Un camion cisternă încărcat cu GPL explodează în Italia, în urma unei coliziuni cu alt camion pe autostrada A1 Milano-Napoli, la Teano, în Campania
News.ro, 24 decembrie 2025 14:50
Un camion-cisternă încărcat cu GPL a explodat pe autostrada A1 Milano-Napoli, la Teano, în Campania, în urma unei coliziuni între două camioane, relatează Euronews.
Acum 5 minute
15:30
Atenţionare de călătorie MAE pentru Bulgaria: Restricţionare temporară a traficului autovehiculelor de peste 12 tone în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulaţia autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricţionată temporar pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia şi Struma, precum şi pe secţiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus. Restricţia nu se aplică vehiculelor care efectuează transport public de pasageri.
Acum 15 minute
15:20
Strălucitoare încă de la începutul sezonului de Cupă Mondială, americanca în vârstă de 41 de ani Lindsey Vonn este oficial selecţionată pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina D'Ampezzo.
Acum 30 minute
15:10
Cutremur de suprafaţă, de magnitudinea 6,1, în sud-estul Taiwanului, resimţit până în nord, la Taipei # News.ro
Un cutremur, evaluat ca fiind de magnitudinea 6,1 de către Agenţia meteo taiwaneză şi de 6,0 de către Institutul american de geofizică USGS, a avut loc miercuri în sud-estul Taiwanului, fără să fie semnalate imediat pagube sau victime, relatează AFP.
Acum o oră
15:00
Mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei: Am încredere în Naţiunea Română şi în puterea ei de a merge mai departe. În ciuda unor probleme economice şi a unor neajunsuri, în viaţa de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj şi bu # News.ro
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj de Crăciun, în care arată că are încredere în Naţiunea Română şi în puterea ei de a merge mai departe, arătând că, în ciuda unor probleme economice şi a unor neajunsuri, în viaţa de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj şi bun-simţ.
14:50
Acum 2 ore
14:30
Macron denunţă sancţionarea fostului comisar european Thierry Breton de către SUA drept o ”intimidare”. CE cere ”clarificări”. O parte a extremei drepte franceze evocă anularea alegrilor din România, exprimându-ţi înţelegerea faţă de sancţiuni # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron denunţă miercuri decizia administraţiei Trump de a interzice intrarea în Statele Unite a fostului comisar european Thierry Breton, din cauza voinţei acestuia de a reglementa marile platorme digitale, drept o atingere adusă ”suveranităţii digitale europene”, relatează AFP.
14:20
Vor începe lucrările de construcţie pentru noile stadioane Dinamo şi Nicolae Dobrin. Compania Naţională de Investiţii anunţă că a emis ordinele # News.ro
Compania Naţională de Investiţii anunţă că a emis ordinele de începere a construcţiei pentru Stadionul “Nicolae Dobrin” şi pentru Stadionul Dinamo. Astfel, lucrările vor putea începe la 19 ianuarie.
14:10
Virgiliu Gheorghe Vlăescu (senator AUR): Legea Vexler este deja folosită ca instrument de cenzură culturală. Astăzi sunt vizate picturi şi simboluri religioase. Mâine pot fi vizaţi autori, profesori, monumente sau evenimente culturale # News.ro
Senatorul AUR Virgiliu Gheorghe Vlăescu declară că legea Vexler este deja folosită ca instrument de cenzură culturală, astăzi sunt vizate picturi şi simboluri religioase iar mâine pot fi vizaţi autori, profesori, monumente sau evenimente culturale. România are nevoie de luciditate, de dezbatere onestă şi de respect faţă de propria istorie, nu de epurări simbolice şi campanii de stigmatizare”, menţionează senatorul AUR.
13:50
US SafeSport i-a suspendat pe antrenorii de gimnastică Fong şi Barutyan pentru comportament abuziv # News.ro
Centrul american pentru siguranţă în sport (U.S. SafeSport) i-a suspendat pe antrenorii de gimnastică Al Fong şi Armine Barutyan pentru comportament abuziv fizic şi emoţional, relatează Reuters.
