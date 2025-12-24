Ciclism: Suspendat pentru dopaj, Miguel Angel Lopez a devenit măcelar
News.ro, 24 decembrie 2025 16:50
Suspendat pentru dopaj din mai 2024, fostul ciclist columbian Miguel Ángel López pare că a închis capitolul plutonului. Al treilea în Giro şi Vuelta, câştigător de etapă în 2020, cel care era supranumit „Superman” s-a reorientat către un domeniu cu totul diferit: măcelăria. O traiectorie la fel de neaşteptată pe cât de simbolică pentru un ciclist considerat mult timp unul dintre cei mai buni căţărători ai generaţiei sale, relatează RMC Sport.
Acum 10 minute
17:00
Doi germani bătuţi până la moarte într-o încăierare, în sud-estul Spaniei, de către doi polonezi cu antecedente judiciare în peninsulă, arestaţi la Elche în Alicante. O a treia victimă, a cărei naţionalitate este necunoscută, rănită grav şi spitalizată # News.ro
Doi cetăţeni germani au fost ucişi la Elche, în sud-estul Spaniei, într-o încăierare care a degenerat, iar Garda Civilă a anunţat că a arestat doi suspecţi polonezi, relatează AFP.
Acum 30 minute
16:50
16:50
16:40
16:40
Un kenyan, Cholo Abdi Abdallah, condamnat pe viaţă în SUA cu privire la pregătirea unui atentat ”ca la 11 septembrie” # News.ro
Un tribunal de la New York a condamnat la închisoare pe viaţă un cetăţean kenyan, Cholo Abdi Abdallah, pe care l-a acuzat că a încercat să comită ”un atac terorist ca la 11 septembrie” în Statele Unite în numele mişcării islamiste shebab, au anunţat autorităţile judiciare, relatează AFP.
16:40
Cristian Pistol (CNAIR): Sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care uneşte marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea / Reţeaua naţională a ajuns la 1.418 km # News.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, afirmă miercuri că sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care uneşte marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea, el arătând că este primul Crăciun în care drumurile ne aduc mai repede împreună. El mai arată că reţeaua naţională a ajuns la 1.418 km, iar aceste rezultate îi motivează ca anul viitor să menţină ritmul accelerat.
Acum o oră
16:30
Netflix a lansat primul trailer pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” cu Cillian Murphy în rol principal.
16:30
Tânăr care nu deţinea permis de conducere, prins la volanul unei maşini în judeţul Giurgiu / A refuzat să oprească, fiind urmărit 12 kilometri de către poliţişti # News.ro
Un tânăr care nu deţinea permis de conducere a fost prins la volanul unei maşini în judeţul Giurgiu. Acesta a refuzat să oprească, fiind urmărit 12 kilometri de către poliţişti. De asemenea, autoturismul condus nu era înmatriculat şi avea plăcuţele de înmatriculare false. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore iar unitatea de parchet competentă a dispus, faţă de acesta, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.
16:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, mesaj către pacienţi: Tot ceea ce facem are un singur scop – îmbunǎtǎţirea sistemului de Sǎnǎtate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vine miercuri, în ajunul Crăciunului, cu un mesaj către pacienţi, arătând că tot ceea ce fac are un singur scop, îmbunǎtǎţirea sistemului de Sǎnǎtate. El mulţumeşte şi personalului medical: medici, asistente, chimişti, biologi, farmacişti, fizioterapeuţi, stomatologi, dar şi către întregul personal auxiliar şi administrativ din spitale, despre care afirmă că sunt coloana vertebrală a sistemului.
16:10
Un mort în Franţa, în urma unei explozii într-o uzină chimică Elkem Silicones, în apropiere de Lyon # News.ro
Una dintre patru persoane rănite într-o explozie la o uzină chimică Elkem Silicones, la Saint-Fons, la începutul săptămânii, a murit, au anunţat autorităţile franceze, relatează AFP.
Acum 2 ore
16:00
Bărbat cu permisul suspendat, prins la volan de poliţiştii din Mehedinţi / Acesta avea 0.62 mg/ l alcool în aerul expirat şi e posibil să fi consumat substanţe interzise # News.ro
Un bărbat cu permisul suspendat a fost prins, miercuri, la volan, de poliţiştii din Mehedinţi, cu alcoolemie 0.62 mg/ l alcool în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în urma testării cu aparatul Drugtest, au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor psihoactive.
