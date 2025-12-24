Doliu în sport. Biatlonistul norvegian Sivert Guttorm Bakken a fost găsit mort în camera sa de hotel, la doar 27 de ani
Digi24.ro, 24 decembrie 2025 11:40
Federaţia Norvegiană de Biatlon a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, moartea subită a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken, la vârsta de 27 de ani.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
11:50
Recomandările pompierilor pentru un Crăciun sigur. IGSU anunță aplicarea unor amenzi de peste 6,8 milioane lei decembrie # Digi24.ro
În perioada sărbătorilor de iarnă, peste 4.700 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în toată țara pentru a răspunde prompt situațiilor de urgență. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă cetățenilor să fixeze bine bradul, să folosească doar instalații electrice verificate, să oprească luminile înainte de a părăsi locuința și să evite apropierea lumânărilor sau artificiilor de crengi, pentru a preveni evenimente tragice și a avea un Crăciun sigur.
11:50
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău: Cineva care duce o companie de stat spre faliment va trebui să plece sau să plătească # Digi24.ro
Irineu Darău a vorbit, la o zi după ce a depus jurământul pentru funcția de ministru al Economiei, despre planurile pe care le are la minister, și a avertizat că va cere demisia celor care „duc o companie de stat spre faliment”.
Acum 30 minute
11:40
Doliu în sport. Biatlonistul norvegian Sivert Guttorm Bakken a fost găsit mort în camera sa de hotel, la doar 27 de ani # Digi24.ro
Federaţia Norvegiană de Biatlon a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, moartea subită a biatlonistului Sivert Guttorm Bakken, la vârsta de 27 de ani.
11:30
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir Zelenski # Digi24.ro
După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit un proiect al planului de pace revizuit pentru a pune capăt războiului pe scară largă al Rusiei. Planul inițial în 28 de puncte, care împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte, pe care președintele Volodimir Zedlenski l-a prezentat jurnaliștilor, scrie The Kyiv Independent. În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA. Un alt document între Kiev și Washington se concentrează pe cooperarea economică și a fost descris ca „foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”.
Acum o oră
11:10
Capitala și sudul țării sub ninsori de Crăciun: vânt puternic și temperaturi negative, avertizează meteorologii # Digi24.ro
În mai multe zone din România a început deja să ningă, iar pentru București sunt anunțate ninsori, miercuri seară. Meteorologii au emis de marți cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei în 19 județe, iar până vineri dimineață, vor fi precipitații mixte și ninsori, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră. Stratul cel mai consistent de zăpadă se va depune în Oltenia, dar și zona Carpaților Meridionali unde va fi un strat de aproximativ 25 de centimetri, a anunțat la Digi24 Oana Păduraru, meteorolog la ANM.
11:00
Atac cibernetic la Apele Române: „Situația este sub control, iar activitățile esențiale continuă fără a fi afectată infrastructura” # Digi24.ro
Administrația Națională „Apele Române” a transmis miercuri, 24 decembrie, că „situația este sub control” după ce a suferit un atac cibernetic de tip ransomware. „Au fost inițiate și se află în desfășurare măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată, a activităților instituției”, au transmis reprezentanții Apelor Române.
Acum 2 ore
10:50
Afecțiunile dentare necesită tot mai frecvent soluții complexe, care depășesc intervenția punctuală. Medicina dentară actuală pune accent pe integrarea mai multor specialități pentru rezultate durabile și funcționale. Aflăm mai mult despre abordarea multidisciplinară integrată a afecțiunilor stomatologice de la Dr. Georgiana Dragomir, medic specialist parodontologie.
10:50
Mesajul reprezentanților SUA în România, de Crăciun: „Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim” # Digi24.ro
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a postat un mesaj transmis de însărcinatul cu afaceri Michael Dickerson cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prin care subliniază că SUA și România „au un partenerati puternic și în continuă creștere”.
10:40
Director din ANPC, despre „tragedia turismului românesc”: „Țeapa arată mai bine în poze decât lucrul bine făcut” # Digi24.ro
Paul Anghel, director general al Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), subliniază, într-o postare pe Facebook, că există situații în turismul românesc în care „prețurile sunt de stațiune premium, iar experiența e de improvizație”. În același timp, directorul din ANPC menționează că există și „investitori care au înțeles să construiască nou și frumos, să creeze povești reale”.
