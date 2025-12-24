Crăciunul, petrecut altfel. Fără sarmale, cu spa și masaje, pe litoral
ObservatorNews, 24 decembrie 2025 14:50
Norocoşi sunt cei care îşi fac sărbătorile în Bucovina sau Maramureş, dar nu e rău deloc nici pentru cei care au ales un altfel de răsfăţ. Pe litoral de exemplu, conform unei tradiţii mai moderne, de Crăciun se stă la spa, la masaj sau la fel de fel de tratamente corporale. Sunt câteva hoteluri care sunt deschise şi care exact asta oferă. Turiştii pot alege pachete de 2, trei zile sau de jumătate de zi, ca-n vremuri de austeritate.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
15:30
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în cel mult 10 ani. Anunţul agenţiei spaţiale de stat # ObservatorNews
Rusia plănuieşte să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorul deceniu pentru a alimenta programul său spaţial lunar. Kremlinul doreşte, de asemenea, să construiască şi o staţie de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, scrie Reuters, scrie Agerpres.
Acum 15 minute
15:20
Bărbaţii din Ucraina care riscă moartea pentru a evita frontul: "Nimeni nu îşi doreşte pace" # ObservatorNews
Viktor Pinkhasov nu se poate opri din zâmbit. Tocmai a reușit să scape din Ucraina după ce a călătorit singur timp de cinci zile prin Munții Carpați.
Acum o oră
15:00
Trecerea de la alimentația de post la preparatele tradiționale de sărbători trebuie făcută cu atenție, atrage atenția dr. Andra Balcangiu - Stroescu, medic specialist în nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice. Aceasta recomandă reintroducerea treptată a proteinelor animale, în porții mici, consumate lent, și respectarea unei farfurii echilibrate: jumătate legume, un sfert proteine, un sfert carbohidrați complecși. Evitarea excesului de alcool și mișcarea după masă completează tabloul unor sărbători mai sănătoase.
14:50
Norocoşi sunt cei care îşi fac sărbătorile în Bucovina sau Maramureş, dar nu e rău deloc nici pentru cei care au ales un altfel de răsfăţ. Pe litoral de exemplu, conform unei tradiţii mai moderne, de Crăciun se stă la spa, la masaj sau la fel de fel de tratamente corporale. Sunt câteva hoteluri care sunt deschise şi care exact asta oferă. Turiştii pot alege pachete de 2, trei zile sau de jumătate de zi, ca-n vremuri de austeritate.
14:40
De Crăciun, Ronaldo şi logodnica sa își fac un cadou de 8 mil. €: două vile impresionante în Arabia Saudită # ObservatorNews
Cadourile de Crăciun sunt altfel înţelese în rândul bogaţilor. Cristiano Ronaldo şi logodnica sa, Georgina Rodríguez, şi-au cumpărat două vile de lux pe o insulă exclusivistă din Arabia Saudită.
Acum 2 ore
14:30
Cum s-a produs accidentul din Argeş, unde o femeie a murit. Şoferul luase pasagerii la ocazie # ObservatorNews
Tragedie în Ajunul Crăciunului în judeţul Argeş. O femeie a murit în această dimineaţă şi alte patru au ajuns în stare gravă la spital după ce maşina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Pasagerii erau luați la ocazie şi voiau să ajungă la muncă.
14:30
Tânăr din Lugoj, care amenința trecătorii pe stradă cu un cuțit, urmărit 4 kilometri de polițiști # ObservatorNews
Intervenţie periculoasă la Lugoj. Poliţiştii abia au reuşit să imobilizeze un tânăr care ameninţa lumea pe stradă cu un cuţit. Patru kilometri l-au alergat până să-l prindă. Ar fi vorba despre un cetăţean german, internat în acest moment la Psihiatrie.
14:10
Crăciunul, cea mai iubită sărbătoare a creştinilor este înconjurată de tradiţii şi ritualuri. Iar colindatul este elementul central pe care îl regăsim oriunde în lume în preajma sărbătorii Naşterii Domnului. Iar superstiţiile legate de această sărbătoare au creat tradiţii fascinante care încă mai sunt vii în multe ţări din Europa.
