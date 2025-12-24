Cristi Danileț, după întâlnirea magistraților cu președintele: „Inspecția Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze”. Numărul anchetelor estimat la câteva zeci
24 decembrie 2025
Fostul judecător Cristi Danileț a estimat la câteva zeci numărul cercetărilor disciplinare care ar fi trebui deschise din oficiu de către Inspecția Judiciară, ca urmare a dezvăluirilor făcute de magistrați la întâlnirea de la Cotroceni…
Trecerea între categorii de permis, mai ușor de obținut pentru unii șoferi / Cine sunt cei care scapă de proba teoretică # HotNews.ro
Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată, miercuri, în Monitorul Oficial. Unii șoferi vor fi scutiți de la susținerea probei teoretice pentru a dobândi alte categorii de permis, potrivit unui comunicat de…
Cristi Danileț, după întâlnirea magistraților cu președintele: „Inspecția Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze”. Numărul anchetelor estimat la câteva zeci # HotNews.ro
Parlamentul algerian a adoptat miercuri în unanimitate o lege care criminalizează colonizarea franceză (1830-1962) şi cere Franţei să prezinte „scuze oficiale”, o măsură cu puternic impact simbolic care ar putea exacerba tensiunile între cele două…
Directorul general al TAROM, Costin Iordache, a demisionat. Potrivit companiei de zbor, Iordache va mai rămâne în funcție până pe 15 ianuarie, scrie News.ro. Potrivit TAROM, Costin Iordache a demisionat pe 19 decembrie, „din motive…
După o așteptare de patru ani, Netflix difuzează primele imagini cu unul dintre cele mai așteptate filme din 2026. „Se pare că Tommy Shelby nu a terminat cu mine…” # HotNews.ro
Netflix a lansat primul trailer pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” cu Cillian Murphy în rol principal, scrie News.ro. La patru ani după ce şi-a luat rămas bun de la clanul Shelby, cea mai…
VIDEO Camera secretă în care a fost prins un lider din Camorra. Bărbatul era căutat de trei ani # HotNews.ro
Poliţia italiană l-a arestat pe un îndelung căutat şef al organizaţiei criminale Camorra din Napoli după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament, relatează DPA, preluată de Agerpres. Ciro Andolfi, care figurează…
Un columbian a fost condamnat pentru „mercenariat” în favoarea Ucrainei. Decizie luată de un tribunal rus # HotNews.ro
Un tribunal rus din Ucraina ocupată a condamnat miercuri la 19 ani de închisoare un cetăţean columbian acuzat de „mercenariat”, după ce a luptat în cadrul armatei ucrainene împotriva Moscovei, relatează AFP, preluată de Agerpres.…
Emmanuel Macron și UE condamnă interdicțiile pentru vize impuse de SUA / Washingtonul este acuzat de „intimidare” # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron și Uniunea Europeană au acuzat Washingtonul de „intimidare și constrângere”, după ce SUA au impus o interdicție de viză pentru cinci persoane din Europa care au coordonat proiecte de lege care…
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Din biroul unei corporații, la propriul brand românesc de slow fashion. Cum și-a croit drumul o buzoiancă # HotNews.ro
Adelina Toma (foto) a început călătoria antreprenorială în urmă cu aproape șase ani, când, după două joburi în multinaționale, a decis să construiască un atelier de modă pe cont propriu. Așa a apărut „Itse”, un…
VIDEO Parcarea lui Moș Crăciun. Explicațiile unui deputat când a fost surprins la Parlament cu un BMW X5 care nu îi apare în declarația de avere # HotNews.ro
Deputatul Bogdan Alin-Stoica a fost filmat de HotNews la Parlament zilele trecute, când a venit cu un BMW X5 M, mașină care nu apare în declarația de avere. Potrivit documentului postat pe site-ul Camerei Deputaților,…
EXCLUSIV FOTO Cadou special de la Bolojan. Înainte de Crăciun, a dat fiecărui ministru un „babka” de la Oradea # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut cadou fiecărui ministru, în ședința de guvern de dinaintea Crăciunului, un cozonac special, inspirat din cel evreiesc, cunoscut sub denumirea „babka”, și produs la Oradea, unde șeful Executivului a fost…
Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei: „Am încredere în națiunea română; în viața de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj” # HotNews.ro
Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a transmis, miercuri, în mesajul de Crăciun, că are încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe, arătând că, în ciuda unor probleme economice şi…
O insulă pustie, de 30 de ori mai mare decât Arena Națională, caută angajat. Salariu de 30.000 de euro pentru jumătate de an # HotNews.ro
Scottish Wildlife Trust (SWT), o organizația dedicată protejării naturii, angajează un nou ranger pentru insula Handa, un petic mic și nelocuit de pământ situat în largul coastei de nord-vest a Scoției, în regiunea Highlands, pe…
Dan Capatos pleacă de la Antena 1, în „surpriza de proporții” de la finalul anului. „De-acum înainte «totul e Cancan»” # HotNews.ro
Cunoscutul prezentator TV Dan Capatos a anunțat că se desparte de Antena 1, după aproape două decenii petrecute în cadrul trustului de presă Intact Media Group, scrie miercuri Pagina de Media. Dan Capatos urmează să…
CSM a trimis președintelui Nicușor Dan și guvernului rezultatele chestionarului în care judecătorii au văzut alte probleme ale justiției decât cele dezvăluite de Recorder # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, miercuri, că a transmis către președintele Nicușor Dan, Guvern și Ministerul Justiției rezultatele preliminare ale chestionarului privind problemele din justiție, inițiat de Secția pentru judecători, din care reiese…
„Rambo de Olt”. Prefectul și subprefectul, duși la Parchetul Militar după ce au tras cu Kalașnikovul într-un poligon al armatei și puși sub control judiciar # HotNews.ro
Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu (PSD), și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) au fost audiați de procurori marți noaptea, într-un dosar în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și…
Intensitate „crescută a activității gripale”, anunță Ministerul Sănătății / Autoritățile confirmă primul deces din acest sezon / Cazurile de gripă s-au dublat într-o săptămână # HotNews.ro
Ministerul Sănătății (MS) anunță populația că, în această perioadă, se înregistrează „o intensitate crescută a activității gripale”, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări. În…
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, rămân după gratii de sărbători. Voiau să scape de închisoare în Ajunul Crăciunului # HotNews.ro
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii pentru încă 30 de zile, după ce miercuri cererile lor pentru o măsură mai blândă au fost respinse de Instanța supremă. Cei trei au fost scoși…
TABEL explicativ: Lucrătorii din România pierd 42 lei la salariul minim prin reducerea sumei neimpozabile. Patronii IMM România reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă” # HotNews.ro
IMM România, confederația patronală reprezentativă a patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), a făcut calculele și reclamă „creșterea mascată a fiscalității pe forța de muncă”, prin noul salariu minim impus de guvernanți…
VIDEO „Privind înapoi la anul care a trecut”, SUA le transmit românilor un mesaj de sărbători # HotNews.ro
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat miercuri un mesaj cu ocazia sărbătorilor, în care afirmă că SUA și România au „un parteneriat puternic”, bazat pe „valori comune și interese strategice”. Mesajul a…
REPORTAJ. Cum arată Crăciunul pentru o familie care și-a pierdut casa în explozia din Rahova. „Mulțumesc, Doamne, că ne-ai salvat pe mine și pe mami” # HotNews.ro
Maria și Valentin Prisecaru stau de două luni, alături de fiul lor de șase ani, într-o locuință pusă la dispoziție de un ONG. Asta după ce apartamentul lor a fost distrus în deflagrație care a…
Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii buni de la MedLife sunt alături de tine # HotNews.ro
Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este important să știi că ai acces rapid la îngrijire medicală. În acest context, MedLife anunță…
Hidroelectrica vrea să se asocieze cu gigantul francez EDF pentru hidrocentrala Tarnița, un proiect vechi de jumătate de secol # HotNews.ro
Acționarii companiei de stat Hidroelectrica se vor întruni într-o ședință, pe 27 ianuarie, pentru a aproba înființarea unei companii mixte cu compania franceză EDF Power Solutions International. Hidroelectrica și EDF vor avea cote egale în…
Ninge ca-n povești în Ajunul Crăciunului în mai multe zone din România. Unde s-a depus strat de zăpadă # HotNews.ro
