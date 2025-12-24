Obiceiuri și tradiții de Ajun și de Crăciun la români
SportMedia, 24 decembrie 2025 21:20
Ajunul Crăciunului şi sărbătoarea Naşterii Domnului sunt marcate în România prin cântece şi jocuri, urări care fac referire la belşug şi sănătate, iar majoritatea colindelor se referă la viaţa pământească a lui Iisus, de la Naştere la Răstignire, la cele şapte Taine şi la mila creştină. Pițărăii – Alaiul magic al Ajunului Pițărăii sunt o …
• • •
Precizări de la Poliție: când, unde și cum poți folosi artificii. Petardele sunt interzise, amenzile ajung până la 6.000 de lei
Poliția Română a transmis miercuri o serie de recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice, după ce numeroase incidente din ultimii ani s-au soldat cu răni grave, atât pentru cei care le folosesc, cât și pentru persoanele din jur. Ce au voie să folosească persoanele fizice Potrivit legislației în vigoare, persoanele fizice pot achiziționa și utiliza exclusiv …
A intrat în vigoare legea care simplifică procedura de obținere a permisului de conducere, după ce a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. Actul normativ modifică OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce excepții clare de la susținerea probei teoretice, acolo unde experiența practică este deja dovedită. Legea a fost inițiată de deputatul …
Avertizare MAE: Bulgaria impune restricții pentru camioane de Crăciun până pe 4 ianuarie
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români că Bulgaria introduce restricții temporare de circulație pentru camioanele de peste 12 tone, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, pe fondul traficului intens din perioada sărbătorilor. Unde se aplică restricțiile Restricțiile vizează: Măsura nu se aplică transportului public de pasageri. Zile cu interdicții totale …
SUA: Donald Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință canalele tv cu ridicarea licențelor
Donald Trump a criticat din nou dur așa-numitele „late shows", emisiuni umoristice televizate a căror țintă predilectă este, și la modul mai general canalele de televiziune, amenințând din nou cu anularea licențelor. Președintele american a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen Colbert de la CBS, într-un …
Zelenski face primul pas spre compromisuri majore. Mingea este acum în terenul lui Putin
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnalat o disponibilitate nouă, aceea de a face concesii majore în negocierile de pace cu Rusia, prezentând detalii concrete dintr-un plan de acord și afirmând că următorul pas aparține Moscovei. Într-o întâlnire amplă și neobișnuit de deschisă cu jurnaliștii, Zelenski a vorbit despre un plan în 20 de puncte, pe …
Și Polonia are un scandal cu diplome false: Ambasadorul la Paris a fost suspendat și arestat de Biroul Anticorupție
Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcție, în așteptarea concluziilor unei anchete pentru trafic de influență referitor la emiterea unor diplome false, a anunțat miercuri Ministerul de Externe polonez. Jan Emeryk Rosciszewski, aflat la post la Paris din 2022, a fost arestat marți la sosirea la aeroportul Frederic Chopin din Varșovia și audiat …
Conflict SUA – UE: Macron denunță sancțiunile împotriva lui Thierry Breton. UE ia în calcul contramăsuri. Extrema dreaptă invocă România
Președintele francez Emmanuel Macron denunță sancțiunile impuse de SUA împotriva fostului comisar european Thierry Breton (foto), în timp ce Uniunea Europeană cere explicații oficiale și ia în calcul contramăsuri. În Franța, însă, există și voci care găsesc justificări pentru decizia Washingtonului. Este vorba despre extrema dreaptă, care invocă inclusiv România ca argument. Statele Unite au …
Netflix a lansat primul trailer oficial pentru filmul Peaky Blinders: The Immortal Man, continuarea cinematografică a celebrului serial britanic. Producția îl readuce în prim-plan pe Cillian Murphy în rolul lui Tommy Shelby, liderul clanului care a făcut istorie în televiziune. La patru ani după finalul serialului, universul Peaky Blinders revine pe marele ecran. Filmul va …
Ședință de urgență la DSU din cauza viscolului și gerului. Autoritățile activează măsuri pentru trafic și persoanele fără adăpost
Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a convocat miercuri după-amiază o videoconferință de urgență cu prefecții și instituțiile din țară, în contextul Codului galben de viscol și temperaturi scăzute. Scopul întâlnirii a fost stabilirea clară a măsurilor pentru perioada următoare. Prioritățile stabilite sunt siguranța circulației rutiere, ordinea publică, informarea populației și, în …
Noua platformă din Sănătate, 65% gata: rețetele pe hârtie dispar, pacientul își vede dosarul medical online
Proiectul pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate, finanțat prin PNRR, a ajuns într-o fază avansată de implementare, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, platforma este realizată în proporție de aproape 65%, iar o primă interfață este deja disponibilă din punct de vedere tehnic. Proiectul are o valoare de 100 …
Horoscop zilnic pentru 25 decembrie 2025.
Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Mircea Lucescu după ce selecționerul l-a criticat public și i-a luat banderola de căpitan al echipei naționale. Lucescu a spus că Stanciu a fost tras în jos de transferul în Arabia Saudită, dar jucătorul susține că acest lucru nu este adevărat. „Declarația asta am văzut-o și eu în presă. După …
Costin Iordache, directorul general al Tarom, și-a depus mandatul pe 19 decembrie 2025, din motive personale. El va rămâne în funcție până la 15 ianuarie 2026, pentru a asigura continuitatea conducerii, timp în care Consiliul de Administrație va numi un director general interimar și va începe procedura de selecție a unui nou CEO, cu sprijinul …
Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăgușin, fundașul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia. AS Roma ia în considerare transferul fostului fundaș de la Genoa și Juventus sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Potrivit Gazzettei, antrenorul Gian Piero Gasperini este un admirator …
Primul deces provocat de gripă în acest sezon și avem alertă epidemiologică – Infografice de la INSP
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat primul deces provocat de gripă din sezonul 2025-2026 şi anunţă alertă epidemiologică la nivel național. A murit de gripă o femeie de 88 de ani, din județul Cluj, care era nevaccinată, cu afecțiuni preexistente, şi s-a infectat cu virus gripal tip A, subtip H3. Iată câteva date …
Sondajul CSM care arată că judecătorii se simt amenințați a fost trimis la Guvern și Cotroceni
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, miercuri, că rezultatele consultării corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar au fost transmise către președintele României, Guvern și Ministerul Justiției. Demersul a fost inițiat de Secția pentru judecători a CSM și a constat într-un chestionar completat de judecători, iar analiza preliminară a răspunsurilor …
Biatlonistul norvegian Sivert Guttorm Bakken, în vârstă de 27 de ani, a fost găsit mort în camera sa de hotel din Lavaze, în Italia, a anunțat, marți, Federația norvegiană de biatlon, precizând totodată că nu se cunosc cauzele decesului, informează AFP. Decesul sportivului a fost confirmat de autoritățile italiene. 'Gândurile noastre merg către familia lui …
Prefectul și subprefectul de Olt, puși sub control judiciar. Nu au voie să-și exercite funcția
Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu (PSD), și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL), au fost plasați de procurorii militari sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cei doi au fost audiați de procurori marți noaptea, după care anchetatorii au …
E Ajunul Crăciunului 1914. Germani și britanici stau față în față în tranșee. La un moment dat, militarii depun armele și cântă împreună colinde de Crăciun. Povestea unui scurt moment de pace în mijlocul războiului. Decembrie 1914. Primul Război Mondial face ravagii în Europa de cinci luni. Între câmpuri minate și baraje de sârmă ghimpată, …
Compania Națională de Investiții a anunțat că au fost emise ordinele de începere a lucrărilor atât pentru Stadionul „Nicolae Dobrin", cât și pentru Stadionul Dinamo, ceea ce permite demararea șantierelor începând cu data de 19 ianuarie. Proiectul va fi realizat de asocierea formată din BOG'Art, în calitate de lider, alături de ACI Cluj SA, Dico …
SUA sancționează europeni acuzați de cenzură. Inclusiv fostul comisar Thierry Breton nu mai are voie să intre în SUA. Franța se revoltă
Administrația Trump a anunțat sancțiuni care vizează cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton. Acțiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu „cenzura" în detrimentul intereselor americane, a justificat decizia luată Departamentul de Stat, citat de …
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, câștigătoare a șapte titluri de Grand Slam la simplu, s-a căsătorit oficial cu actorul și fostul model italian Andrea Preti, în cadrul unei ceremonii de cinci zile în Florida, după ce au organizat o nuntă simbolică în Italia în septembrie, informează EFE. Cei doi s-au prezentat vinerea t
După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit un plan revizuit pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Planul inițial de 28 de puncte, care împingea practic Ucraina spre capitulare, a fost refăcut într-un cadru de 20 de puncte, pe care președintele Volodimir Zelenski l-a prezentat jurnaliștilor, scrie Kiev Independent. În plus, a fost … The post Zelenski dezvăluie planul de pace în 20 de puncte, susținut de Ucraina și SUA appeared first on spotmedia.ro.
