Un lider al Camorrei a fost prins de polițiștii din Italia într-o cameră secretă a unui apartament din Napoli
StirileProtv.ro, 24 decembrie 2025 16:20
Poliția italiană l-a arestat pe un șef al organizației criminale Camorra din Napoli, îndelung căutat, după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament, relatează dpa.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
16:20
Un lider al Camorrei a fost prins de polițiștii din Italia într-o cameră secretă a unui apartament din Napoli # StirileProtv.ro
Poliția italiană l-a arestat pe un șef al organizației criminale Camorra din Napoli, îndelung căutat, după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament, relatează dpa.
Acum 30 minute
16:10
MAE, atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Rstricţionare temporară a traficului autovehiculelor de peste 12 tone # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, inclusiv Trakia, Struma și Hemus.
Acum o oră
16:00
O insulă de 80 de ori mai mică decât Bucureștiul are nevoie de un angajat. Postul este plătit cu aproape 30.000 de euro # StirileProtv.ro
O insulă pustie din Scoția are nevoie de un nou ranger, anunță Scottish Wildlife Trust (SWT), o organizația dedicată protejării naturii. Postul este pentru șase luni, iar plata este de 30.000 de euro pentru toată perioada.
15:50
Radu Drăguşin, dorit de AS Roma. Clubul ia în considerare transferul fostului fundaş de la Genoa # StirileProtv.ro
Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.
Acum 2 ore
15:00
Scandalul Epstein. Care sunt cele mai importante patru concluzii, după publicarea celor mai recente documente # StirileProtv.ro
Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent o nouă serie de documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale – documente care conțin mențiuni despre președintele Donald Trump
15:00
Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: Românii au dat dovadă de curaj şi bun-simţ, în ciuda greutăţilor # StirileProtv.ro
Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a transmis, miercuri, în mesajul de Crăciun, că are încredere în naţiunea română şi în puterea ei de a merge mai departe, arătând că, în ciuda unor probleme economice şi a unor neajunsuri.
14:50
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în decurs de un deceniu. Anunțul agenţiei spaţiale de stat # StirileProtv.ro
Rusia intenţionează să construiască în următorul deceniu o centrală nucleară pe Lună, menită să susţină programul său spaţial lunar şi o viitoare staţie de cercetare comună cu China, pe fondul competiţiei globale pentru explorarea Lunii.
14:50
„Silent Night”, concert special de Ajun de Crăciun, în Piața Constituției din Capitală. Accesul este gratuit # StirileProtv.ro
Bucureştenii sunt aşteptaţi miercuri seară, în Piaţa Constituţiei, la concertul extraordinar din Ajun de Crăciun - "Silent Night".
Acum 4 ore
14:10
Sănătate: Noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată în proporție de 65%. Rețetele pe hârtie dispar # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că proiectul prin PNRR pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate se află într-o fază avansată, aproape 65%.
13:50
INSP: Alertă epidemiologică în România. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon # StirileProtv.ro
INSP anunţă că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni.
13:30
Lumea fără reguli: cum Trump, Putin și China rescriu lupta pentru leadership global # StirileProtv.ro
Odată cu sosirea lui Donald Trump la Casa Albă, la începutul anului 2025, Statele Unite, Rusia şi China au început un nou joc, cu lumea pe post de tablă de şah şi cu regulile pe care doresc să le urmeze sau să le impună.
13:20
Doi români, acuzați că au furat 1,5 milioane de lire din conturile de taxe și alocații pentru copii din Marea Britanie # StirileProtv.ro
Două persoane au fost trimise în judecată pentru accesarea ilegală a conturilor britanice de taxe și alocații pentru copii, în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025.
13:10
O femeie din Satu Mare este în stare gravă la spital, după ce iubitul ei a dat foc locuinței. Individul a fugit după incident # StirileProtv.ro
Caz îngrozitor de violență domestică într-un cuplu din Satu Mare! O femeie de 45 de ani a suferit arsuri grave în urma unui incendiu violent, provocat chiar de iubitul ei.
13:00
Grecia alocă 420 de milioane de euro pentru trenuri noi, la doi ani după accidentul feroviar soldat cu 57 de morți # StirileProtv.ro
Guvernul grec a ajuns la un acord cu Hellenic Train, o filială a companiei feroviare de stat italiene Ferrovie dello Stato, pentru a îmbunătăţi siguranţa şi calitatea transportului feroviar în Grecia.