14:10
Cum transformi masa de Crăciun într‑un decor memorabil cu doar câteva accente de culoare # ObservatorNews
Dacă sunteți gazde de Crăciun, materialul care urmează ar putea să vă schimbe complet perspectiva şi să vă dea acea idee care va face din masa festivă un eveniment memorabil pentru musafiri. Vorbim foarte mult zilele acestea despre bunătăţile de sezon dar o atenţie deosebită trebuie acordată atmosferei create în jurul mesei care îi va reuni pe cei dragi. Este nevoie doar de imaginaţie şi câteva accente de culoare să transformaţi masa tradiţională într-una spectaculoasă.
14:00
Rețete tradiționale de Crăciun din Ardeal: cozonaci, prăjituri și secretele gospodinelor # ObservatorNews
Numărătoarea inversă se apropie de final: mâine este Crăciunul, iar în bucătăriile românilor pregătirile sunt pe ultima sută de metri! Cum de pe masa de sărbătoare nu pot lipsi deserturile tradiționale, cozonacii cresc în tăvi, prăjiturile prind culoare în cuptoare, iar fiecare rețetă aduce cu ea amintiri depănate în familie. Indiferent ce desert ajunge pe masa de Crăciun, un lucru este sigur: gustul trebuie să fie cel din copilărie. Haideți să descoperim împreună care este secretul dulciurilor românești!
13:50
Ce s-ar putea întâmpla cu gazul rusesc dacă războiul din Ucraina se încheie. Scenariile posibile # ObservatorNews
Europa continuă planul de a opri complet importurile de gaze din Rusia până la sfârșitul lui 2027. Totuși, un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina generează incertitudini majore cu privire la viitorul energetic al continentului. În acest context, sunt discutate inclusiv scenarii controversate privind reluarea livrărilor de gaze prin conductele Nord Stream, avariate în urma unui sabotaj în 2022 și aflate de atunci într-o situație incertă din punct de vedere tehnic și legal, relatează CNBC, potrivit News.ro.
13:40
Momentul în care un hoţ fură cârnaţii unei familii din Galaţi. Erau lăsaţi la rece, în grădina blocului # ObservatorNews
Hoții de cârnați dau, din nou, atacul! Vorbim despre o familie din Galați, care a rămas fără afumăturile pregătite pentru masa de sărbătoare, lăsate la rece în grădina blocului.
Acum 4 ore
13:20
Curs BNR, 24 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 24 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.
13:20
25 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 25 decembrie de-a lungul timpului.
13:20
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, şi, deşi suntem în prima zi de Crăciun, reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este una interesantă, ceea ce înseamnă că joi, 25 decembrie 2025, chiar am avea unde să petrecem câteva ore libere în Capitală.
13:20
Joi, 25 decembrie 2025, este prăznuită Naşterea Domnului Iisus Hristos, acesta fiind cel dintâi praznic împărătesc cu dată fixă în ordinea firească, cronologică, a vieţii Mântuitorului.
13:00
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 24 decembrie 2025.
12:50
Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA. Ce prevăd cele 20 de puncte din document # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat pe 23 decembrie un draft al unui plan de pace în 20 de puncte, elaborat împreună cu Statele Unite, care urmărește încetarea războiului declanșat de Rusia, informează The Kyiv Independent.
12:30
De ce nu merge RO e-TVA și ce efecte au noile măsuri fiscale asupra economiei. Analist: România, în stagflaţie # ObservatorNews
Ordonanţa-trenuleţ, care modifică din nou regimul fiscal pe mai multe paliere care afectează cam toate categoriile sociale direct sau indirect, a fost adoptată de Guvern! Creşte salariul minim din iulie, dar tot de atunci scade şi suma impozabilă de la 300 la 200 lei. Impozitul pe cifra de afaceri se înjumătăţeşte, pentru ca din 2027 să dispară cu totul. Taxa pe stâlp dspare şi ea, iar operatorii din energie, tutun, alcool şi carburanţi vor avea un regim fiscal mai dur. Documentul a venit şi cu nişte surprize. Guvernul renunţă de facto la RO e-TVA, în condiţiile în care există probleme majore de colectare a Taxei pe Valoarea Adăugată, stăm în continuare cel mai prost din UE la colectare. Noi am analizat întreaga discuţie alături de Adrian Codîrlaşu, analist economic.