Belgia a primit din Polonia un nou sistem de apărare împotriva dronelor. Îl pui pe umăr și tragi (Foto&Video) # SportMedia
Belgia a prezentat un nou sistem de apărare antiaeriană, cu scopul de a-și extinde capacitățile ca răspuns la incursiunile cu drone care au forțat închiderea aeroporturilor în ultimele luni și au afectat alte infrastructuri, inclusiv baze militare și o centrală nucleară. Ministrul Apărării, Theo Francken, a livrat sistemul PIORUN la cazarma Hevaerlee din Leuven, în … The post Belgia a primit din Polonia un nou sistem de apărare împotriva dronelor. Îl pui pe umăr și tragi (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Intrat în dizgrație la Genoa, Nicolae Stanciu și-a decis viitorul. Deși nu mai face parte din planurile celor de la Genoa, Stanciu anunță că nu vrea să plece din Italia. „Sunt fericit la Genoa. Mă simt bine aici și vom vedea mai departe. Momentan, e plăcut să auzi că există alternative, dar, repet, deocamdată mă … The post Nicolae Stanciu și-a decis viitorul appeared first on spotmedia.ro.
Spălatul rufelor este una dintre activitățile casnice care consumă timp și energie, mai ales atunci când trebuie să aștepți ore întregi pentru uscarea hainelor. În ultimii ani, tehnologia a evoluat semnificativ, oferind soluții care reduc efortul și optimizează procesul. Mașina de spălat cu uscător și uscător rufe electric sunt două opțiuni care au devenit indispensabile … The post Cum să îți simplifici rutina de spălat cu soluții moderne și eficiente appeared first on spotmedia.ro.
Participarea la pariuri sportive poate aduce emoție și strategie, însă fără un cadru clar poate duce la decizii impulsive și pierderi necontrolate. Echilibrul între distracție și responsabilitate este cheia pentru o experiență sănătoasă. Stabilirea unor limite de timp și buget înainte de a începe sesiunea ajută la menținerea controlului și previne transformarea pariurilor într-o sursă … The post Cum să abordezi pariurile sportive într-un mod echilibrat, conform VictoryBet appeared first on spotmedia.ro.
Crăciunul devine o nouă linie de front în războaiele culturale ale Europei. Partidele de extremă dreaptă revendică sezonul festiv ca fiind al lor, reinterpretând Crăciunul drept un simbol al civilizației creștine aflate sub amenințare și prezentându-se drept ultima linie de apărare în fața unei stângi considerate ostile pentru că apără separarea religiei de viața publică, … The post Cum a furat Meloni Crăciunul appeared first on spotmedia.ro.
Somnul ar trebui să ne facă bine, să fie odihnitor, însă atunci când avem coşmaruri, se întâmplă fix pe dos. Fie că eşti urmărit de un monstru fictiv, fie că suferi după cineva pe care îl pierzi, coşmarurile îţi răpesc energia în loc să te umple de vitalitate până în zorii zilei. De ce apar … The post Coșmarurile – De unde vin și cum să nu le mai ai appeared first on spotmedia.ro.
Viitoarele stații de metrou de pe tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul, parte a extinderii Magistralei M4, vor fi dotate cu panouri de protecție la marginea peroanelor, menite să sporească siguranța călătorilor. Măsura vizează prevenirea accidentelor și creșterea nivelului de siguranță în stațiile noi, în contextul în care extinderea M4, cu 14 stații noi, … The post Linia de metrou din București care va avea panouri de protecție anti-suicid appeared first on spotmedia.ro.
Fostul fundaş german Sebastian Hertner a încetat din viaţă, la 34 de ani, în Muntenegru, în urma unui grav accident de telescaun. Hertner se afla într-o vacanţă la staţiunea de schi Savin Kuk, situată în nordul Muntenegrului. În timpul unei curse cu telescaunul, alături de soţia sa, a avut loc o defecţiune tehnică care s-a … The post Sebastian Hertner a murit la doar 34 de ani: A căzut din telescaun de la 70 de metri appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1400 Mai multe drone în Rusia decât în Ucraina. Polițiști uciși la Moscova. Pericol de colaps la Cernobîl. Ce mai vor americanii # SportMedia
Am ajuns şi în ziua 1400 de război, în care preşedintele Zelenski spune că simte că America doreşte să ajungă la un acord final, iar din partea Ucrainei există o cooperare deplină. Între timp, un sondaj arată că americanii susțin în continuare Ucraina, dar rămân sceptici cu privire la strategia și perspectivele războiului. 53% sprijină … The post Ziua 1400 Mai multe drone în Rusia decât în Ucraina. Polițiști uciși la Moscova. Pericol de colaps la Cernobîl. Ce mai vor americanii appeared first on spotmedia.ro.
