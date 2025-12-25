Prognoza meteo pentru joi, 25 decembrie 2025. Ninge ca în povești în prima zi de Crăciun
Cancan.ro, 25 decembrie 2025 05:40
România va avea o vreme rece în ziua de Crăciun cu temperaturi sub media multianuală specifică perioadei. Valorile diurne se vor încadra în general între -2 și 5 °C, iar nopțile vor fi reci, frecvent […]
Acum 5 minute
06:20
Cum arată felicitările de Crăciun pe care Familia Regală din Marea Britanie le-a trimis în acest an # Cancan.ro
Și anul acesta casele regale din Europa au creat felicitări de Crăciun personalizate, iar aproape toate familiile regale de pe Bătrânul Continent pus accentul pe noțiunea de familie și de unitate în preajma sărbătorilor de […]
Acum 15 minute
06:10
Horoscop chinezesc 25 decembrie 2025. Dragonul ia decizii importante în prima zi de Crăciun # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 25 decembrie 2025. Energia zilei amintește de forța și curajul Dragonului: inițiativă, dorință de afirmare și decizii luate cu încredere. Este un moment bun pentru a face un pas înainte, dar și pentru […]
Acum 30 minute
06:00
Artista va fi pe „naughty list” anul acesta: „Vreau să petrec sărbătorile cu Maluma și Ricky Martin” # Cancan.ro
Amna a avut parte de un an tumultuos sentimental, dar foarte bun profesional. Artista se afișa la începutul lui 2024 alături de un bărbat misterios pe care l-a ținut ascuns toată relația. Se visa alături […]
Acum o oră
05:40
Acum 6 ore
01:00
„Cel mai mic oraş din lume” este la doar 12 ore cu maşina de România. 50 de oameni locuiesc aici # Cancan.ro
V-ați întrebat vreodată care este cel mai mic oraș din lume? Deși este destul de greu să definim care este răspunsul exact, pentru că însăși definiția cuvântului oraș variază de la o sursă la alta, […]
00:40
Cazul Burnei, la 10 ani distanță. Cum a fost construit un scandal și ce spun documentele ignorate atunci # Cancan.ro
La aproape un deceniu de la izbucnirea unuia dintre cele mai controversate scandaluri medicale din România, cazul profesorului Gheorghe Burnei rămâne un exemplu dur despre cum emoția publică, senzaționalismul și lipsa de context pot deforma […]
Acum 8 ore
00:20
Horscop 25 decembrie 2025. Află zodia care are parte de certuri în familie la masa de Crăciun, dar și previziunile pentru restul nativilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie, dar […]
24 decembrie 2025
23:50
Bianca Drăgușanu și-a făcut planurile pentru sărbători din timp. Își va dedica tot timpul fiicei sale, Sofia, care va fi răsfățată, așa cum merită. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a făcut dezvăluiri despre vacanțele-surpriză pe […]
23:40
Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate așteptările! # Cancan.ro
Partea a doua a filmului „Five Nights at Freddy’s” a spulberat toate estimările de box office și a depășit producții mult mai scumpe, demonstrând că un fandom loial poate bate orice blockbuster, potrivit publicației Vulture. […]
23:30
Adorată de toți, cucerită de nimeni! Ramona Olaru a fugit precum Cenușăreasa de la party # Cancan.ro
Se întâmplă și la case mari: Ramona Olaru, îmbrăcată ca o zână modernă, fustă vaporoasă cu steluțe și tocuri care ar putea să semnalizeze pe Marte, a petrecut la ziua Nataliei Mateuț, iar la finalul […]
23:10
Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun # Cancan.ro
Pentru publicul larg, Crăciunul fără Fuego pare aproape un decor neterminat: lipsește colindul, emoția și vocea care, de aproape două decenii, acompaniază sărbătorile românilor. În timp ce alții își fac planuri de liniște, mese în […]
23:00
Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau Revelion # Cancan.ro