12:30
Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 24 decembrie. Preţul la GPL a crescut cu 2 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 24 decembrie 2025, preţul la GPL este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
12:10
Cât costă să te dai cu "sania de vară" în Bucovina, pe un traseu de peste 1 km, în orice anotimp # ObservatorNews
În Bucovina, ne dăm cu sania indiferent de anotimp. Traseul de bob de la Gura Humorului ne oferă o porție zdravănă de adrenalină celor pasionaţi de senzaţii tari, şi este deschis chiar şi în ziua de Crăciun. Mai mult, pentru a intra în spiritul sărbătorilor de iarnă, administratorii saniei de vară au amenajat şi un târg de Crăciun, unde turiştii pot poposi la o porţie de scrijele sau să se încălzească cu un vin fiert.
12:10
Bărbat din Hunedoara, întors din străinătate, şi-a ucis în bătaie partenera, pe fondul geloziei și alcoolului # ObservatorNews
Un bărbat din județul Hunedoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, prin decizia Tribunalului Hunedoara, fiind acuzat că și-a ucis concubina în urma unei agresiuni violente. Femeia a murit după ce a fost lovită repetat cu pumnii și picioarele în zona capului și a abdomenului.
11:40
Fostul fotbalist Sebastian Hertner a murit la vârsta de 34 de ani. A căzut de la 70 de metri, din telescaun # ObservatorNews
Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.
Acum 6 ore
11:30
Prefectul și subprefectul din Olt care ar fi tras fără drept cu Kalashnikovul au fost duși la audieri # ObservatorNews
Prefectul şi subprefectul judeţului Olt au fost ridicaţi ieri după-masă, chiar din birourile lor, de către procurorii militari şi aduşi direct la audieri în Capitală.
11:20
Moş Crăciun pleacă în marea călătorie în jurul lumii pentru a împărţi cadouri. Cum poate fi urmărit traseul # ObservatorNews
Ciorapii au fost agăţaţi cu grijă, fursecurile şi paharul cu lapte au fost aşezate lângă bradul împodobit, ceea ce nu poate însemna decât că Moş Crăciun va sosi în curând cu sania lui plină de jucării.
11:10
Cernobîl, în pericol: scutul anti radiații ar putea ceda la un nou atac, avertizează directorul centralei # ObservatorNews
Scutul de protecție împotriva radiațiilor de la centrala nucleară de la Cernobîl ar putea ceda în cazul unui nou atac rusesc, avertizează directorul centralei, conform Mediafax.
11:00
Ajunului Crăciunului 2025. Sute de oameni au plecat la colindat, alături de preoţi, străzile din Mioveni # ObservatorNews
Suntem în Ajunul Crăciunului, iar tradiţiile de sărbători sunt în plină desfăşurare în toată ţară. În Mioveni, aseară, sute de oameni au plecat la colindat pe drumul deschis de preoţi ce purtau icoane pe braţe. Au fost întâmpinaţi, pe tot parcursul traseului, de oameni care i-au răsplătit pentru fiecare urare. Din coşurile de nuiele, colindătorii şi-au luat mere şi covrigi, aşa cum se dădea odinioară.
10:50
SONDAJ: V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? # ObservatorNews
Se anunţă o zi agitată în pieţe şi magazine, cursa pentru cumpărături e în plină desfăşurare. Cine a lăsat totul pe ultimul moment a avut şi o surpriză: preţuri mai mici la carne, jucării sau băuturi.
10:40
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social # ObservatorNews
În prag de An Nou, Iancu Guda radiografiază o țară divizată între extreme salariale. De la diferențele uriașe între județe, până la riscul de excluziune socială, România rămâne cea mai polarizată economie din UE. Soluția? Investiții, locuri de muncă bine plătite și mai puțină dependență de redistribuirea veniturilor.
10:20
Este Ajunul Nașterii Domnului, o zi de hotar între post şi sărbătoare, dar şi o zi cu o încărcătură spirituală aparte.De ea se leagă o serie de obiceiuri, transmise din bătrâni, care se mai păstrează cu sfinţenie şi astăzi.
10:00
Festivalul Sunwaves s-a mutat în Bulgaria, biletele au fost deja puse în vânzare. Când sunt anunţaţi artiştii # ObservatorNews
Festivalul Sunwaves a dat România pe Bulgaria! După zeci de ediţii pe litoralul românesc, celebrul festival de muzică electronică se mută oficial la vecini.
10:00
Vom avea un Crăciun alb. Meteorologii anunţă ninsori în jumătatea de sud a ţării. Pe alocuri, stratul de nea va depăşi 20 de centimetri. Mare atenţie dacă porniţi la drum în următoarele zile. Vom avea parte şi de polei şi viscol.
