SURPRIZĂ Lanț de magazine prezentat că iese din România. Lichidare de stoc cu reduceri - surse
Profit.ro, 24 decembrie 2025 19:50
Retailerul turc de decorațiuni interioare și textile English Home este prezentat în spațiul public că ar urma să închidă toate magazinele din România.
Acum 5 minute
20:10
Val de concedieri în România. Fabricile din industria auto din vestul țării încep să aibă probleme după unul dintre cei mai dificili ani din toată istoria # Profit.ro
Fabricile din industria auto din vestul României încep să aibă mare probleme.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
19:30
Revenirea gazului rusesc în Europa - o discuție ce se va reaprinde dacă Rusia și Ucraina fac pace # Profit.ro
Europa avansează cu planul de a elimina complet importurile de gaze rusești până la finalul anului 2027, însă un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina ridică întrebări majore privind viitorul energetic al continentului.
Acum 2 ore
19:10
Prețul la GPL este în creștere, față de cel afișat în ziua precedentă.
18:40
Europa vrea să înăsprească restricțiile la importurile de plastic și să reglementeze reciclarea chimică # Profit.ro
“Este important să facem unele schimbări acum”, spune Jessika Roswall, comisarul UE pentru Mediu, care a mai declarat că sectorul se află într-o “criză profundă”.
18:20
O serie de filme din seria James Bond vor fi disponibile de acum pe platforma Netflix, datorită unui acord între Amazon și Netflix.
Acum 4 ore
18:00
Noi probleme pentru solicitanții de vize H-1B, pe fondul verificărilor social media și al regulilor privind protecția salariilor # Profit.ro
În condițiile în care opoziția politică față de viza H-1B este amplificată de o serie de măsuri introduse de administrația americană, solicitanții acestor tip de vize se pregătesc pentru un an dificil.
17:40
O organizație dedicată protejării naturii - Scottish Wildlife Trust (SWT) - angajează un nou ranger pentru insula Handa.
17:20
Curtea Supremă a SUA nu va permite deocamdată președintelui Donald Trump să desfășoare Garda Națională în zona Chicago.
17:20
Primul Crăciun care unește rutier marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea. Rețeaua națională a ajuns la 1.418 km # Profit.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, afirmă miercuri că sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care unește marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea, el arătând că este primul Crăciun în care drumurile ne aduc mai repede împreună.
17:10
Poliția Română explică cum, ce și când puteți folosi artificii. Amenzi de până la 6.000 lei # Profit.ro
Poliția Română a făcut recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice și explică când se interzice folosirea acestora.
16:50
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, a demisionat, invocând motive personale.
16:50
Compania Națională de Investiții a emis ordinele de începere a construcției pentru Stadionul “Nicolae Dobrin” și pentru Stadionul Dinamo.
16:30
TAROM anunță că vinde bilete ieftine, atât pentru rute interne, cât și destinații în străinătate # Profit.ro
Compania aeriană națională TAROM lansează o ofertă de bilete reduse.
Acum 6 ore
16:10
Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, anunță că, pe lângă modernizarea și extinderea aeroportului Henri Coandă din Otopeni, există planuri și pentru o autogară.
16:00
SUA și România au un parteneriat puternic și în continuă creștere, este mesajul transmis românilor de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.
15:50
Cotația aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 4.500 de dolari pe uncie.
15:30
La sfârșitul anului, criticii TV de la Variety Alison Herman și Aramide Tinubu au identificat opt seriale pe care cu siguranță nu le-ar recomanda telespectatorilor care doresc să se distreze.
15:20
Rusia intenționează să construiască în următorul deceniu o centrală nucleară pe Lună, menită să susțină programul său spațial lunar.
15:20
Gravita Netherlands, filiala conglomeratului indian Gravita, vrea să cumpere o participație suplimentară, de 15%, la Gravita Europe, companie românească de reciclare a anvelopelor de deșeuri.
15:10
Schimbare la permisul auto: Proba teoretică, eliminată pentru unii șoferi care vor alte categorii de permis auto, dar este cerută experiență de 1-2 ani. Nu se mai dă examen de sală pentru trecerea de la mașină la motocicletă - LEGE # Profit.ro
Legea care elimină susținerea repetată a probei teoretice pentru persoanele care au deja un permis de conducere auto, la obținerea unui permis dintr-o categorie apropiată, a fost publicată în Monitorul Oficial.
14:50
Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat Asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (Lider)- Emay Uluslararası Mühendislik ve Müșavirlik Anonim Șirketi câștigătoare a contractului pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni-Joseni, al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.
14:40
Companiile și cetățenii fac ajustări de ultim moment pentru schimbul valutar, în condițiile în care Bulgaria se pregătește să adopte moneda euro de la 1 ianuarie 2026.
