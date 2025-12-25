Moş Crăciun, în Aeroportul Henri Coandă – A oferit cadouri călătorilor, dar a şi dirijat avioanele pe pistă – VIDEO
News.ro, 25 decembrie 2025 03:50
Moş Crăciun a fost prezent, în ziua de Ajun, în Aeroportul Henri Coandă, unde a oferit cadouri călătorilor mici şi mari. Mai spre seară, el a dirijat aeronavele, chiar dacă vremea nu este foarte blăndă.
• • •
Acum 2 ore
03:50
Acum 6 ore
23:50
Taylor Swift a donat de Sărbători peste 2 milioane de dolari către diverse organizaţii caritabile # News.ro
Taylor Swift şi-a deschis inima şi portofelul, semnând cecuri de şapte cifre pentru organizaţii caritabile care luptă împotriva foametei, bolilor cardiovasculare şi dificultăţilor colegilor artişti, au anunţat organizaţiile non-profit, potrivit NBC News.
23:20
Peskov: Dacă Vladimir Putin şi Donald Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, nu va fi nicio problemă în a se organiza o discuţie # News.ro
Dacă preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump vor avea nevoie să ia legătura în perioada Crăciunului, nu va fi nicio problemă în a se organiza o convorbire telefonică, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru ziarul Vedomosti.
23:20
Box: "Francis Ngannou va accepta”. Abia revenit după KO-ul suferit în faţa lui Anthony Joshua, Jake Paul îl provoacă pe fostul campion UFC # News.ro
Învins fără drept de apel de Anthony Joshua, americanul Jake Paul îl provoacă pe Francis Ngannou la o viitoare confruntare în ring, relatează Le Figaro.
23:00
Sindicatul Europol reclamă că familiile poliţiştilor decedaţi sunt evacuate din locuinţele de serviciu / Act normativ care abrogă posibilitatea ca familiile să rămână în continuare în chirie, în transparenţă - FOTO # News.ro
Sindicatul Europol reclamă, miercuri, că Ministerul de Interne a pus în dezbatere publică un proiect care abrogă posibilitatea ca familiile poliţiştilor decedaţi să rămână în chirie în locuinţele de serviciu, dacă nu au posibilitatea de a le achiziţiona. Asta în condiţiile în care poliţiştii au făcut investiţii în aceste locuinţe care arată ”deplorabil”, pentru a le face locuibile.
Acum 8 ore
22:40
Un jucător a murit în timpul unui meci în Burundi. Se bănuieşte că ar fi un caz de vrăjitorie # News.ro
Un jucător din liga a doua din Burundi a murit în weekend în timpul unui meci. Potrivit presei locale, Igiraneza Aimé Gueric şi-a pierdut cunoştinţa după ce a înghiţit o monedă, un „gris-gris” asociat cu o practică de vrăjitorie, relatează RMC Sport.
22:30
Apărarea aeriană rusă a doborât 16 drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, anunţă primarul Sobianin # News.ro
Unităţile ruseşti de apărare aeriană au doborât 16 drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova pe parcursul zilei de miercuri, a anunţat primarului Moscovei, Serghei Sobianin, potrivit Reuters.
22:20
Dublul campion mondial la înot David Popovici, legitimat la CS Dinamo, a fost nominalizat pentru titlul de “Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”.
22:20
Cod galben de ninsori şi polei - Primăriile din Bucureşti, pregătite să intervină / În Sectorul 6 se împrăştie material antiderapant pe poduri, în pante, pe bulevarde şi pe străzi principale # News.ro
Primăriile din Bucureşti au anunţat, miercuri seară, că s-au pregătit pentru a interveni, având îân vedere avertizarea meteoroogilor, care anunţă cod galben de ninsori şi posibilitatea de a se produce polei. În Sectorul 6 deja se împrăştie material antiderapant pe poduri, în pante, pe bulevarde şi pe străzi principale.
22:10
Dosarele Epstein: Descoperirea a încă un milion de documente posibil legate de caz întârzie publicarea completă a dosarelor cu câteva săptămâni # News.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale, ceea ce ar întârzia publicarea integrală a acestora cu câteva săptămâni, în aşteptarea redactării detaliilor pentru protejarea victimelor, a anunţat miercuri Departamentul de Justiţie, potrivit Reuters.
21:50
21:40
Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri # News.ro
Preşedintele clubului Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost reţinut miercuri la Istanbul în cadrul unei anchete privind traficul de droguri care a implicat personalităţi din lumea divertismentului şi a mass-media, potrivit presei de stat.