09:50
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă # ObservatorNews
Un accident cumplit a avut loc în dimineața Ajunului de Crăciun, în județul Argeș. Femeia care și-a pierdut viața pleca la muncă, în Piteşti. Alte patru persoane au fost rănite, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod, pe DN 65, în localitatea Lunca Corbului.
09:40
Ucraina ar putea fi bombardată şi de Crăciun, în ciuda apelurilor la armistițiu lansate de Papa și Trump # ObservatorNews
Papa Leon al 14-lea îşi doreşte de Crăciun un armistiţiu în întreaga lume. Mesajul suveranului pontif vine după ce Rusia a lansat sute de drone şi rachete asupra Ucrainei. Mai multe explozii au fost şi pe Dunăre, lângă graniţa României. Preşedintele Donald Trump crede că un acord de pace ar putea fi semnat până de Crăciun. Volodimir Zelenski este mulţumit de garanţiile de securitate primite de la Washington şi Bruxelles.
Acum 8 ore
09:10
Accident grav în Lunca Corbului, Argeş. O femeie a murit, alte trei persoane rănite # ObservatorNews
O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite miercuri dimineaţă, după ce maşina în care se aflau a părăsit carosabilul, în localitatea Lunca Corbului, din judeţul Argeş.
09:00
Şoarece, filmat plimbându-se nestingherit pe holurile unui spital din Sânnicolau Mare # ObservatorNews
Alertă sanitară la Policlinica din Sânnicolau Mare! Un șoricel a fost surprins în timp ce se plimba nestingherit pe holurile unității medicale, chiar în spațiile în care pacienții vin să se trateze.
09:00
Ce conține ordonanța trenuleț adoptată de Guvern. Modificări pentru firme şi angajați. Opinia experților # ObservatorNews
Ordonanţa-trenuleţ a fost adoptată aseară de Guvern. Creşte salariul minim din iulie, dar tot de atunci scade şi suma impozabilă de la 300 la 200 lei. Impozitul pe cifra de afaceri se înjumătăţeşte, pentru ca din 2026 să dispară cu totul, taxa pe stâlp dispare din 2027, iar operatorii din energie, tutun, alcool şi carburanţi vor avea un regim fiscal mai dur. Legea vine şi cu o supriză. Firmele mici, cu afaceri de până la 100 mii euro, vor plăti un impozit mai mic, în loc de de trei la sută, unu la sută.
08:20
Exploze urmată de incendiu la un azil de bătrâni din SUA. Cel puțin doi morți și mai mulți dispăruți # ObservatorNews
Cel puțin două persoane au murit și mai multe sunt date dispărute în urma unei explozii la un azil de bătrâni din Pennsylvania. Explozia a provocat un incendiu și prăbușirea parțială a clădirii, notează ABC News.
08:20
Ce a lăsat moştenire Rodica Stănoiu pentru iubitul cu 50 de ani mai tânăr: "O a doua mamă pentru mine" # ObservatorNews
Percheziţii ieri la vila din Pipera a fostei ministre Rodica Stănoiu. Procurorii şi mascaţii au ridicat telefoane, laptopuri și documente, după ce rudele au reclamat dispariția unor obiecte de artă şi bijuterii. La descinderi a fost prezent şi bărbatul căruia Rodica Stănoiu i-a lăsat mare parte din avere, un jurist cu 50 de ani mai tânăr.
08:20
Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei. Spune că nu îl mai interesează politica şi guvernul este suficient de stabil pentru a nu fi afectat de plecarea sa. Surse Observator spun, însă, că ministrul n-ar fi fost de acord cu tăierile preconizate în Educaţie, anul viitor. În locul său ar putea veni Marilen Pirtea, deputat PNL, rector al Universităţii de Vest din Timişoara şi sponsor al liberalilor în campanie. În timp ce un ministru pleacă, alţi doi vin. Noii miniştrii ai Apărării şi Economiei au depus jurământul.
08:10
Medicul Andra Balcangiu - Stroescu, specialist în nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat cum ar trebui să facem tranziția de la post la mesele bogate de sărbători, fără a ne pune sănătatea în pericol. Potrivit acesteia, revenirea la alimentele de origine animală trebuie făcută treptat, pentru a nu suprasolicita sistemul digestiv. Recomandarea este să mâncăm lent, în porții mici, și să respectăm structura unei farfurii echilibrate: jumătate legume, un sfert proteine și un sfert carbohidrați complecși. De asemenea, este indicat să facem mișcare după masă și să evităm consumul excesiv de alcool, potrivit News.ro.