15:50
Poliţia Română vine miercuri cu recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice şi explică în ce situaţii se interzice folosirea articolelor pirotehnice, potrivit legislaţiei în vigoare.
15:30
Atenţionare de călătorie MAE pentru Bulgaria: Restricţionare temporară a traficului autovehiculelor de peste 12 tone în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulaţia autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricţionată temporar pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia şi Struma, precum şi pe secţiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus. Restricţia nu se aplică vehiculelor care efectuează transport public de pasageri.
15:20
Strălucitoare încă de la începutul sezonului de Cupă Mondială, americanca în vârstă de 41 de ani Lindsey Vonn este oficial selecţionată pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina D'Ampezzo.
15:10
Cutremur de suprafaţă, de magnitudinea 6,1, în sud-estul Taiwanului, resimţit până în nord, la Taipei # News.ro
Un cutremur, evaluat ca fiind de magnitudinea 6,1 de către Agenţia meteo taiwaneză şi de 6,0 de către Institutul american de geofizică USGS, a avut loc miercuri în sud-estul Taiwanului, fără să fie semnalate imediat pagube sau victime, relatează AFP.
Acum 4 ore
15:00
Mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei: Am încredere în Naţiunea Română şi în puterea ei de a merge mai departe. În ciuda unor probleme economice şi a unor neajunsuri, în viaţa de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj şi bu # News.ro
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj de Crăciun, în care arată că are încredere în Naţiunea Română şi în puterea ei de a merge mai departe, arătând că, în ciuda unor probleme economice şi a unor neajunsuri, în viaţa de zi cu zi, românii au dat dovadă de curaj şi bun-simţ.
14:50
Un camion cisternă încărcat cu GPL explodează în Italia, în urma unei coliziuni cu alt camion pe autostrada A1 Milano-Napoli, la Teano, în Campania # News.ro
Un camion-cisternă încărcat cu GPL a explodat pe autostrada A1 Milano-Napoli, la Teano, în Campania, în urma unei coliziuni între două camioane, relatează Euronews.
14:30
Macron denunţă sancţionarea fostului comisar european Thierry Breton de către SUA drept o ”intimidare”. CE cere ”clarificări”. O parte a extremei drepte franceze evocă anularea alegrilor din România, exprimându-ţi înţelegerea faţă de sancţiuni # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron denunţă miercuri decizia administraţiei Trump de a interzice intrarea în Statele Unite a fostului comisar european Thierry Breton, din cauza voinţei acestuia de a reglementa marile platorme digitale, drept o atingere adusă ”suveranităţii digitale europene”, relatează AFP.
14:20
Vor începe lucrările de construcţie pentru noile stadioane Dinamo şi Nicolae Dobrin. Compania Naţională de Investiţii anunţă că a emis ordinele # News.ro
Compania Naţională de Investiţii anunţă că a emis ordinele de începere a construcţiei pentru Stadionul “Nicolae Dobrin” şi pentru Stadionul Dinamo. Astfel, lucrările vor putea începe la 19 ianuarie.
14:10
Virgiliu Gheorghe Vlăescu (senator AUR): Legea Vexler este deja folosită ca instrument de cenzură culturală. Astăzi sunt vizate picturi şi simboluri religioase. Mâine pot fi vizaţi autori, profesori, monumente sau evenimente culturale # News.ro
Senatorul AUR Virgiliu Gheorghe Vlăescu declară că legea Vexler este deja folosită ca instrument de cenzură culturală, astăzi sunt vizate picturi şi simboluri religioase iar mâine pot fi vizaţi autori, profesori, monumente sau evenimente culturale. România are nevoie de luciditate, de dezbatere onestă şi de respect faţă de propria istorie, nu de epurări simbolice şi campanii de stigmatizare”, menţionează senatorul AUR.
13:50
US SafeSport i-a suspendat pe antrenorii de gimnastică Fong şi Barutyan pentru comportament abuziv # News.ro
Centrul american pentru siguranţă în sport (U.S. SafeSport) i-a suspendat pe antrenorii de gimnastică Al Fong şi Armine Barutyan pentru comportament abuziv fizic şi emoţional, relatează Reuters.
