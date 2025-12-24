„Era o adevărată sărbătoare atunci când aveam portocale sau banane” » Cum arăta Crăciunul de altădată pentru Florin Răducioiu
Gazeta Sporturilor, 24 decembrie 2025 16:50
Florin Răducioiu (55 de ani) e singurul fotbalist român care a jucat în cele mai importante cinci campionate din Europa, iar după ce-a pus ghetele în cui a decenit expert. În prezent e sub contract cu Antena 1, dar cu ocazia sărbătorilor de iarnă se pregătește de vacanță.„Sunt momente speciale, este clar că o să încerc să stau cu părinții mei, după care o să plec din țară. ...
• • •
Acum 5 minute
17:00
Fundașul central Vadik Murria (24 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la Oțelul Galați. Anunțul a fost făcut de clubul din Superliga, prin intermediul rețelelor de socializare. GSP.ro anunța marți faptul că spaniolul a părăsit echipa și nu mai are de gând să revină.Contractul lui Murria cu Oțelul urma să expire în vară, însă cele două părți n-au mai dorit să continue colaborarea. Stoperul semnase cu Oțelul în luna iulie. ...
Acum 15 minute
16:50
Florin Răducioiu (55 de ani) e singurul fotbalist român care a jucat în cele mai importante cinci campionate din Europa, iar după ce-a pus ghetele în cui a decenit expert. În prezent e sub contract cu Antena 1, dar cu ocazia sărbătorilor de iarnă se pregătește de vacanță.„Sunt momente speciale, este clar că o să încerc să stau cu părinții mei, după care o să plec din țară. ...
Acum o oră
16:20
Valentin Mihăilă (25 de ani) a făcut pasul cel mare în viața personală și s-a logodit cu partenera sa, Ami Colhon. Cererea în căsătorie a avut loc în Dubai, iar momentul a fost oficializat printr-o postare pe Instagram, publicată chiar de logodnica fotbalistului.Postarea a fost însoțită de mesajul: „Toată inima mea pentru toată viața mea”FOTO. ...
16:20
Ionuț Lupescu admite: „Pentru Dinamo ar fi bine ca aceste două echipe să nu fie în play-off” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu (57 de ani), președintele de onoare al Clubului Sportiv Dinamo, a vorbit despre lupta la play-off. Consideră că nimic nu este jucat, iar pentru formația lui Zeljko Kopic (48 de ani) ar fi un aspect benefic în cazul în care FCSB și CFR Cluj nu vor prinde un loc în top 6.Dinamo a terminat 2025 pe locul 4, la două puncte de liderul Universitatea Craiova. „Câinii” nu sunt siguri, însă, de locul de play-off. ...
16:10
Grecii îi arată ușa lui Olimpiu Moruțan: „Modest și sub așteptări!” » Destinația probabilă # Gazeta Sporturilor
Viitorul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la Aris Salonic e incert. Grecii scriu despre o plecare iminentă a fotbalistului de la clubul din Grecia. Iar cea mai probabilă destinație este Turcia, internaționalul român fiind obișnuit cu campionatul, sau România, unde a jucat pentru U Cluj, FC Botoșani și FCSB.Moruțan a semnat în vară cu Aris, însă evoluțiile lui n-au fost cele mai convingătoare. ...
Acum 2 ore
15:30
Ionuț Radu a învățaț limba spaniolă într-un timp-record! Dezvăluiri în Marca: „Prefer să nu vorbesc de acel club” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Radu (28 de ani), portarul lui Celta Vigo, a acordat un interviu pentru cotidianul spaniol Marca, în care a vorbit despre cele patru luni petrecute în Spania. Titular de drept, Radu a vorbit într-o spaniolă fluentă, deși nu este de mult timp fotbalistul celor de la Celta Vigo. Citește cărți și exersează foarte mult, astfel încât să învețe din ce în ce mai bine.Radu a aparținut de Inter mult timp. ...
15:10
Casting la Barcelona, pentru un fundaș central » Trei nume mari pe lista lui Hansi Flick # Gazeta Sporturilor
Barcelona este obligată să iasă pe piața transferurilor după accidentarea lui Andreas Christensen și indisponibilitatea psihică a lui Ronald Araujo.Antrenorul Hansi Flick și directorul sportiv Deco au plecat în vacanță de Sărbători, dar au rămas conectați la nevoile Barcelonei. Iar în acest moment, aducerea unui fundaș central este o urgență. ...