Rapid se pregătește de o campanie importantă de transferuri în această iarnă. Giuleștenii au terminat anul pe locul secund, la un punct de lider, astfel că vor să se întărească. Astfel, președintele Victor Angelescu a anunțat că la Rapid vor sosi mai mulți jucători în această iarnă. „Știm că ne trebuie minim 2 jucători. Avem … The post Transferuri la Rapid: Giuleștenii au anunțat mutările pe care le vor face appeared first on spotmedia.ro.
Le Monde: Rușii ocolesc sancțiunile occidentale cu pașapoarte românești obținute cu acte false # SportMedia
Un articol publicat de cotidianul francez Le Monde detaliază schema prin care sute, posibil mii de cetățeni ruși au obținut cetățenia română în mod fraudulos, folosind documente false și rețele de corupție, pentru a ocoli sancțiunile occidentale și a se stabili legal în Uniunea Europeană. Schema a luat amploare după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina … The post Le Monde: Rușii ocolesc sancțiunile occidentale cu pașapoarte românești obținute cu acte false appeared first on spotmedia.ro.
FCSB pregătește o surpriză uriașă pe piața transferurilor în această iarnă. Gigi Becali a pus ochii pe încă un jucător din Superliga, care s-a remarcat în prima parte a campionatului. Conform surselor SpotMedia.ro, în atenția lui Becali a intrat mijlocașul ofensiv Alin Roman de la UTA Arad. Becali a discutat cu staff-ul tehnic de la … The post Surpriză mare la FCSB: Jucătorul pus pe lista de transferuri appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj se pregătește să vândă încă un titular în această iarnă. Mijlocașul Meriton Korenica are o ofertă de 2 milioane din Cipru, de la Apollon Limassol, conform Gsp.ro. Ciprioții sunt gata să îi ofere lui Meriton Korenica un salariu anual de aproximativ 500.000 de euro. Mijlocașul a adunat 79 de apariții în tricoul lui … The post Ofertă concretă pentru CFR Cluj: Ardelenii pot încasa 2 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Cum să mâncăm de sărbători fără să ajungem la camera de gardă. Sfaturile unui medic nutriționist # SportMedia
Trecerea bruscă de la perioada de post la mesele bogate de sărbători poate duce la probleme serioase de sănătate, de la tulburări digestive până la crize biliare, pancreatită sau dezechilibre metabolice, avertizează medicul specialist Andra Balcangiu – Stroescu, nefrologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. Medicul explică într-un interviu acordat News.ro că organismul este adaptat … The post Cum să mâncăm de sărbători fără să ajungem la camera de gardă. Sfaturile unui medic nutriționist appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin începe să își piardă răbdarea la Tottenham. Deși este apt de joc, Drăgușin nu a primit nicio șansă la Tottenham în acest final de an, iar agentul său recunoaște în premieră că revenirea în Italia este o soluție. „Eu am ținut legătura cu Paratici, de la Fiorentina, de-aia s-a și speculat. Clubul nu … The post Radu Drăgușin își pierde răbdarea la Tottenham appeared first on spotmedia.ro.
Falimentele s-au înmulţit în primele trei trimestre ale anului, ajungând la un nivel fără precedent în ultimii 11 ani. Cine sunt cei mai afectaţi? Se poate relaxa situaţia curând? „Valul de falimente continuă” a declarat analistul şef al Camerei Germane de Comerţ şi Industrie (DIHK), Volker Treier, citat de Reuters. El a precizat: „Mai ales … The post Falimentele s-au înmulțit simțitor în Germania appeared first on spotmedia.ro.
Mărturiile dezertorilor ucraineni care își riscă viața traversând munții în România. Cine sunt „îngerii” de la graniță # SportMedia
După aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu o criză de personal, încercând să mențină o linie de front de peste 1.000 km în fața trupelor rusești. CNN a vorbit cu şase dezertori ucraineni care nu au vrut să rişte să moară într-un conflict fără sfârşit şi au preferat să facă o traversare … The post Mărturiile dezertorilor ucraineni care își riscă viața traversând munții în România. Cine sunt „îngerii” de la graniță appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a primit răspunsul final după ce a negociat cu fundașul stânga Kevin Ciubotaru. Deși a avut un acord cu Hermannstadt pentru transferul lui Ciubotaru, jucătorul a refuzat oferta. Conform spuselor lui Gigi Becali, FCSB a renunțat la pista Kevin Ciubotaru, care ar fi fost și o variantă pentru postul U-21. „Eu am vorbit cu … The post FCSB a primit răspunsul final după negocierile cu Kevin Ciubotaru appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul a lansat în dezbatere publică proiectul ordonanţei de urgenţă privind înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor străini, precum şi autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare a lucrătorilor străini pe piaţa muncii din România. Potrivit Executivului, iniţiativa legislativă răspunde unei realităţi economice şi sociale majore: deficitul accentuat de forţă de muncă din mai multe sectoare ale economiei … The post Guvernul schimbă condițiile de angajare a muncitorilor străini appeared first on spotmedia.ro.