Ninsorile au început din timpul nopții în unele părții ale țării, unde sunt adevărate peisaje specifice Crăciunului, iar la munte drumarii au ieșit cu utilajele pentru a degaja zăpada de pe carosabil. Meteorologii au emis…
Nouă spitale din Capitală vor asigura serviciile de asistență medicală de urgență în perioada Crăciunului. Astfel, în zilele de 25 și 26 decembrie, vor oferi asistență medicală de urgență următoarele unități spitalicești: Serviciul de Ambulanță…
Echipa de fotbal Rapid București va efectua un stagiu de pregătire în Turcia, în perioada 3-12 ianuarie, în care va disputa două meciuri amicale, potrivit paginii de Facebook a clubului, potrivit Agerpres. Jucătorii antrenați de…
Anunț scurt al Kremlinului, după ce Zelenski a prezentat planul de pace în Ucraina propus Rusiei # HotNews.ro
Moscova a anunțat miercuri, potrivit Reuters, că pregătește un răspuns la propunerile elaborate de SUA și Ucraina pentru încheierea războiului. Președintele rus Vladimir Putin a fost informat de către emisarul special Kirill Dmitriev cu privire…
Observația lui Cristian Tudor Popescu despre „vocea României în lume”, după interviul lui Nicușor Dan acordat Politico # HotNews.ro
„În sfârșit, primul gest de politică externă hotărât și clar al președintelui Dan”, a reacționat miercuri scriitorul și gazatarul Cristian Tudor Popescu, în contextul recentului interviu acordat de șeful statului prestigioasei publicații Politico. „După mai…
Omul de afaceri și filantropul american Howard Buffett, însoțit de unitatea specială Bilyi Yanhol („Îngerul Alb”) din cadrul poliției ucrainene, a vizitat zonele de pe linia frontului din suburbiile orașului Kupiansk, situat în regiunea Harkov,…
Și copiii resimt stresul de Sărbători: 7 situații care le provoacă anxietate și soluții pentru părinți # HotNews.ro
Perioada Sărbătorilor este, fără îndoială, plină de magie pentru copii – cadouri, momente petrecute alături de familie și tradiții speciale. Totuși, toate aceste bucurii pot veni la pachet cu stres și anxietate. Este normal ca…
Primele critici pentru Ciprian Ciucu de când a preluat primăria. O nouă taxă a înfuriat industria hotelieră # HotNews.ro
Consiliulul General al Municipiului Bucureşti a aprobat marți introducerea unei taxe turistice fixe de 10 lei pe noapte pentru fiecare vizitator cazat în Capitală, la inițiativa primarului Ciprian Ciucu, decizie care a nemulțumit industria hotelieră…
EXCLUSIV VIDEO Premieră în România – Prima linie de metrou cu panouri de protecție anti-suicid # HotNews.ro
Peroanele viitoarelor stații aferente tronsonului dintre Gara de Nord și Gara Progresul, al magistralei M4 de metrou, vor fi dotate cu panouri de protecție anti-suicid, transmite conducerea Metrorex pentru Profit.ro. Extinderea magistralei de metrou M4,…
ULTIMA ORĂ. Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei. Ce prevăd cele 20 de puncte ale documentului care poate pune capăt războiului din Ucraina # HotNews.ro
Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, va ajunge acum în mâna Rusiei, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. În ultimele zile, Kremlinul a sugerat că…
Cea mai contestată rețetă de cozonac și mărturia cuiva care a pus-o în practică. „E una dintre marile mele provocări culinare” # HotNews.ro
50 de ouă la fiecare kilogram de făină. Acesta este principiul de bază al unei rețete de cozonac, care a stârnit numeroase proteste, dar a făcut istorie. Scriitorul și gastronomul Păstorel Teodoreanu publica în anul…
Mesajul lui Bolojan, după adoptarea ordonanței-trenuleț. Ministerul care intră fără datorii în 2026 # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, un mesaj după adoptarea „Ordonanței-trenuleț”. Șeful guvernului spune că, prin măsurile adoptate în ordonanța de aseară, Executivul asigură un buget „echilibrat” în 2026, sprijină investițiile și creșterea economică și…
Fabrica din România care a realizat locomotivele care merg către Cercul Polar, „la temperaturi de -40 de grade”. „Trage trenuri de 3.000 de tone” # HotNews.ro
În urmă cu 25 de ani, pe platforma industrială de vest a Craiovei, lua naștere Softronic – un startup care își propunea să realizeze componente electronice (vitezometre) pentru locomotivele aflate în exploatare. De atunci, mica…
Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu, care să alimenteze programul său spațial și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul…