13:00
Ministerul Sănătăţii: Gripă și infecții respiratorii în creștere în România. Recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor # StirileProtv.ro
Ministerul Sănătăţii informează populaţia că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activităţii gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale şi a altor infecţii virale respiratorii la nivelul întregii ţări.
12:50
Ce au descoperit polițiștii de frontieră în încălțămintea unor ucrainence, oprite la Vama Siret. FOTO # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră și vameșii de la Siret au descoperit 60.000 de dolari ascunși în încălțămintea a două ucrainence care încercau să intre în România.
12:40
Crăciun cu zăpadă în România: ninsori, viscol și cod galben în 19 județe și în Capitală # StirileProtv.ro
Crăciunul vine cu zăpadă în mai multe zone din România! Sunt anunțate ninsori, până mâine seară, dar și vânt puternic și chiar ger.
Acum 6 ore
12:10
Moș Crăciun și-a început oficial misiunea de a livra cadouri în jurul lumii. Unde poți urmări traseul în timp real # StirileProtv.ro
Moș Crăciun a pornit în misiunea sa anuală, livrând cadouri copiilor din întreaga lume. NORAD permite publicului să urmărească în timp real traseul saniei și al renilor săi, de la Polul Nord până în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei.
12:10
Încăierare violentă în Parlamentul turc la adoptarea bugetului pe 2026, între deputaţi la putere şi în opoziţie. VIDEO # StirileProtv.ro
O încăierare violentă a izbucnit în Parlamentul turc, în weekend, între membri ai Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP), aflat la putere, și ai Partidului Republican al Poporului (CHP), din opoziție, informează Reuters.
11:50
SUA interzic accesul în țară lui Thierry Breton și altor patru europeni, acuzați de cenzurarea rețelelor sociale americane # StirileProtv.ro
Departamentul de Stat al SUA interzice intrarea în țară a cinci europeni pe care Casa Albă îi consideră responsabili de presiunile asupra companiilor de tehnologie americane de a le cenzura comunicațiile, a anunțat secretarul de stat Marco Rubio.
11:20
Apele Române clarifică situația „fisurilor” de pe barajul Paltinu: „Nu există pericol pentru populație sau infrastructură” # StirileProtv.ro
„Apele Române” precizează că urmele de pe barajul Paltinu din fotografii nu reprezintă o fisură activă și nu pun în pericol populația sau infrastructura din aval.
11:20
La doar o zi după ce a preluat funcția, noul ministru al Economiei îi avertizează pe șefii companiilor de stat # StirileProtv.ro
Companiile de stat trebuie să funcţioneze pe bază de performanţă de sus până jos, declară la RFI noul ministru al Economiei, Irineu Darău. Reprezentantul USR precizează că va stabili criterii clare de performanţă în minister.
11:20
Mesaj de la Ambasada SUA: Parteneriatul dintre Statele Unite și România este puternic și se consolidează constant # StirileProtv.ro
Statele Unite ale Americii şi România au un parteneriat "puternic" şi "în continuă creştere", bazat pe valori comune şi interese strategice, a declarat, miercuri, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael Dickerson.
11:10
Un adolescent a fost înjunghiat mortal de fostul partener al mamei sale, în Portugalia. Agresorul a murit într-o explozie # StirileProtv.ro
Un adolescent britanic în vârstă de 13 ani a fost înjunghiat mortal în Portugalia, informează miercuri PA Media/dpa.
11:10
De la 1 ianuarie 2026, transportarii români nu vor putea circula pe un drum important din Ungaria # StirileProtv.ro
Din 1 ianuarie 2026, camioanele de peste 7,5 tone nu vor mai avea acces pe drumul principal 42 între Berettyóújfalu și frontiera româno-ungară, cu unele excepții.
11:10
Fotografia oficială de Crăciun a lui Donald și Melania Trump provoacă stupoare pe internet: ”Parcă merg la înmormântare” # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania au publicat fotografia anuală de Crăciun, iar unii utilizatori de pe rețele sociale au remarcat că nu pare să reflecte deloc spiritul sărbătorilor.
