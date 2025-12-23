Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere
Denis Drăguș a luat decizia finală după ofertele primite. Atacantul român nu mai este dorit la Eyupspor, turcii anunțând că el ar fi dorit de Kocaelispor și Gaziantep. Denis Drăguș se află sub contract cu Trabzonspor, el fiind împrumutat la Eyuspor la începutul sezonului. El nu a reușit însă să se impună la echipa din Istanbul, dat fiind faptul că nu […] The post Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere appeared first on Antena Sport.
Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă” # Antena Sport
Cristi Borcea e gata să revină la Dinamo. Constantin Dănilescu s-a declarat convins de faptul că fostul șef al „câinilor” se va întoarce alături de echipa din Ștefan cel Mare. Dănilescu a transmis că Borcea e dispus să revină la Dinamo după ce se va construi noul stadion, însă nu el va investi direct, ci fiul său, Patrick. […] The post Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă” appeared first on Antena Sport.
„Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești # Antena Sport
Cristi Săpunaru nu a trecut peste declarațiile lui Costel Gâlcă, de la finalul partidei FCSB – Rapid 2-1. Antrenorul giuleștenilor a transmis că își dorește mai multă calitate în lotul său, și a cerut transferuri de urgență în pauza de iarnă. Discursul avut l-a făcut pe Cristi Săpunaru să intervină. Fostul căpitan din Giulești l-a […] The post „Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești appeared first on Antena Sport.
Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera # Antena Sport
Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Atacantul de 23 de ani nu a impresionat la formația din Ucraina și oficialii echipei sunt gata să renunțe la el, în această pauză de iarnă. Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev la începutul sezonului. Ucrainenii le-au plătit suma de 2,6 milioane de euro celor de la FCU Craiova. Vladislav Blănuță pleacă […] The post Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera appeared first on Antena Sport.
Breaking Bad! Fostul jucător al lui OM e închis pentru trafic de droguri: „În două luni câștigi cât într-un an de fotbal!” # Antena Sport
În 2016, Sergio Contreras Pardo, cunoscut drept Koke în fotbalul spaniol, agăța ghetele în cui. Era finalul unei cariere importante, care l-a purtat pe jucătorul născut la Málaga pe la cluburi precum Olympique Marseille, Sporting Lisabona sau Rayo Vallecano. Astăzi, fostul fotbalist este în închisoare, condamnat pentru că era șeful unei rețele internaționale de trafic […] The post Breaking Bad! Fostul jucător al lui OM e închis pentru trafic de droguri: „În două luni câștigi cât într-un an de fotbal!” appeared first on Antena Sport.
Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România: „În fiecare zi muncim pentru asta” # Antena Sport
Vlad Covaliu, desemnat cel mai bun sportiv al Federaţiei Române de Scrimă în 2025, are ca obiective de viitor câştigarea a cât mai multor medalii pentru România şi calificarea cu echipa la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles. Federaţia Română de Scrimă şi-a desemnat marţi laureaţii pentru anul 2025. Amalia Covaliu a fost desemnată cea mai bună junioară, în timp ce fratele […] The post Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România: „În fiecare zi muncim pentru asta” appeared first on Antena Sport.
Alexandru Chipciu, anunț despre retragere. Ce planuri are fundașul ajuns la 36 de ani # Antena Sport
Alexandru Chipciu a făcut anunțul despre retragere. Fundașul ajuns la vârsta de 36 de ani a dezvăluit că nu se gândește să agațe ghetele-n cui, în perioada următoare. Alexandru Chipciu și-a prelungit contractul cu U Cluj pe încă un sezon. Fundașul a transmis că își dorește să vadă cum se simte în fiecare an, înainte […] The post Alexandru Chipciu, anunț despre retragere. Ce planuri are fundașul ajuns la 36 de ani appeared first on Antena Sport.