21:20
Ministerul Culturii, noi clarificări cu privire la proiectul de modificare a Legii privind dreptul de autor: Sunt necesare soluţii legislative care să garanteze un just echilibru pentru toate categoriile de autori şi titulari de drepturi # News.ro
Ministerul Culturii face, miercuri seară, noi precizări şi clarificări cu privire la proiectul de modificare a Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, după ce mai mulţi actori au ridicat îngrijorări. ”Sunt necesare soluţii legislative care să garanteze un just echilibru pentru toate categoriile de autori şi titulari de drepturi”, transmit oficialii ministerului, precizând că se va asigura tratament egal pentru toate categoriile de autori şi se garantează faptul că nivelul remuneraţiilor încasate de autori nu va fi inferior celui din prezent.
21:10
Explozie puternică la o moschee din Nigeria, în timpul rugăciunilor de seară. Presa locală menţionează morţi şi răniţi # News.ro
O explozie a distrus o moschee în timpul rugăciunilor de seară, miercuri, în Maiduguri, capitala statului Borno din Nigeria, informează Reuters.
Acum 12 ore
20:40
Cinci persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs în judeţul Vaslui, unde două autovehicule s-au ciocnit frontal.
20:30
Vaslui: Bărbat găsit înjunghiat, pe marginea unui drum / Victima este conştientă, însă în stare gravă, având mai multe plăgi # News.ro
Un bărbat a fost găsit înjunghiat, miercuri seară, pe marginea unui drum din judeţul Vaslui. Primele date de la faţa locului arată că victima este conştientă, însă starea sa este gravă, având mai multe plăgi care au sângerat abundent.
20:30
Refuzul sportivilor ucraineni de a-şi saluta public colegii ruşi sau belaruşi în competiţie simbolizează dorinţa Ucrainei de a nu ceda nimic invadatorului său pe scena sportivă, relatează L'Equipe.
20:20
Irineu Darău, la finalul primei zile pline la Ministerul Economiei: Multe ore de discuţii, analize şi decizii operaţionale / Sunt aici să întreţin un cadru bazat pe corectitudine, motivare şi performanţe, care să ducă la rezultatele aşteptate # News.ro
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, anunţă că în prima zi plină pe care a avutr-o în instituţie a avut multe ore de discuţii, analize şi decizii operaţionale. El susţine că a trecut prin toate birourile pentru a-i cunoaşte pe oamenii din minister. ”Sunt aici să întreţin un cadru bazat pe corectitudine, motivare şi performanţe, care să ducă la rezultatele aşteptate”, a transmis ministrul.
20:00
Bărbat de 72 de ani, rătăcit în zona montană din judeţul Buzău / A plecat de la o stână şi nu a mai ştiut să revină, din cauza vremii / O femeie a sunat la 112, după ce l-a găsit desculţ în zăpadă - VIDEO # News.ro
Un bărbat de 72 de ani s-a rătăcit, miercuri, în zona montană din judeţul Buzău şi a fpst găsit desculţ, în zăpadă, de către o femeie care a sunat la 112. Bărbatul a plecat de la o stână şi nu a mai ştiut să revină, din cauza vremii. Jandarmii montani au intervenit şi l-au ajutat.
20:00
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a spus dezbaterii publice ordinul care cuprinde modificările convenite la ultimele negocieri cu medicii / Noutăţile prevăzute – DOCUMENT # News.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a spus, miercuri, dezbaterii publice ordinul care cuprinde modificările din sistemul sanitar convenite la ultimele negocieri cu medicii.
19:40
Puternic incendiu într-o localitate din Bistriţa-Năsăud – Focul a pornit de la o locuinţă şi s-a extins la alta / O persoană a suferit atac de panică – FOTO # News.ro
Pompierii intervin, în Ajunul Crăciunului, pentru stingerea unui puternic incendiu care a cuprins o locuinţă din Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi s-a extins la a doua. O persoană a suferit atac de panică, dar nu a fost transportată la spital.
19:30
Antrenorul formaţiei Nottingham Forest le cere jucătorilor să arate „bun simţ” în perioada Crăciunului. El nu îi va cântări la revenirea la echipă # News.ro
Antrenorul echipei Nottingham Forest, Sean Dyche, şi-a îndemnat jucătorii să dea dovadă de „bun simţ” în perioada Crăciunului şi a declarat că nu va urma exemplul tehnicianului formaţiei Manchester City, Pep Guardiola, care îşi va cântări fotbaliştii la revenirea la lot, relatează BBC.
19:30
Premierul Ilie Bolojan: Crăciun liniştit, cu sănătate, speranţă şi credinţă într-un viitor mai bun # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seaeră, un mesaj de Crăciun în care face referire la ”un viitor mai bun”.
