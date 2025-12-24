Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii buni de la MedLife sunt alături de tine
HotNews.ro, 24 decembrie 2025 13:20
Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este important să știi că ai acces rapid la îngrijire medicală. În acest context, MedLife anunță…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
13:50
Intensitate „crescută a activității gripale”, anunță Ministerul Sănătății / Autoritățile confirmă primul deces din acest sezon / Cazurile de gripă s-au dublat într-o săptămână # HotNews.ro
Ministerul Sănătății (MS) anunță populația că, în această perioadă, se înregistrează „o intensitate crescută a activității gripale”, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări. În…
Acum 30 minute
13:40
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, rămân după gratii de sărbători. Voiau să scape de închisoare în Ajunul Crăciunului # HotNews.ro
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii pentru încă 30 de zile, după ce miercuri cererile lor pentru o măsură mai blândă au fost respinse de Instanța supremă. Cei trei au fost scoși…
13:40
TABEL explicativ: Lucrătorii din România pierd 42 lei la salariul minim prin reducerea sumei neimpozabile. Patronii IMM România reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă” # HotNews.ro
IMM România, confederația patronală reprezentativă a patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), a făcut calculele și reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă”, prin noul salariu minim impus de guvernanți…
Acum o oră
13:20
VIDEO „Privind înapoi la anul care a trecut”, SUA le transmit românilor un mesaj de sărbători # HotNews.ro
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat miercuri un mesaj cu ocazia sărbătorilor, în care afirmă că SUA și România au „un parteneriat puternic”, bazat pe „valori comune și interese strategice”. Mesajul a…
13:20
REPORTAJ. Cum arată Crăciunul pentru o familie care și-a pierdut casa în explozia din Rahova. „Mulțumesc, Doamne, că ne-ai salvat pe mine și pe mami” # HotNews.ro
Maria și Valentin Prisecaru stau de două luni, alături de fiul lor de șase ani, într-o locuință pusă la dispoziție de un ONG. Asta după ce apartamentul lor a fost distrus în deflagrație care a…
13:20
Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii buni de la MedLife sunt alături de tine # HotNews.ro
Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este important să știi că ai acces rapid la îngrijire medicală. În acest context, MedLife anunță…
13:20
Hidroelectrica vrea să se asocieze cu gigantul francez EDF pentru hidrocentrala Tarnița, un proiect vechi de jumătate de secol # HotNews.ro
Acționarii companiei de stat Hidroelectrica se vor întruni într-o ședință, pe 27 ianuarie, pentru a aproba înființarea unei companii mixte cu compania franceză EDF Power Solutions International. Hidroelectrica și EDF vor avea cote egale în…
13:10
Ninge ca-n povești în Ajunul Crăciunului în mai multe zone din România. Unde s-a depus strat de zăpadă # HotNews.ro
Ninsorile au început din timpul nopții în unele părții ale țării, unde sunt adevărate peisaje specifice Crăciunului, iar la munte drumarii au ieșit cu utilajele pentru a degaja zăpada de pe carosabil. Meteorologii au emis…
Acum 2 ore
12:40
Nouă spitale din Capitală vor asigura serviciile de asistență medicală de urgență în perioada Crăciunului. Astfel, în zilele de 25 și 26 decembrie, vor oferi asistență medicală de urgență următoarele unități spitalicești: Serviciul de Ambulanță…
12:20
Echipa de fotbal Rapid București va efectua un stagiu de pregătire în Turcia, în perioada 3-12 ianuarie, în care va disputa două meciuri amicale, potrivit paginii de Facebook a clubului, potrivit Agerpres. Jucătorii antrenați de…
12:20
Anunț scurt al Kremlinului, după ce Zelenski a prezentat planul de pace în Ucraina propus Rusiei # HotNews.ro
Moscova a anunțat miercuri, potrivit Reuters, că pregătește un răspuns la propunerile elaborate de SUA și Ucraina pentru încheierea războiului. Președintele rus Vladimir Putin a fost informat de către emisarul special Kirill Dmitriev cu privire…
12:10
Observația lui Cristian Tudor Popescu despre „vocea României în lume”, după interviul lui Nicușor Dan acordat Politico # HotNews.ro
„În sfârșit, primul gest de politică externă hotărât și clar al președintelui Dan”, a reacționat miercuri scriitorul și gazatarul Cristian Tudor Popescu, în contextul recentului interviu acordat de șeful statului prestigioasei publicații Politico. „După mai…
