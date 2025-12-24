Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții”
Antena Sport, 24 decembrie 2025 14:20
Politehnica Timișoara a primit un cadou chiar în Ajunul Crăciunului. Echipa din Liga 3 se pregătește să aibă un stadion nou, care va costa peste 130 de milioane de euro. Până atunci, bănățenii se vor bucura de condiții mai bune. De astăzi, Politehnica Timișoara are un nou autocar, iar anunțul a fost făcut de Alfred
Dorin Rotariu, gol fabulos în Ajunul Crăciunului! Execuție direct sub transversală în Cupa Turciei # Antena Sport
Dorin Rotariu și-a făcut un cadou superb în Ajunul Crăciunului. Atacantul ajuns la 30 de ani evoluează la Igdir, în Turcia, iar în meciul de Cupă contra celor de la Aliaga a marcat o bijuterie de gol. Partida dintre Igdir și Aliaga s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în prima etapă a grupelor Cupei Turciei.
Gică Craioveanu, după ce a văzut Craiova pe locul 1 la final de an. “Nu vreau să mă duc dincolo fără să mai luăm un titlu” # Antena Sport
Universitatea Craiova a profitat de paşii greşiţi făcuţi în ultima etapă din 2025 de Rapid, Botoşani şi Dinamo şi a terminat anul pe primul loc, lucru care nu s-a mai întâmplat în Oltenia din 1990, atunci când Ştiinţa a luat şi ultimul titlu. Craioveanu susţine că cel mai mare adversar al Universităţii este chiar Universitatea
Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții” # Antena Sport
Cadoul perfect de Crăciun pentru Dinamo! CNI a anunțat când încep lucrările la noul stadion: “Visul devine realitate” # Antena Sport
Fanii dinamoviști au primit cadoul perfect de Crăciun. Chiar în Ajun, Compania Națională de Investiții a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe pe 19 ianuarie 2026. Astfel, după ani de zile de promisiuni și dezamăgiri, visul dinamoviștilor prinde contur, după ce Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere
Complexul San Antonio! Campioana Oklahoma City Thunder, o nouă înfrângere în fața lui Spurs # Antena Sport
După zece zile de la semifinala Cupei NBA, San Antonio Spurs, echipa vedetei franceze Victor Wembanyama, a învins-o din nou pe Oklahoma City Thunder, campioana en titre, impunându-se cu scorul de 130-110, marţi pe propriul teren, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP. Oklahoma City, cea mai bună echipă a momentului din
Cât costă creația artistică pe care Peluza Nord ar fi folosit-o fără acordul autorului! Alți fani plătesc pentru munca lui # Antena Sport
Peluza Nord e acuzată că a „împrumutat" fără drept creația unui designer din zona ultras pentru scenografia afișată la meciul dintre FCSB și Rapid (2-1), din etapa 21 a Ligii 1. Imediat după meciul de pe Arena Națională, Walid Designer a postat pe Instagram imaginea originală, creată de el. Designerul a adăugat un mesaj ferm:
Nicolae Stanciu, răspuns tăios pentru Mircea Lucescu: “Atunci nu erau probleme. Nu cred că ține” # Antena Sport
Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Mircea Lucescu. Căpitanul naționalei României a vorbit pentru prima oară despre declarațiile selecționerului de la finalul meciului cu Cipru, din toamnă, când România a condus cu 2-0, dar tricolorii s-au întors acasă cu un singur punct. La momentul respectiv, Mircea Lucescu i-a taxat pe Răzvan Marin și Nicolae Stanciu. În
Un fost jucător de la Stuttgart a murit după ce două cabine de telescaun s-au ciocnit # Antena Sport
Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport. Hertner se afla în vacanţă la staţiunea de schi Savin Kuk, din nordul ţării. Fostul jucător al TSV 1860 München a fost victima unei defecţiuni tehnice a telescaunului
