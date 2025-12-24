Start la ridicarea de noi stadioane în România - Dinamo și Nicolae Dobrin
Profit.ro, 24 decembrie 2025 16:50
Compania Națională de Investiții a emis ordinele de începere a construcției pentru Stadionul “Nicolae Dobrin” și pentru Stadionul Dinamo.
• • •
Acum 30 minute
16:50
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, a demisionat, invocând motive personale.
16:50
Acum o oră
16:30
TAROM anunță că vinde bilete ieftine, atât pentru rute interne, cât și destinații în străinătate # Profit.ro
Compania aeriană națională TAROM lansează o ofertă de bilete reduse.
16:10
Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, anunță că, pe lângă modernizarea și extinderea aeroportului Henri Coandă din Otopeni, există planuri și pentru o autogară.
Acum 2 ore
16:00
SUA și România au un parteneriat puternic și în continuă creștere, este mesajul transmis românilor de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.
15:50
Cotația aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 4.500 de dolari pe uncie.
15:30
La sfârșitul anului, criticii TV de la Variety Alison Herman și Aramide Tinubu au identificat opt seriale pe care cu siguranță nu le-ar recomanda telespectatorilor care doresc să se distreze.
15:20
Rusia intenționează să construiască în următorul deceniu o centrală nucleară pe Lună, menită să susțină programul său spațial lunar.
15:20
Gravita Netherlands, filiala conglomeratului indian Gravita, vrea să cumpere o participație suplimentară, de 15%, la Gravita Europe, companie românească de reciclare a anvelopelor de deșeuri.
15:10
Schimbare la permisul auto: Proba teoretică, eliminată pentru unii șoferi care vor alte categorii de permis auto, dar este cerută experiență de 1-2 ani. Nu se mai dă examen de sală pentru trecerea de la mașină la motocicletă - LEGE # Profit.ro
Legea care elimină susținerea repetată a probei teoretice pentru persoanele care au deja un permis de conducere auto, la obținerea unui permis dintr-o categorie apropiată, a fost publicată în Monitorul Oficial.
Acum 4 ore
14:50
Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat Asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (Lider)- Emay Uluslararası Mühendislik ve Müșavirlik Anonim Șirketi câștigătoare a contractului pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni-Joseni, al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.
14:40
Companiile și cetățenii fac ajustări de ultim moment pentru schimbul valutar, în condițiile în care Bulgaria se pregătește să adopte moneda euro de la 1 ianuarie 2026.
14:30
Alertă medicală în România, transmisă de Ministerul Sănătății: Avem deja primul deces de gripă. Se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale # Profit.ro
Ministerul Sănătății anunță populația că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.
14:20
Giles Portman, ambasadorul britanic la București, a interpretat la pian o colindă și a urat ”Sărbători fericite!” românilor.
14:10
Doi români au fost trimiși în judecată după ce au înșelat Fiscul britanic cu aproape 1,5 milioane de lire sterline # Profit.ro
Două persoane au fost trimiste în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București după ce din septembrie 2023 și până în luna ianuarie a acestui an au accesat ilegal conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență.
14:00
INSP anunță că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea și de alte afecțiuni.
14:00
Contestația fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost respinsă de Curtea de Apel București, care a decis ca acesta să rămână în arest preventiv pentru 30 de zile.
13:50
Prefectul și subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce au tras cu arma într-un poligon al Armatei # Profit.ro
Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu, și subprefectul Ștefan Nicolae au fost plasați de procurorii militari sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, într-un dosar în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
13:50
Bătaie în Parlamentul turc, la aprobarea bugetului.
13:20
Șantier fără vacanță, pe A1 Margina – Holdea, cu "tunelurile pentru urși", anunță autoritățile.
13:10
Linia de tramvai 32 din capitală va fi suspendată în perioada 27 – 31 decembrie 2025.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0890 lei, de la 5,0908 lei, curs înregistrat marți.
Acum 6 ore
13:00
Investiție majoră în România, pe terenul unei foste uzine. PPC ridică o centrală la Reșița # Profit.ro
Grupul grec PPC ridică o centrală electrică pe gaz natural de 100 MW, la Rețița.
12:50
Crăciunul aduce zăpadă în mai multe zone din țară.
12:40
Avertisment de la noul ministru al Economiei: Cine duce la faliment o companie de stat va pleca sau va plăti! # Profit.ro
Irineu Darău, noul ministru al Economiei, spune că firmele de stat trebuie să funcționeze pe bază de performanță de sus până jos.
12:10
Atac cibernetic de amploare în România la ANAR - Sunt aplicate măsuri de restabilire a activităților # Profit.ro
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) anunță că nu au fost afectate monitorizarea resurselor de apă sau funcționarea infrastructurii hidrotehnice după atacul cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin instituției.
11:50
Programul mall-urilor din București este diferit de sărbători.
11:40
INTERVIU EXCLUSIV Arhitectură, comunitate și viitor: WIN Herăstrău și Zaha Hadid Architects, în inima Bucureștiului # Profit.ro
În inima Zonei Șoseaua Nordului din București, într-unul dintre cele mai emblematice proiecte rezidențiale ale momentului, WIN Herăstrău, a avut loc un dialog de excepție între lideri din industriile imobiliară și arhitecturală globală.
11:30
FOTO Turiști avertizați: Mâncare „tradițională” reîncălzită din congelate de la supermarket și un „plecare–sosire” la 10 minute distanță dacă ai noroc - Director AMPC # Profit.ro
Paul Anghel, Directorul general al Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), avertizează turiștii.
11:30
ULTIMA ORĂ Planul de pace Rusia-Ucraina, prezentat integral. Este așteptat răspunsul Moscovei # Profit.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, prezintă un document cu 20 de puncte pentru oprirea războiului cu Rusia.