OFICIAL | Endrick a plecat de la Real Madrid. La ce echipă a fost cedat de „galactici” # Antena Sport
Endrick a plecat de la Real Madrid. Brazilianul de 19 ani s-a înțeles cu Olympique Lyon, formație la care a fost împrumutat de „galactici”. Clubul francez de fotbal Olympique Lyon a confirmat marţi că a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru împrumutul până la sfârşitul sezonului al atacantului brazilian Endrick, care juca puţin la echipa din capitala Spaniei. Endrick a plecat de […] The post OFICIAL | Endrick a plecat de la Real Madrid. La ce echipă a fost cedat de „galactici” appeared first on Antena Sport.
Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă # Antena Sport
Rapid va pleca în cantonament în Turcia, pentru a pregăti a doua parte a sezonului. Giuleștenii lui Costel Gâlcă vor disputa două partide amicale. Rapid a încheiat anul pe locul secund, cu 39 de puncte. Giuleștenii sunt la o distanță de un singur punct față de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova. Cantonament în Turcia […] The post Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic # Antena Sport
Dinamo e gata să facă primul transfer al iernii. „Câinii” au pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1, Zeljko Kopic insistând pentru ca mutarea să se realizeze. Concret, Dinamo a redeschis pista pentru Matei Ilie, stopperul de 23 de ani de la CFR Cluj. „Câinii” și-au dorit să-l transfere pe fundașul român și la începutul sezonului, însă suma cerută […] The post Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.
„Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional” # Antena Sport
Florin Manea a anunțat faptul că Robert Corduneanu va fi noul Radu Drăgușin din fotbalul românesc. Puștiul minune de doar 16 ani a fost transferat de Fiorentina U17 în vară. Robert Corduneanu și-a făcut junioratul în țară, la ACS Juniorul. În iulie, Fiorentina a pus ochii pe el și l-a transferat la formația U17 a clubului. Robert […] The post „Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional” appeared first on Antena Sport.
Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament # Antena Sport
Atacantul Ange-Yoan Bonny a suferit o entorsă la genunchiul stâng şi va rata meciul de duminică din Serie A împotriva Atalantei, a anunţat marţi echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, citată de site-ul Football Italia. “În urma unei accidentări suferite în timpul antrenamentului de ieri, Ange-Yoan Bonny a fost supus unor controale medicale în această dimineaţă la Institutul Humanitas din Rozzano. Testele au relevat o entorsă minoră la genunchiul stâng. Starea […] The post Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament appeared first on Antena Sport.
Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român # Antena Sport
Horațiu Moldovan (27 de ani) e tot mai aproape de revenirea în Italia. Portarul român ar putea să plece de la Real Oviedo în această iarnă, el fiind dorit de Spezia, formație din Serie B. Horațiu Moldovan a avut evoluții bune în sezonul trecut, la Sassuolo. Portarul român a reușit să promoveze în Serie A […] The post Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român appeared first on Antena Sport.
„Luăm în considerare un împrumut”. Anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham # Antena Sport
Florin Manea a făcut un anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Impresarul a dezvăluit că fundașul român ia în calcul o plecare de la Spurs în această iarnă. Au existat zvonuri conform cărora Radu Drăgușin ar fi dorit din nou în Italia. Florin Manea, impresarul lui, a confirmat faptul că fundașul are oferte atât din Serie […] The post „Luăm în considerare un împrumut”. Anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham appeared first on Antena Sport.
Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc: „Să recidivăm” # Antena Sport
Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc. Președintele oltenilor a transmis că echipa lui Filipe Coelho vrea să câștige titlul în 2026. Universitatea Craiova a dat recital în meciul cu Csikszereda, ultimul din 2025. Oltenii s-au impus cu 5-0 și a devansat-o pe Rapid din fruntea campionatului. Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” […] The post Sorin Cârțu a anunțat obiectivul „major” al Universității Craiova, după ce a încheiat anul pe primul loc: „Să recidivăm” appeared first on Antena Sport.