Venirea sărbătorilor de iarnă înseamnă concediu pentru multe persoane, iar cei cărora le place iarna caută în fiecare an să caute stațiuni montane pentru a petrece Crăciunul și Revelionul. Din păcate, însă, de cele mai […]
22:50
Poza zilei | Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000, când făcea parte din trupa Andre # Cancan.ro
Există poze care nu trebuie uitate, nu ca să fie admirate, ci ca să ne amintească de unde am plecat și cât de departe am ajuns. CanCan.ro a găsit una dintre ele! Această apariție de […]
22:40
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie # Cancan.ro
Filmele de Crăciun continuă să captiveze cinefilii prin povești pline de magie, umor și emoție, care aduc spiritul sărbătorilor în casele tuturor. De la animația remarcabilă „Klaus”, la comedia „Singur acasă” sau la musicalul iconic […]
Acum 12 ore
22:20
În 2024, Regele Charles a găzduit cel mai mare Crăciun al Familiei Regale britanice din istorie la Sandringham, dar lista de invitați din acest an va fi puțin mai restrânsă din cauza controverselor din jurul […]
22:20
Alertă de dispariție în România! Bițică Niculae a de acasă și nu a mai revenit până în prezent. Bărbatul în vârstă de 54 de ani este domiciliat în județul Teleorman. Orice informație referitoare la această […]
21:10
Este doliu în fotbalul românesc! Lazăr Pârvu a încetat din viață la vârsta de 78 de ani. Anunțul trist despre trecerea în neființă a fostului jucător de fotbal de la Dinamo, UTA și Poli Timișoara […]
20:30
Alertă medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor # Cancan.ro
Nici bine nu a debutat sezonul rece că este deja alertă epidemiologică din cauza gripei. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat peste că – în doar o săptămână – au fost înregistrate peste […]
19:20
Cele 5 zodii favorizate de horoscop în ianuarie 2026. Astrele creează contextual ideal pentru ele # Cancan.ro
Luna ianuarie 2026 este plină de schimbări, cu o energie nouă și incitantă, datorită revenirii lui Saturn în Berbec. Zodiile cardinale beneficiază de acest tranzit favorabil al Capricornului. Semnele astrologice de mai jos experimentează schimbări […]
18:50
Suma uriașă cu care se vinde o pensiune în Poiana Brașov. Are 15 camere și e la doar 200 de metri de pârtie # Cancan.ro
Pensiunea turistică din Poiana Brașov este clasificată cu patru Margarete, are 15 camere, 16 băi, terasă generoasă și se află foarte aproape de pârtia de schi. Costul imobilului este de ordinul milioanelor de euro. Care […]
18:00
Georgescu, expertul în adidași, spune ce să porți de Sărbători: „Contează să arate bine, dar să fie și comozi” # Cancan.ro
CANCAN.RO a stat de vorbă cu Georgescu, omul care știe tot ce mișcă în lumea sneakerșilor, de la ce porți la masa de Crăciun până la ce vei încălța peste doi ani. Între nostalgie, confort […]
18:00
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de Ajun. Un politician, un avocat și Moș Crăciun ajuns într-un hotel foarte select. Vezi în ce situație ajung cei trei. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de […]
17:50
Dragă cititorule, în Ajun de Crăciun, CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică tematică. Ai la dispoziție 5 secunde să găsești pisica ascunsă în bradul decorat de Crăciun. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă! luziile […]
17:30
Orașul din România în care îți poți cumpăra un apartament cu 2 camere, cu doar 15.000 de euro. Are 30 de metri pătrați # Cancan.ro
În România există un oraș unde prețurile din piața imobiliară par să fi stat în loc. Un apartament cu două camere (de 30 de metri pătrați) se vinde cu 15.000 de euro. În anul 2025, […]
Acum 24 ore
17:20
Cu cine își petrece Lidia Buble sărbătorile. Artista a fost mustrată de tatăl ei: „Mi-a zis să mă întorc acasă” # Cancan.ro
Lidia Buble are o familie numeroasă, formată din 11 frați, astfel că rareori reușesc să se strângă cu toții. Nici de sărbători artista nu poate ajunge să petreacă alături de cei dragi, fiind deja al […]