13:50
Ministrul Sănătăţii: Proiectul prin PNRR pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate, într-o fază avansată / Medicii de familie nu vor mai da reţete pe hârtie, pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că proiectul prin PNRR pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate se află într-o fază avansată, aproape 65%. Prin această platformă, medicii de familie nu vor mai da reţete pe hârtie, iar pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic, pe baza CNP-ului şi a unui cod de identificare, iar în acastă platformă va găsi istoricul medical, trimiterile, reţetele de la medic.
13:40
Secţia pentru judecători a CSM - Rezultatele consultării judecătorilor pe tema problemelor din justiţie, trimise preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Miisterului Justiţiei # News.ro
Secţia pentru judecători Consiliului Superior al Magistraturii anunţă că a trimis preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Miisterului Justiţiei ” rezultatele consultării corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. Analiza realizată în urma acestui chestionar relevă că peste 98% dintre judecătorii care au completat chestionarul online cu referire la problemele din justiţie au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei, iar 67% dintre ei sunt de acord cu poziţiile publice ale CSM. De asemenea, cei mai mulţi dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul despre problemele din justiţie apreciază că pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale şi deciziile CCR au dus, de cele mai multe ori, la prescripţia răspunderii penale.
Acum 4 ore
13:30
Zelenski dezvăluie ultimul plan de pace al SUA în 20 de puncte. Planul nu cere Ucrainei să renunţe să adere la NATO. Alegeri, după semnarea unui acord. Centrala Zaporojie şi problema teritorială, în continuare puncte de blocaj # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit miercuri detaliile ultimului plan al Statelor Unite în vederea opririi războiului din Ucraina, a anunţat că acesta a fost negociat între reprezentanţi ai Kievului şi Washingtonului şi a fost trimis Moscovei - de la care aşteaptă un răspuns în ajunul Crăciunului -, şi că documentul urmează să fie completat prin acorduri bilaterale suplimentare între Statele Unite şi Ucraina cu privire la securitate şi reconstrucţie relatează AFP.
13:30
Satu Mare: Un bărbat a dat foc locuinţei în care se afla partenera sa şi apoi a fugit / Femeia a suferit arsuri şi a ajuns la spital / Bărbatul a fost prins de poliţişti # News.ro
Un bărbat a dat foc locuinţei din Satu Mare în care se afla partenera sa şi apoi a fugit. Femeia a suferit arsuri pe corp şi a fost transportată la spital. Bărbatul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.
13:20
13:20
INSP - A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată / Numărul cazurilor de gripă aproape s-a dublat faţă de săptămâna precedentă/ Putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică # News.ro
INSP anunţă că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni. Numărul cazurilor de gripă înregistrate în săptămâna 15.21 decemrbei a fost 11.174, aproape dublu faţă de săptămâna precedentă, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Botoşani, Bihor, Iaşi, Neamţ. ”Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activităţii gripale, cu depăşirea mediei faţă de sezoanele anterioare şi cu o răspândire geografică extinsă a circulaţiei virusurilor gripale la nivelul întregii ţări, putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică”, precizează INSP.
13:10
13:00
Ambasadorul britanic la Bucureşti a interpretat la pian o colindă şi a urat ”Sărbători fericite!” românilor - VIDEO # News.ro
Ambasadorul britanic la Bucureşti Giles Portman a interpretat la pian o colindă şi a urat ”Sărbători fericite!” românilor, imaginile fiind postate pe pagina de Facebook a reprezentanţei diplomatice.
13:00
Două persoane au fost trimise în judecată după ce au accesat ilegal conturi personale pentru colectarea taxelor şi alocaţiilor pentru copii puse la dispoziţie de Guvernul britanic / Prejudiciul este de aproape 1,5 milioane de lire sterline # News.ro
Două persoane au fost trimiste în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti după ce din septembrie 2023 şi până în luna ianuarie a acestui an au accesat ilegal conturi personale pentru colectarea taxelor şi alocaţiilor pentru copii puse la dispoziţie de Guvernul britanic cetăţenilor britanici şi persoanelor cu drept de rezidenţă. Prejudiciul se ridică la aproape 1,5 milioane de lire sterline. Sumele de bani obţinute în acest mod au fost virate în conturile bancare deţinute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM.
13:00
Lista Variety cu cele mai proaste seriale TV ale anului include spin-off-uri şi producţii învechite, reamintind de ce Hollywoodul are nevoie disperată să-şi deschidă porţile către noi creatori şi idei noi.