David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost inclus între cei mai buni zece sportivi din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA. Pentru ancheta “Balkan Athlete of the Year” pe 2025 au primit voturi 47 de sportivi din partea agenţiilor naţionale din regiune, […] The post David Popovici, în topul celor mai buni sportivi din Balcani, în 2025 appeared first on Antena Sport.
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească # Antena Sport
Cristi Borcea a dezvăluit cu ce afacere surpriză vrea să dea lovitura. Fostul șef de la Dinamo, ajuns la vârsta de 55 de ani, are planuri mari pentru 2026. Cristi Borcea s-a „aliat” cu Gigi Nețoiu pentru a investi în panouri electrice și în baterii. Cei doi sunt convinși că domeniul energetic este unul de […] The post Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească appeared first on Antena Sport.
Conducerea Rapidului, replică după discursul dur al lui Costel Gâlcă. Anunț despre transferurile pregătite # Antena Sport
Conducerea Rapidului a venit cu replica după discursul dur avut de Costel Gâlcă. Antrenorul a cerut transferuri de urgență la formația sa, după eșecul din derby-ul cu FCSB, scor 1-2. Antrenorul giuleștenilor a subliniat că își dorește calitate, și nu cantitate în lotul Rapidului, mărturisind că nu poate cuceri titlul cu actualii jucători pe care îi […] The post Conducerea Rapidului, replică după discursul dur al lui Costel Gâlcă. Anunț despre transferurile pregătite appeared first on Antena Sport.
Antonio Cassano a analizat prestația celor de la Inter și a oferit declarații despre Cristi Chivu. Fostul internațional italian a tras concluziile după ce nerazzurrii au fost eliminați din Supercupa Italiei de Bologna, la loviturile de departajare. Cassano a descris anul lui Inter ca fiind unul „falimentar”, ținând cont că echipa din Milano a fost umilită de PSG în finala […] The post „An falimentar”. Verdict dur în privința lui Inter. Cum a fost descris Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
Noul ministru al Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1: “Sunt extraordinar de interesat să sprijin” # Antena Sport
Radu Miruţă, viitorul ministru al Apărării Naţionale, a vorbit pentru prima oară despre situaţia în care se află Steaua Bucureşti la fotbal. După câţiva ani în care a evoluat în liga secundă, formaţia din Ghencea nu are nici în acest sezon drept de promovare în Liga 1. Radu Miruţă a fost interimar la conducerea MApN […] The post Noul ministru al Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1: “Sunt extraordinar de interesat să sprijin” appeared first on Antena Sport.
Numărul unu mondial în tenisul masculin, spaniolul Carlos Alcaraz, va juca un meci demonstrativ cu Joao Fonseca, anul viitor, la Sao Paulo, au anunţat, luni, organizatorii, conform Xinhua. Meciul va avea loc la 12 decembrie 2026, pe Allianz Parque din Sao Paulo, arena lui Palmeiras. Carlos Alcarcaz şi Joao Fonseca vor juca pe stadionul lui […] The post Carlos Alcaraz, un nou meci pe stadion: “Va fi o plăcere să te primim, Carlitos” appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia # Antena Sport
CFR Cluj este aproape de a vinde încă un jucător. După plecarea lui Lindon Emerllahu la Polissya, în Ucraina, pentru suma de 1,5 milioane de euro, formaţia din Gruia poate încasa alte 2 milioane de eruo. Este vorba despre Meriton Korenica, fotbalistul de 28 de ani care are o ofertă de la formaţia cipriotă Apollon […] The post CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia appeared first on Antena Sport.
LPF a anunţat echipa etapei 21 din Liga 1! Daniel Pancu a fost desemnat antrenorul rundei # Antena Sport
Ultima etapă din 2025 a Ligii 1 a venit cu mai multe surprize. Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc anul, după succesul în faţa lui Csikszereda, scor 5-0, în timp ce echipele de pe locurile 2-5 (Rapid, FC Botoşani, Dinamo şi FC Argeş) au pierdut. Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB, FC Botoşani a […] The post LPF a anunţat echipa etapei 21 din Liga 1! Daniel Pancu a fost desemnat antrenorul rundei appeared first on Antena Sport.
Bănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot” # Antena Sport
România va avea parte de un baraj infernal cu Turcia, în drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Dacă trecem de turci, vom juca finala pentru Cupa Mondială cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Bănel Nicoliţă a explicat care este marele avantaj al tricolorilor în partida cu Turcia, ce se va […] The post Bănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot” appeared first on Antena Sport.
Maria Sol Messi, sora lui Lionel Messi, a fost implicată într-un accident de maşină. Potrivit presei din Marea Britanie, ea a suferit fracturi la coloana vertebrală şi arsuri, în urma accidentului. Prezentatorul TV argentinian Angel de Brito a dezvăluit că a discutat cu mama lui Lionel Messi, iar aceasta a transmis că Maria Sol este […] The post Sora lui Lionel Messi, implicată într-un accident de maşină! Nunta sa a fost amânată appeared first on Antena Sport.
A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” # Antena Sport
Ionuţ Nedelcearu a vorbit din nou despre transferul ratat la Dinamo, de care a fost foarte aproape în februarie 2025, atunci când a avut negocieri intense cu clubul din Ştefan cel Mare. Pentru fundaşul de 29 de ani cotat acum la 1.5 milioane de euro, a apărut însă o ofertă de nerefuzat din Rusia, de […] The post A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter au vizitat un spital de copii şi au împărţit cadouri: “Un gest simplu, dar prețios” # Antena Sport
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a fost alături de câţiva jucători la Spitalul San Raffaele din Milano. Delegaţia lui Inter, condusă de Chivu şi de vicepreşedintele Javier Zanetti, a împărţit cadouri copiilor bolnavi înainte de Crăciun. Întorşi din Arabia Saudită, după ce au pierdut meciul din semifinala Supercupei Italiei cu Bologna, nerazzurrii au vrut să […] The post Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter au vizitat un spital de copii şi au împărţit cadouri: “Un gest simplu, dar prețios” appeared first on Antena Sport.
Specialiştii au făcut calculele, după ce Craiova a ajuns pe primul loc! Cine este favorită şi ce şanse are FCSB # Antena Sport
Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în Liga 1 şi va încheia anul 2025 pe această poziţie, după victoria la scor în faţa nou-promovatei Csikszereda, pe care a învins-o cu 5-0. Oltenii au profitat de înfrângerea suferită de Rapid, care a pierdut duminică seară derby-ul cu FCSB. În urma succesului de pe teren propriu […] The post Specialiştii au făcut calculele, după ce Craiova a ajuns pe primul loc! Cine este favorită şi ce şanse are FCSB appeared first on Antena Sport.
Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB # Antena Sport
Dennis Politic a ajuns la FCSB pentru un milion de euro, dar nu s-a ridicat la pretenţiile noii echipe, după despărţirea de Dinamo. 3 goluri în 22 de meciuri a adunat în acest sezon aripa stânga cotată la 1.2 milioane de euro. Marius Şumudică susţine că fotbalistul de 25 de ani a luat decizia greşită […] The post Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB appeared first on Antena Sport.
HC Dunărea Brăila a anunţat, marţi, încetarea colaborării, de comun acord, cu antrenorul principal Jan Leslie. Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila “Începând de astăzi, funcţia de antrenor principal al echipei este preluată de JENSEN SOREN NORGAARD, care va conduce echipa până la finalul sezonului actual. Mergem mai departe. Obiectiv clar: Europa”, precizează […] The post Jan Leslie a plecat de la Dunărea Brăila appeared first on Antena Sport.