Acum 4 ore
12:00
Omul de afaceri și filantropul american Howard Buffett, însoțit de unitatea specială Bilyi Yanhol („Îngerul Alb”) din cadrul poliției ucrainene, a vizitat zonele de pe linia frontului din suburbiile orașului Kupiansk, situat în regiunea Harkov,…
11:50
Și copiii resimt stresul de Sărbători: 7 situații care le provoacă anxietate și soluții pentru părinți # HotNews.ro
Perioada Sărbătorilor este, fără îndoială, plină de magie pentru copii – cadouri, momente petrecute alături de familie și tradiții speciale. Totuși, toate aceste bucurii pot veni la pachet cu stres și anxietate. Este normal ca…
11:40
Primele critici pentru Ciprian Ciucu de când a preluat primăria. O nouă taxă a înfuriat industria hotelieră # HotNews.ro
Consiliulul General al Municipiului Bucureşti a aprobat marți introducerea unei taxe turistice fixe de 10 lei pe noapte pentru fiecare vizitator cazat în Capitală, la inițiativa primarului Ciprian Ciucu, decizie care a nemulțumit industria hotelieră…
11:40
EXCLUSIV VIDEO Premieră în România – Prima linie de metrou cu panouri de protecție anti-suicid # HotNews.ro
Peroanele viitoarelor stații aferente tronsonului dintre Gara de Nord și Gara Progresul, al magistralei M4 de metrou, vor fi dotate cu panouri de protecție anti-suicid, transmite conducerea Metrorex pentru Profit.ro. Extinderea magistralei de metrou M4,…
11:30
ULTIMA ORĂ. Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei. Ce prevăd cele 20 de puncte ale documentului care poate pune capăt războiului din Ucraina # HotNews.ro
Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, va ajunge acum în mâna Rusiei, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. În ultimele zile, Kremlinul a sugerat că…
11:20
Cea mai contestată rețetă de cozonac și mărturia cuiva care a pus-o în practică. „E una dintre marile mele provocări culinare” # HotNews.ro
50 de ouă la fiecare kilogram de făină. Acesta este principiul de bază al unei rețete de cozonac, care a stârnit numeroase proteste, dar a făcut istorie. Scriitorul și gastronomul Păstorel Teodoreanu publica în anul…
10:50
Mesajul lui Bolojan, după adoptarea ordonanței-trenuleț. Ministerul care intră fără datorii în 2026 # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, un mesaj după adoptarea „Ordonanței-trenuleț”. Șeful guvernului spune că, prin măsurile adoptate în ordonanța de aseară, Executivul asigură un buget „echilibrat” în 2026, sprijină investițiile și creșterea economică și…
10:50
Fabrica din România care a realizat locomotivele care merg către Cercul Polar, „la temperaturi de -40 de grade”. „Trage trenuri de 3.000 de tone” # HotNews.ro
În urmă cu 25 de ani, pe platforma industrială de vest a Craiovei, lua naștere Softronic – un startup care își propunea să realizeze componente electronice (vitezometre) pentru locomotivele aflate în exploatare. De atunci, mica…
10:20
Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu, care să alimenteze programul său spațial și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul…
10:20
Ani la rând medicii au spus că grăsimile animale sunt nocive. Ce arată noile studii și ce grăsimi merită puse pe masa de Crăciun # HotNews.ro
Mult timp, până în anii 2010, carnea, brânza și untul, piese centrale pe mesele de Sărbători, erau privite ca alimente problematice pentru sănătate, mai ales pentru sistemul cardiovascular. În ultimii ani, însă, cercetarea medicală a…
10:10
Ce program au mall-urile din București de sărbători. Unul singur este deschis și de Crăciun # HotNews.ro
Mall-urile din București au programul diferit de sărbători, respectiv de Crăciun și Revelion. Un singur centru comercial va fi deschis pe 25 decembrie, în timp ce celelalte mall-uri din București vor fi închise. Pentru Crăciun…
10:10
VIDEO Chefi la cuțite 23 decembrie 2025. Tensiune uriașă și jurizare cu scântei înainte de marea finală # HotNews.ro
Emisiunea Chefi la Cuțite 2025 se apropie de final. Marți seară a avut loc penultimul act al show-ului culinar de la Antena 1. Drumul spre semifinala sezonului 16 a marcat un moment unic în istoria…
Acum 6 ore
09:40
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai inspirate mesaje, urări, sms-uri de Crăciun de trimis celor dragi # HotNews.ro
E vremea Crăciunului, e acel moment din an în care familile se reunesc acasă pentru a sărbători Nașterea Domnului. E și momentul cel mai liniștit pentru a vă gândi la toți cei dragi și de…
09:40
VIDEO „Dezastru” pe principala autostradă din Italia, după ce o cisternă plină cu GPL a explodat. Trafic paralizat înaintea Crăciunului # HotNews.ro