17:00
Zonele din România unde ninge ca în povești în Ajunul Crăciunului. Zăpada are chiar și 25 de cm # Cancan.ro
Deși începutul de iarnă din acest an le-a dat emoții puternice iubitorilor de zăpadă, meteorologii vin cu vești bune. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în unele zone ale țării sunt așteptate ninsori viscolite, strat […]
16:30
Zodia greu încercată în ultimele zile ale anului 2025. Mihai Voropchievici avertizează: „Vine un uragan puternic” # Cancan.ro
Există un semn zodiacal ce va întâmpina greutăți în ultimele zile ale lunii decembrie. Acest lucru se va întâmpla în mod natural, deoarece au avut loc puține schimbări în planete. Acum, întrebarea este: te afli […]
15:40
Celebrii actori, din nou împreună la un an de la divorț. Cum au fost surprinși înainte de Crăciun # Cancan.ro
Un cuplu celebru continuă să își ia fanii prin surprindere și să îi țină în suspans. Cu toate că au divorțat în urmă cu un an și nu s-au mai afișat deloc, cei doi au […]
15:40
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit o scrisoare către Moș Crăciun, care o să te amuze copios în perioada Sărbătorilor. Deznodământul este hilar. „Dragă […]
14:50
Bucurie mare în familia lui Mugur Mihăescu! E însărcinată: ”Cel mai frumos cadou de Crăciun” # Cancan.ro
Bucurie mare în familia lui Mugur Mihăescu, chiar înainte de Crăciun! Actorul va deveni bunic pentru prima dată: fiica lui este însărcinată. Ivona a postat primele fotografii și a organizat petrecerea de gender reveal. Toate […]
14:50
Gândul şi Descoperă. ro prezintă cele mai incitante momente ale serialului Ion Iliescu – Istoria neştiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți miercuri, 24 decembrie, de la ora 15:00, prima parte a […]
14:40
Cum să mănânci ce poftești de Crăciun, fără să te îngrași. Cori Grămescu îți spune toate secretele # Cancan.ro
Cori Grămescu explică, într-un interviu pentru CANCAN.RO, cum poți să te bucuri de masa de Crăciun fără teama kilogramelor în plus. De la sarmale și friptură de porc, la cozonac și alcool, nutriționistul ne învață […]
14:20
Ce a putut să-i spună chatbotul AI al lui Elon Musk unui copil de 10 ani. O prezentatoare TV face acuzații grave! # Cancan.ro
Un caz șocant a făcut înconjurul internetului. O femeie din Toronto a lansat acuzații grave la adresa unei versiuni a inteligenței artificiale lansate de Elon Musk. Toate detaliile în articol. Inteligența artificială este nelipsită […]
14:00
(P) 7 Moduri În Care Zâmbetul Îți Schimbă Corpul: Nutriție, Oase, Psihologie și Performanță” # Cancan.ro
În ultimii ani, tot mai multe studii au arătat că sănătatea orală este mult mai mult decât o problemă estetică. Modul în care zâmbim, felul în care mușcăm și starea țesuturilor orale influențează digestia, postura, […]
13:30
Cum reușește Iulia Vântur să aibă o siluetă de invidiat la 45 de ani! Ce bea în fiecare dimineață, pe stomacul gol # Cancan.ro
Iulia Vântur se bucură de o existență plină de strălucire în India, țara în care s-a stabilit de mai mulți ani. Partenera celebrului actor Salman Khan are parte de un succes notabil și apare constant […]
13:10
Ajunul Crăciunului este o zi foarte specială din punct de vedere spiritual, astfel că lucrurile pe care le facem astăzi sunt foarte importante și ne pot influența anul următor. Toate tradițiile și obiceiurile din Ajun le găsești […]
13:00
Reset major pe zona de late night show! Dan Capatos se alătură grupului Arcmedia și lansează o nouă emisiune împreună cu CANCAN # Cancan.ro
Anunț de ultim moment în zona de monden a online-ului românesc. Dan Capatos, regele late-night-show-ului românesc, a decis să se alăture grupului Arcmedia, în cadrul CANCAN.RO. Format recent, conglomeratul digital Arcmedia își consolidează poziția de […]
