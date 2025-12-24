Departamentul de Justiţie al SUA anunţă peste un milion de documente posibil legate de dosarul Epstein

12:30

Ordonanţa-trenuleţ, care modifică din nou regimul fiscal pe mai multe paliere care afectează cam toate categoriile sociale direct sau indirect, a fost adoptată de Guvern! Creşte salariul minim din iulie, dar tot de atunci scade şi suma impozabilă de la 300 la 200 lei. Impozitul pe cifra de afaceri se înjumătăţeşte, pentru ca din 2027 să dispară cu totul. Taxa pe stâlp dspare şi ea, iar operatorii din energie, tutun, alcool şi carburanţi vor avea un regim fiscal mai dur. Documentul a venit şi cu nişte surprize. Guvernul renunţă de facto la RO e-TVA, în condiţiile în care există probleme majore de colectare a Taxei pe Valoarea Adăugată, stăm în continuare cel mai prost din UE la colectare. Noi am analizat întreaga discuţie alături de Adrian Codîrlaşu, analist economic.