O cisternă încărcată cu GPL a explodat marți după-amiază pe autostrada A1, principala autostradă din Italia, care leagă Milano de Napoli și traversează centrul peninsulei, după ce a fost implicată într-un accident rutier, potrivit presei…
09:30
Ce mesaj a transmis avionul care îl transporta pe șeful armatei libiene, cu 3 minute înainte să dispără de pe radar și să se prăbușească # HotNews.ro
Avionul privat care îl transporta pe șeful statului major al armatei libiene a semnalat o defecțiune electrică și a solicitat o aterizare de urgență cu puțin timp înainte de a se prăbuși, în apropierea Ankarei,…
09:30
VIDEO: Imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Dosar penal deschis de polițiști # HotNews.ro
Șase persoane au ajuns, marți, 23 decembrie, la spital, după ce tavanul care acoperea piscina hotelului Hilton din Sibiu s-a prăbușit. Imagini cu urmările incidentului din Sibiu au apărut în presa locală. În imaginile publicate…
09:00
Franța reacționează și transmite un mesaj de „condamnare fermă” după interdicția impusă de SUA fostului comisar european Thierry Breton # HotNews.ro
Guvernul francez a condamnat miercuri interdicția de viză impusă de administrația Trump lui Thierry Breton, fost comisar european care a contribuit la promovarea Legii serviciilor digitale a UE, care vizează marile companii americane din domeniul…
09:00
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase felicitări și urări de Crăciun pentru familie, prieteni și colegi # HotNews.ro
Este Crăciunul, este momentul să te gândești la toți cei dragi și să le trimiți cele mai calde și sincere urări și felicitări de Crăciun 2025. Iată și câteva idei de urări și felicitări de Crăciun…
08:50
În momentul în care o familie din România deschide o cutie de cadouri în seara de Crăciun, desface o jucărie sau agață un glob în brad, acel obiect a călătorit deja mai mult decât majoritatea…
08:40
Vremea de Crăciun: Ninsori în mai multe regiuni de Ajunul Crăciunului / Zonele aflate sub alertă meteo # HotNews.ro
Aproape jumătate de țară este de astăzi sub alertă meteo cod galben de ninsori viscolite și polei. Avertizarea meteo de cod galben intră în vigoare în Ajunul Crăciunului, la ora 12.00, și este valabilă până…
08:30
Doi polițiști și o altă persoană au murit în urma unei explozii în sudul Moscovei, a anunțat miercuri Comitetul de anchetă, transmite Reuters. Agenția de presă de stat TASS relatează că polițiștii au murit în…
08:30
Scutul împotriva radiațiilor de la centrala nucleară Cernobîl riscă să se prăbușească chiar și urma unei singure noi lovituri a rușilor. „Principala amenințare” # HotNews.ro
Un nou atac al rușilor riscă să distrugă scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, din Ucraina, a declarat directorul centralei pentru AFP. Kievul a acuzat Rusia că a atacat…
08:20
Programarea fără programator se perfecționează: Cursor cumpără un startup care detectează defecte în cod, cu ajutorul inteligenței artificiale # HotNews.ro
Startup-ul Cursor, care dezvoltă un asistent de programare cu inteligență artificială, a anunțat că a cumpărat Graphite, o firmă care folosește AI pentru verificarea codului pentru defecte și depanarea codului, potrivit TechCrunch. Citiți mai departe…
08:10
VIDEO Ordine de evacuare la Los Angeles, unde va ploua torențial de Crăciun. Ce este „râul atmosferic” care lovește California # HotNews.ro
Autoritățile din Los Angeles au emis ordine de evacuare marți, deoarece în statul american California sunt așteptate ploi torențiale, ceea ce a stârnit temeri privind inundații periculoase în Ajunul Crăciunului, informează AFP. Un coridor masiv…
08:10
Noapte de foc deasupra Rusiei. Ucrainenii au vizat Moscova și mai multe regiuni cu un val de drone # HotNews.ro
Atacurile cu drone ucrainene din timpul nopții au vizat Moscova și au provocat un incendiu industrial în regiunea Tula, situată chiar la sud de capitala Rusiei, au declarat miercuri autoritățile regionale, informează Reuters. Cel puțin…
Acum 8 ore
07:50
Bani în plus pentru înzestrarea și modernizarea armatei române, precum și pentru baza Mihail Kogălniceanu. Bugetul MApN, suplimentat # HotNews.ro
În ședința de marți seară, guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naționale (MApN), cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României…
07:40
Imagini rare care confirmă „legenda” generalului chinez ce a sfidat ordinele de a reprima protestele pro-democrație din Piața Tiananmen # HotNews.ro