10:00
Ilie Bolojan, după adoptarea „Ordonanței trenuleț”: „Gestionam bugetul în mod responsabil”. Ce minister intră în 2026 fără datorii # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 24 decembrie, într-o postare pe Facebook, despre adoptarea cu o seară înainte a „Ordonanței trenuleț”, că Guvernul gestionează bugetul „în mod responsabil”, iarc actul normativ adoptat asigură stabilitate până la adoptarea bugetului pe anul viitor, „oferind predictibilitate mediului economic”. În mesajul publicat, Boloojan prezintă setul de mpsuri pe care le conține ordonanța și adaugă că „Ministerul Dezvoltării intră în anul 2026 fără datorii, cu toate facturile achitate la zi”.
10:00
Horațiu Potra află astăzi dacă va fi liber de Crăciun, o decizie fiind așteptată la ÎCCJ. Procurorii cer menținerea arestului # Digi24.ro
Horațiu Potra află astăzi dacă va fi sau nu liber de Crăciun. Înalta Curte de Casație și Justiție decide dacă fostul mercenar, fiul și nepotul său, merită o măsură mai blândă. Ei sunt în arest preventiv de mai bine de o lună, după ce au fost extrădați din Dubai.
Acum 4 ore
09:40
Accident la Stroești, în județul Iași: un rănit, după ce un microbuz a ieșit de pe șosea # Digi24.ro
O persoană a fost rănită miercuri dimineaţă, după ce un microbuz care făcea curse internaţionale a părăsit partea carosabilă, în localitatea Stroeşti, din judeţul Iaşi.
09:30
O femeie a murit a murit, iar alte patru persoane au fost rănite miercuri dimineaţă, după ce maşina în care se aflau a părăsit carosabilul, în localitatea Lunca Corbului, din judeţul Argeş.
09:20
Audierea în fața curții marțiale a generalului chinez care a refuzat să reprime protestele studenților din Piața Tiananmen, pusă pe net # Digi24.ro
Imagini video cu un general al Armatei Populare de Eliberare (APE) care a sfidat ordinele de a-şi conduce trupele în Piaţa Tiananmen şi de a reprima protestatarii studenţi din 1989 au ajuns să fie publicate online, oferind o perspectivă extrem de rară asupra eşaloanelor superioare ale armatei într-unul dintre cele mai tensionate momente din istoria modernă a Chinei, relatează The Guardian.
09:20
Metoda folosită de un bărbat ca să fure un seif cu 40.000 euro dintr-o locuință din Cluj-Napoca # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a pătruns într-o locuinţă din Cluj-Napoca, de unde a furat un seif care conţinea aproximativ 40.000 de euro. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi faţă de un complice, care l-ar fi ajutat să fugă de la locul faptei.
08:50
Papa Leon al XIV-lea solicită un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit faptul că Rusia a respins cererea” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a cerut, marţi seară, un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, fără a menţiona vreun conflict anume, dar spunând că regretă faptul că „Rusia pare să fi respins solicitarea de armistiţiu”.
08:50
Revenirea gazului rusesc în Europa, o discuție ce se va reaprinde după o eventuală pace între Kiev și Moscova # Digi24.ro
Europa avansează cu planul de a elimina complet importurile de gaze ruseşti până la finalul anului 2027, însă un eventual acord de pace între Rusia şi Ucraina ridică întrebări majore privind viitorul energetic al continentului. Discuţiile vizează inclusiv posibilitatea, controversată şi profund divizivă, ca fluxurile de gaz rusesc să fie reluate prin conductele Nord Stream, afectate de sabotaj în 2022 şi aflate de atunci într-o zonă de incertitudine tehnică şi juridică, relatează CNBC.
08:40
Catedrala Națională este deschisă de astăzi pentru perioada sărbătorilor. Care e programul vizitării # Digi24.ro
Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, conform unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
08:30
O reclamă de Crăciun a devenit virală pe internet: lupul vegetarian care a făcut peste un miliard de vizualizări # Digi24.ro
O reclamă de Crăciun devine virală și face înconjurul lumii. Reclama, pentru un lanț de supermarketuri, este de fapt un film de animație despre un lup vegetarian și are în prezent peste un miliard de vizualizări. O reclamă realizată de la un capăt la altul de o echipă de artiști, în timp ce giganți globali precum Coca-Cola și-au făcut în ultimii ani reclamele folosind inteligența artificială.