McDavid și Draisaitl au făcut show în “Battle of Alberta”. Victorie și pentru campioana Florida Panthers # Antena Sport
Florida Panthers, campioana en titre, şi finalista Edmonton Oilers au obţinut victorii în meciurile desfăşurate marţi în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL). Panthers a dispus cu 5-2 de liderul Conferinţei de Est, Carolina Hurricanes, chiar la Raleigh. Niko Mikkola, Luke Kunin, Anton Lundell, Sam Bennett şi Seth Jones au marcat pentru echipa
Inter și Juventus pregătesc schimbul iernii! Ce jucător poate ajunge sub comanda lui Cristi Chivu # Antena Sport
Inter, echipa lui Cristi Chivu, se află pe primul loc în Serie A, înaintea ultimului meci pe care îl va disputa în 2025. Finalista UEFA Champions League din sezonul trecut caută să se întărească în iarnă, în condițiile în care Denzel Dumfries s-a operat și va fi indisponibil lunile următoare. În acest moment, Davide Frattesi,
Joyskim Dawa va reveni la FCSB la începutul anului 2026. Fundașul camerunez s-a accidentat la echipa națională, în luna martie, iar de atunci a fost indisponibil. Din fericire pentru jucătorul de 29 de ani, recuperarea este completă, iar el se va pregătit cot la cot cu coechipierii săi în cantonamentul din Antalya. Mihai Stoica, președintele
Nebunie în Cupa Ligii Angliei! Arsenal s-a calificat în semifinale, după 16 lovituri de departajare executate # Antena Sport
Arsenal s-a calificat cu emoţii în semifinalele Cupei Ligii engleze la fotbal, după ce a trecut de Crystal Palace, cu 8-7 la loviturile de departajare, marţi seara, pe Emirates Stadium, într-un meci în care scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar. Fundaşul francez Maxence Lacroix, de la Crystal Palace, a fost artizanul involuntar al
Nicolae Stanciu a prins doar 6 meciuri la Genoa în acest sezon, iar minutele puține primite de căpitanul naționalei României au dus la discuții în țară legate de o eventuală venire a sa la Rapid. Dan Șucu, patronul celor de la Genoa, este acționar majoritar și la clubul din Giulești. Pentru Rapid, venirea lui Stanciu
Radu Drăguşin e aproape de marea revenire. Poate fi stâlpul apărării României, cu Turcia: “Ne-am luat deja bilete” # Antena Sport
Radu Drăguşin a revenit în lotul lui Liverpool după 11 luni de la accidentarea care l-a ţinut departe de teren în 2025. Fundaşul de 23 de ani a fost doar rezervă în duelul cu Liverpool, dar are şanse să prindă primele minute curând. Sora stopperului cotat la 22 de milioane de euro, Meira Drăguşin, susţine
Louis Munteanu este dorit de un club uriaș din La Liga, anume Valencia. „Liliecii" l-au mai avut pe lista de transferuri pe atacantul român și în vară, însă mutarea nu s-a concretizat la momentul respectiv. Louis Munteanu a rămas în atenția celor de la Valencia, spaniolii fiind în continuarea în căutarea unui atacant. Louis Munteanu,
Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere # Antena Sport
Denis Drăguș a luat decizia finală după ofertele primite. Atacantul român nu mai este dorit la Eyupspor, turcii anunțând că el ar fi dorit de Kocaelispor și Gaziantep. Denis Drăguș se află sub contract cu Trabzonspor, el fiind împrumutat la Eyuspor la începutul sezonului. El nu a reușit însă să se impună la echipa din Istanbul, dat fiind faptul că nu
Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă” # Antena Sport
Cristi Borcea e gata să revină la Dinamo. Constantin Dănilescu s-a declarat convins de faptul că fostul șef al „câinilor" se va întoarce alături de echipa din Ștefan cel Mare. Dănilescu a transmis că Borcea e dispus să revină la Dinamo după ce se va construi noul stadion, însă nu el va investi direct, ci fiul său, Patrick.
„Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești # Antena Sport
Cristi Săpunaru nu a trecut peste declarațiile lui Costel Gâlcă, de la finalul partidei FCSB – Rapid 2-1. Antrenorul giuleștenilor a transmis că își dorește mai multă calitate în lotul său, și a cerut transferuri de urgență în pauza de iarnă. Discursul avut l-a făcut pe Cristi Săpunaru să intervină. Fostul căpitan din Giulești l-a
Jurnal Antena Sport | CFR Cluj, echipa Moșului
Jurnal Antena Sport | Copiii lui Mihai Covaliu duc povestea mai departe
Jurnal Antena Sport | Alberto Hangan, un actor războinic
Jurnal Antena Sport | Pofta lui Adrian Mutu
Jurnal Antena Sport | Eduard Ionescu se bucură de cele mai frumoase Sărbători
Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera # Antena Sport
Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Atacantul de 23 de ani nu a impresionat la formația din Ucraina și oficialii echipei sunt gata să renunțe la el, în această pauză de iarnă. Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev la începutul sezonului. Ucrainenii le-au plătit suma de 2,6 milioane de euro celor de la FCU Craiova. Vladislav Blănuță pleacă
Breaking Bad! Fostul jucător al lui OM e închis pentru trafic de droguri: „În două luni câștigi cât într-un an de fotbal!” # Antena Sport
În 2016, Sergio Contreras Pardo, cunoscut drept Koke în fotbalul spaniol, agăța ghetele în cui. Era finalul unei cariere importante, care l-a purtat pe jucătorul născut la Málaga pe la cluburi precum Olympique Marseille, Sporting Lisabona sau Rayo Vallecano. Astăzi, fostul fotbalist este în închisoare, condamnat pentru că era șeful unei rețele internaționale de trafic
Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România: „În fiecare zi muncim pentru asta” # Antena Sport
Vlad Covaliu, desemnat cel mai bun sportiv al Federaţiei Române de Scrimă în 2025, are ca obiective de viitor câştigarea a cât mai multor medalii pentru România şi calificarea cu echipa la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles. Federaţia Română de Scrimă şi-a desemnat marţi laureaţii pentru anul 2025. Amalia Covaliu a fost desemnată cea mai bună junioară, în timp ce fratele
Alexandru Chipciu, anunț despre retragere. Ce planuri are fundașul ajuns la 36 de ani # Antena Sport
Alexandru Chipciu a făcut anunțul despre retragere. Fundașul ajuns la vârsta de 36 de ani a dezvăluit că nu se gândește să agațe ghetele-n cui, în perioada următoare. Alexandru Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj pe încă un sezon. Fundașul a transmis că își dorește să vadă cum se simte în fiecare an, înainte
OFICIAL | Endrick a plecat de la Real Madrid. La ce echipă a fost cedat de „galactici” # Antena Sport
Endrick a plecat de la Real Madrid. Brazilianul de 19 ani s-a înțeles cu Olympique Lyon, formație la care a fost împrumutat de „galactici". Clubul francez de fotbal Olympique Lyon a confirmat marţi că a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru împrumutul până la sfârşitul sezonului al atacantului brazilian Endrick, care juca puţin la echipa din capitala Spaniei. Endrick a plecat de
Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă # Antena Sport
Rapid va pleca în cantonament în Turcia, pentru a pregăti a doua parte a sezonului. Giuleștenii lui Costel Gâlcă vor disputa două partide amicale. Rapid a încheiat anul pe locul secund, cu 39 de puncte. Giuleștenii sunt la o distanță de un singur punct față de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova. Cantonament în Turcia
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic # Antena Sport
Dinamo e gata să facă primul transfer al iernii. „Câinii" au pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1, Zeljko Kopic insistând pentru ca mutarea să se realizeze. Concret, Dinamo a redeschis pista pentru Matei Ilie,
„Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional” # Antena Sport
Florin Manea a anunțat faptul că Robert Corduneanu va fi noul Radu Drăgușin din fotbalul românesc. Puștiul minune de doar 16 ani a fost transferat de Fiorentina U17 în vară. Robert Corduneanu și-a făcut junioratul în țară, la ACS Juniorul. În iulie, Fiorentina a pus ochii pe el și l-a transferat la formația U17 a clubului. Robert […] The post „Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional” appeared first on Antena Sport.
Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament # Antena Sport
Atacantul Ange-Yoan Bonny a suferit o entorsă la genunchiul stâng şi va rata meciul de duminică din Serie A împotriva Atalantei, a anunţat marţi echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, citată de site-ul Football Italia. “În urma unei accidentări suferite în timpul antrenamentului de ieri, Ange-Yoan Bonny a fost supus unor controale medicale în această dimineaţă la Institutul Humanitas din Rozzano. Testele au relevat o entorsă minoră la genunchiul stâng. Starea […] The post Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament appeared first on Antena Sport.
Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român # Antena Sport
Horațiu Moldovan (27 de ani) e tot mai aproape de revenirea în Italia. Portarul român ar putea să plece de la Real Oviedo în această iarnă, el fiind dorit de Spezia, formație din Serie B. Horațiu Moldovan a avut evoluții bune în sezonul trecut, la Sassuolo. Portarul român a reușit să promoveze în Serie A […] The post Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român appeared first on Antena Sport.
„Luăm în considerare un împrumut”. Anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham # Antena Sport
Florin Manea a făcut un anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Impresarul a dezvăluit că fundașul român ia în calcul o plecare de la Spurs în această iarnă. Au existat zvonuri conform cărora Radu Drăgușin ar fi dorit din nou în Italia. Florin Manea, impresarul lui, a confirmat faptul că fundașul are oferte atât din Serie […] The post „Luăm în considerare un împrumut”. Anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham appeared first on Antena Sport.
Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc: „Să recidivăm” # Antena Sport
Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc. Președintele oltenilor a transmis că echipa lui Filipe Coelho vrea să câștige titlul în 2026. Universitatea Craiova a dat recital în meciul cu Csikszereda, ultimul din 2025. Oltenii s-au impus cu 5-0 și a devansat-o pe Rapid din fruntea campionatului. Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” […] The post Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc: „Să recidivăm” appeared first on Antena Sport.
David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost inclus între cei mai buni zece sportivi din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA. Pentru ancheta “Balkan Athlete of the Year” pe 2025 au primit voturi 47 de sportivi din partea agenţiilor naţionale din regiune, […] The post David Popovici, în topul celor mai buni sportivi din Balcani, în 2025 appeared first on Antena Sport.
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească # Antena Sport
Cristi Borcea a dezvăluit cu ce afacere surpriză vrea să dea lovitura. Fostul șef de la Dinamo, ajuns la vârsta de 55 de ani, are planuri mari pentru 2026. Cristi Borcea s-a „aliat” cu Gigi Nețoiu pentru a investi în panouri electrice și în baterii. Cei doi sunt convinși că domeniul energetic este unul de […] The post Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească appeared first on Antena Sport.
Conducerea Rapidului, replică după discursul dur al lui Costel Gâlcă. Anunț despre transferurile pregătite # Antena Sport
Conducerea Rapidului a venit cu replica după discursul dur avut de Costel Gâlcă. Antrenorul a cerut transferuri de urgență la formația sa, după eșecul din derby-ul cu FCSB, scor 1-2. Antrenorul giuleștenilor a subliniat că își dorește calitate, și nu cantitate în lotul Rapidului, mărturisind că nu poate cuceri titlul cu actualii jucători pe care îi […] The post Conducerea Rapidului, replică după discursul dur al lui Costel Gâlcă. Anunț despre transferurile pregătite appeared first on Antena Sport.
Antonio Cassano a analizat prestația celor de la Inter și a oferit declarații despre Cristi Chivu. Fostul internațional italian a tras concluziile după ce nerazzurrii au fost eliminați din Supercupa Italiei de Bologna, la loviturile de departajare. Cassano a descris anul lui Inter ca fiind unul „falimentar”, ținând cont că echipa din Milano a fost umilită de PSG în finala […] The post „An falimentar”. Verdict dur în privința lui Inter. Cum a fost descris Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
Noul ministru al Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1: “Sunt extraordinar de interesat să sprijin” # Antena Sport
Radu Miruţă, viitorul ministru al Apărării Naţionale, a vorbit pentru prima oară despre situaţia în care se află Steaua Bucureşti la fotbal. După câţiva ani în care a evoluat în liga secundă, formaţia din Ghencea nu are nici în acest sezon drept de promovare în Liga 1. Radu Miruţă a fost interimar la conducerea MApN […] The post Noul ministru al Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1: “Sunt extraordinar de interesat să sprijin” appeared first on Antena Sport.