12:40
FRF: 11 arbitri de centru români pe lista validată de FIFA pentru competiţiile internaţionale din 2026 / Lista arbitrilor care şi-au încheiat activitatea în 2025 # News.ro
FIFA a validat lista arbitrilor români desemnaţi de Comisia Centrală a Arbitrilor pentru competiţiile internaţionale în anul viitor, pe care se regăsesc 11 arbitri, 17 arbitri asistenţi, 12 arbitri VAR, 4 arbitri de futsal şi 3 arbitri de fotbal pe plajă.
12:30
Ministerul Sănătăţii: Se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale şi a altor infecţii virale respiratorii / Măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor # News.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă miercuri că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale şi a altor infecţii virale respiratorii, propunând mai multe măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor, atât pentru populaţie, cât ăi pentru personalul medical din spitale.
12:20
Poliţia de Frontieră - 60.000 de dolari găsiţi ascunşi în încălţămintea a două femei cu cetăţenie ucraineană, la Vama Siret # News.ro
O echipă comună de control, formată din poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Siret şi inspectori vamali de la Biroul Vamal Siret, a descoperit suma de 60.000 de dolari, ascunsă în încălţămintea a două ucrainence care încercau să intre în România pe la Vama Siret.
12:00
Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii MedLife sunt alături de tine # News.ro
Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, linişte şi bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este important să ştii că ai acces rapid la îngrijire medicală. În acest context, MedLife anunţă programul unităţilor sale medicale din întreaga ţară pentru perioada sărbătorilor, reconfirmând angajamentul de a fi alături de pacienţi atunci când au nevoie – fie că sunt adulţi sau copii.
11:50
Încăierare violentă în Parlamentul turc la adoptarea bugetului pe 2026, între deputaţi la putere şi în opoziţie # News.ro
O încăierare violentă a avut loc în Parlamentul turc, în weekend, între membri ai Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) aflat la putere şi ai Partidului Republican al Poporului (CHP), în opoziţie, relatează Reuters.
11:50
Hunedoara: Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a lovit partenera cu pumnii şi picioarele, iar femeia a murit în urma rănilor suferite # News.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Tribunalului Hunedoara, după ce şi-a ucis partenera, pe care a lovit-o cu pumnii şi picioarele în zona capului şi a abdomenului. Bărbatul se întorsese de scurt timp din străinătate.
11:50
Martha Stewart i se alătură lui Snoop Dogg la Swansea City. A devenit acţionar minoritar al clubului # News.ro
Celebra Martha Stewart s-a alăturat grupării Swansea City în calitate de acţionar, a anunţat clubul de fotbal galez.
Acum 6 ore
11:30
Doi poliţişti, ucişi într-o explozie pe strada Eleţkaia, în sudul Moscovei, în apropierea locului în care a fost asasinat luni generalul rus Fanil Sarvarov, O persoană, moartă, de asemenea, în explozie # News.ro
Doi agenţi de poliţie au fost ucişi, în noaptea de marţi spre miercuri la Moscova într-o explozie, în timp ce încercau să aresteze o persoană suspectă, anunţă într-un comunicat Comitetul rus de anchetă, relatează AFP.
11:20
11:10
„Revelion sub Caraiman”, o petrecere open-air cu acces liber, muzică live şi foc de artificii, va începe în 31 decembrie, de la ora 22:00, pe pârtia Kalinderu din Buşteni.
11:00
Noul ministru al Economiei: Cine duce spre faliment o companie de stat va pleca sau va plăti # News.ro
Companiile de stat trebuie să funcţioneze pe bază de performanţă de sus până jos, declară la RFI noul ministru al Economiei, Irineu Darău. Reprezentantul USR precizează că va stabili criterii clare de performanţă în minister.
11:00
Monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”, lansată de Banca Naţională a României # News.ro
Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”, din 29 decembrie.
