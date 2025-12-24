Un cetățean german a atacat un bărbat din Lugoj cu cuțitul. A ajuns la Spitalul de Psihiatrie

22:20

Turcia a declarat că a pierdut contactul cu un avion de mici dimensiuni de tip Falcon 50 cu cinci pasageri la bord, printre care și șeful de stat major al Libiei, după ce acesta a decolat din capitala Ankara, potrivit The Times of Israel. „Contactul s-a pierdut la ora locală 20:52 cu un avion de […]