Mesajul noului ministru al Apărării pentru militarii aflați în misiuni în ţară, departe de casă, şi în străinătate
Digi24.ro, 24 decembrie 2025 19:50
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, miercuri seară, un mesaj pentru toţi militarii care petrec sărbătorile departe de casă şi le-a mulţumit pentru sacrificiul pe care-l fac.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
20:10
Spunem „La mulți ani” de Crăciun? Preotul explică ce nume sunt sărbătorite pe 25 decembrie # Digi24.ro
Prima zi de Crăciun marchează unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin, comemorând Nașterea lui Iisus Hristos. În această zi, pe lângă semnificația religioasă profundă, tradiția românească păstrează și obiceiul de a celebra persoanele care poartă nume cu rezonanță spirituală sau legături biblice
20:10
Mesajul lui Ilie Bolojan de Crăciun: Sănătate, speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seaeră, un mesaj de Crăciun, în care le urează românilor „un viitor mai bun”.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg) # Digi24.ro
Rusia vrea să ceară modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte, anunțat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor asupra Forțelor Armate Ucrainene, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată Kremlinului, sub protecția anonimatului, citată de Moscow Times. Potrivit acesteia, documentul, pe care conducerea rusă îl consideră un „punct de plecare” pentru negocieri ulterioare, omite anumite prevederi și nu abordează multe probleme importante pentru Kremlin.
Acum 2 ore
18:50
Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferii care conduc de sărbători: „Toată lumea are această euforie” # Digi24.ro
Șoferii sunt avertizați să fie atenți la drum, mai ales în zonele unde ninge abundent și s-a format și poleiul. Titi Aur, expert în condus defensiv, a oferit la Digi24 câteva sfaturi pentru cei care urcă la volan în perioada sărbătorilor de iarnă.
18:40
Urmărire ca în filme în Giurgiu. Un tânăr fără permis a refuzat să oprească la semnalul poliției, fiind prins după ce a fugit 12 km # Digi24.ro
Un tânăr care nu deţinea permis de conducere a fost prins la volanul unei maşini în judeţul Giurgiu. Acesta a refuzat să oprească, fiind urmărit 12 kilometri de către poliţişti. De asemenea, autoturismul condus nu era înmatriculat şi avea plăcuţele de înmatriculare false. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar unitatea de parchet competentă a dispus, faţă de acesta, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.
18:20
Reacția dură a Ursulei von der Leyen, după ce administrația Trump a interzis vizele de SUA pentru cinci personalităţi europene # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că „UE va continua să protejeze libertatea de exprimare”, reacționând astfel la decizia administraţiei Trump de a aplica sancţiuni împotriva a cinci personalităţi europene angajate în reglementarea tehnologiei şi dezinformării online, printre care un fost comisar european, francezul Thierry Breton.
Acum 4 ore
18:10
Merz subliniază responsabilitatea guvernului german faţă de securitatea Europei: „Depinde de noi” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a reafirmat miercuri, în mesajul său de Crăciun, angajamentul guvernului său de a se asigura că pacea şi securitatea prevalează în Europa.
17:50
Vreme severă în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență cu prefecții din țară. Ce măsuri au fost luate # Digi24.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri, la Digi24, în contextul avertizărilor de vreme rea emise de ANM, că „până la acest moment, nu sunt probleme deosebite”, dar că autoritățile au activat planurile de intervenție. El a făcut și apel la populație să fie prudentă, avertizând că „este ceață în foarte mare parte din țară” și a afirmat că șoferii ar trebui „să fie foarte atenți” la drum în această perioadă.
17:20
Cristian Pistol (CNAIR): Reţeaua naţională de autostrăzi a ajuns la 1.418 km și uneşte marile regiuni istorice ale României # Digi24.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a spus miercuri că România sărbătorește primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care uneşte marile regiuni istorice ale României - Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea. Pistol a adăugat că reţeaua naţională de autostrăzi a ajuns la 1.418 de kilometri.
