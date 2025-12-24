Valentin Mihăilă a făcut marele pas! Unde a avut loc cererea în căsătorie

09:40

Dinamo a terminat anul 2025 pe locul 4 în Superliga, cu 38 de puncte, la două de liderul Universiatea Craiova. „Câinii” au anunțat deja că vor legitima trei sau patru jucători în această pauză de iarnă, iar postul care „arde” cel mai tare este cel de atacant.Deși are al treilea atac din Superliga (32 de goluri marcate), după Craiova și Rapid, dar la egalitate cu Oțelul Galați, majoritatea reușitelor au venit din linia a doua. ...