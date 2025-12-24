Olimpiu Moruțan, OUT de la Aris Salonic! Grecii îi anunță următoarea destinație
Sport.ro, 24 decembrie 2025 16:50
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat în vară cu Aris Salonic, dar poate pleca după doar câteva luni, după ce nu a reușit să impresioneze în tricoul echipei sale.
Acum 10 minute
17:00
Fotbalistul din Superligă, aproape impecabil în eșecul de la Cupa Africii. Nota primită + fostul jucător al Craiovei și-a îngropat echipa # Sport.ro
Jucătorul din Superligă s-a descurcat foarte bine la Cupa Africii, însă nu a fost suficient pentru naționala sa.
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:30
O echipă din Superliga României va avea un stadion nou. Lucrările ar urma să înceapă în următoarea perioadă.
16:10
Dorit de Dinamo, fostul jucător de la FCSB e gata să semneze cu altă echipă: ”Am vorbit deja” # Sport.ro
În perioada de mercato din vară, Dinamo a vrut să transfere un fost jucător de la FCSB pentru a-și ”betona” compartimentul defensiv, dar fără succes.
Acum 2 ore
16:00
Nostalgie la Torino! Juventus a publicat un video emoționant cu Dybala, iar fanii au reacționat imediat: „Aduceți-l acasă!” # Sport.ro
Juventus a stârnit un val uriaș de emoții în rândul fanilor, după ce a publicat pe TikTok un clip dedicat lui Paulo Dybala, cu imagini din perioada petrecută de argentinian la Torino.
15:30
Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l învinge pe Dragomir: „A fost benefic!” # Sport.ro
Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit deschis miercuri, despre culisele momentului care i-a adus funcția supremă la LPF în 2013.
15:10
Turcul Kenan Yildiz a pus două condiţii pentru a-şi prelungi contractul cu Juventus Torino: să devină cel mai bine plătit jucător al echipei şi să primească garanţii cu privire la ambiţiile mari ale clubului în următorii ani, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.
Acum 4 ore
15:00
Tricolorii au lăsat fotbalul pentru o clipă! Mesaj special pentru fani în Ajunul Crăciunului # Sport.ro
Jucătorii echipei naționale a României au transmis astăzi, 24 decembrie, un mesaj suporterilor de pretutindeni.
14:50
Kopic și-a anunțat obiectivul de la Dinamo pentru 2026 și a spus de ce are nevoie pentru titlu # Sport.ro
Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4 în Superliga, însă se află la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.
14:30
Jackie Chan a făcut spectacol la Pompei! Reacția actorului după ce a dus torța olimpică printre ruine # Sport.ro
Legendarul actor Jackie Chan a fost protagonistul unui moment special luni, la Pompei, unde a purtat torța olimpică pentru Jocurile de Iarnă Milano Cortina 2026, mărturisind că a fost copleșit de încărcătura istorică a locului și de peisajul dominat de vulcan.
14:10
Gigi Becali a exclus-o pe Rapid din calcule și a numit singura adversară la titlu: „Lupta e numai cu ea!” # Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul campioanei FCSB, a transmis un mesaj tranșant după victoria cu 2-1 în fața Rapidului pe Arena Națională.
14:10
Dorin Rotariu (30 de ani) a reușit un gol spectaculos în Cupa Turciei, miercuri după-amiază, într-un meci din Cupa Turciei.
13:40
Imaginea momentului cu Ionuț Radu: cum s-a pozat portarul lui Celta Vigo după ce a ajuns în România # Sport.ro
Ionuț Radu, titularul incontestabil din poarta celor de la Celta Vigo, a revenit în țară pentru sărbătorile de iarnă și a surprins internetul cu o fotografie inedită.
13:30
Elias Charalambous (45 de ani) este cel mai longeviv antrenor din istoria lui FCSB și are deja patru trofee în palmares cu formația bucureșteană.
Acum 6 ore
13:00
Lista FIFA pe 2026 a fost validată! Cine sunt cei 11 „centrali” români care vor fluiera în Europa și numele mari retrase # Sport.ro
Forul mondial a confirmat oficial miercuri, 24 decembrie, lista arbitrilor din România care vor oficia la meciurile internaționale în anul 2026, validând propunerile Comisiei Centrale a Arbitrilor pentru toate categoriile.