13:50
Ministrul Sănătăţii: Proiectul prin PNRR pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate, într-o fază avansată / Medicii de familie nu vor mai da reţete pe hârtie, pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că proiectul prin PNRR pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate se află într-o fază avansată, aproape 65%. Prin această platformă, medicii de familie nu vor mai da reţete pe hârtie, iar pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic, pe baza CNP-ului şi a unui cod de identificare, iar în acastă platformă va găsi istoricul medical, trimiterile, reţetele de la medic.
13:40
Secţia pentru judecători a CSM - Rezultatele consultării judecătorilor pe tema problemelor din justiţie, trimise preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Miisterului Justiţiei # News.ro
Secţia pentru judecători Consiliului Superior al Magistraturii anunţă că a trimis preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Miisterului Justiţiei ” rezultatele consultării corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. Analiza realizată în urma acestui chestionar relevă că peste 98% dintre judecătorii care au completat chestionarul online cu referire la problemele din justiţie au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei, iar 67% dintre ei sunt de acord cu poziţiile publice ale CSM. De asemenea, cei mai mulţi dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul despre problemele din justiţie apreciază că pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale şi deciziile CCR au dus, de cele mai multe ori, la prescripţia răspunderii penale.
13:30
Zelenski dezvăluie ultimul plan de pace al SUA în 20 de puncte. Planul nu cere Ucrainei să renunţe să adere la NATO. Alegeri, după semnarea unui acord. Centrala Zaporojie şi problema teritorială, în continuare puncte de blocaj # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit miercuri detaliile ultimului plan al Statelor Unite în vederea opririi războiului din Ucraina, a anunţat că acesta a fost negociat între reprezentanţi ai Kievului şi Washingtonului şi a fost trimis Moscovei - de la care aşteaptă un răspuns în ajunul Crăciunului -, şi că documentul urmează să fie completat prin acorduri bilaterale suplimentare între Statele Unite şi Ucraina cu privire la securitate şi reconstrucţie relatează AFP.
13:30
Satu Mare: Un bărbat a dat foc locuinţei în care se afla partenera sa şi apoi a fugit / Femeia a suferit arsuri şi a ajuns la spital / Bărbatul a fost prins de poliţişti # News.ro
Un bărbat a dat foc locuinţei din Satu Mare în care se afla partenera sa şi apoi a fugit. Femeia a suferit arsuri pe corp şi a fost transportată la spital. Bărbatul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.
13:20
13:20
INSP - A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată / Numărul cazurilor de gripă aproape s-a dublat faţă de săptămâna precedentă/ Putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică # News.ro
INSP anunţă că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni. Numărul cazurilor de gripă înregistrate în săptămâna 15.21 decemrbei a fost 11.174, aproape dublu faţă de săptămâna precedentă, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Botoşani, Bihor, Iaşi, Neamţ. ”Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activităţii gripale, cu depăşirea mediei faţă de sezoanele anterioare şi cu o răspândire geografică extinsă a circulaţiei virusurilor gripale la nivelul întregii ţări, putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică”, precizează INSP.
13:10
Acum 6 ore
13:00
Ambasadorul britanic la Bucureşti a interpretat la pian o colindă şi a urat ”Sărbători fericite!” românilor - VIDEO # News.ro
Ambasadorul britanic la Bucureşti Giles Portman a interpretat la pian o colindă şi a urat ”Sărbători fericite!” românilor, imaginile fiind postate pe pagina de Facebook a reprezentanţei diplomatice.
13:00
Două persoane au fost trimise în judecată după ce au accesat ilegal conturi personale pentru colectarea taxelor şi alocaţiilor pentru copii puse la dispoziţie de Guvernul britanic / Prejudiciul este de aproape 1,5 milioane de lire sterline # News.ro
Două persoane au fost trimiste în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti după ce din septembrie 2023 şi până în luna ianuarie a acestui an au accesat ilegal conturi personale pentru colectarea taxelor şi alocaţiilor pentru copii puse la dispoziţie de Guvernul britanic cetăţenilor britanici şi persoanelor cu drept de rezidenţă. Prejudiciul se ridică la aproape 1,5 milioane de lire sterline. Sumele de bani obţinute în acest mod au fost virate în conturile bancare deţinute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM.