10:40
”Apele Române”, după informaţii privind existenţa unei „fisuri pe toată înălţimea barajului” Paltinu: Nu există dovada unei fisuri structurale active şi nu indică risc pentru populaţie/ Evaluarea siguranţei unui baraj nu se bazează pe interpretări vizuale # News.ro
Administraţia Naţională ”Apele Române” vine cu clarificări punctuale în urma apariţiei în spaţiul public a unor fotografii şi a unor interpretări care susţin existenţa unei „fisuri pe toată înălţimea barajului” Paltinu, afirmând că urmele din fotografii nu constituie, prin ele însele, dovada unei fisuri structurale active şi nu indică un risc pentru populaţie sau pentru infrastructura din aval şi că ”evaluarea siguranţei unui baraj nu se bazează pe analogii simplificate sau pe interpretări vizuale izolate, ci pe un ansamblu de activităţi tehnice: inspecţii periodice, urmărirea comportării în timp, verificări ale sistemelor de drenaj şi ale colectării apelor meteorice, precum şi monitorizare instrumentală”.
10:30
Hotelierii spun că taxa specială de promovare turistică pentru 2026 a fost aprobată de CGMB fără respectarea termenelor minime prevăzute de legea transparenţei decizionale. ”Bucureşti riscă să rămână o destinaţie scumpă fiscal, dar slab promovată” # News.ro
Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) atrage atenţia asupra modului în care a fost aprobată taxa specială de promovare turistică pentru anul 2026 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe 23 decembrie. Hotelierii spun că nu au fost consultaţi, iar proiectul nu a respectat termenele minime prevăzute de legea transparenţei decizionale.
10:30
Luis de la Fuente, ales de IFFHS pentru al doilea an consecutiv cel mai bun antrenor de naţională din fotbalul masculin / La nivel de echipă de club, cel mai bun a fost ales Luis Enrique # News.ro
Selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, a fost ales de IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, cel mai bun antrenor de naţională din fotbalul masculin.
10:20
Moş Crăciun se pregăteşte să aducă jucării şi cadouri copiilor din întreaga lume. Cum poate fi urmărit traseul simpaticului bătrânel de la plecarea din Laponia # News.ro
Ciorapii au fost agăţaţi cu grijă, fursecurile şi paharul cu lapte au fost aşezate lângă bradul împodobit, ceea ce nu poate însemna decât că Moş Crăciun va sosi în curând cu sania lui plină de jucării.
10:10
Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA: Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim / Statele Unite şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere bazat pe valori comune - VIDEO # News.ro
Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Michael Dickerson, a transmis un mesaj înaintea sărbătorilor, în care face referire la parteneriatul puternic dintre România şi Statele Unite, dar şi la valorile comune: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate.
10:00
Administraţia „Apele Române” anunţă, în urma atacului cibernetic care a vizat instituţia, că sunt aplicate măsuri de restabilire a activităţilor/ Nu au fost afectate monitorizarea resurselor de apă sau funcţionarea infrastructurii hidrotehnice # News.ro
Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă miercuri, după atacul cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin instituţiei, că sunt aplicate măsuri de restabilire a activităţilor, precizând că nu au fost afectate monitorizarea resurselor de apă sau funcţionarea infrastructurii hidrotehnice.
10:00
Guvernul aprobă continuarea finanţării proiectelor PNDR 2014–2020 prin tranziţia către Planul Strategic PAC 2023–2027, evitând riscul de dezangajare a fondurilor FEADR # News.ro
Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă care permite continuarea şi finalizarea proiectelor finanţate prin PNDR 2014–2020, prin tranziţia acestora către Planul Strategic PAC 2023–2027. Legea creează cadrul legal necesar pentru preluarea proiectelor şi angajamentelor nefinalizate sau neplătite integral până la 31 decembrie 2025, în conformitate cu legislaţia europeană, evitând riscul de dezangajare a fondurilor Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
Acum 8 ore
09:30
Iaşi - O persoană a fost rănită după ce un microbuz care făcea curse internaţionale a părăsit partea carosabilă - FOTO # News.ro
O persoană a fost rănită miercuri dimineaţă, după ce un microbuz care făcea curse internaţionale a părăsit partea carosabilă, în localitatea Stroeşti, din judeţul Iaşi.
09:30
Director în ANPC: Ţeapa arată mai bine în poze decât lucrul bine făcut. Asta e tragedia reală a turismului românesc - nu lipsa oamenilor care fac bine, ci dominaţia celor care fac rău şi sunt mai vizibili # News.ro
Directorul general al Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Paul Anghel, comentează, într-o postare pe pe Facebook situaţia turismului românesc, afirmând că ”ţeapa arată mai bine în poze decât lucrul bine făcut”.”Asta e tragedia reală a turismului românesc - nu lipsa oamenilor care fac bine, ci dominaţia celor care fac rău şi sunt mai vizibili”, spune el.