12:50
Cadoul perfect pentru suflarea dinamovistă: CNI a anunțat data exactă la care începe construcția noului stadion! # Sport.ro
Compania Națională de Investiții a emis oficial ordinul de începere a lucrărilor pentru noua arenă din „Ștefan cel Mare”.
12:40
12:40
OUT de la Ujpset pentru că e român? Presa maghiară reacționează dur după acuzațiile lui Ionel Ganea # Sport.ro
George Ganea (26 de ani) s-a despărțit de formația maghiară Ujpest, după doi ani și jumătate petrecuți în Ungaria.
12:20
Costel Pantilimon a ales portarul naționalei României pentru 2026: "El va începe cu Turcia" # Sport.ro
România va încerca în 2026 să obțină calificarea la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani.
12:20
Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter își vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută # Sport.ro
Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristi Chivu, este pregătită să se despartă de mijlocașul Davide Frattesi în fereastra de transferuri din această iarnă.
11:50
Stanciu la Rapid? Căpitanul naționalei a rupt tăcerea despre revenirea în Superliga: „Asta e prioritatea mea” # Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) a lămurit situația viitorului său, pe fondul speculațiilor tot mai intense privind o posibilă trecere a sa la Rapid.
11:30
După ce i-a rupt piciorul, Micky van de Ven i-a trimis un mesaj lui Alexander Isak. Reacția starului de la Liverpool # Sport.ro
Alexander Isak (26 de ani), atacantul lui Liverpool, a suferit o accidentare gravă în timpul partidei cu Tottenham, câștigată de campioana Angliei, sâmbătă, scor 2-1.
11:20
Dennis Man, analizat la sânge de olandezi de Crăciun: nota primită de român și concluzia trasă de presa batavă # Sport.ro
Jurnaliștii olandezi au publicat miercuri o analiză detaliată a primei părți de sezon pentru PSV Eindhoven, liderul autoritar din Eredivisie, iar Dennis Man a fost unul dintre numele trecute prin filtrul criticilor.
11:10
Acționariat de 5 stele! Clubul de fotbal la care investesc Luka Modric, Snoop Dogg și Martha Stewart # Sport.ro
O formație din Championship a reușit să atragă mai multe personalități în acționariatul clubului.
Acum 8 ore
10:50
„Un caz pierdut?” Slovacii au pus lupa pe Jambor după sezonul de coșmar la Rapid: „Nu lasă o impresie bună” # Sport.ro
Slovacii au analizat, la finalul lunii decembrie 2025, situația critică a atacantului Timotej Jambor la Rapid București.
10:50
Schimbul iernii în Serie A, între Inter și Juventus! Ce jucător ar urma să primească Cristi Chivu # Sport.ro
Inter și Juventus ar putea fi protagonistele unui schimb spectaculos de jucători în fereastra de mercato din ianuarie.
10:30
Spaniolii, impresionați de Ionuț Radu: românul e în echipa ideală a lunii decembrie, lângă Mbappe și Pedri # Sport.ro
Ionuț Radu (28 de ani) a primit o recunoaștere uriașă în Spania, fiind inclus marți de MARCA în echipa ideală a lunii decembrie, după o serie de evoluții fantastice în tricoul celor de la Celta Vigo, care l-au transformat într-un zid de netrecut pentru atacanții adverși.
10:20
FCSB va avea parte de o revenire importantă în lot începând cu cantonamentul din această iarnă.
10:00
Out de la FCSB, refuzat în Ardeal! U Cluj îi închide ușa în nas lui Denis Alibec: „Nu e pe lista noastră!” # Sport.ro
Numele lui Denis Alibec a fost legat în ultima perioadă de un posibil transfer la Universitatea Cluj, însă șansele ca mutarea să se realizeze au devenit nule după intervenția conducerii ardelene.
09:50
Daniel Pancu (48 de ani) a preluat CFR Cluj la începutul lunii noiembrie și speră să redreseze formația din Gruia.