15:10
Prima reacție a lui Alexander Isak după accidentarea gravă: „Sunt devastat” + mesajul lui Van de Ven # Gazeta Sporturilor
Alexander Isak (26 de ani) a oferit prima reacție publică după accidentarea suferită în victoria lui Liverpool cu Tottenham, scor 2-1. Atacantul suedez a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală. ...
15:10
Mircea Lucescu, interviu-eveniment în Italia » De la Ceaușescu la casa distrusă la cutremur și cadoul de la Pele # Gazeta Sporturilor
Selecționerul primei reprezentative a României, Mircea Lucescu (80 de ani), a acordat un interviu amplu pentru jurnaliștii italieni de la „Gazzetta dello Sport”, în care a vorbit despre întreaga carieră, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Legendarul tehnician are în total 36 de trofee în 5 țări diferite, fiind depășit doar de Pep Guardiola și Sir Alex Ferguson. Redăm mai jos interviul oferit de acesta în „peninsulă”. ...
Acum 4 ore
15:00
Ca-n vremurile bune: Dorin Rotariu a înscris fabulos în Turcia! Execuție de kinogramă, direct în vinclu # Gazeta Sporturilor
Igdir FK, echipa mijlocașului dreapta Dorin Rotariu (30 de ani), a remizat pe teren propriu cu Aliaga, scor 2-2, în Cupa Turciei. Românul a început partida ca rezervă, a fost trimis pe teren în minutul 64, iar impactul a fost instant.9 minute mai târziu, la scorul de 1-1, fostul jucător de la Dinamo și FCSB a înscris un gol fabulos, o „ghiulea” direct în vinclul porții apărate de Ahmet Pekgoz. ...
14:50
Fostul internațional a fost condamnat la 6 ani de închisoare » Direct din spatele gratiilor și-a anunțat revenirea în fotbal: „Sunt aproape sigur” # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul olandez Quincy Promes (33 de ani) vrea să revină în fotbalul profesionist după eliberarea din închisoare. În prezent, el se află încă în detenție și așteaptă audierea recursului, programată pentru septembrie 2026. Instanța i-a respins deja o dată cererea de eliberare anticipată.Jucătorul a adunat 50 de selecții și șapte goluri pentru naționala din Țările de Jos în perioada martie 2014 - iunie 2021. ...
14:10
Fosta soție a legendei din NBA șochează din nou! A apărut la eveniment fără lenjerie intimă și cu un iubit mai tânăr cu 20 de ani # Gazeta Sporturilor
Larsa Pippen, fosta soție a legendei NBA Scottie Pippen, a revenit în centrul atenției pubice. De această dată, apariția ei la un eveniment monden, alături de noul partener, cu 20 de ani mai tânăr, a stârnit numeroase reacții, mai ales din cauza ținutei alese, potrivit sportal.blic.rs.Noul iubit al Larsei este Jeff Koby, fost baschetbalist profesionist. Chiar el a publicat pe Instagram o fotografie care a declanșat un val de comentarii. ...
14:00
Jannik Sinner ar putea să îi dea marea lovitură rivalului Carlos Alcaraz » Implicații și pentru Darren Cahill: „Ar trebui să mă gândesc” # Gazeta Sporturilor
La o săptămână după despărțirea de Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani) a abordat subiectul care a creat multă incertitudine într-un interviu acordat publicației Marca. Printre altele, acesta a fost întrebat despre o ipotetică colaborare cu Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), marele rival al murcianului în circuitul masculin. ...
14:00
Final de drum pentru Andrei Vlad în Kazakhstan » Presa anunță: „va părăsi Aktobe” # Gazeta Sporturilor
Andrei Vlad (26 de ani) este ca și plecat de la Aktobe, la mai puțin de un an de la transferul în prima ligă din Kazakhstan. Presa locală notează că portarul român nu intră în planurile clubului pentru sezonul următor și va fi pus pe lista de transferuri.Ultima apariție a lui Vlad a fost una dificilă. Scos la pauză după ce a încasat 4 goluri într-o singură repriză, portarul nu a mai prins minute ulterior, fiind rezervă în etapa următoare. ...