08:00
Mai multe judeţe, cod galben de vreme rea: ninsori, ceaţă, risc de polei. Cum se circulă pe drumurile din ţară # ObservatorNews
Centrul INFOTRAFIC din IGPR anunţă miercuri dimineaţă că circulaţia se desfăşoară în condiţii de ceaţă în judeţele Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov. De asemenea, se înregistrează ninsori uşoare în judeţele Alba, Botoşani şi Hunedoara, care însă nu afectează traficul rutier.
07:50
Horoscop 25 decembrie 2025. Tensiuni, revelații și schimbări bruște pentru toate zodiile # ObservatorNews
Horoscop 25 decembrie 2025. Finalul de săptămână aduce o trecere bruscă de la introspecție la acțiune. Sâmbătă, Luna în Pești amplifică emoțiile și nevoia de liniște, în timp ce duminică, odată cu intrarea Lunii în Berbec, apar provocări, tensiuni și impulsul de a lua decizii rapide.
Acum 12 ore
07:30
În fiecare an, lansarea unui nou iPhone stârnește curiozitate și dezbateri aprinse. Mulți se întreabă dacă schimbările sunt cu adevărat semnificative sau doar ajustări cosmetice. Cu modelele iPhone 16 și iPhone 17, Apple promite o experiență mai fluidă, performanțe superioare și funcții care redefiniesc modul în care interacționăm cu tehnologia. Dar ce înseamnă concret aceste îmbunătățiri?
Acum 24 ore
22:00
Valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026. Anunţul ministrului Sănătăţii # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi seara, că valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Anunțul făcut de ministru vine după negocieri intense purtate „cu argumente și cu responsabilitate față de sistem”.
21:40
Armata ucraineană anunţă că s-a retras din oraşul Siversk: "Moscova dispune de un avantaj semnificativ" # ObservatorNews
Armata ucraineană a anunțat, marți, că s-a retras din orașul Siversk, aflat în estul Ucrainei, în fața atacurilor trupelor ruse. Rușii au revendicat capturarea acestei localități încă de pe 11 decembrie, scrie AFP, citat de Agerpres.
21:40
Cei 3 administratori ai "Fermei Dacilor", unde opt oameni au murit acum 2 ani, trimiși în judecată # ObservatorNews
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunțat finalizarea cercetărilor în dosarul privind incendiul produs la pensiunea "Ferma Dacilor", în data de 26 decembrie 2023, tragedie în urma căreia opt persoane și-au pierdut viața. Procurorii au dispus trimiterea în judecată a trei inculpați persoane fizice și a unei societăți comerciale, sub acuzația de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.
21:30
Guvernul renunță la impozitarea serelor. Florin Barbu: "Producătorii au nevoie de sprijin, nu de piedici" # ObservatorNews
Serele și solariile utilizate de fermieri și de gospodăriile populației nu vor fi impozitate, după ce Guvernul a decis modificarea Codului Fiscal. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a precizat că măsura a fost adoptată în ședința de Guvern de marți.
21:20
CSM dă vina pe pasivitatea Parlamentului și pe durata prea mare a urmăririi penale pentru prescrierea faptelor # ObservatorNews
Potrivit celor mai mulţi dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul despre problemele din justiţiei, pasivitatea Parlamentului, durata urmăririi penale şi deciziile CCR au dus, de cele mai multe ori, la prescripţia răspunderii penale. Puţini dintre judecătorii care au participat la sondaj au răspuns că schimbarea completurilor de judecată, invocată în discursul public, este văzută ca principala cauză a prescripţiei. Majoritatea judecătorilor apreciază că volumul mare de muncă şi schemele de personal insuficiente sunt principalele probleme din sistem. De asemenea, peste 98% dintre judecătorii care au răspuns la chestionarul privind problemele de actualitate din sistemul judiciar au resimţit în ultimul an o campanie publică împotriva justiţiei
21:20
Rompetrol ar putea opri temporar rafinăriile Petromidia și Vega, din februarie. Strategia pentru Petrobrazi # ObservatorNews
Rompetrol ar urma să suspende temporar activitatea celor două rafinării ale sale, Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, pentru o perioadă de 30 de zile, începând din luna februarie. Decizia, potrivit surselor Mediafax din industrie, vine pe fondul presiunii fiscale crescute, reclamate de companie în ultimele luni, și ar putea avea un impact major asupra pieței carburanților din România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.