14:30
Alertă medicală în România, transmisă de Ministerul Sănătății: Avem deja primul deces de gripă. Se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale # Profit.ro
Ministerul Sănătății anunță populația că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.
14:20
Giles Portman, ambasadorul britanic la București, a interpretat la pian o colindă și a urat ”Sărbători fericite!” românilor.
Acum 8 ore
14:10
Doi români au fost trimiși în judecată după ce au înșelat Fiscul britanic cu aproape 1,5 milioane de lire sterline # Profit.ro
Două persoane au fost trimiste în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București după ce din septembrie 2023 și până în luna ianuarie a acestui an au accesat ilegal conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență.
14:00
INSP anunță că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea și de alte afecțiuni.
14:00
Contestația fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost respinsă de Curtea de Apel București, care a decis ca acesta să rămână în arest preventiv pentru 30 de zile.
13:50
Prefectul și subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce au tras cu arma într-un poligon al Armatei # Profit.ro
Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu, și subprefectul Ștefan Nicolae au fost plasați de procurorii militari sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, într-un dosar în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
13:50
Bătaie în Parlamentul turc, la aprobarea bugetului.
13:20
Șantier fără vacanță, pe A1 Margina – Holdea, cu "tunelurile pentru urși", anunță autoritățile.
13:10
Linia de tramvai 32 din capitală va fi suspendată în perioada 27 – 31 decembrie 2025.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0890 lei, de la 5,0908 lei, curs înregistrat marți.
13:00
Investiție majoră în România, pe terenul unei foste uzine. PPC ridică o centrală la Reșița # Profit.ro
Grupul grec PPC ridică o centrală electrică pe gaz natural de 100 MW, la Rețița.
12:50
Crăciunul aduce zăpadă în mai multe zone din țară.
12:40
Avertisment de la noul ministru al Economiei: Cine duce la faliment o companie de stat va pleca sau va plăti! # Profit.ro
Irineu Darău, noul ministru al Economiei, spune că firmele de stat trebuie să funcționeze pe bază de performanță de sus până jos.
Acum 12 ore
12:10
Atac cibernetic de amploare în România la ANAR - Sunt aplicate măsuri de restabilire a activităților # Profit.ro
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) anunță că nu au fost afectate monitorizarea resurselor de apă sau funcționarea infrastructurii hidrotehnice după atacul cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin instituției.
11:50
Programul mall-urilor din București este diferit de sărbători.
11:40
INTERVIU EXCLUSIV Arhitectură, comunitate și viitor: WIN Herăstrău și Zaha Hadid Architects, în inima Bucureștiului # Profit.ro
În inima Zonei Șoseaua Nordului din București, într-unul dintre cele mai emblematice proiecte rezidențiale ale momentului, WIN Herăstrău, a avut loc un dialog de excepție între lideri din industriile imobiliară și arhitecturală globală.
11:30
FOTO Turiști avertizați: Mâncare „tradițională” reîncălzită din congelate de la supermarket și un „plecare–sosire” la 10 minute distanță dacă ai noroc - Director AMPC # Profit.ro
Paul Anghel, Directorul general al Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), avertizează turiștii.
11:30
ULTIMA ORĂ Planul de pace Rusia-Ucraina, prezentat integral. Este așteptat răspunsul Moscovei # Profit.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, prezintă un document cu 20 de puncte pentru oprirea războiului cu Rusia.
11:20
Tavanul care acoperea piscina hotelului Hilton din Sibiu s-a prăbușit. În total, 6 persoane au ajuns la spital.
11:10
Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
10:50
Președintele Ucrainei a declarat, după ce negociatorii ucraineni, conduși de Rustem Umerov, au prezentat un raport după întâlnirile cu emisarii SUA, că America dorește să ajungă la un acord final privind pacea.
10:50
ULTIMA ORĂ Dispar scrisoarea medicală, trimiterea de la medicul de familie și rețeta electronică # Profit.ro
Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem „modern, sigur și accesibil”, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
10:40
Potrivit datelor publicate de Visa și Mastercard, vânzările din retailul american au crescut în sezonul sărbătorilor cu aproximativ 4%, în condițiile în care americanii au încercat să echilibreze bugete mai stricte cu dorința de a-și înnoi gadgeturile și garderoba.
10:20
Autoritățile din Los Angeles au emis ordine de evacuare, deoarece în statul american California sunt așteptate ploi torențiale.
09:50
Cinci europeni angajați în reglementarea tehnologiei și dezinformării online, interziși în SUA din cauza presupusei cenzuri în domeniul tehnologiei digitale # Profit.ro
SUA au impus sancțiuni împotriva a cinci personalități europene angajate în reglementarea tehnologiei și dezinformării online, printre care un fost comisar european, francezul Thierry Breton.