13:50
Real Madrid profită la maximum de „Santiago Bernabeu” » Câte milioane face numai de sărbători! # Gazeta Sporturilor
Stadionul Santiago Bernabéu găzduiește acum „Mavidad” Bernabéu, un eveniment de Crăciun care a început pe 23 decembrie și se va încheia în ultima zi a anului. Este o oportunitate pentru familii de a se bucura de timp cu cei mici.Real Madrid și-a propus să transforme Santiago Bernabeu într-un stadion de 365 de zile pe an, după ce a investit nu mai puțin de 800 de milioane de euro în renovarea lui, între 2019 și 2024. ...
13:50
Transferul fabulos pe care l-ar face Grozavu pentru a forța titlul cu Botoșaniul: „Pe el l-aș lua” + Avertisment către vestiar: „Să nu uităm ce-a pățit Sepsi!” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu a avut un sezon fantastic pe banca Botoșaniului, cu care a terminat pe locul 3 calupul de 21 de etape dinaintea pauzei de iarnă, la numai două puncte în spatele liderului, U Craiova. Într-un interviu special pentru GSP, antrenorul revelației din Liga 1 explică parcursul remarcabil al unei echipe care se salvase de la retrogradare în ultima rundă a campionatului trecutBotoșaniul lui Leo Grozavu a terminat cu o înfrângere sezonul de toamnă, 0-1 acasă cu CFR Cluj, ...
13:40
Dan Alexa și-a pus dorințele pentru 2026! Ce-și dorește antrenorul care a câștigat Asia Express: „Vreau să fac asta!” # Gazeta Sporturilor
Dan Alexa (46 de ani) a avut un 2025 de poveste după ce-a câștiga Asia Express alături de bunul său prieten Gabriel Tamaș, fostul fundaș care va începe în curând o nouă aventură la Survivor România.Cum fotbalul românesc a intrat în pauză, Alexa se pregătește de câteva zile de vacanță. „De Crăciun îmi place să stau cu familia, cu copiii, iar de Revelion cu persoana dragă, undeva într-o locație mișto. ...
13:30
Marcus Rashford a ales! Echipa pentru care vrea să joace în sezonul viitor: „Atât îmi doresc” # Gazeta Sporturilor
Atacantul Barcelonei, Marcus Rashford (28 de ani), și-a exprimat dorința clară de a rămâne la echipă și după încheierea actualei perioade de împrumut de la Manchester United, potrivit sportal.bg. Internaționalul englez a vorbit despre primele luni petrecute în capitala Cataloniei și despre obiectivele sale pe termen scurt și mediu.Rashford a devenit om de bază la Barcelona. În 24 de meciuri a marcat de 7 ori și a oferit 11 pase decisive. ...
13:20
David Popovici a cerut cu insistență, Moș Crăciun a adus cadoul mult-visat: 100 de milioane de lei și 30 de luni pe șantier » Primele imagini cu noua bijuterie # Gazeta Sporturilor
Compania Națională pentru Investiții (CNI) a anunțat că va moderniza bazinele din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”, reușind astfel să împlinească o mai veche dorință a lui David Popovici, care s-a tot plâns în ultimii ani de condițiile de pregătire. ...
13:10
Universitatea Craiova, detronată! Cum arată clasamentul meciurilor directe între primele 6 în Superligă # Gazeta Sporturilor
După 21 de runde din Superligă, sita a cernut și în top se află, deocamdată în această ordine, Universitatea Craiova, Rapid, FC Botoșani, Dinamo, FC Argeș și Oțelul, toate despărțite de numai 7 puncte.Iar U Cluj, UTA, și FCSB sunt foarte aproape și stau la pândă. De la ele în jos s-a format o mică „prăpastie” de 4 puncte. Însă într-un sezon atât de echilibrat, orice e încă posibil în cele 9 etape care au mai rămas de jucat din sezonul regulat. ...
Acum 6 ore
13:00
Varianta-surpriză preferată de Florentino Perez pentru postul de fundaș central # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, preferă o soluție lowcost, Jacobo Ramon (20 de ani), pentru întărirea apărării în mercato estival din 2026.Chiar dacă nu și-au prelungit contractele scadente la actualele lor cluburi, Ibrahima Konate și Dayot Upamecano n-ar mai fi favoriți pentru întărirea apărării lui Real Madrid, la vară. ...
