnavilor de cancer să retragă întreaga sumă, după ce CCR l-a declarat neconstituțional. Senatul a […] Articolul Legea privind plata pensiilor private, adoptată de deputaţi. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii apare prima dată în PS News.
13:50
Populația României a intrat într-un declin demografic continuu după începutul anilor ’90, iar datele analizate de Profit.ro arată că scăderea s-a accentuat în ultimii ani. România din 2025 este cu aproximativ 48–49 de ani înapoi. Datele istorice arată că populația României a crescut constant între 1969 și 1990, atingând un vârf de peste 23,2 milioane […] Articolul România, în declin demografic continuu: populația a revenit la nivelul anilor ’70 apare prima dată în PS News.
13:50
Cum evităm căderea în derizoriu a ideii de justiție. Antonio Amuza: „Problema e ce facem după” # PSNews.ro
Societatea românească a privit scandalul din justiție cu un amestec de șoc și oboseală. Sociologul Antonio Amuza vede în reportajul despre justiție ceva mai mult decât un simplu material de investigație: o oră brutală de educație civică, în care o castă a fost expusă public. Pericolul, avertizează acesta, la Puterea Știrilor, este ca, fără […] Articolul Cum evităm căderea în derizoriu a ideii de justiție. Antonio Amuza: „Problema e ce facem după” apare prima dată în PS News.
13:50
Chiriile ridicate pun presiune pe tinerii angajați: independența financiară rămâne un obiectiv greu de atins # PSNews.ro
Pentru tinerii la început de carieră, să locuiască singuri e o provocare. Nu pentru că nu își doresc, ci fiidcă nu își permit. O garsonieră se închiriază cu aproximativ 300 de euro, iar pentru apartamentele cu două camere, prețurile sar de 500. Aproape cât tot salariul pentru un începător, se plâng tinerii. ,,În urmă cu […] Articolul Chiriile ridicate pun presiune pe tinerii angajați: independența financiară rămâne un obiectiv greu de atins apare prima dată în PS News.
13:50
Premierul Ilie Bolojan respinge scenariul excluderii USR și invocă nevoia de soluții comune # PSNews.ro
Preşedințele PNL, premierul Ilie Bolojan, consideră că nu se va ajunge la situaţia în care USR să fie scos de la guvernare, motivând că aritmetica parlamentară impune să se ajungă la soluţii de compromis. Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, la Antena 3, că Guvernul pe care îl conduce va funcţiona cât timp există susţinere […] Articolul Premierul Ilie Bolojan respinge scenariul excluderii USR și invocă nevoia de soluții comune apare prima dată în PS News.
13:50
Barometru IRES: Justiția și Politicul, la minime istorice. Câți români mai au încredere în DNA sau ICCJ? # PSNews.ro
Cele mai recente barometre IRES arată un tablou dominat de „roșu”: neîncredere masivă în aproape toate profesiile juridice și în instituțiile-cheie ale justiției. Judecătorii și politicienii sunt la coada clasamentului, CCR stă la mijloc după episodul anulării alegerilor prezidențiale, iar CSM, DNA și ÎCCJ depășesc pragul de 60% neîncredere. Cine stă cel mai prost în […] Articolul Barometru IRES: Justiția și Politicul, la minime istorice. Câți români mai au încredere în DNA sau ICCJ? apare prima dată în PS News.
13:50
Mai mulți senatori și deputați au părăsit partidul pe listele căruia au fost aleși, la mai puțin de un an de la intrarea în Parlament. Unii au fost excluși, alții au trecut de bunăvoie la partidele aflate la guvernare, scrie Adevărul. La Senat s-a format un nou grup compus din membri proveniți din diverse formațiuni […] Articolul Peste 50 de parlamentari au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși apare prima dată în PS News.
12:40
Nicușor Dan, după întâlnirea cu magistrații: „Continuăm dezbaterea”. Ce așteaptă societatea, de fapt # PSNews.ro
După consultările de la Cotroceni pe tema justiției, președintele Nicușor Dan promite prelungirea termenului pentru propuneri, verificări mai serioase și o dezbatere continuă. Sociologul Antonio Amuza, invitat la Puterea Știrilor, pune o întrebare-cheie: este societatea pregătită să înțeleagă concret cum funcționează sistemul sau vom rămâne doar la nivelul declarațiilor? Promisiuni la Cotroceni vs. realitatea din […] Articolul Nicușor Dan, după întâlnirea cu magistrații: „Continuăm dezbaterea”. Ce așteaptă societatea, de fapt apare prima dată în PS News.
12:40
AUR invită toți parlamentarii suveraniști la discuții pentru o opoziție „totală”: „Acceptăm să depășim divergențele” # PSNews.ro
AUR îşi anunţă disponibilitatea de cooperare cu forţele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziţie Totală – Opoziţie Naţională”, propunând în acest sens organizarea unei reuniuni comune cu toţi parlamentarii suveranişti, principalul scop fiind coordonarea acţiunilor parlamentare de opoziţie totală faţă de actuala guvernare, informează News.ro. Un alt scop este […] Articolul AUR invită toți parlamentarii suveraniști la discuții pentru o opoziție „totală”: „Acceptăm să depășim divergențele” apare prima dată în PS News.