08:00
Misteriosul „A” din dosarele Epstein. Personajul ar fi fostul prinț Andrew: îi cerea lui Maxwell să-i găsească „partenere nepotrivite” # Digi24.ro
În ultimul set de documente publicate din dosarele Epstein se află un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell, partenera infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, şi cineva care semnează cu „A” - a cărui adresă de e-mail este salvată ca „Omul invizibil” şi despre care se crede că este fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor, scrie ABC News.
Acum 6 ore
07:50
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul # Digi24.ro
Administraţia Trump a anunţat marţi sancţiuni împotriva a cinci personalităţi europene angajate în reglementarea tehnologiei şi dezinformării online, printre care un fost comisar european, francezul Thierry Breton, o decizie denunţată „cu cea mai mare fermitate” de Paris, relatează AFP.
07:50
Mai multe explozii au fost auzite miercuri în sudul Moscovei, la locul unde generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis, luni, de o bombă amplasată într-o maşină, au relatat canalele Telegram Baza şi SHOT, informează Reuters.
07:40
Dosarele Epstein. Acuzații de viol la adresa lui Donald Trump într-o notă internă a FBI din 2020 # Digi24.ro
Noi documente date publicităţii din „dosarele Epstein” dezvăluie acuzaţii grave împotriva preşedintelui american Donald Trump. O notă internă a FBI din octombrie 2020 documentează modul în care o femeie ar fi afirmat că a fost violată de Trump şi de Jeffrey Epstein în anii 1990.
07:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 24 decembrie.
07:10
Lecția coreeană de apărare, model pentru Ucraina. „Poate să construiască orice fel de echipament militar” # Digi24.ro
„Coreea poate să construiască orice fel de echipament militar”, îmi spune, sigur pe el, CEO-ul unui șantier naval care are dimensiunile unui oraș mediu. Țara este constant în top 10 global al producătorilor de echipamente militare, ceea ce reflectă atât volumul, cât și calitatea produselor made in Coreea.
07:10
ISIS și al-Qaida își intensifică acțiunile în Europa. Doi bărbaţi au pus la cale un complot pentru a ucide sute de evrei în Anglia # Digi24.ro
Doi bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi, marţi, de complot pentru uciderea a sute de persoane într-un atac armat inspirat de Gruparea Statul Islamic împotriva comunităţii evreieşti din Anglia, un atac planificat care, potrivit anchetatorilor, demonstrează că a reapărut riscul reprezentat de grupul militant, relatează Reuters.
07:10
Sfânta Muceniță Eugenia, sărbătorită pe 24 decembrie. Semnificația praznicului și legătura cu Ajunul Crăciunului # Digi24.ro
În fiecare an, pe 24 decembrie, biserica ortodoxă o cinstește pe Sfânta Eugenia, recunoscută pentru curajul său neclintit, devotamentul exemplar și puritatea sufletească. Tânăra muceniță este venerată ca model al statorniciei și al integrității morale, oferind credincioșilor un exemplu de dăruire totală și sacrificiu.
07:10
Planurile de război ale SUA în Nigeria: istoria conflictelor din țara africană și opțiunile lui Trump pentru a încheia „o nouă pace” # Digi24.ro
Lista mai mult decât discutabilă a războaielor pe care Donald Trump pretinde că le-a încheiat de la revenirea sa la Casa Albă ar putea fi în curând extinsă pentru a include un conflict interreligios în Nigeria. Trump a amenințat deja cu o intervenție directă dacă autoritățile nigeriene nu vor reuși să oprească violențele comise de grupurile jihadiste, ale căror victime sunt adesea creștini. Conflictul devine din ce în ce mai acut, fiind însoțit de impunerea legii sharia și de o criză umanitară. Numărul refugiaților se măsoară deja în milioane, iar numărul persoanelor care se confruntă cu foametea se ridică la zeci de milioane, scrie The Insider.