13:00
Lista Variety cu cele mai proaste seriale TV ale anului include spin-off-uri şi producţii învechite, reamintind de ce Hollywoodul are nevoie disperată să-şi deschidă porţile către noi creatori şi idei noi.
12:40
FRF: 11 arbitri de centru români pe lista validată de FIFA pentru competiţiile internaţionale din 2026 / Lista arbitrilor care şi-au încheiat activitatea în 2025 # News.ro
FIFA a validat lista arbitrilor români desemnaţi de Comisia Centrală a Arbitrilor pentru competiţiile internaţionale în anul viitor, pe care se regăsesc 11 arbitri, 17 arbitri asistenţi, 12 arbitri VAR, 4 arbitri de futsal şi 3 arbitri de fotbal pe plajă.
12:30
Ministerul Sănătăţii: Se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale şi a altor infecţii virale respiratorii / Măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor # News.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă miercuri că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale şi a altor infecţii virale respiratorii, propunând mai multe măsuri pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor, atât pentru populaţie, cât ăi pentru personalul medical din spitale.
12:20
Poliţia de Frontieră - 60.000 de dolari găsiţi ascunşi în încălţămintea a două femei cu cetăţenie ucraineană, la Vama Siret # News.ro
O echipă comună de control, formată din poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Siret şi inspectori vamali de la Biroul Vamal Siret, a descoperit suma de 60.000 de dolari, ascunsă în încălţămintea a două ucrainence care încercau să intre în România pe la Vama Siret.
12:00
Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii MedLife sunt alături de tine # News.ro
Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, linişte şi bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este important să ştii că ai acces rapid la îngrijire medicală. În acest context, MedLife anunţă programul unităţilor sale medicale din întreaga ţară pentru perioada sărbătorilor, reconfirmând angajamentul de a fi alături de pacienţi atunci când au nevoie – fie că sunt adulţi sau copii.
11:50
Încăierare violentă în Parlamentul turc la adoptarea bugetului pe 2026, între deputaţi la putere şi în opoziţie # News.ro
O încăierare violentă a avut loc în Parlamentul turc, în weekend, între membri ai Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) aflat la putere şi ai Partidului Republican al Poporului (CHP), în opoziţie, relatează Reuters.
11:50
Hunedoara: Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a lovit partenera cu pumnii şi picioarele, iar femeia a murit în urma rănilor suferite # News.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Tribunalului Hunedoara, după ce şi-a ucis partenera, pe care a lovit-o cu pumnii şi picioarele în zona capului şi a abdomenului. Bărbatul se întorsese de scurt timp din străinătate.
11:50
Martha Stewart i se alătură lui Snoop Dogg la Swansea City. A devenit acţionar minoritar al clubului # News.ro
Celebra Martha Stewart s-a alăturat grupării Swansea City în calitate de acţionar, a anunţat clubul de fotbal galez.
11:30
Doi poliţişti, ucişi într-o explozie pe strada Eleţkaia, în sudul Moscovei, în apropierea locului în care a fost asasinat luni generalul rus Fanil Sarvarov, O persoană, moartă, de asemenea, în explozie # News.ro
Doi agenţi de poliţie au fost ucişi, în noaptea de marţi spre miercuri la Moscova într-o explozie, în timp ce încercau să aresteze o persoană suspectă, anunţă într-un comunicat Comitetul rus de anchetă, relatează AFP.
11:20
Doi poliţişti, ucişi într-o explozie pe strada Eleţkaia, în sudul Moscovei, în apropierea locului în care a fost asasinat luni generalul rus Fanil Sarvarov # News.ro
Doi agenţi de poliţie au fost ucişi, în noaptea de marţi spre miercuri la Moscova într-o explozie, în timp ce încercau să aresteze o persoană suspectă, anunţă într-un comunicat Comitetul rus de anchetă, relatează AFP.
11:10
„Revelion sub Caraiman”, o petrecere open-air cu acces liber, muzică live şi foc de artificii, va începe în 31 decembrie, de la ora 22:00, pe pârtia Kalinderu din Buşteni.