Cum s-a format „valul Ciucu”, pe ce criterii a fost votat și ce speranțe își pun bucureștenii în noul primar – sondaj post-electoral (Infografice) # SportMedia
Alegerile locale din București au fost marcate de indecizie masivă, oscilații de ultim moment și o campanie care nu a reușit să creeze emoție. Și, practic, nu au produs o reașezare politică majoră. Un sondaj post-electoral realizat de Agenția de Rating Politic în București, care urmărește nu doar rezultatul votului, ci și cum s-au format … The post Cum s-a format „valul Ciucu”, pe ce criterii a fost votat și ce speranțe își pun bucureștenii în noul primar – sondaj post-electoral (Infografice) appeared first on spotmedia.ro.
Curtea Supremă îi pune frână lui Trump: Garda Națională nu poate fi desfășurată la Chicago # SportMedia
Curtea Supremă a Statelor Unite a blocat, pentru moment, desfășurarea Gărzii Naționale în zona Chicago, măsură dorită de președintele Donald Trump în ciuda împotrivirii autorităților locale democrate. Instanța supremă a apreciat că administrația federală nu a prezentat, în această etapă, o bază legală suficientă pentru o astfel de intervenție, care este permisă de lege doar … The post Curtea Supremă îi pune frână lui Trump: Garda Națională nu poate fi desfășurată la Chicago appeared first on spotmedia.ro.
Electrocasnicele obișnuite emit particule nocive în cantități uriașe. Care este cel mai periculos aparat # SportMedia
Oamenii de știință au a măsurat nivelurile de poluare a aerului din interior generate de aparatele electrocasnice obișnuite, arătând care dintre ele ar putea ridica motive serioase de îngrijorare. Se pare că electrocasnicele obișnuite emit particule nocive în cantități uriașe. Cercetarea, realizată de o echipă de la Universitatea Națională Pusan (PNU) din Coreea de Sud, … The post Electrocasnicele obișnuite emit particule nocive în cantități uriașe. Care este cel mai periculos aparat appeared first on spotmedia.ro.
Cel mai important factor care ajută la reducerea cheltuielilor excesive, potrivit unei experte financiare # SportMedia
În perioada sărbătorilor cresc cheltuielile și se întâmplă să depășim bugetul alocat, însă cel mai rău este când cumpărăm pe datorie. Un expert financiar indică principalul factor care ne poate ajuta să limităm cheltuielile în exces. Începând cu al treilea trimestru al acestui an, americanii au acumulat o datorie totală de 1,23 trilioane de dolari … The post Cel mai important factor care ajută la reducerea cheltuielilor excesive, potrivit unei experte financiare appeared first on spotmedia.ro.
De ce are România energie mai scumpă decât Germania, deși produce ieftin. Cum ținem piept scumpirilor din 2026 # SportMedia
În 2026, factura la curent va crește din nou. Nu pentru că România nu ar avea resurse de producție relativ ieftine, ci pentru că prețul final al curentului este rezultatul unui lanț lung de costuri, decizii și blocaje structurale. Ce ține de stat, ce ține de piață și ce poate face fiecare dintre noi pentru … The post De ce are România energie mai scumpă decât Germania, deși produce ieftin. Cum ținem piept scumpirilor din 2026 appeared first on spotmedia.ro.
După eșecul UE de a ajunge la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate, Kievul va avea nevoie de mai mult sprijin de la Bruxelles, iar acest lucru se va dovedi din ce în ce mai dificil. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pare să se încheie anul viitor, în termeni foarte nefavorabili pentru Kiev. Pe ce … The post De ce eșuează Europa în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, anunță ministrul Agriculturii, Florin Barbu. În ședința de Guvern de marți seara a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt folosite ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare … The post Ministrul Agriculturii anunță că serele și solariile fermierilor nu vor fi impozitate appeared first on spotmedia.ro.