07:10
Mesaje de Crăciun 2025: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți de sărbători # Digi24.ro
Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători creștine, dedicată Nașterii Domnului și momentelor speciale petrecute alături de apropiați. Pentru această ocazie, am pregătit o selecție de mesaje de Crăciun potrivite pentru familie, prieteni sau colegi.
07:10
De ce n-ar trebui să-și dorească europenii cadouri ieftine de Crăciun: cum se luptă UE cu greu cu comerțul online din China (Politico) # Digi24.ro
Cadourile de Crăciun ieftine importate, aflate sub brad, afectează consumatorii, companiile și vameșii — dar răspunsul UE va veni abia peste ani, scrie Politico într-o analiză a strategiei UE de a se proteja de invazia produselor chineze de slabă calitate care nu afectează doar siguranța consumatorilor, ci și profitabilitatea companiilor europene.
07:10
Ajunul Crăciunului 2025: Cum se sărbătorește și ce tradiții respectă credincioșii. Sfaturile preotului pentru ultima zi de post # Digi24.ro
Ajunul Crăciunului, sărbătorit în fiecare an pe 24 decembrie, reprezintă momentul final al pregătirilor pentru Nașterea Domnului și este încărcat de semnificație spirituală. În această zi, românii respectă cu atenție tradițiile și obiceiurile specifice perioadei și închie ultimele pregătiri casnice.
07:10
Cum vede România relațiile cu partenerii strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob. Detalii din raportul CSAT # Digi24.ro
Statele Unite ale Americii, Franța, Turcia sau Republica Moldova sunt câteva dintre statele care au parte de capitole separate prin care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) descrie, în raportul de activitate din 2024, cum se raportează România la relațiile bilaterale cu aceste țări. Din același document reiese și obiectivul diplomatic din regiunea Asia-Pacific, dar și ce își dorește statul român în ceea ce privește situația din Balcanii de Vest.
07:10
Capelă din București cu figuri legionare: 1/3 din suma pentru picturi, acoperită de statul român. Ce spune Secretariatul pentru Culte # Digi24.ro
Chipurile mai multor figuri legionare au fost pictate pe capela unei biserici din cartierul bucureștean Apărătorii Patriei. La finanțarea lucrărilor a contribuit și Secretariatul de Stat pentru Culte, cu suma de 25.000 de lei.
07:10
Preparate tradiționale care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Ce rețete recomandă chefi cu experiență pentru meniul festiv # Digi24.ro
Aperitivele au un rol definitoriu în structura mesei de Crăciun, completând meniul festiv și oferind varietate prin gusturi și prezentare. De la rețete tradiționale cu carne, la salate consacrate și platouri atent alcătuite, acestea aduc echilibru și rafinament mesei de sărbătoare.
Acum 12 ore
03:40
Țara europeană care și-a modificat imnul național. Cuvântul care sublinia angajamentul patriotic a fost eliminat # Digi24.ro
Italia a eliminat cuvântul „Sì!”, care încheia în mod tradițional imnul național, exprimând angajamentul patriotic de a servi națiunea până la moarte, relatează The Times.
00:30
Guvern: Despăgubiri de peste 141 milioane de lei pentru lucrările de extindere a Magistralei 4 de metrou # Digi24.ro
Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, prin hotărâre, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum şi exproprierea imobilelor aflate pe coridorul de expropriere al acestei lucrări.
00:10
Bugetul MApN pe 2025 a fost suplimentat cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare şi modernizare a Armatei # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, două hotărâri de suplimentare a bugetului Ministerului Apărării Naţionale, respectiv cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României şi cu 300 milioane de lei pentru continuarea procesului de transformare structurală şi calitativă a Armatei României.
23 decembrie 2025
23:40
Se înăspresc controalele la concediile medicale. Ministrul Rogobete anunță o ordonanță de urgență în acest sens # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru rogobete, invitat în studioul Digi 24, a anunțat marți seară că vor continua controalele, ba chiar se vor înăspri, printr-o ordonanță de urgență, pentru a se reduce la maximum numărul concediilor medicale fictive. El a spus că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe lună, doar din concedii medicale fictive.