12:50
Toma Simionov e „Legendă GSP” » Cum arată viața campionului olimpic la 70 de ani: „Sap în grădină, pun roșii, zarzavaturi! M-am mutat la țară și vreau să mă trezească cocoșul, nu tramvaiele” # Gazeta Sporturilor
Toma Simionov, fostul mare canoist al României a primit din partea Gazetei Sporturilor premiul „Legenda GSP” pentru performanțele sale incredibile și o viață dedicată sportului românesc. Considerat unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a avut România, Simionov a cucerit două titluri olimpice și o medalie de argint, toate alături de legendarul Ivan Patzaichin. Apoi 9 medalii la Campionatele Mondiale, dintre care 3 de aur, 4 de argint și 2 de bronz. ...
12:50
Anunț ISTORIC, în Ajun de Crăciun! Data la care încep lucrările pentru noul stadion Dinamo # Gazeta Sporturilor
Anunț oficial din partea Companiei Naționale de Investiții. 19 ianuarie 2026 reprezintă data în care lucrările pentru noul stadion Dinamo vor începe. Arena ar urma să fie gata în 2028, atunci când formația alb-roșie și-a propus câștigarea campionatului. Vechiul Ștefan cel Mare va fi demolat, iar lucrările pot începe în același timp.Vineri, 19 decembrie, fusese efectuată o primă plată pentru noul stadion. ...
12:40
Liverpool s-a înțeles cu un fundaș central din Premier League » Acord de principiu pentru transfer # Gazeta Sporturilor
Liverpool a făcut un pas important pentru întărirea apărării și s-ar fi înțeles deja cu Marc Guehi (25 de ani), fundașul central și căpitanul lui Crystal Palace, potrivit informațiilor apărute în presa din Anglia.Conform Sky Sports, „cormoranii” ar avea un „„gentleman’s agreement” cu internaționalul englez, după ce transferul a picat vara trecută, atunci când Palace s-a retras din negocieri în ultimul moment. ...
12:40
A venit verdictul de la FIFA pentru România după incidentele provocate de fani la Zenica + Ce s-a decis în privința suspendării lui Drăguș # Gazeta Sporturilor
Comisia de Disciplină FIFA a deschis o procedură disciplinară împotriva naționalei noastre după meciul Bosnia Herțegovina - România (3-1), din penultima etapă a preliminariilor pentru calificarea la Mondialul 2026, din pricina comportamentului fanilor.În urma evenimentelor provocate de fanii "tricolorilor", s-au reținut mai multe capete de acuzare, printre care nerespectarea imnului țării gazdă, crearea de probleme de securitate și folosirea de materiale pirotehnice. ...
12:20
Surpriză » Bogdan Stelea a făcut top 3 portari români pe 2025: „De aia l-am pus” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Stelea (58 de ani), unul dintre cei mai importanți portari români din istoria fotbalului românesc, a întocmit top 3 goalkeeperi români pe anul 2025. Surpriza lui este reprezentată de prezența lui Horațiu Moldovan (27 de ani), fotbalistul lui Real Oviedo.Acesta a avut un 2025 oscilant. În prima parte a fost titular de drept la Sassuolo, a contribuit la revenirea în Serie A și a închis poarta echipei naționale. ...
12:10
Dennis Man, analizat de olandezi la finalul anului 2025: „A alternat meciuri bune cu partide anonime” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (27 de ani), internaționalul român transferat la PSV Eindhoven în luna august, a fost analizat de presa din Olanda la finalul anului 2025, după evoluțiile din actualul sezon și în perspectiva lui 2026. Fostul jucător de la UTA Arad și FCSB a reușit să se impună rapid în lotul lui Peter Bosz și să devină o soluție constantă de titular pentru formația din Eindhoven. ...
12:10
Povestea antrenorului lui Dennis Man: purtat în spate, pe scuter, „a sfidat” vârsta » La 62 de ani are un mare regret și se gândește să facă pasul în spate pentru cei 6 nepoți # Gazeta Sporturilor
Nu presiunea serilor de Liga Campionilor, ci meciurile ratate ale nepotului său Romeo îl macină cel mai mult pe antrenorul lui PSV, Peter Bosz (62 de ani). Cel care și-a găsit „inima de fotbalist” pe terenurile din Apeldoorn-Zuid simte acum cum meseria îl ține departe de ceea ce îi este cel mai drag. „L-am văzut jucând poate de patru ori și asta e tot”, a afirmat tehnicianul lui Dennis Man. ...