11:10
Ajunul Crăciunului: ce se face și ce nu se face în această noapte. Curiozități despre noaptea în care vine Moș Crăciun # StirileProtv.ro
Ajunul de Crăciun ocupă un loc special în cultura românească, fiind încărcat de semnificații spirituale, obiceiuri vechi și credințe transmise din generație în generație.
11:10
Sfaturi de la salvamontişti pentru turiştii care vor să facă drumeţii. Ce trasee nu sunt recomandate # StirileProtv.ro
Salvamontiştii suceveni îndeamnă turiştii la prudenţă şi responsabilitate atunci când decid să urce pe munte, având în vedere prognoza meteo anunţată pentru perioada următoare - temperaturi scăzute şi vânt puternic.
Acum 8 ore
10:20
”Cadouri ucrainene” de Crăciun pentru ruși. Încă un atentat: doi poliţişti şi un civil au fost ucişi de o bombă în Moscova # StirileProtv.ro
Doi ofiţeri de poliţie şi un civil au fost ucişi miercuri într-un atac cu bombă asupra unui vehicul de patrulare rutieră în sudul Moscovei, acesta fiind al doilea atentat din capitala Rusiei în ultimele trei zile, informează EFE.
10:20
Cum arată Kim, fiica Nicoletei Luciu, la 14 ani. Este o domnișoară în toată firea și a moștenit trăsăturile mamei sale # StirileProtv.ro
Nicoleta Luciu a fost mereu discretă cu viața personală, mai ales când a venit vorba de copiii săi, care nu au mai fost văzuți în public de când erau foarte mici.
10:10
Un soldat ucrainean povestește cum a fost îngropat de viu pe front: ”Deasupra mea atârna cadavrul unui inamic” # StirileProtv.ro
Un soldat ucrainean, a cărui imagine a făcut înconjurul lumii după ce s-a întors de pe front, a povestit în detaliu cum a fost îngropat de viu într-un atac al rușilor.
10:10
Panettone, desertul tradițional italian pentru sărbători. Rețeta autentică, secretele coacerii perfecte și greșeli de evitat # StirileProtv.ro
Panettone este mai mult decât un simplu desert, fiind simbolul Crăciunului în Italia și, de câțiva ani, este nelipsit și de pe mesele cetățenilor altor țări.
10:00
Fostul fostbalist Sebastian Hertner a murit la 34 de ani, după ce a căzut de la 70 de metri dintr-un telescaun # StirileProtv.ro
Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.
10:00
Tradiții ciudate de Crăciun din jurul lumii care par inventate, dar sunt reale. Locul în care se pun pâze de păianjen în brad # StirileProtv.ro
Capra de paie din Suedia, bărcuțele împodobite în loc de brad sau Moș Crăciun care vine cu elicopterul în unele zone din SUA, acestea sunt câteva obiceiuri fantastice din jurul lumii.
09:50
Cum combinăm mâncarea de sărbători pentru a evita problemele de sănătate: „Niciodată carne grasă cu alcool și dulciuri” # StirileProtv.ro
Medicul specialist Andra Balcangiu–Stroescu a vorbit despre modul corect de reluare a alimentației după post și despre combinațiile alimentare care pot preveni problemele de sănătate în perioada sărbătorilor.
09:40
Politico: De ce europenii ar trebui să evite cadourile ieftine de Crăciun. Avalanșa de produse din China amenință siguranța # StirileProtv.ro
Dacă ați comandat cadouri de Crăciun din magazine online chinezești, există șanse mari ca acestea să fie toxice, nesigure sau subevaluate, scrie Politico într-o analiză a strategiei UE de a se proteja de invazia produselor chineze de slabă calitate.
09:40
Înainte ca globurile și instalațiile să umple brazii de Crăciun, oamenii decorau cu ce aveau la îndemână. Popcornul era una dintre cele mai simple și accesibile alegeri.
09:30
Horoscop: Ce aduce pentru zodii Venus în Capricorn - se anunță stabilitate, relații serioase și clarificări # StirileProtv.ro
Intrarea lui Venus în Capricorn, pe 24 decembrie, aduce o schimbare clară în planul relațiilor, valorilor și modului în care căutăm plăcerea și siguranța.