Ani la rând medicii au spus că grăsimile animale sunt nocive. Ce arată noile studii și ce grăsimi merită puse pe masa de Crăciun # HotNews.ro
Mult timp, până în anii 2010, carnea, brânza și untul, piese centrale pe mesele de Sărbători, erau privite ca alimente problematice pentru sănătate, mai ales pentru sistemul cardiovascular. În ultimii ani, însă, cercetarea medicală a…
Ce program au mall-urile din București de sărbători. Unul singur este deschis și de Crăciun # HotNews.ro
Mall-urile din București au programul diferit de sărbători, respectiv de Crăciun și Revelion. Un singur centru comercial va fi deschis pe 25 decembrie, în timp ce celelalte mall-uri din București vor fi închise. Pentru Crăciun…
VIDEO Chefi la cuțite 23 decembrie 2025. Tensiune uriașă și jurizare cu scântei înainte de marea finală # HotNews.ro
Emisiunea Chefi la Cuțite 2025 se apropie de final. Marți seară a avut loc penultimul act al show-ului culinar de la Antena 1. Drumul spre semifinala sezonului 16 a marcat un moment unic în istoria…
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai inspirate mesaje, urări, sms-uri de Crăciun de trimis celor dragi # HotNews.ro
E vremea Crăciunului, e acel moment din an în care familile se reunesc acasă pentru a sărbători Nașterea Domnului. E și momentul cel mai liniștit pentru a vă gândi la toți cei dragi și de…
VIDEO „Dezastru” pe principala autostradă din Italia, după ce o cisternă plină cu GPL a explodat. Trafic paralizat înaintea Crăciunului # HotNews.ro
O cisternă încărcată cu GPL a explodat marți după-amiază pe autostrada A1, principala autostradă din Italia, care leagă Milano de Napoli și traversează centrul peninsulei, după ce a fost implicată într-un accident rutier, potrivit presei…
Ce mesaj a transmis avionul care îl transporta pe șeful armatei libiene, cu 3 minute înainte să dispără de pe radar și să se prăbușească # HotNews.ro
Avionul privat care îl transporta pe șeful statului major al armatei libiene a semnalat o defecțiune electrică și a solicitat o aterizare de urgență cu puțin timp înainte de a se prăbuși, în apropierea Ankarei,…
VIDEO: Imagini cu tavanul prăbușit în piscina interioară a hotelului din Sibiu. Dosar penal deschis de polițiști # HotNews.ro
Șase persoane au ajuns, marți, 23 decembrie, la spital, după ce tavanul care acoperea piscina hotelului Hilton din Sibiu s-a prăbușit. Imagini cu urmările incidentului din Sibiu au apărut în presa locală. În imaginile publicate…
Franța reacționează și transmite un mesaj de „condamnare fermă” după interdicția impusă de SUA fostului comisar european Thierry Breton # HotNews.ro
Guvernul francez a condamnat miercuri interdicția de viză impusă de administrația Trump lui Thierry Breton, fost comisar european care a contribuit la promovarea Legii serviciilor digitale a UE, care vizează marile companii americane din domeniul…
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase felicitări și urări de Crăciun pentru familie, prieteni și colegi # HotNews.ro
Este Crăciunul, este momentul să te gândești la toți cei dragi și să le trimiți cele mai calde și sincere urări și felicitări de Crăciun 2025. Iată și câteva idei de urări și felicitări de Crăciun…
În momentul în care o familie din România deschide o cutie de cadouri în seara de Crăciun, desface o jucărie sau agață un glob în brad, acel obiect a călătorit deja mai mult decât majoritatea…
Vremea de Crăciun: Ninsori în mai multe regiuni de Ajunul Crăciunului / Zonele aflate sub alertă meteo # HotNews.ro
Aproape jumătate de țară este de astăzi sub alertă meteo cod galben de ninsori viscolite și polei. Avertizarea meteo de cod galben intră în vigoare în Ajunul Crăciunului, la ora 12.00, și este valabilă până…
Doi polițiști și o altă persoană au murit în urma unei explozii în sudul Moscovei, a anunțat miercuri Comitetul de anchetă, transmite Reuters. Agenția de presă de stat TASS relatează că polițiștii au murit în…
Scutul împotriva radiațiilor de la centrala nucleară Cernobîl riscă să se prăbușească chiar și urma unei singure noi lovituri a rușilor. „Principala amenințare” # HotNews.ro
Un nou atac al rușilor riscă să distrugă scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, din Ucraina, a declarat directorul centralei pentru AFP. Kievul a acuzat Rusia că a atacat…
