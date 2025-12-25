Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova: ”În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire” - VIDEO

21:20

Ministerul Culturii face, miercuri seară, noi precizări şi clarificări cu privire la proiectul de modificare a Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, după ce mai mulţi actori au ridicat îngrijorări. ”Sunt necesare soluţii legislative care să garanteze un just echilibru pentru toate categoriile de autori şi titulari de drepturi”, transmit oficialii ministerului, precizând că se va asigura tratament egal pentru toate categoriile de autori şi se garantează faptul că nivelul remuneraţiilor încasate de autori nu va fi inferior celui din prezent.