Numărul unu mondial în tenisul masculin, spaniolul Carlos Alcaraz, va juca un meci demonstrativ cu Joao Fonseca, anul viitor, la Sao Paulo, au anunţat, luni, organizatorii, conform Xinhua. Meciul va avea loc la 12 decembrie 2026, pe Allianz Parque din Sao Paulo, arena lui Palmeiras. Carlos Alcarcaz şi Joao Fonseca vor juca pe stadionul lui […] The post Carlos Alcaraz, un nou meci pe stadion: “Va fi o plăcere să te primim, Carlitos” appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia # Antena Sport
CFR Cluj este aproape de a vinde încă un jucător. După plecarea lui Lindon Emerllahu la Polissya, în Ucraina, pentru suma de 1,5 milioane de euro, formaţia din Gruia poate încasa alte 2 milioane de eruo. Este vorba despre Meriton Korenica, fotbalistul de 28 de ani care are o ofertă de la formaţia cipriotă Apollon […] The post CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia appeared first on Antena Sport.
LPF a anunţat echipa etapei 21 din Liga 1! Daniel Pancu a fost desemnat antrenorul rundei # Antena Sport
Ultima etapă din 2025 a Ligii 1 a venit cu mai multe surprize. Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc anul, după succesul în faţa lui Csikszereda, scor 5-0, în timp ce echipele de pe locurile 2-5 (Rapid, FC Botoşani, Dinamo şi FC Argeş) au pierdut. Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB, FC Botoşani a […] The post LPF a anunţat echipa etapei 21 din Liga 1! Daniel Pancu a fost desemnat antrenorul rundei appeared first on Antena Sport.
Bănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot” # Antena Sport
România va avea parte de un baraj infernal cu Turcia, în drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Dacă trecem de turci, vom juca finala pentru Cupa Mondială cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Bănel Nicoliţă a explicat care este marele avantaj al tricolorilor în partida cu Turcia, ce se va […] The post Bănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot” appeared first on Antena Sport.
Maria Sol Messi, sora lui Lionel Messi, a fost implicată într-un accident de maşină. Potrivit presei din Marea Britanie, ea a suferit fracturi la coloana vertebrală şi arsuri, în urma accidentului. Prezentatorul TV argentinian Angel de Brito a dezvăluit că a discutat cu mama lui Lionel Messi, iar aceasta a transmis că Maria Sol este […] The post Sora lui Lionel Messi, implicată într-un accident de maşină! Nunta sa a fost amânată appeared first on Antena Sport.
A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” # Antena Sport
Ionuţ Nedelcearu a vorbit din nou despre transferul ratat la Dinamo, de care a fost foarte aproape în februarie 2025, atunci când a avut negocieri intense cu clubul din Ştefan cel Mare. Pentru fundaşul de 29 de ani cotat acum la 1.5 milioane de euro, a apărut însă o ofertă de nerefuzat din Rusia, de […] The post A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter au vizitat un spital de copii şi au împărţit cadouri: “Un gest simplu, dar prețios” # Antena Sport
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a fost alături de câţiva jucători la Spitalul San Raffaele din Milano. Delegaţia lui Inter, condusă de Chivu şi de vicepreşedintele Javier Zanetti, a împărţit cadouri copiilor bolnavi înainte de Crăciun. Întorşi din Arabia Saudită, după ce au pierdut meciul din semifinala Supercupei Italiei cu Bologna, nerazzurrii au vrut să […] The post Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter au vizitat un spital de copii şi au împărţit cadouri: “Un gest simplu, dar prețios” appeared first on Antena Sport.
Specialiştii au făcut calculele, după ce Craiova a ajuns pe primul loc! Cine este favorită şi ce şanse are FCSB # Antena Sport
Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în Liga 1 şi va încheia anul 2025 pe această poziţie, după victoria la scor în faţa nou-promovatei Csikszereda, pe care a învins-o cu 5-0. Oltenii au profitat de înfrângerea suferită de Rapid, care a pierdut duminică seară derby-ul cu FCSB. În urma succesului de pe teren propriu […] The post Specialiştii au făcut calculele, după ce Craiova a ajuns pe primul loc! Cine este favorită şi ce şanse are FCSB appeared first on Antena Sport.
Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB # Antena Sport
Dennis Politic a ajuns la FCSB pentru un milion de euro, dar nu s-a ridicat la pretenţiile noii echipe, după despărţirea de Dinamo. 3 goluri în 22 de meciuri a adunat în acest sezon aripa stânga cotată la 1.2 milioane de euro. Marius Şumudică susţine că fotbalistul de 25 de ani a luat decizia greşită […] The post Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB appeared first on Antena Sport.
