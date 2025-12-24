Rusia se transformă într-un „gulag digital”: Fiecare utilizator de internet va avea un cod de identificare unic, legat obligatoriu de numărul de telefon personal

13:00

Se crede că Rusia dezvoltă o armă antisatelit care vizează rețeaua de sateliți de comunicații Starlink a lui Elon Musk, relatează Associated Press, citând agenții de informații din două țări NATO. Conform informațiilor surselor citate de AP, această armă ar funcționa prin crearea unui nor de sute de mii de fragmente de înaltă densitate, de […]