09:30
Fostul fotbalist Sebastian Hertner a murit la vârsta de 34 de ani. El a căzut de la 70 de metri, din telescaun # News.ro
Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.
09:20
Amazon vinde difuzarea filmelor „James Bond”. Producţiile vor fi disponibile începând din ianuarie pe Netflix # News.ro
Unele filme cu spionul britanic James Bond vor fi disponibile de acum pe platforma Netflix, datorită unui acord între Amazon şi Netflix. Începând cu 15 ianuarie, Netflix va oferi clasice precum „Die Anothe Day” (2002), „Quantum of Solace” (2008), „Skyfall” (2012) şi „No Time to Die” (2021). Alte filme, precum „Rocky” (1976), „Creed” (2015) vor fi, de asemenea, disponibile, la fel ca şi seriale originale precum „The Man in the High Castle”.
09:10
Primăria Râmnicu Vâlcea vrea comasarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” cu Teatrul ARIEL şi transformarea acestora în Centru Cultural. Federaţia FAIR-MediaSind: „O crimă culturală şi un atac grav la adresa interesului public” # News.ro
Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind protestează faţă de proiectul de desfiinţare a instituţiilor publice de cultură din municipiul Râmnicu Vâlcea, conform proiectului de „Hotărâre privind reorganizarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, prin absorbţia Teatrului Municipal ARIEL şi prin schimbarea denumirii acesteia în Centrul Cultural Municipiul Râmnicu Vâlcea”, potrivit unui comunicat.
09:00
Arsenal a învins Palace la lovituri de departajare, scor 8-7, şi este în semifinalele Cupei Ligii Angliei # News.ro
Formaţia Arsenal Londra a învins marţi echipa Crystal Palace la loviturile de departajare, scor 8-7, calificându-se în semifinalele Cupei Ligii Angliei, după ce portarul Kepa Arrizabalaga a apărat lovitura de la 11 metri a fundaşului Maxence Lacroix.
09:00
O genă implicată în reglarea atenţiei ar putea orienta viitoare strategii terapeutice pentru ADHD # News.ro
Menţinerea atenţiei depinde de capacitatea creierului de a filtra informaţiile irelevante şi de a răspunde rapid la semnalele importante. Un studiu nou sugerează că, în loc să intensifice activitatea neuronală, o abordare care reduce „zgomotul” de fond ar putea susţine concentrarea.
08:50
Argeş - O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite după ce maşina în care se aflau a părăsit carosabilul - FOTO # News.ro
O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite miercuri dimineaţă, după ce maşina în care se aflau a părăsit carosabilul, în localitatea Lunca Corbului, din judeţul Argeş.
08:30
08:30
Advertorial: Poziţia delegaţiei române din S&D: Apărarea europeană trebuie să însemne investiţii, capacitate industrială şi securitate reală pentru România # News.ro
Delegaţia română din Grupul Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European consideră că lansarea Programului European pentru Industria de Apărare (EDIP) marchează un moment de cotitură pentru securitatea Uniunii Europene şi pentru viitorul industriei de apărare din România.
08:20
Naşterea prematură rămâne una dintre principalele cauze de deces neonatal la nivel mondial, iar copiii născuţi mult înainte de termen se confruntă cu riscuri majore încă din primele zile de viaţă. O tehnologie aflată în dezvoltare încearcă să ofere acestor nou-născuţi un mediu care să reproducă cât mai fidel condiţiile din uter, cu scopul de a le permite să îşi continue dezvoltarea pentru primele săptămâni de viaţă esenţiale.
08:10
Vânzările din retailul american au crescut cu 4% în sezonul sărbătorilor, arată datele Visa şi Mastercard # News.ro
Vânzările retailerilor din Statele Unite au crescut cu aproximativ 4% în acest sezon al sărbătorilor, în condiţiile în care americanii au încercat să echilibreze bugete mai stricte cu dorinţa de a-şi înnoi gadgeturile şi garderoba, potrivit datelor preliminare publicate marţi de Visa şi Mastercard, citate de Reuters.