Fotbalistul Alexander Isak, care a suferit o fractură de peroneu, sâmbătă, în timpul unui meci din Premier League cu Tottenham, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la gleznă, a anunţat clubul Liverpool, luni seară, fără a specifica durata absenţei internaţionalului suedez, informează AFP. “Alexander Isak a fost supus cu succes unei intervenţii chirurgicale, astăzi (luni)”, […] The post Alexander Isak s-a operat! Anunţul făcut de Liverpool appeared first on Antena Sport.
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului Power Couple # Antena Sport
Viața de cuplu nu este doar ușoară sau grea, nu este doar bazată pe momente frumoase sau dure și nu vine niciodată la pachet cu multe clipe de iubire sau de ceartă. O relație presupune responsabilitatea de a învăța că alături de persoana care ți-a furat sufletul, poți face orice. Power Couple, formatul care demonstrează […] The post Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, mărturisiri încărcate de emoție și optimism, înainte de startul sezonului Power Couple appeared first on Antena Sport.
Gică Craioveanu, verdict dur după ce Craiova a trecut pe primul loc: “Rapid nu prinde podiumul”. Cu cine se bat oltenii la titlu # Antena Sport
Gică Craioveanu a analizat lupta la titlu din Liga 1, după ce Universitatea Craiova a revenit pe primul loc. Oltenii vor încheia anul 2025 ca lideri, după victoria cu 5-0 de luni seară, cu Csikszereda. Fostul internaţional român este de părere că Universitatea Craiova se va bate la titlu cu FCSB şi Dinamo, chiar dacă […] The post Gică Craioveanu, verdict dur după ce Craiova a trecut pe primul loc: “Rapid nu prinde podiumul”. Cu cine se bat oltenii la titlu appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a băgat mâna în buzunar! Investiţii de 1 milion de euro la FCSB: “Sunt banii câştigaţi la Coman” # Antena Sport
FCSB şi-a revenit pe finalul anului 2025, după un început de sezon dezastruos pe plan intern. Campioana României a încheiat însă anul cu o victorie în derby-ul cu Rapid, iar oficialii formaţiei roş-albastre vor să se asigure că jucătorii vor avea parte de cele mai bune condiţii. Mihai Stoica a anunţat că FCSB va avea […] The post Gigi Becali a băgat mâna în buzunar! Investiţii de 1 milion de euro la FCSB: “Sunt banii câştigaţi la Coman” appeared first on Antena Sport.
Real Madrid a acceptat! Vedeta pleacă de pe Bernabeu pentru a prinde World Cup 2026. Anunţul L’Equipe # Antena Sport
Un “acord” a fost stabilit pentru împrumutul tânărului atacant brazilian Endrick, prea puţin folosit de Real Madrid, la clubul francez de fotbal Olympique Lyon, a anunţat, luni, o sursă apropiată de acest caz, confirmând informaţiile din presă. Sursa, care a dorit însă să-şi păstreze anonimatul, nu a oferit alte precizări. Endrick va fi împrumutat de […] The post Real Madrid a acceptat! Vedeta pleacă de pe Bernabeu pentru a prinde World Cup 2026. Anunţul L’Equipe appeared first on Antena Sport.
Florinel Coman, show în Liga Campionilor Asiei! Nota primită după ce a obţinut penalty şi a lovit bara # Antena Sport
Florinel Coman a profitat din plin de problemele pe care Al-Gharafa le are şi a fost titular în meciul din Liga Campionilor Asiei cu Al-Wahda, din Emiratele Arabe Unite. Echipa lui Florinel Coman s-a impus cu 1-0, iar fostul jucător de la FCSB a strălucit în cele 64 de minute în care a evoluat. În […] The post Florinel Coman, show în Liga Campionilor Asiei! Nota primită după ce a obţinut penalty şi a lovit bara appeared first on Antena Sport.