16:50
Mesajul reprezentanților SUA în România, de Crăciun: „Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim” # Digi24.ro
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a postat un mesaj transmis de însărcinatul cu afaceri Michael Dickerson cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin care subliniază că SUA și România „au un partenerati puternic și în continuă creștere”.
16:50
Directorul general al TAROM, Costin Iordache, a demisionat „din motive personale”, potrivit unui comunicat transmis de compania aeriană de stat pe 24 decembrie.
16:40
VIDEO Buncărul secret din spatele caloriferului în care se ascundea un lider al Camorrei din Napoli. Ciro Andolfi era căutat din 2022 # Digi24.ro
Poliţia italiană l-a arestat pe un şef al organizaţiei criminale Camorra din Napoli, îndelung căutat, după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament.
16:20
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen teoretic, în anumite condiții # Digi24.ro
Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ, care aparține deputatul USR Cezar Drăgoescu, îi scutește unii șoferi de la susținerea probei teoretice pentru a dobândi unele categorii superioare de permis de conducere, în anumite condiții, fiind vizați în special deținătorii de permise din categoriile A1 și B1, care vor să obțină categoriile A, A2 sau B.
Acum 6 ore
16:00
MAE anunţă restricţii pentru camioane pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, în perioada sărbătorilor # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulaţia autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricţionată temporar pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia şi Struma, precum şi pe secţiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus. Restricţia nu va fi aplicată vehiculelor care efectuează transport public de pasageri.
16:00
Macron: Sancţionarea fostului comisar european Thierry Breton de către SUA e o „intimidare”. CE cere „clarificări” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri decizia administraţiei Trump de a interzice intrarea în Statele Unite a fostului comisar european Thierry Breton, din cauza dorinței acestuia de a reglementa marile platorme digitale. Este o atingere adusă „suveranităţii digitale europene”, a spus Macron. Pe de altă parte, extrema dreaptă franceză susține că decizia SUA are legătură cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în România.
15:50
Un bărbat din Satu Mare a dat foc locuinţei în care se afla partenera sa şi apoi a fugit. Femeia a ajuns la spital # Digi24.ro
Un bărbat a dat foc locuinţei din Satu Mare în care se afla partenera sa şi apoi a fugit. Femeia a suferit arsuri pe corp şi a fost transportată la spital. Bărbatul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.
15:00
„Este oficial!”. Anunțul Companiei Naționale de Investiții despre stadioanele Dinamo și „Nicolae Dobrin”, în Ajunul Crăciunului # Digi24.ro
Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat, pe 24 decembrie, că a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru două noi stadioane: noul Stadion Dinamo, din Capitală, și Stadionul „Nicolae Dobrin”, din Pitești.
14:40
Răzvan Cuc și afaceristul anchetat de DNA în dosarul mitei la RAR petrec Crăciunul în arest preventiv # Digi24.ro
Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor cercetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei, rămâne în arest preventiv, potrivit unei decizii definitive a Curții de Apel București.
14:20
Monedă de aur lansată de BNR: are valoarea nominală de 10 lei. Tema: „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”. Cât costă # Digi24.ro
Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”, din 29 decembrie. Valoarea nominală a monedei este de 10 lei şi are un diametru 13,92 mm. Greutatea este de 1,224 g.
Acum 8 ore
14:00
„Domn, domn, să-nălţăm!”, cântat la pian de ambasadorul britanic la București. Mesajul lui Giles Portman pentru români, de Crăciun # Digi24.ro
Ambasadorul britanic la Bucureşti, Giles Portman, a interpretat la pian un colind şi le-a urat „Sărbători fericite!” românilor, imaginile fiind postate pe pagina de Facebook a reprezentanţei diplomatice.
