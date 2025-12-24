Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții”

11:20

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în Liga 1 şi va încheia anul 2025 pe această poziţie, după victoria la scor în faţa nou-promovatei Csikszereda, pe care a învins-o cu 5-0. Oltenii au profitat de înfrângerea suferită de Rapid, care a pierdut duminică seară derby-ul cu FCSB. În urma succesului de pe teren propriu […]