Primasport.ro, 24 decembrie 2025 12:50
Acum 5 minute
13:30
FRF a anunţat cei 11 arbitri de români incluşi pe lista validată de FIFA pentru competiţiile internaţionale din 2026. Cine sunt centralii care şi-au încheiat activitatea în 2025
13:30
OFICIAL | Start lucrărilor la noua arenă Dinamo! Data mult aşteptată de suporterii „câinilor”, anunţată de Compania Naţională de Investiţii
Acum o oră
12:50
„FCSB a făcut un transfer bun”! Fostul coleg al lui Andre Duarte sare în apărarea noului fundaş al campioanei României: „Cred că cei de la Ujpest au vrut să-l scoată ţap ispăşitor”
Acum 2 ore
12:30
Daniel Pancu, aliatul lui Louis Munteanu în disputa cu conducerea CFR-ului: „L-au oprit de la antrenamente. Şi din fier dacă eşti, nu ai cum să rezisţi”
11:50
Fostul fotbalist Sebastian Hertner a murit la vârsta de 34 de ani. A căzut de la 70 de metri, din telescaun
11:50
Antrenorii iberici domină fotbalul mondial! Cel mai bun selecţioner şi cel mai bun tehnician de club vin din Spania
11:40
Endrick a fost împrumutat de Real Madrid la Olympique Lyon până la finele sezonului
Acum 4 ore
11:30
Nicolae Stanciu nu l-a menajat pe Mircea Lucescu, după ce selecţionerul l-a scos din planurile sale: „Tot din Arabia am venit şi în Liga Naţiunilor, când am câştigat şase meciuri din şase. Atunci nu mai erau probleme”
10:40
Visul lui Louis Munteanu, aproape de a deveni realitate! Iuliu Mureşan anunţă plecarea atacantului ca una iminentă: „Suma este mulţumitoare”
Acum 24 ore
23:40
SCMU Craiova, Steaua Bucureşti, CSM Tg. Mureş şi Dinamo completează Turneul F 8 al Cupei României
23:20
E gata! A fost anunţat obiectivul Craiovei, chiar înainte de sărbători: ”Nu vreau să fac asta!” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
„Nu poţi să-i iei, dar ţi-ar aduce titlul”! Fostul internaţional a numit cei doi jucători de la marea rivală pe care îi vede ideali pentru Universitatea Craiova | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Secretul liderului din SuperLigă! Sorin Cârţu a explicat cum programul infernal a ajutat-o pe Universitatea Craiova | VIDEO EXCLUSIV
22:10
E gata! Vladislav Blănuţă, OUT de la Dinamo Kiev
22:00
Sorin Cârţu nu a ezitat când a venit vorba de meciul de la Atena: ”A intrat o dată doctorul pe teren!” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Cadou de crăciun pentru fanii dinamovişti! Ordinul care bloca lucrările la noul stadion pe loc urmează să fie emis
21:30
E gata! Vladislav Blănuţă, OUT de la Dinamo
21:10
Danielle Collins nu va reveni în circuit în prima parte a sezonului 2026
21:10
Biatlonistul Sivert Guttorm Bakken a fost găsit fără suflare în camera de hotel
21:00
Crina Pintea şi Emma Friis şi-au prelungit contractele cu CSM Bucureşti
20:20
Alexandru Chipciu sfidează vârsta! Noul obiectiv al căpitanului de la U Cluj după ce a semnat un nou contract
19:50
Cum arată cea mai bună echipă a ultimei etape din Superligă. Cine a fost desemnat cel mai bun antrenor al etapei
19:40
Horaţiu Moldovan, la un pas de revenirea în Italia! Negocieri avansate cu o formaţie din Serie B
19:30
Surpriză iernii! Starul lui Real Madrid a plecat şi a fost prezentat la altă echipă de top
18:50
Incredibil! Focuri de armă trase la antrenamentul unei echipe italiene de ciclism
18:40
Viitorul lui Radu Drăguşin la Tottenham, pus sub semnul întrebării! Florin Manea; „O să luăm în calcul plecarea. Oferte ar fi, interes există”
18:00
E gata! Dorit de fosta echipă a lui Mutu, soarta lui Radu Drăguşin fost decisă
17:50
Victor Angelescu i-a răspuns lui Costel Gâlcă şi a anunţat revoluţia la Rapid: „Dacă stăm doar într-un prim 11 nu avem cum să câştigăm titlul. La unii jucători vom renunţa”
17:40
Becali nu mai are răbdare! Patronul i-a spus ”ADIO” jucătorului înainte de Craciun: ”Să fie sănătos!”
17:20
Sora lui Messi a suferit un accident la Miami şi şi-a anulat nunta cu doar câteva zile înainte de ceremonie
17:00
Secretul succesului, expus de Dani Coman! Preşedintele lui FC Argeş, analiză la final de an: „Terminăm cu nu se putea mai bine”
16:20
Comitetul Olimpic Internaţional l-a invitat pe schiorul rus Nikita Filippov să participe la Jocurile Olimpice de iarnă
15:30
După Emerllahu, încă un jucător este pe picior de plecare din Gruia! CFR Cluj are pe masă o ofertă de 2.000.000 de euro pentru un titular
15:10
Radu Constantea a făcut anunţul despre Denis Alibec şi Andrei Coubiş la „U” Cluj: „Avem discuţii”
14:30
Doliu în fotbalul românesc! S-a stins din viaţă fostul jucător de la Dinamo şi UTA Arad
14:00
Caz închis! Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB e blocat la club până în vară
Ieri
13:00
Incredibil! În urmă cu 3 ani juca la Rapid, iar acum a semnat cu o echipă din Liga 4
12:40
Bîrligea nu scapă după ieşirea nervoasă din derby-ul cu Rapid! MM Stoica a anunţat cum va fi sancţionat atacantul: „Îl voi pedepsi groaznic!” | EXCLUSIV
12:30
Pierdere uriaşă pentru Liverpool! Starul de pe Anfield a fost operat şi e OUT: „Leziune la gleznă, inclusiv o fractură a peroneului”
12:10
Handbal feminin: Dunărea Brăila anunţă despărţirea de Jan Leslie. Cine preia funcţia de antrenor principal
12:10
Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Crăciun: recomandări de la experţii Unvinpezi.ro
11:30
E gata! Gigi Becali a luat decizia finală în privinţa lui Dennis Politic! Ce se întâmplă cu jucătorul care nu a mai jucat de o lună la FCSB
11:20
Crăciun la Prima TV sub sloganul Crede în Bine
11:10
Jucătorul transferat în această vară e OUT! Nu a mai suportat situaţia de la club şi a anunţat conducerea că nu mai revine în România
10:50
„Bun venit acasă”. Karim Benzema s-a fotografiat cu ultima sa achiziţie, un tablou de Picasso
10:50
Federica Brignone, motivată de rolul de portdrapel în efortul de a fi în formă pentru Jocurile Olimpice
10:30
MM Stoica a anunţat în direct noua achiziţie de la FCSB: „600.000 de euro! Vine în martie” | EXCLUSIV
10:10
Au fost anunţate cele patru echipe care se vor bate la titlu în SuperLiga: „Vor avea un cuvânt important de spus”
09:40
Bomba zilei! Louis Munteanu, aşteptat să semneze în La Liga
09:30
Radu Drăguşin, la un pas de revenirea în Serie A! Trei granzi din Italia îl vor pe fundaşul român