Acum 8 ore
11:00
Noul ministru al Economiei: Cine duce spre faliment o companie de stat va pleca sau va plăti # News.ro
Companiile de stat trebuie să funcţioneze pe bază de performanţă de sus până jos, declară la RFI noul ministru al Economiei, Irineu Darău. Reprezentantul USR precizează că va stabili criterii clare de performanţă în minister.
11:00
Monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”, lansată de Banca Naţională a României # News.ro
Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”, din 29 decembrie.
10:40
”Apele Române”, după informaţii privind existenţa unei „fisuri pe toată înălţimea barajului” Paltinu: Nu există dovada unei fisuri structurale active şi nu indică risc pentru populaţie/ Evaluarea siguranţei unui baraj nu se bazează pe interpretări vizuale # News.ro
Administraţia Naţională ”Apele Române” vine cu clarificări punctuale în urma apariţiei în spaţiul public a unor fotografii şi a unor interpretări care susţin existenţa unei „fisuri pe toată înălţimea barajului” Paltinu, afirmând că urmele din fotografii nu constituie, prin ele însele, dovada unei fisuri structurale active şi nu indică un risc pentru populaţie sau pentru infrastructura din aval şi că ”evaluarea siguranţei unui baraj nu se bazează pe analogii simplificate sau pe interpretări vizuale izolate, ci pe un ansamblu de activităţi tehnice: inspecţii periodice, urmărirea comportării în timp, verificări ale sistemelor de drenaj şi ale colectării apelor meteorice, precum şi monitorizare instrumentală”.
10:30
Hotelierii spun că taxa specială de promovare turistică pentru 2026 a fost aprobată de CGMB fără respectarea termenelor minime prevăzute de legea transparenţei decizionale. ”Bucureşti riscă să rămână o destinaţie scumpă fiscal, dar slab promovată” # News.ro
Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) atrage atenţia asupra modului în care a fost aprobată taxa specială de promovare turistică pentru anul 2026 de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe 23 decembrie. Hotelierii spun că nu au fost consultaţi, iar proiectul nu a respectat termenele minime prevăzute de legea transparenţei decizionale.
10:30
Luis de la Fuente, ales de IFFHS pentru al doilea an consecutiv cel mai bun antrenor de naţională din fotbalul masculin / La nivel de echipă de club, cel mai bun a fost ales Luis Enrique # News.ro
Selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, a fost ales de IFFHS, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, cel mai bun antrenor de naţională din fotbalul masculin.
10:20
Moş Crăciun se pregăteşte să aducă jucării şi cadouri copiilor din întreaga lume. Cum poate fi urmărit traseul simpaticului bătrânel de la plecarea din Laponia # News.ro
Ciorapii au fost agăţaţi cu grijă, fursecurile şi paharul cu lapte au fost aşezate lângă bradul împodobit, ceea ce nu poate însemna decât că Moş Crăciun va sosi în curând cu sania lui plină de jucării.
10:10
Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA: Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim / Statele Unite şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere bazat pe valori comune - VIDEO # News.ro
Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Michael Dickerson, a transmis un mesaj înaintea sărbătorilor, în care face referire la parteneriatul puternic dintre România şi Statele Unite, dar şi la valorile comune: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate.
10:00
Administraţia „Apele Române” anunţă, în urma atacului cibernetic care a vizat instituţia, că sunt aplicate măsuri de restabilire a activităţilor/ Nu au fost afectate monitorizarea resurselor de apă sau funcţionarea infrastructurii hidrotehnice # News.ro
Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă miercuri, după atacul cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin instituţiei, că sunt aplicate măsuri de restabilire a activităţilor, precizând că nu au fost afectate monitorizarea resurselor de apă sau funcţionarea infrastructurii hidrotehnice.
10:00
Guvernul aprobă continuarea finanţării proiectelor PNDR 2014–2020 prin tranziţia către Planul Strategic PAC 2023–2027, evitând riscul de dezangajare a fondurilor FEADR # News.ro
Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă care permite continuarea şi finalizarea proiectelor finanţate prin PNDR 2014–2020, prin tranziţia acestora către Planul Strategic PAC 2023–2027. Legea creează cadrul legal necesar pentru preluarea proiectelor şi angajamentelor nefinalizate sau neplătite integral până la 31 decembrie 2025, în conformitate cu legislaţia europeană, evitând riscul de dezangajare a fondurilor Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
