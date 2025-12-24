Florin Matache atenționează înainte de Turcia - România: „Au jucători tineri, de valoare”. Verdictul eroului de la Liberec

Sport.ro, 24 decembrie 2025 20:50

Florin Matache a discutat, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre partida Turcia - România de pe 26 martie. 

Acum 5 minute
21:10
Fotbalistul care nu trebuie să lipsească în Turcia – România: "Exponențial pentru națională" Sport.ro
Costel Pană a vorbit despre naționala României la Poveștile Sport.ro. 
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
Leo Grozavu vrea la FC Botoșani un jucător de la FCSB: ”Am avea mare nevoie” Sport.ro
FC Botoșani a încheiat anul pe locul trei în Superligă, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo și la două puncte de liderul Universitatea Craiova.
20:20
Antrenorul lui Nottingham Forest, declarație memorabilă înainte de Crăciun Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
20:20
Andrea Mikloș, deschisă despre relația cu soțul și antrenorul ei, Cristin Eșanu: „Poate să fie destul de provocator” Sport.ro
Andrea Mikloș a discutat, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre cât de mult o ajută ca sportivă și femeie ca șoțul ei, Cristin Eșanu, să îi fie și antrenor.  
Acum 2 ore
19:40
Calvarul lui Horațiu Moldovan se apropie de final! Clubul negociază un acord de transfer cu Atletico Madrid Sport.ro
Plecarea lui Horațiu Moldovan, de la Real Oviedo, din La Liga este iminentă în momentul de față.
19:40
Transferul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: ”Raportul calitate-preț a fost surprinzător” Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Acum 4 ore
19:10
Echipa din Serie A a reluat negocierile cu Tottenham pentru Radu Drăgușin! Sport.ro
O revenire a lui Radu Drăgușin în Serie A este din ce în ce mai discutată în presa din Italia. 
18:50
Siyabonga Ngezana, față în față cu Mohamed Salah! Sport.ro
Siyabonga Ngezana îl va întâlni pe Mohamed Salah la Cupa Africii pe Națiuni din Maroc. 
18:50
Iosif Rotariu le-a descris în două cuvinte pe Dinamo și Rapid Sport.ro
Iosif Rotariu (63 de ani), fostul mare internațional, de patru ori campion al României cu Steaua, le-a descris în două cuvinte pe rivalele Dinamo și Rapid, în exclusivitate pentru Sport.ro.
18:30
E OUT de la echipă: ”Acord pentru încetarea contractului” Sport.ro
O echipă din Superligă a oficializat despărțirea de un fotbalist chiar înainte de perioada de mercato din iarnă.
18:20
Cum a învățat limba română un rugbist sud-african: „Un ospătar m-a ajutat” Sport.ro
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Johan van Heerden a explicat cum a reușit să se adapteze rapid în România.
17:50
Florin Matache, dezvăluire la ”Poveștile Sport.ro”: ”Ăsta este marele meu regret” Sport.ro
Florin Matache (43 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
17:40
Gazzetta dello Sport anunță: Radu Drăgușin e pe ”lista de cumpărături” a unei echipe cu pretenții Sport.ro
Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.
Acum 6 ore
17:00
Fotbalistul din Superligă, aproape impecabil în eșecul de la Cupa Africii. Nota primită + fostul jucător al Craiovei și-a îngropat echipa Sport.ro
Jucătorul din Superligă s-a descurcat foarte bine la Cupa Africii, însă nu a fost suficient pentru naționala sa. 
16:50
Olimpiu Moruțan, OUT de la Aris Salonic! Grecii îi anunță următoarea destinație Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat în vară cu Aris Salonic, dar poate pleca după doar câteva luni, după ce nu a reușit să impresioneze în tricoul echipei sale.
16:30
E oficial! Când încep lucrările la stadionul de 100.000.000€ Sport.ro
O echipă din Superliga României va avea un stadion nou. Lucrările ar urma să înceapă în următoarea perioadă.
16:10
Dorit de Dinamo, fostul jucător de la FCSB e gata să semneze cu altă echipă: ”Am vorbit deja” Sport.ro
În perioada de mercato din vară, Dinamo a vrut să transfere un fost jucător de la FCSB pentru a-și ”betona” compartimentul defensiv, dar fără succes.
16:00
Nostalgie la Torino! Juventus a publicat un video emoționant cu Dybala, iar fanii au reacționat imediat: „Aduceți-l acasă!” Sport.ro
Juventus a stârnit un val uriaș de emoții în rândul fanilor, după ce a publicat pe TikTok un clip dedicat lui Paulo Dybala, cu imagini din perioada petrecută de argentinian la Torino.