Când conducătorii Chinei au ordonat zeci de mii de soldați să înăbușe demonstrațiile pro-democrație din Beijing în 1989, generalul Xu Qinxian a fost comandantul care a refuzat să-și conducă trupele în capitală pentru a ajuta…
07:20
Cât au ajuns să plătească românii pe masa, bradul și cadourile „modeste” de Crăciun, în 2025. O sărbătoare de o zi, transformată „într-o povară pe mai multe luni” # HotNews.ro
Costul total al Crăciunului în 2025 poate atinge ușor pragul de 500 de euro, respectiv 2.500 de lei, o creștere considerabilă față de 2024, arată o analiză, realizată de o firmă de consultanță financiar-contabilă din…
07:00
INTERVIU Un procuror care a fost la discuția cu Nicușor Dan – atac fără precedent. Spune că a compara ce face Voineag cu cerințele lui Kovesi „frizează absurdul” / Ce susține șeful DNA # HotNews.ro
Laura Deriuș este procuror cu o experiență de 21 de ani în magistratură, care timp de aproape 8 ani și-a desfășurat activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Cu câteva zile înainte de a merge la…
Acum 24 ore
00:00
Trump interzice intrarea în SUA a cinci europeni acuzați de cenzurarea discursului american. Printre ei se numără fostul comisar european Thierry Breton # HotNews.ro
Președintele Donald Trump interzice accesul în Statele Unite pentru cinci „agenți ai complexului global al cenzurii industriale”, scrie publicația The Daily Signal. Departamentul de Stat a inițiat demersuri pentru impunerea unor restricții de viză împotriva…
23 decembrie 2025
23:40
Papa Leon al XIV-lea învață germană pe Duolingo la primele ore ale dimineții. Detaliul inedit dezvăluit de presa italiană # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea își petrece primele ore ale zilei, când suferă de insomnie, învățând limba germană cu ajutorul popularei aplicații „Duolingo”, continuând în același timp tradiția de a juca jocuri de cuvinte online, în…
23:10
Serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, a anunțat, marți, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, după ce Guvernul a adoptat așa-numita ordonanță trenuleț, care cuprinde mai multe prevederi fiscale, iar Executivul a…
22:50
Șeful armatei și alți oficiali militari de rang înalt ai Libiei au murit, după ce s-au prăbușit cu avionul în Turcia # HotNews.ro
Avionul în care se afla șeful Statului Major din Armata Libiei, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, s-a prăbușit în Turcia, iar premierul Abdulhamid Dbeibah a confirmat moartea generalului și a delegației sale, potrivit Reuters, AFP și…
22:30
Guvernul a aprobat Ordonanța trenuleț privind impozitele pe 2026. Care sunt principalele prevederi anunțate de ministrul finanțelor # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunţat, marţi seară, adoptarea Ordonanței trenuleţ care cuprinde mai multe prevederi fiscale. Potrivit ministrului, cea mai importantă măsură este reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% , cât…
22:20
VIDEO Ministrul Finanțelor: „Primele consultări pentru elaborarea bugetului vor începe în ianuarie” / Ce a spus despre deficit # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat într-un briefing de presă de marți seară că primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 vor avea loc în ianuarie, când va fi anunțat și calendarul de aprobare. „E…
22:00
Proiectul pentru prevenirea violenţei domestice a fost votat în Senat. Ce vor fi obligate să facă autorităţile locale # HotNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu declară, marţi, că proiectul care modifică legislaţia privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice a fost votat în Senat şi merge la Camera Deputaţilor, for decizional. Proiectul prevede că autorităţile locale sunt…
21:40
Anchetă în Franța după apariția unor imagini cu un copil evreu umilit la aeroportul din Paris. „O să eliberezi Palestina?” # HotNews.ro
Autoritățile franceze au deschis o anchetă după apariția unei înregistrări video în care un bărbat îl hărțuiește și îl umilește pe un copil evreu la un aeroport din Paris, cerându-i „să elibereze Palestina” și „să…
21:10
Cum vede o jurnalistă ucraineană, originară din regiunea Donbas, negocierile de pace dintre SUA și Rusia: „Aceasta este una dintre cele mai mari manipulări” # HotNews.ro
„Termenul Donbas este unul geografic, nu politic, iar folosirea lui produce o confuzie deliberată”, spune Valentina Troian, o jurnalistă ucraineană, originară din regiunea Luhansk, fostă angajată a televiziunii publice regionale. Într-un interviu pentru publicul HotNews,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.