23:30
Prefectul și subprefectul de Olt au fost reținuți: sunt suspectați că au falsificat documente, după ce au tras ilegal cu arma (surse) # Digi24.ro
Prefectul și subprefectul de Olt au fost reținuți în urmă cu puțin timp, potrivit unor surse din anchetă, după ce au fost audiați la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Ei sunt suspectați că au falsificat documente după ce s-ar fi distrat trăgând ilegal cu arme de foc.
23:30
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate # Digi24.ro
Majoritatea covârșitoare a rachetelor de croazieră rusești utilizate în timpul atacului Rusiei din noaptea de 22-23 decembrie au fost interceptate de piloții avioanelor de vânătoare F-16.
23:20
Curtea Supremă a SUA a respins desfășurarea Gărzii Naționale în zona Chicago: Ar „pune și mai multă benzină pe foc” # Digi24.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat marți să-i permită lui Donald Trump să trimită trupe ale Gărzii Naționale în zona Chicago, în contextul în care președintele republican extinde utilizarea armatei în scopuri interne într-un număr tot mai mare de jurisdicții conduse de democrați, o politică pe care criticii o consideră o încercare de a pedepsi adversarii și de a înăbuși disidența, relatează Reuters.
23:10
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete # Digi24.ro
Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în noua platformă din Sănătate care va funcționa din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, invitatul lui Cosmin Prelipceanu în studioul Digi 24. Ministrul a oferit detalii despre noua platformă care o va înlocui pe cea de acum, care are 15 ani vechime și de 10 ani nu mai are servicii de mentenanță.
23:00
Alexandru Rogobete, despre programul pentru pacienți oncologici: „Vor fi îngrijiri paliative la domiciliu decontate de Min. Sănătății” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a fost întrebat, la Jurnalul de Seară, dacă în 2026 vor exista schimbări în programul pentru pacienți oncologici. Ministrul Sănătății a explicat că deja s-a extins zona de screening și trei programe naționale au fost puse în transparență în această săptămână.
Acum 24 ore
22:50
Alexandru Nazare: Primele consultări pentru elaborarea bugetului încep în ianuarie. Deficitul înregistrat în noiembrie este de 6,4% # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, marţi seară, că primele consultări pentru elaborarea bugetului pentru anul 2026 vor începe în luna ianuarie şi atunci va fi anunţat şi un calendar de aprobare a bugetului. El a precizat că deficitul înregistrat în luna noiembrie este de 6,4%, mai mic faţă de cel din luna noiembrie a anului trecut, care a fost de 7,15%.
22:40
Rogobete anunță cât s-a economisit prin reducerea numărului de concedii medicale: 120 de milioane de lei lunar. Unde se întorc banii # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Prezent în studioul Digi 24 după aprobarea „Ordonanței Trenuleț”, ministrul a explicat și de unde provin banii pentru susținerea acestei măsuri. Este vorba despre economiile făcute din punerea în ordine a sistemului de acordare a concediilor medicale. Măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună.
22:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei, noi detalii despre operațiunea specială din Novorossiisk, care a dus la lovirea submarinului Kilo # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) a dezvăluit noi detalii despre modul în care un submarin rus a fost ținta unui atac în Novorossiysk în noaptea de 15 decembrie.
22:20
Incendiu la sediul primăriei din Oravița: focul a cuprins două etaje ale clădirii. Mai mulți muncitori au fost evacuați # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la etajul întâi al Primăriei oraşului Oraviţa, focul extinzându-se apoi şi la etajul al doilea al clădirii, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin.
22:10
Suspiciuni că avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a prăbușit. „Contactul radio a fost pierdut” # Digi24.ro
„Contactul a fost pierdut” marţi seara cu avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian după decolarea lui de la Ankara, a anunţat ministrul turc de interne Ali Yerlikaya, informează AFP şi Reuters.
22:10
Întâlnire de lucru publică privind proiectele de management pentru TNB, organizată de Ministerul Culturii # Digi24.ro
Ministerul Culturii a anunţat că pe 30 decembrie organizează o întâlnire de lucru cu caracter public privind proiectele de management depuse în cadrul concursului pentru Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, relatează Agerpres.
22:00
Doi bărbaţi din Cluj au fost arestaţi după ce au furat un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuinţă # Digi24.ro
Doi bărbaţi din Cluj au fost arestaţi după ce au furat un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuinţă
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.