11:50
Lista cluburilor interesate se lărgește! » Ar putea intra și Juve în cursă pentru internaționalul român # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă Tottenham nu este dispusă să renunțe la Radu Drăgușin în această iarnă, cluburile italiene se încăpățânează să insiste!Fiorentinei, Romei și lui Napoli li s-ar putea alătura și Juventus pe lista cluburilor interesate să-l transfere pe Radu Drăgușin în această iarnă. ...
11:40
Imposibil de fotografiat! Metoda inedită prin care logodnica lui Cristiano Ronaldo „fentează” paparazzi # Gazeta Sporturilor
Georgina Rodriguez (31 de ani), logodnica marelui Cristiano Ronaldo (40 de ani), atrage de fiecare dată atenția fanilor și a paparazzilor. Într-un videoclip care a devenit viral pe rețelele de socializare, echipa ei de securitate a fost surprinsă folosind o tactică neobișnuită pentru a o proteja de fotografii.Bodyguarzii au utilizat lumini puternice, îndreptate direct spre obiectivele camerelor foto, astfel încât imaginile captate de paparazzi să fie afectate sau nereușite. ...
11:30
Cei 3 jucători-revelație din acest acest sezon de Superliga » Doi au retrogradat în vară, altul a fost dat afară de fosta echipă # Gazeta Sporturilor
La final de 2025, GSP prezintă 3 jucători-revelație din acest sezon. E vorba de Alin Roman (mijlocaș ofensiv, UTA), Jovo Lukic (atacant, U Cluj) și Sebastian Mailat (extremă stânga, Botoșani).Alin Roman a ajuns la UTA în vară, după ce la finalul stagiunii trecute a retrogradat cu Poli Iași. Un traseu asemănător a avut și Sebastian Mailat, care a picat cu Sepsi, dar s-a regăsit la Botoșani. ...
11:30
Juan Carlos Ferrero, primul interviu după ruptura de Carlos Alcaraz: „Sunt rănit!” # Gazeta Sporturilor
Juan Carlos Ferrero (45 de ani) a explicat pentru Marca motivele rupturii cu Carlos Alcaraz și a vorbit pe larg despre colaborarea care a durat șase ani.Carlos Alcaraz a anunțat pe 17 decembrie încetarea colaborării cu antrenorul Juan Carlos Ferrero, apoi antrenorul a postat și el un mesaj în care confirma acest lucru. S-a speculat mult, iar acum campionul de la Roland Garros 2003 a acordat un interviu amplu celor de la Marca, lămurind anumite aspecte. ...
11:30
Campionul României s-a îndrăgostit de București, dar există un aspect pe care îl urăște: „E greu” # Gazeta Sporturilor
Juri Cisotti (32 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a fost desemnat Fotbalistul Străin al Anului 2025 în Superlativele GSP. Acesta a oferit un amplu interviu, în care a abordat mai multe subiecte, vorbind inclusiv despre cum s-a acomodat în România, în momentul în care a venit la Galați, despre ce impresie i-a lăsat țara noastră, ce anume îl deranjează cel mai tare aici și despre dorul pentru locurile natale. ...
11:10
Astăzi, pe 24 decembrie, se împlinesc 85 de ani de la nașterea lui Constantin Oțet. Din păcate, în februarie viitor vor fi 27 de ani de când Nea Tică e printre stele. N-a trăit decât 58 de ani, putea s-o ducă mai mult, dar prea a pus totul la suflet…Cu un an înainte să plece din această lume, a fost înlăturat de la Universitatea după doar câteva etape de când fusese instalat, deși rezultatele nu reclamau neapărat o demitere. ...
11:10
Situație incredibilă în campionatul din Europa » Ultimul loc a marcat mai MULT decât liderul! # Gazeta Sporturilor
Situație inedită în Bundesliga 2, campionatul în care evoluează internaționalul român Virgil Ghiță (27 de ani). Dynamo Dresda, formație aflată pe ultima poziție, 18, are mai multe goluri marcate decât Schalke, echipă aflată pe primul loc!În general, liderul are și cea mai bună ofensivă din campionat. ...
Acum 8 ore
11:00
Românul cu trei cetățenii joacă fotbal în Libia și reprezintă Sudanul: „Mai o ceartă, mai un război de 2-3 zile, dar mulți ar vrea să fie în situația lui Reghe!” # Gazeta Sporturilor
Yasin Hamed, 26 de ani, a povestit într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor cum s-a adaptat în Libia, ce condiții are Laurențiu Reghecampf în Sudan și cum este să ai trei cetățenii, română, maghiară și sudanezăYasin Hamed, 26 de ani, este un caz mai deosebit. Nu doar în fotbalul românesc, ci internațional. Are trei cetățenii! Mama - unguroaică, tatăl - sudanez, el născut la Salonta, în Bihor. ...
