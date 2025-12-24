Ordine de evacuare la Los Angeles. Va ploua torențial de Crăciun VIDEO

07:50

În 22 decembrie, s-au împlinit 36 de ani de la căderea comunismului în România. O aniversare marcată cu o jenă vizibilă, fără fast, fără adevărată comemorare și, mai ales, fără liniștea morală pe care o aduce, de regulă, dreptatea. Nici pentru familiile celor care au pierdut pe cineva în acele zile nu există, nici astăzi, un sentiment de încheiere. Vinovații pentru manipularea, crimele și haosul de după 22 decembrie nu au fost pedepsiți. Cu „voia” marelui stăpân din Est, desigur.