Ieri
12:10
Marilen Pirtea confirmă: „Am primit de la Ilie Bolojan propunerea de a fi ministrul Educației!” # PSNews.ro
Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Transilvania, afirmă că premierul Ilie Bolojan i-a propus deja să preia portofoliul Educației. „Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educației și Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători. […] Articolul Marilen Pirtea confirmă: „Am primit de la Ilie Bolojan propunerea de a fi ministrul Educației!” apare prima dată în PS News.
12:10
Sorin Costreie, consilier prezidențial, propune separarea Ministerului Educației în două instituții distincte # PSNews.ro
Sorin Costreie, consilier prezidențial pe probleme de educație, propune ca Ministerul Educației și Cercetării să fie împărțit în două ministere separate: unul pentru învățământ preuniversitar și altul pentru învățământ universitar și cercetare. Costreie a enunțat această idee în primul său interviu după numirea în funcție, în cadrul podcastului LECȚIA DE AZI, realizat de Educație Privată în […] Articolul Sorin Costreie, consilier prezidențial, propune separarea Ministerului Educației în două instituții distincte apare prima dată în PS News.
12:10
Prima monografie despre exploatarea sării în Dacia romană, publicată de un istoric român la Oxford # PSNews.ro
Prof. univ. dr. istoric Lucrețiu-Mihăilescu Bîrliba, decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a vorbit despre cea mai recentă lucrare a sa, un volum dedicat exclusiv exploatării de sare în Dacia romană. Acesta aduce în prim-plan o resursă aparent banală, dar vitală pentru lumea antică, prin publicarea unei lucrări […] Articolul Prima monografie despre exploatarea sării în Dacia romană, publicată de un istoric român la Oxford apare prima dată în PS News.
12:10
DOCUMENT Impozitele pe mașini și case cresc substanțial în Capitală! Decizie de ULTIMĂ ORĂ # PSNews.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu aproape 80%. Astfel, pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele Profit.ro. Noile taxe în capitală au fost acum aprobate, atât pentru locuințe, cât […] Articolul DOCUMENT Impozitele pe mașini și case cresc substanțial în Capitală! Decizie de ULTIMĂ ORĂ apare prima dată în PS News.
11:30
Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din sistemul judiciar # PSNews.ro
Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din justiţie, iniţiat de CSM după dezvăluirile din documentarul Recorder, iar aproape jumătate dintre aceştia au ales să-şi spună părerea anonim. CSM anunţă că a fost cea mai mare consultare, gradul de participare depăşindu-l pe cel din 2018, iar rezultatele vor fin prezentate […] Articolul Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din sistemul judiciar apare prima dată în PS News.
11:30
Ministerul Finanțelor a anunțat luni seară publicarea unei ordonanțe de urgență care stabilește măsuri necesare pentru elaborarea bugetului de stat pe anul 2026, precum și un set de intervenții cu impact economic și social pentru anul următor. Potrivit Ministerul Finanțelor, obiectivele vizează stimularea economiei, sprijinirea angajaților vulnerabili, reducerea cheltuielilor bugetare, întărirea disciplinei financiare și susținerea […] Articolul Guvernul anunță un pachet de măsuri fiscal-bugetare – ce îi așteaptă pe români în 2026 apare prima dată în PS News.
11:30
Şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti – ce taxe se anunță pentru bucureșteni în 2026 # PSNews.ro
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat pentru marţi o şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la sediul Primăriei Generale, care are pe ordinea de zi cinci proiecte de hotărâri, între care stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2026 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Bucureştilui, pentru […] Articolul Şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti – ce taxe se anunță pentru bucureșteni în 2026 apare prima dată în PS News.
11:30
După discuțile publice cu magistrații, Președintele Nicușor Dan a stat față în față și cu mai mulți judecători și procurori care au dorit să discute cu şeful statului despre situaţia din justiţie în mod anonim. Potrivit unor surse, în cadrul întâlnirii informale au fost ridicate probleme majore privind funcționarea sistemului judiciar. Judecătorii şi procurorii ar fi […] Articolul SURSE Cum ar putea să se facă referendumul din Justiție. Varianta lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
10:30
Haos la Tirana: Protestatarii au atacat sediul guvernului cu sticle incendiare și au cerut demisia premierului Edi Rama # PSNews.ro
Tensiunile politice din Albania au atins un punct critic luni, când protestatarii au atacat sediul guvernului, la Tirana, cu sticle incendiare, cerând demisia imediată a premierului Edi Rama. Manifestațiile violente au izbucnit pe fondul acuzațiilor oficiale de corupție aduse recent viceprim-ministrului Belinda Balluku. Mulțimea furioasă a încercuit clădirea executivului, forțele de ordine intervenind pentru a […] Articolul Haos la Tirana: Protestatarii au atacat sediul guvernului cu sticle incendiare și au cerut demisia premierului Edi Rama apare prima dată în PS News.