11:20
Tavanul care acoperea piscina hotelului Hilton din Sibiu s-a prăbușit. În total, 6 persoane au ajuns la spital.
11:10
Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Acum 8 ore
10:50
Președintele Ucrainei a declarat, după ce negociatorii ucraineni, conduși de Rustem Umerov, au prezentat un raport după întâlnirile cu emisarii SUA, că America dorește să ajungă la un acord final privind pacea.
10:50
ULTIMA ORĂ Dispar scrisoarea medicală, trimiterea de la medicul de familie și rețeta electronică # Profit.ro
Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem „modern, sigur și accesibil”, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
10:40
Potrivit datelor publicate de Visa și Mastercard, vânzările din retailul american au crescut în sezonul sărbătorilor cu aproximativ 4%, în condițiile în care americanii au încercat să echilibreze bugete mai stricte cu dorința de a-și înnoi gadgeturile și garderoba.
10:20
Autoritățile din Los Angeles au emis ordine de evacuare, deoarece în statul american California sunt așteptate ploi torențiale.
09:50
Cinci europeni angajați în reglementarea tehnologiei și dezinformării online, interziși în SUA din cauza presupusei cenzuri în domeniul tehnologiei digitale # Profit.ro
SUA au impus sancțiuni împotriva a cinci personalități europene angajate în reglementarea tehnologiei și dezinformării online, printre care un fost comisar european, francezul Thierry Breton.
09:20
Acțiunile Novo Nordisk au înregistrat o creștere semnificativă, după ce compania daneză a devenit primul producător farmaceutic care obține aprobarea FDA pentru o pastilă GLP-1 destinată pierderii în greutate.
09:20
Ciprian Ciucu a semnat un contract de finanțare de aproape 30 de milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru consolidarea a șase clădiri din perioada interbelică.
09:10
Vinul zilei: un asamblaj roșu clasic și elegant, obținut din Pinot Noir, Cabernet Sauvignon și Merlot, un vin cu arome principale de fructe roșii, savuros alături brânzeturi fine și preparate din carne # Profit.ro
Navicella Roșu 2020 este un vin cu personalitate, care aduce laolaltă tradiția locului și eleganța soiurilor clasice.
Acum 12 ore
09:00
Forțată de noua legislație pentru piețe digitale, Apple va deschide accesul dezvoltatorilor terți de accesorii la două funcții pe care, până acum, le puteau folosi doar accesoriile companiei.
08:50
La câteva zile după ce hackerii au anunțat că au învins măsurile de protecție ale platformei și au dobândit acces la muzica găzduită, Spotify confirmă incidentul și anunță măsuri noi de securitate.
08:20
Audi e-tron și Q4 e-tron sunt gândite ca electrice premium, iar capitolul confort termic este unul dintre argumentele lor principale.
08:10
Rețea de piste pentru biciclete lungă de 115 km într-un sector din București. Proiect de aproape 200 milioane lei # Profit.ro
Primăria Sectorului 3 vrea să construiască o rețea de piste pentru biciclete, cu o lungime de aproximativ 115 km, proiectul fiind estimat la 195 milioane lei, fără TVA, relevă datele Profit.ro.
08:00
VIDEO Cei mai buni bani investiți. Vlad Mihălăchioiu, Romanian Business Club: Dacă aș face acum un business de la zero, primul lucru ar fi să plătesc un consultant care să știe foarte bine domeniul - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
De la networking ca strategie de creștere la scalarea prin AI, Vlad Mihălăchioiu, fondatorul Romanian Business Club și N Space, explică de ce comunitățile de business, informația relevantă și adaptarea rapidă fac diferența între creștere și irelevanță în antreprenoriat.
07:50
În 22 decembrie, s-au împlinit 36 de ani de la căderea comunismului în România. O aniversare marcată cu o jenă vizibilă, fără fast, fără adevărată comemorare și, mai ales, fără liniștea morală pe care o aduce, de regulă, dreptatea. Nici pentru familiile celor care au pierdut pe cineva în acele zile nu există, nici astăzi, un sentiment de încheiere. Vinovații pentru manipularea, crimele și haosul de după 22 decembrie nu au fost pedepsiți. Cu „voia” marelui stăpân din Est, desigur.
07:40
GRAFIC România, a doua cea mai mare creștere a vânzărilor de autoturisme din Europa. Cota de piață a mașinilor electrice în Europa urcă din nou # Profit.ro
Piața auto din Europa a reușit o creștere, mică, în luna noiembrie, dar este departe de nivelurile dinainte de pandemie. A crescut în schimb cota de piață a mașinilor electrice, acest segment fiind pe un trend pozitiv care va continua și în 2026, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:40
Producătorul de căldură al Craiovei a intrat în insolvență cu pierderi cumulate de peste 1,5 miliarde lei. Idei de redresare: Bani de la ″terți″ și vânzări de active neesențiale # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei, producătorul de energie termică și electrică al municipiului doljean, cel care asigură agentul termic pentru sistemul centralizat de încălzire al capitalei Olteniei, dar și aburul tehnologic pentru platforma industrială Ford Otosan, a intrat în insolvență cu pierderi cumulate de peste 1,5 miliarde lei.
07:30
VIDEO MBA în străinătate. Ana Maria Costache, expert educație: Inteligența artificială rămâne pe locul întâi în preferințele tinerilor din România. Taxele au rămas nemodificate. Nu îți trebuie experiență! - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Piața educației internaționale rămâne atractivă pentru tinerii români, cu Olanda în continuare lider al preferințelor, costuri relativ stabile și un interes tot mai mare pentru programe de master și MBA. Universitățile europene își diversifică oferta, pun accent pe specializări cerute de piață și vin tot mai des în România pentru a recruta studenți.