09:10
Mesaje de Crăciun 2025 - variante scurte pentru WhatsApp și urări pentru familie și prieteni. Cele mai frumoase mesaje # StirileProtv.ro
Crăciunul este momentul perfect pentru a transmite gânduri bune celor dragi. Fie că vrei să trimiți o urare prin WhatsApp, un mesaj sau o felicitare , cuvintele potrivite pot aduce zâmbete și căldură în sufletele celor pe care îi iubești.
09:10
Studiu: O genă descoperită recent ar putea ghida dezvoltarea viitoare de tratamente pentru tulburările de atenție # StirileProtv.ro
Menţinerea atenţiei depinde de capacitatea creierului de a filtra informaţiile irelevante şi de a răspunde rapid la semnalele importante.
08:40
Reacția hotelului din Sibiu, unde un tavan s-a prăbușit peste o piscină: „Instalaţiile funcţionau în parametrii normali” # StirileProtv.ro
Managerul Hotelului Hilton Sibiu, Nicolae Aron, a transmis, marţi seară, că lucrează cu autorităţile şi oferă toate informaţiile şi documentaţia necesară, după ce o parte din tavanul de rigips al piscinei interioare s-a surpat peste clienţi.
Acum 12 ore
08:30
Vremea de azi, 24 decembrie. Ninsori în mai multe regiuni de Ajunul Crăciunului. Maxime, de la -2 grade # StirileProtv.ro
Miercuri avem înnorări și precipitații în cea mai mare parte a țării. Va continua să ningă în Moldova și la munte, iar în restul țării o să plouă.
08:30
Dosarele Epstein. Apar acuzații de viol la adresa lui Donald Trump într-o notă internă a FBI din 2020 # StirileProtv.ro
Noi documente date publicităţii din „dosarele Epstein” dezvăluie acuzaţii grave împotriva preşedintelui american Donald Trump.
08:20
Masa îmbelșugată a românilor de sărbători în anul 1937. De la ouă umplute, la sute de sarmale, fructe exotice și cozonaci # StirileProtv.ro
Venim cu idei pentru o masă îmbelșugată de Crăciun. iată lista pentru masa de Crăciun din anul 1937, listă făcută de dom' Pascale, negustor stimat din Obor.
08:20
Noi măsuri de securitate la muzeul Luvru din Paris, după jaful spectaculos din octombrie. Ce au decis autoritățile # StirileProtv.ro
Se iau noi măsuri de securitate la muzeul Luvru din Paris, după jaful din luna octombrie. Un grilaj de protecție a fost instalat marți la fereastra Galeriei Apollo, pe unde au pătruns hoții.
08:10
Ciprian Ciucu schimbă taxa pentru cazarea în București: Cine câștigă și cine pierde. Cum e în Occident # StirileProtv.ro
La propunerea lui Ciprian Ciucu, Consiliul General a adoptat modificarea taxei pe care fiecare turist trebuie să o achite, pentru fiecare noapte de cazare în București.
08:10
Emmanuel Macron, surprins în antrenament cu militarii francezi din Emiratele Arabe Unite. A urmat o cină festivă de Crăciun # StirileProtv.ro
Președintele Franței a făcut publice imagini inedite. S-a lăsat surprins în timp ce se antrena cu soldații francezi, desfășurați în Emiratele Arabe Unite.
08:00
Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei # StirileProtv.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu 1,3 miliarde de lei, pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României.
08:00
Parlamentul francez a adoptat o lege de urgenţă pentru buget pentru a evita blocarea activității guvernului # StirileProtv.ro
Parlamentarii francezi au adoptat marţi o lege bugetară de urgenţă pentru a menţine statul funcţional în ianuarie, până când un buget adecvat pentru 2026 poate fi aprobat de un parlament profund divizat, relatează Reuters.
07:50
Locul unde sărbătorile par desprinse dintr-un film SF. O grădina botanică uimește vizitatorii cu decorul de Crăciun # StirileProtv.ro
Unul dintre cele mai frumoase decoruri de Crăciun poate fi admirat în San Francisco. Grădina botanică de acolo a fost îmbrăcată în straie de sărbătoare și pare că e desprinsă dintr-un film SF.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.