15:30
Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l învinge pe Dragomir: „A fost benefic!” Sport.ro
Gino Iorgulescu, actualul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit deschis miercuri, despre culisele momentului care i-a adus funcția supremă la LPF în 2013.
Acum 8 ore
15:10
Cel mai mare salariu sau pleacă! Adversarul României de la baraj a pus condiții clare Sport.ro
Turcul Kenan Yildiz a pus două condiţii pentru a-şi prelungi contractul cu Juventus Torino: să devină cel mai bine plătit jucător al echipei şi să primească garanţii cu privire la ambiţiile mari ale clubului în următorii ani, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.
15:00
Tricolorii au lăsat fotbalul pentru o clipă! Mesaj special pentru fani în Ajunul Crăciunului Sport.ro
Jucătorii echipei naționale a României au transmis astăzi, 24 decembrie, un mesaj suporterilor de pretutindeni.
14:50
Kopic și-a anunțat obiectivul de la Dinamo pentru 2026 și a spus de ce are nevoie pentru titlu Sport.ro
Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4 în Superliga, însă se află la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.
14:30
Jackie Chan a făcut spectacol la Pompei! Reacția actorului după ce a dus torța olimpică printre ruine Sport.ro
Legendarul actor Jackie Chan a fost protagonistul unui moment special luni, la Pompei, unde a purtat torța olimpică pentru Jocurile de Iarnă Milano Cortina 2026, mărturisind că a fost copleșit de încărcătura istorică a locului și de peisajul dominat de vulcan.
14:10
Gigi Becali a exclus-o pe Rapid din calcule și a numit singura adversară la titlu: „Lupta e numai cu ea!” Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul campioanei FCSB, a transmis un mesaj tranșant după victoria cu 2-1 în fața Rapidului pe Arena Națională.
14:10
Dorin Rotariu, GOL fabulos în Ajunul Crăciunului! "Rachetă" în vinclu de la 25 de metri Sport.ro
Dorin Rotariu (30 de ani) a reușit un gol spectaculos în Cupa Turciei, miercuri după-amiază, într-un meci din Cupa Turciei.
13:40
Imaginea momentului cu Ionuț Radu: cum s-a pozat portarul lui Celta Vigo după ce a ajuns în România Sport.ro
Ionuț Radu, titularul incontestabil din poarta celor de la Celta Vigo, a revenit în țară pentru sărbătorile de iarnă și a surprins internetul cu o fotografie inedită.
13:30
Jackpot pentru Elias Charalambous: "Un milion în plus!" Sport.ro
Elias Charalambous (45 de ani) este cel mai longeviv antrenor din istoria lui FCSB și are deja patru trofee în palmares cu formația bucureșteană.
Acum 12 ore
13:00
Lista FIFA pe 2026 a fost validată! Cine sunt cei 11 „centrali” români care vor fluiera în Europa și numele mari retrase Sport.ro
Forul mondial a confirmat oficial miercuri, 24 decembrie, lista arbitrilor din România care vor oficia la meciurile internaționale în anul 2026, validând propunerile Comisiei Centrale a Arbitrilor pentru toate categoriile.
12:50
Cadoul perfect pentru suflarea dinamovistă: CNI a anunțat data exactă la care începe construcția noului stadion! Sport.ro
Compania Națională de Investiții a emis oficial ordinul de începere a lucrărilor pentru noua arenă din „Ștefan cel Mare”.
12:40
12:40
OUT de la Ujpset pentru că e român? Presa maghiară reacționează dur după acuzațiile lui Ionel Ganea Sport.ro
George Ganea (26 de ani) s-a despărțit de formația maghiară Ujpest, după doi ani și jumătate petrecuți în Ungaria.
12:20
Costel Pantilimon a ales portarul naționalei României pentru 2026: "El va începe cu Turcia" Sport.ro
România va încerca în 2026 să obțină calificarea la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani.
12:20
Decizia lui Cristi Chivu zguduie Serie A: Inter își vinde vedeta la marea rivală Juventus! Suma cerută Sport.ro
Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristi Chivu, este pregătită să se despartă de mijlocașul Davide Frattesi în fereastra de transferuri din această iarnă.
11:50
Stanciu la Rapid? Căpitanul naționalei a rupt tăcerea despre revenirea în Superliga: „Asta e prioritatea mea” Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) a lămurit situația viitorului său, pe fondul speculațiilor tot mai intense privind o posibilă trecere a sa la Rapid.