19:30
Familii ucrainene care primesc în casele lor copii deplasaţi de război s-au adunat la Kiev, la o masă festivă de Crăciun, relatează Euronews.
19:10
Drumarii din mai multe judeţe intervin, miercuri seară, pentru a curăţa carosabilul în zonele unde se înegistrează ninsori.
19:00
UPDATE - Accident cu patru persoane implicate în Rădăuţi / Trei persoane au fost încarcerate, iar una dintre ele a murit / Trei paienţi, transportaţi la spital - FOTO # News.ro
Două maşini în care se aflau patru persoane s-au ciocnit, miercuri, în municipiul Rădăuţi, iar trei persoane au rămas încarcerate. Una dintre ele a fost inconştientă şi i s-au aplicat manevre de resuscitare, dar a fost declarat decesul. Echjipajele medicale au transportat la spital trei dintre victime.
19:00
Ministrul Apărării: Sunt oameni, militari şi personal civil, care îşi petrec Crăciunul departe de familii, în misiuni în ţară şi peste graniţe. Le mulţumesc pentru sacrificiul pe care-l fac # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, miercuri seară, un gând către toţi militarii care petrec sărbătorile departe de casă şi le-a mulţumit pentru sacrificiul pe care-l fac.
18:50
Mariah Carey, detronată pe Spotify de Sia. "All I Want For Christmas" nu mai este cel mai ascultat cântec de Crăciun # News.ro
Hitul ”All I Want For Christmas” al cântăreţei americane Mariah Carey, ascultat de Crăciun de peste 30 de ani, a fost detronat, pe Spotify de ”Snowman” al australiencei Sia.
18:30
18:30
India a plasat miercuri pe orbită cel mai greu satelit indian, un ”progres important”, a salutat premierul Narendra Modi, în sectorul spaţial al celei mai populate ţări din lume, relatează AFP.
18:20
18:20
Ministrul Transporturilor: Autostrada ,,Unirii” A8: contracte pentru supervizarea lucrărilor pe toate loturile secţiunii montane Sărăţeni-Pipirig # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă miercuri un alt pas important pentru derularea lucrărilor de proiectare şi execuţie ale Autostrăzii A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ, odată cu finalizarea atribuirii contractelor de supervizare pentru secţiunea de munte Sărăţeni-Pipirig (116 km). Astfel, toate cele patru loturi ale Autostrăzii ,,Unirii” din judeţele Mureş, Harghita şi Neamţ au contracte atribuite sau semnate pentru supervizarea lucrărilor.
18:20
Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, miercuri seară, că s-a despărţit de fundaşul Vadik Murria Soriano.
18:10
18:00
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România: De Crăciun, vă cerem iertare pentru toate drepturile neacordate şi toate nedreptăţile pe care le suferiţi! # News.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România transmite miercuri, în ajunul Crăciului, un mesaj în care îşi cere iertare pentru toate drepturile neacordate şi toate nedreptăţile din sistem.
17:50
Un poliţist ucis într-un atac armat în SUA, la o clădire a serviciului de înmatriculări la Wilmington # News.ro
Un suspect a fost reţinut după ce un poliţist a fost ucis într-un atac armat la Wilmington, în statul american Delaware, au anunţat autorităţile, relatează Reuters
17:40
“Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi”. Imagini amuzante cu internaţionalul român la Tottenham - VIDEO # News.ro
Radu Drăguşin este protagonistul unor imagini inedite distribuite de Tottenham în social media. Participant la un “concurs de talente”, Drăguşin îşi arată abilităţile la cimpoi.
17:30
Cel puţin doi morţi şi mai mulţi dispăruţi în SUA, după o dublă explozie şi un incendiu la un azil de bătrâni în apropiere de Philadelphia # News.ro
Cel puţin două persoane au murit, iar mai multe alte erau căutate în urma unei explozii într-un azil de bătrâni, în apropiere de Philadelphia, a anunţat guvernatorul statului american Pennsylvania (est) Josh Shapiro, relatează Reuters.
17:30
Cristi Danileţ: Urmare a dezvăluirilor magistraţilor de la întâlnirea cu preşedintele şi a sondajului CSM în rândul judecătorilor, Inspecţia Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu, deschizând cam 50 de cercetări disciplinare # News.ro
Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă, miercuri, că urmare a dezvăluirilor magistraţilor de la întâlnirea cu preşedintele şi a sondajului CSM în rândul judecătorilor, Inspecţia Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu, deschizând cam 50 de cercetări disciplinare.