Jucătorul care l-a impresionat pe Basarab Panduru la final de 2025: “Văd un jucător talentat! M-a surprins” # Antena Sport
Basarab Panduru a fost plăcut impresionat de David Matei, tânărul de 17 ani al Universităţii Craiova, care a reuşit o dublă în meciul cu Csikszereda, câştigat de olteni cu 5-0. Victoria contra formaţiei din Miercurea Ciuc i-a readus pe jucătorii lui Filipe Coelho pe primul loc în Liga 1 şi vor încheia anul 2025 în […] The post Jucătorul care l-a impresionat pe Basarab Panduru la final de 2025: “Văd un jucător talentat! M-a surprins” appeared first on Antena Sport.
La câteva secunde de o surpriză istorică: românul care l-a făcut să sufere pe Salah la debutul în Cupa Africii # Antena Sport
Românul Mario Marinică a fost la câteva zeci de secunde să producă prima surpriză de la Cupa Africii, turneu care a debutat pe 21 decembrie în Maroc. Zimbabwe, selecționata pregătită de tehnicianul român, a ținut în șah Egipt, una dintre favoritele turneului, până în prelungirile meciului de la Agadir! A fost al doilea joc din […] The post La câteva secunde de o surpriză istorică: românul care l-a făcut să sufere pe Salah la debutul în Cupa Africii appeared first on Antena Sport.
Calendarul pentru 2026 îl știți, a fost publicat demult. Există o singură nouă venită, cursa de lângă Madrid, care va înlocui Imola. În acest calendar, există Mari Premii pe care le iubesc (Interlagos, Spa, Silverstone, Spielberg). Există însă și trasee care au dispărut din F1 și pe care le regret, căci întotdeauna au oferit spectacol. […] The post De ce circuite vă e dor? Preferinţele lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Campioana Italiei, Napoli, a cucerit luni seara Supercupa Italiei, după ce a învins-o în finală pe Bologna, scor 2-0. Finala Supercupei Italiei s-a jucat la Riad, pe stadionul Al-Awwal Park, iar campioana Napoli a dominat prima repriză, deschizând însă scorul destul de târziu, în minutul 39, prin David Neres, care a înscris superb de la […] The post Napoli a câștigat Supercupa Italiei! Victorie pentru campioană în finala cu Bologna appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” # Antena Sport
Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, s-a enervat la finalul meciului cu Csikszereda, câștigat de echipa sa cu 5-0. În urma acestui succes categoric, oltenii au revenit pe primul loc și vor încheia anul în postura de lideri. Pentru acest ultim meci din 2025, Filipe Coelho a făcut mai multe schimbări. Printre absenți […] The post Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” appeared first on Antena Sport.
David Matei, în culmea fericirii după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: “Cadou de Crăciun pentru ei” # Antena Sport
David Matei, tânărul de 17 ani al celor de la Universitatea Craiova, a marcat primele sale goluri în Liga 1, în victoria care i-a readus pe olteni pe primul loc, cu Csikszereda, scor 5-0. Matei a reușit o dublă în prima repriză, marcând primele două goluri ale echipei lui Filipe Coelho. Ajuns la Craiova în […] The post David Matei, în culmea fericirii după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: “Cadou de Crăciun pentru ei” appeared first on Antena Sport.
Nota primită de Siyabonga Ngezana, la debutul la Cupa Africii pe Națiuni 2025! Victorie pentru Africa de Sud în primul meci # Antena Sport
Echipa naţională a Africii de Sud, avându-l titular pe Siyabonga Ngezana, de la FCSB, a învins luni, la Marrakesch, echipa naţională a Angolei, scor 2-1, în grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni (CAN) Pe Grande Stade de Marrakech, selecţionerul sud-africanilor, Hugo Broos, l-a titularizat pe jucătorul de la FCSB, Siyabonga Ngezana, în mijlocul apărării, […] The post Nota primită de Siyabonga Ngezana, la debutul la Cupa Africii pe Națiuni 2025! Victorie pentru Africa de Sud în primul meci appeared first on Antena Sport.