14:00
CSM a transmis rezultatele consultării judecătorilor către Nicușor Dan și Guvern. Ce spun magistrații despre justiție # Digi24.ro
Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Misterului Justiţiei „rezultatele consultării corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”.
13:50
Doi români au fost trimiși în judecată, după ce ar fi păgubit Guvernul Marii Britanii cu peste un milion de lire # Digi24.ro
Două persoane au fost trimise în judecată, fiind acuzate că ar fi beneficiat ilegal de peste un milion de lire sterline de la Guvernul britanic. Dosarul celor doi români va fi judecat de Tribunalul București.
13:40
Momentul în care o cisternă cu GPL a explodat pe autostrada A1 din Italia, după ce s-a ciocnit cu un camion # Digi24.ro
O cisternă încărcată cu GPL a explodat, marți, pe principala autostradă din Italia, după ce s-a ciocnit cu un camion care transporta mașini. Incidentul a avut loc în apropiere de Teano, când cisterna a luat foc și apoi a explodat, scrie Corriere della Serra.
13:30
Primul mort de gripă din acest sezon: o femeie de 88 de ani, din Cluj, nevaccinată. Numărul cazurilor s-a dublat în câteva zile # Digi24.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) anunţă că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni. Numărul cazurilor de gripă înregistrate în săptămâna 15 - 21 decembrie a fost 11.174, aproape dublu faţă de săptămâna precedentă, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Botoşani, Bihor, Iaşi, Neamţ.
13:00
Prefectul și subprefectul de Olt au fost plasați sub control judiciar. Cei doi ar fi tras cu arma într-un poligon al Armatei (surse) # Digi24.ro
Prefectul de Olt, Cosmin Florescu, și subprefectul Ștefan Nicolae au fost plasați sub control judiciar, după ce ar fi tras cu arma într-un poligon al Armatei, potrivit surselor Digi24.
12:50
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, rămân în arest pentru 30 de zile, a decis instanța supremă. Cei 3 vor petrece Crăciunul după gratii # Digi24.ro
Fostul mercenar Horațiu Potra, fiul și nepotul său, vor rămâne în arest pentru următoarele 30 de zile, a decis miercuri Înalta Curte de Casație și Justiție. Vor putea cere eliberarea abia la finalul lunii ianuarie.
12:40
Cel mai scump oraș din lume nu se mai definește doar prin chirii, ci prin prețul pe care un locuitor trebuie să îl plătească pentru a se bucura cu adevărat de pulsul comunității sale. Asta reiese dintr-un nou clasament realizat de Time Out, o companie media globală care oferă informații despre viața urbană.
12:30
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte # Digi24.ro
Două ucrainence au încercat să treacă granița cu România, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, cu 60.000 de dolari nedeclarați și ascunși în încălțăminte. Poliția de Frontieră le-a sancționat cu 4.000 de lei, iar banii cu care au încercat să treacă granița au fost confiscați.
Acum 12 ore
11:50
Recomandările pompierilor pentru un Crăciun sigur. IGSU anunță aplicarea unor amenzi de peste 6,8 milioane lei decembrie # Digi24.ro
În perioada sărbătorilor de iarnă, peste 4.700 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în toată țara pentru a răspunde prompt situațiilor de urgență. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă cetățenilor să fixeze bine bradul, să folosească doar instalații electrice verificate, să oprească luminile înainte de a părăsi locuința și să evite apropierea lumânărilor sau artificiilor de crengi, pentru a preveni evenimente tragice și a avea un Crăciun sigur.
11:50
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău: Cineva care duce o companie de stat spre faliment va trebui să plece sau să plătească # Digi24.ro
Irineu Darău a vorbit, la o zi după ce a depus jurământul pentru funcția de ministru al Economiei, despre planurile pe care le are la minister, și a avertizat că va cere demisia celor care „duc o companie de stat spre faliment”.