11:30
După ce i-a rupt piciorul, Micky van de Ven i-a trimis un mesaj lui Alexander Isak. Reacția starului de la Liverpool Sport.ro
Alexander Isak (26 de ani), atacantul lui Liverpool, a suferit o accidentare gravă în timpul partidei cu Tottenham, câștigată de campioana Angliei, sâmbătă, scor 2-1.
11:20
Dennis Man, analizat la sânge de olandezi de Crăciun: nota primită de român și concluzia trasă de presa batavă Sport.ro
Jurnaliștii olandezi au publicat miercuri o analiză detaliată a primei părți de sezon pentru PSV Eindhoven, liderul autoritar din Eredivisie, iar Dennis Man a fost unul dintre numele trecute prin filtrul criticilor.
11:10
Acționariat de 5 stele! Clubul de fotbal la care investesc Luka Modric, Snoop Dogg și Martha Stewart Sport.ro
O formație din Championship a reușit să atragă mai multe personalități în acționariatul clubului.
10:50
„Un caz pierdut?” Slovacii au pus lupa pe Jambor după sezonul de coșmar la Rapid: „Nu lasă o impresie bună” Sport.ro
Slovacii au analizat, la finalul lunii decembrie 2025, situația critică a atacantului Timotej Jambor la Rapid București.
10:50
Schimbul iernii în Serie A, între Inter și Juventus! Ce jucător ar urma să primească Cristi Chivu Sport.ro
Inter și Juventus ar putea fi protagonistele unui schimb spectaculos de jucători în fereastra de mercato din ianuarie.
10:30
Spaniolii, impresionați de Ionuț Radu: românul e în echipa ideală a lunii decembrie, lângă Mbappe și Pedri Sport.ro
Ionuț Radu (28 de ani) a primit o recunoaștere uriașă în Spania, fiind inclus marți de MARCA în echipa ideală a lunii decembrie, după o serie de evoluții fantastice în tricoul celor de la Celta Vigo, care l-au transformat într-un zid de netrecut pentru atacanții adverși.
10:20
Revenire în forță la FCSB: "Va fi din primul minut cu echipa!" Sport.ro
FCSB va avea parte de o revenire importantă în lot începând cu cantonamentul din această iarnă.
10:00
Out de la FCSB, refuzat în Ardeal! U Cluj îi închide ușa în nas lui Denis Alibec: „Nu e pe lista noastră!” Sport.ro
Numele lui Denis Alibec a fost legat în ultima perioadă de un posibil transfer la Universitatea Cluj, însă șansele ca mutarea să se realizeze au devenit nule după intervenția conducerii ardelene.
09:50
"Ce atacant din Superliga seamănă cu tine?" Daniel Pancu a rostit un singur nume Sport.ro
Daniel Pancu (48 de ani) a preluat CFR Cluj la începutul lunii noiembrie și speră să redreseze formația din Gruia.
09:40
Burak Yılmaz îl cere insistent pe Denis Drăguș la Gaziantep: „Dacă nu e el, să fie un profil similar!” Sport.ro
Antrenorul Burak Yilmaz le-a prezentat șefilor de la Gaziantep FK lista de achiziții pentru mercato din această iarnă, iar numele lui Denis Drăguș este cap de listă.
09:20
Chipciu girează mutarea pregătită de Becali la FCSB: „L-am prins la națională, e foarte bun” Sport.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani), liderul vestiarului de la U Cluj, a analizat miercuri seara noua țintă a FCSB.
09:20
Baba Alhassan a debutat la Cupa Africii! Jucătorul lui FCSB, introdus când nu se mai putea face nimic Sport.ro
Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul lui FCSB, a jucat pentru Uganda în eșecul suferit contra Tunisiei, marți seară, scor 1-3, la Cupa Africii pe Națiuni.
08:40
„Țiganii, țiganii”, români prea de treabă cu alții...dar nemiloși între ei! Emanoil Ursache scrie despre absurditatea urii Sport.ro
Societatea românească are un farmec aparte pentru mine. De fiecare dată când am senzația că le-am văzut pe toate și, prin urmare, nu mai poate să mă surprindă nimic, apare ceva, dar nu orice!
08:40
Vinicius vrea să plece de la Real Madrid în Premier League! 3 giganți din Anglia, pe fir Sport.ro
Vinicius și-a decis viitorul: vrea să plece de la Real Madrid în Premier League!
08:40
Bayern Munchen cere un preț redus, dar jucătorul nu vrea să plece! Sport.ro
Clubul german va pierde cel puțin 10 milioane de euro în cazul fotbalistului francez.