11:00
Adeyemi și Loredana, documentar pe Amazon! » Borussia Dortmund, la capătul răbdării # Gazeta Sporturilor
Karim Adeyemi și soția sa, rapperul Loredana, au devenit o problemă pentru Borussia Dortmund, care-și pune problema vânzării extremei în vârstă de 23 de ani.De când Loredana (30 de ani) și-a făcut apariția în viața lui, atacantul cu mamă româncă alternează evoluțiile bune din teren cu scandalurile. Deja amendat cu 450. ...
10:50
Interdicția impusă de FRF selecționerilor: „Să nu mai spuneți în viața voastră!” # Gazeta Sporturilor
Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit ce le-a interzis selecționerilor angajați de FRF să mai declare.Stoichiță subliniază cât de importantă e selecția de la loturile naționale: „Nu îi aleg eu pe copii, n-ai timp să te duci să vezi copiii din toate județele, sunt 42 de județe. E important să se cearnă sita corect. Trebuie apreciat întreg sistemul, nu numai un antrenor”. ...
10:40
O campioană de Mare Șlem este îngrijorată pentru Carlos Alcaraz: „Mă tem că se va retrage din tenis foarte tânăr, așa cum a făcut Borg” # Gazeta Sporturilor
Marion Bartoli (41 de ani), campioană la Wimbledon în 2013, a vorbit și ea despre ruptura neașteptată dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero.Marion Bartoli nu s-a ferit de cuvinte atunci când a fost întrebată, la radioul RMC Sports, despre evenimentul finalului de an, despărțirea neașteptată dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero. ...
10:40
Jucătorul de la FCSB, debut cu stângul la Cupa Africii » Ce a făcut la niciun minut după ce a intrat pe teren # Gazeta Sporturilor
Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul campioanei României FCSB, a avut un debut extrem de dificil la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Fotbalistul care și-a schimbat recent cetățenia și a ales să reprezinte Uganda a intrat pe parcurs în meciul pierdut cu Tunisia, scor 1-3.Transferat de la Hermannstadt și dublu campion al Superligii cu roș-albaștrii, Alhassan a fost trimis în joc în minutul 71, iar la câteva secunde de la intrare a fost avertizat, primind cartonașul galben. ...
10:40
Deziluzie pentru Andrei Ivan în Grecia! Incredibil de când echipa lui n-a mai obținut vreun punct # Gazeta Sporturilor
Andrei Ivan (28 de ani), fostul atacant al Universității Craiova, traversează o perioadă complicată la Panserraikos, formația din Grecia care l-a legitimat în vară. Echipa n-a mai câștigat de mai bine de două luni și e ultima în clasament. Nici atacantul n-a mai marcat de mai bine de 60 de zile.Panserraikos se află pe locul 14, cu 5 puncte după 15 etape, la 4 de AEL Larissa, ocupanta penultimei poziții. ...
10:40
Coșmar pentru cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1 » I s-a propus să devină traficant de droguri: „Traumă! Mi-au împușcat un văr” # Gazeta Sporturilor
Brazilianul Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, unul dintre jucătorii care și-au lăsat amprenta asupra fotbalului din România, a avut o copilărie extrem de dificilă. Acesta a rememorat momentele extrem de complicate prin care a trecut, atunci când i s-a propus să devină traficant de droguri. Sosit în vara lui 2007 la Gaz Metan, Eric a mai jucat în România la Pandurii, Viitorul și FC Voluntari, retrăgându-se în 2021. ...
10:10
Horia Tecău: „Nu mi-e dor de tenis, singurul loc unde aș mai juca un meci este Wimbledon" + care sunt motivele pentru care a renunțat la funcția căpitan nejucător al echipei României # Gazeta Sporturilor
Horia Tecău (40 de ani), campion la dublu la Wimbledon, US Open și la mixt la Australian Open și vicecampion olimpic, povestește despre momentul în care se află la patru ani de la retragere. Cum a navigat prin această situație importantă din cariera sa, cum s-a simțit în postura de căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României, dar și ce l-a făcut să renunțe, și ce-și propune cu noul său proiect „Mind.Set.Match". ...