11:40
Doliu în sport. Biatlonistul norvegian Sivert Guttorm Bakken a fost găsit mort în camera sa de hotel, la doar 27 de ani # Digi24.ro
Federaţia Norvegiană de Biatlon a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, moartea subită a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken, la vârsta de 27 de ani.
11:30
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir Zelenski # Digi24.ro
După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit un proiect al planului de pace revizuit pentru a pune capăt războiului pe scară largă al Rusiei. Planul inițial în 28 de puncte, care împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte, pe care președintele Volodimir Zedlenski l-a prezentat jurnaliștilor, scrie The Kyiv Independent. În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA. Un alt document între Kiev și Washington se concentrează pe cooperarea economică și a fost descris ca „foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”.
11:10
Capitala și sudul țării sub ninsori de Crăciun: vânt puternic și temperaturi negative, avertizează meteorologii # Digi24.ro
În mai multe zone din România a început deja să ningă, iar pentru București sunt anunțate ninsori, miercuri seară. Meteorologii au emis de marți cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei în 19 județe, iar până vineri dimineață, vor fi precipitații mixte și ninsori, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră. Stratul cel mai consistent de zăpadă se va depune în Oltenia, dar și zona Carpaților Meridionali unde va fi un strat de aproximativ 25 de centimetri, a anunțat la Digi24 Oana Păduraru, meteorolog la ANM.
11:00
Atac cibernetic la Apele Române: „Situația este sub control, iar activitățile esențiale continuă fără a fi afectată infrastructura” # Digi24.ro
Administrația Națională „Apele Române” a transmis miercuri, 24 decembrie, că „situația este sub control” după ce a suferit un atac cibernetic de tip ransomware. „Au fost inițiate și se află în desfășurare măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată, a activităților instituției”, au transmis reprezentanții Apelor Române.
10:50
Afecțiunile dentare necesită tot mai frecvent soluții complexe, care depășesc intervenția punctuală. Medicina dentară actuală pune accent pe integrarea mai multor specialități pentru rezultate durabile și funcționale. Aflăm mai mult despre abordarea multidisciplinară integrată a afecțiunilor stomatologice de la Dr. Georgiana Dragomir, medic specialist parodontologie.
10:50
10:40
Director din ANPC, despre „tragedia turismului românesc”: „Țeapa arată mai bine în poze decât lucrul bine făcut” # Digi24.ro
Paul Anghel, director general al Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), subliniază, într-o postare pe Facebook, că există situații în turismul românesc în care „prețurile sunt de stațiune premium, iar experiența e de improvizație”. În același timp, directorul din ANPC menționează că există și „investitori care au înțeles să construiască nou și frumos, să creeze povești reale”.
10:00
Ilie Bolojan, după adoptarea „Ordonanței trenuleț”: „Gestionam bugetul în mod responsabil”. Ce minister intră în 2026 fără datorii # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 24 decembrie, într-o postare pe Facebook, despre adoptarea cu o seară înainte a „Ordonanței trenuleț”, că Guvernul gestionează bugetul „în mod responsabil”, iarc actul normativ adoptat asigură stabilitate până la adoptarea bugetului pe anul viitor, „oferind predictibilitate mediului economic”. În mesajul publicat, Boloojan prezintă setul de mpsuri pe care le conține ordonanța și adaugă că „Ministerul Dezvoltării intră în anul 2026 fără datorii, cu toate facturile achitate la zi”.
10:00
Horațiu Potra află astăzi dacă va fi liber de Crăciun, o decizie fiind așteptată la ÎCCJ. Procurorii cer menținerea arestului # Digi24.ro
Horațiu Potra află astăzi dacă va fi sau nu liber de Crăciun. Înalta Curte de Casație și Justiție decide dacă fostul mercenar, fiul și nepotul său, merită o măsură mai blândă. Ei sunt în arest preventiv de mai bine de o lună, după ce au fost extrădați din Dubai.