17:10
Incendiu într-un bloc din municipiul Botoşani. Nouă persoane, evacuate preventiv / Cauza probabilă a incendiului, o acţiune intenţionată # News.ro
Un incendiu violent a izbucnit, în urmă cu puţin timp, într-un apartament situat la etajul II al unui bloc de pe strada Pinului, din municipiul Botoşani, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani. Proprietara locuinţei a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind acţiune intenţionată.
17:10
Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2: Bursele majorate ale elevilor din sectorul nostru au fost virate până astăzi şi vor ajunge la beneficiari / Bursele de merit au fost majorate cu 500 de lei, iar bursele sociale cu 200 de lei # News.ro
Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2, anunţă miercuri că bursele majorate ale elevilor din sector au fost virate şi vor ajunge la beneficiari. Potrivit primarului, copiii primesc bursele şcolare aferente lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie, aşa cum au fost majorate în şedinţa Consiliului Local din această lună, bursele de merit majorate cu 500 de lei, iar bursele sociale cu 200 de lei. În total, aproximativ 8.000 de copii beneficiază de aceste suplimente.
17:00
Doi germani bătuţi până la moarte într-o încăierare, în sud-estul Spaniei, de către doi polonezi cu antecedente judiciare în peninsulă, arestaţi la Elche în Alicante. O a treia victimă, a cărei naţionalitate este necunoscută, rănită grav şi spitalizată # News.ro
Doi cetăţeni germani au fost ucişi la Elche, în sud-estul Spaniei, într-o încăierare care a degenerat, iar Garda Civilă a anunţat că a arestat doi suspecţi polonezi, relatează AFP.
16:50
Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale / Acesta va rămâne în funcţie până la data de 15 ianuarie 2026, când CA-ul va identifica şi numi un director general interimar # News.ro
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale, anunţă miercuri compania TAROM. Acesta va rămâne în funcţie până la data de 15 ianuarie 2026, moment până la care Consiliul de Administraie al TAROM va identifica şi numi un director general interimar.
16:50
Suspendat pentru dopaj din mai 2024, fostul ciclist columbian Miguel Ángel López pare că a închis capitolul plutonului. Al treilea în Giro şi Vuelta, câştigător de etapă în 2020, cel care era supranumit „Superman” s-a reorientat către un domeniu cu totul diferit: măcelăria. O traiectorie la fel de neaşteptată pe cât de simbolică pentru un ciclist considerat mult timp unul dintre cei mai buni căţărători ai generaţiei sale, relatează RMC Sport.
16:40
16:40
Un kenyan, Cholo Abdi Abdallah, condamnat pe viaţă în SUA cu privire la pregătirea unui atentat ”ca la 11 septembrie” # News.ro
Un tribunal de la New York a condamnat la închisoare pe viaţă un cetăţean kenyan, Cholo Abdi Abdallah, pe care l-a acuzat că a încercat să comită ”un atac terorist ca la 11 septembrie” în Statele Unite în numele mişcării islamiste shebab, au anunţat autorităţile judiciare, relatează AFP.
16:40
Cristian Pistol (CNAIR): Sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care uneşte marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea / Reţeaua naţională a ajuns la 1.418 km # News.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, afirmă miercuri că sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care uneşte marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea, el arătând că este primul Crăciun în care drumurile ne aduc mai repede împreună. El mai arată că reţeaua naţională a ajuns la 1.418 km, iar aceste rezultate îi motivează ca anul viitor să menţină ritmul accelerat.
16:30
Netflix a lansat primul trailer pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” cu Cillian Murphy în rol principal.
16:30
Tânăr care nu deţinea permis de conducere, prins la volanul unei maşini în judeţul Giurgiu / A refuzat să oprească, fiind urmărit 12 kilometri de către poliţişti # News.ro
Un tânăr care nu deţinea permis de conducere a fost prins la volanul unei maşini în judeţul Giurgiu. Acesta a refuzat să oprească, fiind urmărit 12 kilometri de către poliţişti. De asemenea, autoturismul condus nu era înmatriculat şi avea plăcuţele de înmatriculare false. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore iar unitatea de parchet competentă a dispus, faţă de acesta, măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.
16:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, mesaj către pacienţi: Tot ceea ce facem are un singur scop – îmbunǎtǎţirea sistemului de Sǎnǎtate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vine miercuri, în ajunul Crăciunului, cu un mesaj către pacienţi, arătând că tot ceea ce fac are un singur scop, îmbunǎtǎţirea sistemului de Sǎnǎtate. El mulţumeşte şi personalului medical: medici, asistente, chimişti, biologi, farmacişti, fizioterapeuţi, stomatologi, dar şi către întregul personal auxiliar şi administrativ din spitale, despre care afirmă că sunt coloana vertebrală a sistemului.