09:40
Burak Yılmaz îl cere insistent pe Denis Drăguș la Gaziantep: „Dacă nu e el, să fie un profil similar!” # Sport.ro
Antrenorul Burak Yilmaz le-a prezentat șefilor de la Gaziantep FK lista de achiziții pentru mercato din această iarnă, iar numele lui Denis Drăguș este cap de listă.
09:20
Chipciu girează mutarea pregătită de Becali la FCSB: „L-am prins la națională, e foarte bun” # Sport.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani), liderul vestiarului de la U Cluj, a analizat miercuri seara noua țintă a FCSB.
09:20
Baba Alhassan a debutat la Cupa Africii! Jucătorul lui FCSB, introdus când nu se mai putea face nimic # Sport.ro
Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul lui FCSB, a jucat pentru Uganda în eșecul suferit contra Tunisiei, marți seară, scor 1-3, la Cupa Africii pe Națiuni.
Acum 12 ore
08:40
„Țiganii, țiganii”, români prea de treabă cu alții...dar nemiloși între ei! Emanoil Ursache scrie despre absurditatea urii # Sport.ro
Societatea românească are un farmec aparte pentru mine. De fiecare dată când am senzația că le-am văzut pe toate și, prin urmare, nu mai poate să mă surprindă nimic, apare ceva, dar nu orice!
08:40
Vinicius și-a decis viitorul: vrea să plece de la Real Madrid în Premier League!
08:40
Clubul german va pierde cel puțin 10 milioane de euro în cazul fotbalistului francez.
Acum 24 ore
23:10
Fostul selecționer al Italiei antrenează acum pe Al Sadd SC, campioana Qatarului.
23:00
Radu Drăgușin (23 de ani) poate fi protagonistul unui transfer în această perioadă de mercato, după ce a revenit, în sfârșit, în lotul celor de la Tottenham.
22:50
Fostul jucător de la FCSB s-a întors în România și face senzație: ”Chiar suntem mulțumiți” # Sport.ro
Un fost jucător de la FCSB s-a întors de câteva luni în România și evoluează în eșalonul secund, acolo unde face senzație.
22:30
Florin Matache a povestit cum a încasat primul cartonaș roșu din carieră: ”Bine ai venit!” # Sport.ro
Florin Matache (43 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
22:30
Clauza ciudată cu care Kylian Mbappe a lăsat-o pe PSG fără o sumă uriașă. Totul a pornit de la o lege ce există doar în Franța # Sport.ro
Kylian Mbappe a obținut o sumă impresionată de la PSG în urma unui bonus creat din cauza legislației franceze.
22:10
Dinamo a făcut primul anunț oficial al iernii.
21:50
Doliu în lumea sportului! A fost găsit fără suflare în camera sa de hotel la doar 27 de ani # Sport.ro
O nouă tragedie lovește lumea sportului.
21:30
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
21:10
Decizie radicală luată de o echipă din Superligă: trei jucători sunt OUT: ”Am închis colaborarea” # Sport.ro
Una dintre echipele din Superligă a anunțat că s-a despărțit de trei jucători, imediat după ultima etapă din 2025.
21:00
A dat totul, dar nu a fost suficient! Atleta Andrea Mikloș, răspuns de mare campioană despre un moment delicat: „Eu mă implic 100%” # Sport.ro
Andrea Mikloș s-a oprit în semifinalele Campionatului Mondial de Atletism de la Tokyo, deși a scos cel mai bun timp personal din sezon. Sursa sportivei de motivație, dezvăluită în exclusivitate pentru Sport.ro.
20:40
Florin Matache a analizat lupta la titlu din Superligă: ”Ei sunt un pic peste celelalte echipe” # Sport.ro
Florin Matache (43 de ani), fostul portar de la Dinamo, a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
20:10
Gabi Balint, fostul mare internațional, se arată impresionat de un jucător din Superliga României.
20:10
Cum arată top 20 fotbaliști cu cele mai bune medii din Superliga României în 2025, sezonul 2025 - 2026.
19:50
Dinamo, trei transferuri de titlu! "Câinii" pot spera la un succes istoric, așteptat de 19 ani # Sport.ro
Dinamo a avut evoluții concludente în acest sezon, iar fanii visează la titlu.