10:10
Gabi Balint a întocmit top 3 atacanți din Superliga și a numit fotbalistul preferat: „E simpatic! Un lider adevărat” # Gazeta Sporturilor
Gabi Balint (62 de ani), fostul mare atacant al Stelei și al echipei naționale, a fost provocat să numească top 3 vârfuri din Superliga pe 2025. Iar acesta n-a stat pe gânduri și i-a nominalizat pe Louis Munteanu (23 de ani, CFR Cluj), golgheterul campionatului din sezonul trecut, Ștefan Baiaram (22 de ani, Universitatea Craiova) și Daniel Bîrligea (25 de ani, FCSB).Balint admite, însă, că cei trei se află într-o scădere de randament față de sezonul trecut. ...
10:10
Răsturnare de situație în cazul lui George Pușcaș: „Este așteptat să se transfere” » Destinație-surpriză pentru atacant # Gazeta Sporturilor
După ce GSP a anunțat în exclusivitate că George Pușcaș (29 de ani) ar putea ajunge la Dinamo, iar Zeljko Kopic a confirmat interesul „câinilor”, șansele ca mutarea să se concretizeze au scăzut drastic. Motivul principal: pretențiile financiare ridicate ale atacantului român.În paralel, presa din Asia anunță că fostul internațional român este aproape de a semna un nou contract, de această dată în afara Europei. ...
10:00
Starul din NBA a avut parte de o surpriză de proporții din partea iubitei sale » Cadoul primit l-a făcut să exclame: „E cel mai bun lucru din lume” # Gazeta Sporturilor
Karl-Anthony Towns, starul echipei New York Knicks, a avut parte de o aniversare de neuitat la împlinirea vârstei de 30 de ani, grație unei surprize emoționante din partea iubitei sale, Jordyn Woods. Baschetbalistul american a primit un cadou impresionant din partea partenerei sale.FOTO. ...
10:00
Se ridică un nou stadion în România » Cum va arăta arena de 17 milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Satu Mare va avea un stadion nou în următorii ani. Anunțul a fost făcut de primăria de acolo, care a lansat procedura pentru modernizarea vechii arene Unio Satu Mare, prin atribuirea unui contract de 87,5 milioane de lei, făra TVA, echivalentul a aproximativ 17 milioane de euro. Noua arenă din Satu Mare va fi ridicată în locul fostului stadion Unio și va avea o capacitate totală de aproximativ 4.090 de locuri. ...
10:00
Vedeta din Premier s-a decis pentru Manchester City! Cât îl costă transferul pe Pep Guardiola # Gazeta Sporturilor
Antoine Semenyo (25 de ani), de la Bournemouth, mai era curtat de Manchester United și de Chelsea.Lucrurile sunt clare. Antoine Semenyo a ales să lucreze din 2026 cu Pep Guardiola, la Manchester City. Multipla campioană a Angliei era în discuții cu extrema lui Bournemotuh de mai multă vreme și va avea de achitat în ianuarie o clauză de 65 de milioane de lire sterline, adică 74,5 milioane de euro. ...
09:40
Nicolae Stanciu, răspuns acid pentru Mircea Lucescu: „Nu ține chestia asta!” + „Săgeți” și spre Boloni: „De ce m-a sunat?” » Ce spune despre transferul la Rapid # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu sincer și incisiv pentru publicul GSP, Nicolae Stanciu vorbește despre experiențele amestecate din Serie A în tricoul lui Genoa, răspunde criticilor săi mai vechi sau mai noi vizavi de cariera pe axa China – Arabia, arătându-se însă destul de rezervat în a comenta schimbările de la națională și barajul cu Turcia: „Să vedem dacă voi fi acolo!”Nicolae Stanciu e, în general, un tip discret în declarații. ...
09:40
Acționarul lui Dinamo a numit postul care trebuie întărit de urgență: „Arătați-mi o echipă care nu vrea” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a terminat anul 2025 pe locul 4 în Superliga, cu 38 de puncte, la două de liderul Universiatea Craiova. „Câinii” au anunțat deja că vor legitima trei sau patru jucători în această pauză de iarnă, iar postul care „arde” cel mai tare este cel de atacant.Deși are al treilea atac din Superliga (32 de goluri marcate), după Craiova și Rapid, dar la egalitate cu Oțelul Galați, majoritatea reușitelor au venit din linia a doua. ...