09:40
Accident la Stroești, în județul Iași: un rănit, după ce un microbuz a ieșit de pe șosea # Digi24.ro
O persoană a fost rănită miercuri dimineaţă, după ce un microbuz care făcea curse internaţionale a părăsit partea carosabilă, în localitatea Stroeşti, din judeţul Iaşi.
09:30
O femeie a murit a murit, iar alte patru persoane au fost rănite miercuri dimineaţă, după ce maşina în care se aflau a părăsit carosabilul, în localitatea Lunca Corbului, din judeţul Argeş.
09:20
Audierea în fața curții marțiale a generalului chinez care a refuzat să reprime protestele studenților din Piața Tiananmen, pusă pe net # Digi24.ro
Imagini video cu un general al Armatei Populare de Eliberare (APE) care a sfidat ordinele de a-şi conduce trupele în Piaţa Tiananmen şi de a reprima protestatarii studenţi din 1989 au ajuns să fie publicate online, oferind o perspectivă extrem de rară asupra eşaloanelor superioare ale armatei într-unul dintre cele mai tensionate momente din istoria modernă a Chinei, relatează The Guardian.
09:20
Metoda folosită de un bărbat ca să fure un seif cu 40.000 euro dintr-o locuință din Cluj-Napoca # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a pătruns într-o locuinţă din Cluj-Napoca, de unde a furat un seif care conţinea aproximativ 40.000 de euro. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi faţă de un complice, care l-ar fi ajutat să fugă de la locul faptei.
08:50
Papa Leon al XIV-lea solicită un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit faptul că Rusia a respins cererea” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a cerut, marţi seară, un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, fără a menţiona vreun conflict anume, dar spunând că regretă faptul că „Rusia pare să fi respins solicitarea de armistiţiu”.
08:50
Revenirea gazului rusesc în Europa, o discuție ce se va reaprinde după o eventuală pace între Kiev și Moscova # Digi24.ro
Europa avansează cu planul de a elimina complet importurile de gaze ruseşti până la finalul anului 2027, însă un eventual acord de pace între Rusia şi Ucraina ridică întrebări majore privind viitorul energetic al continentului. Discuţiile vizează inclusiv posibilitatea, controversată şi profund divizivă, ca fluxurile de gaz rusesc să fie reluate prin conductele Nord Stream, afectate de sabotaj în 2022 şi aflate de atunci într-o zonă de incertitudine tehnică şi juridică, relatează CNBC.
08:40
Catedrala Națională este deschisă de astăzi pentru perioada sărbătorilor. Care e programul vizitării # Digi24.ro
Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, conform unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
08:30
O reclamă de Crăciun a devenit virală pe internet: lupul vegetarian care a făcut peste un miliard de vizualizări # Digi24.ro
O reclamă de Crăciun devine virală și face înconjurul lumii. Reclama, pentru un lanț de supermarketuri, este de fapt un film de animație despre un lup vegetarian și are în prezent peste un miliard de vizualizări. O reclamă realizată de la un capăt la altul de o echipă de artiști, în timp ce giganți globali precum Coca-Cola și-au făcut în ultimii ani reclamele folosind inteligența artificială.
08:00
Misteriosul „A” din dosarele Epstein. Personajul ar fi fostul prinț Andrew: îi cerea lui Maxwell să-i găsească „partenere nepotrivite” # Digi24.ro
În ultimul set de documente publicate din dosarele Epstein se află un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell, partenera infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, şi cineva care semnează cu „A” - a cărui adresă de e-mail este salvată ca „Omul invizibil” şi despre care se crede că este fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor, scrie ABC News.
07:50
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul # Digi24.ro
Administraţia Trump a anunţat marţi sancţiuni împotriva a cinci personalităţi europene angajate în reglementarea tehnologiei şi dezinformării online, printre care un fost comisar european, francezul Thierry Breton, o decizie denunţată „cu cea mai mare fermitate” de Paris, relatează AFP.