12:50
Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70 de metri, din telescaun # Cancan.ro
Fostul fotbalist german Sebastian Hertner și-a pierdut viața sâmbăta trecută, la doar 34 de ani, în Muntenegru, în urma unui grav accident de telescaun. Tragedia s-a produs în stațiunea de schi Savin Kuk, situată în […]
12:30
Nicoleta Luciu și-a păstrat întotdeauna familia departe de viața publică și a preferat discreția în ceea ce îi privește pe cei dragi ei. Vedeta a luat decizia de a renunța la carieră și a se […]
12:00
Ce cadouri nu au voie să primească cei 3 copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton de Crăciun. Regula impusă de Familia Regală # Cancan.ro
Oamenii vor să își arate aprecierea față de familia Regală în fiecare an, așa că le oferă cadouri copiilor Prințului William și ai Prințesei Kate. Ei bine, aceștia trebuie să respecte niște reguli clare atunci […]
12:00
Tragedie în Ajunul Crăciunului! O femeie din Argeș a murit într-un accident rutier cumplit după ce urcase în mașină, la ocazie # Cancan.ro
Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață, în localitatea Lunca Corbului, județul Argeș, pe Drumul Național 65. O mașină în care se aflau cinci persoane a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un […]
11:30
Decizie controversată a instanței: Șoferul din Berceni care a lovit mortal o mamă și i-a rănit grav fetița de 2 ani va ajunge acasă de sărbători! |EXCLUSIV # Cancan.ro
Pe 13 octombrie, o mamă a murit și fetița ei de doi ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost lovite pe o trecere de pietoni din Sectorul 4 al Capitalei. […]
11:20
Au trecut aproape doi ani de când Gabi Stângău s-a stins din viață, iar durerea este neschimbată pentru soție și familie. Aceștia au vrut să îl viziteze pe regretatul violonist înainte de Sărbători și au uimit pe toată […]
11:10
Cornel Dinu, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai fotbalului românesc, a vorbit recent despre pensia pe care o primește de la stat. Fostul mare jucător al lui Dinamo București, cunoscut sub supranumele de „Procurorul”, […]
11:10
Sărbătorile ne adună mai aproape unii de alții. Iarna nu aduce doar zăpadă, ci și o liniște specială, ca o pauză binevenită după agitația de peste an. În această perioadă, timpul pare să curgă altfel. […]
10:50
Zodia care primește o moștenire în Ajunul Crăciunului. Câștig financiar pentru acești nativi, pe 24 decembrie 2025 # Cancan.ro
Crăciunul vine cu o surpriză mare pentru o zodie. Acest nativ al zodiacului va avea parte de un câștig chiar astăzi, în Ajun, într-un moment perfect pentru a-i lumina Sărbătorile. Acesta este favorizat de Univers în […]
10:20
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată # Cancan.ro
Un accident rutier extrem de grav s-a produs luni dimineață pe autostrada M1 din Ungaria, pe direcția către Budapesta, în apropiere de localitatea Bőny. Două persoane au murit pe loc: un polițist maghiar și plutonierul […]
09:40
Câștigi prea puțin? Ce salariu ar trebui să ai, de fapt, în funcție de job și de orașul în care locuiești. Tabel complet pentru România # Cancan.ro
În 2025, piața muncii din România arată diferențe sesizabile între oraşele ţării. Dacă te întrebi de ce salariul tău nu se potrivește cu munca pe care o faci, răspunsul e simplu: ai prost negociat sau […]
08:50
Cel mai tare test psihologic de Ajun | Alege unul dintre cei 3 brazi și îți vom spune cine ești, de fapt # Cancan.ro
Ajunul Crăciunului este momentul în care fiecare detaliu capătă o semnificație aparte. CANCAN.RO îți propune un test de personalitate inedit, bazat pe alegerea bradului de Crăciun. Stilul pe care îl preferi nu este doar o […]
08:40
Ajunul Crăciunului nu se trăiește doar lângă brad și cozonaci, ci și în fața televizorului, acolo unde posturile au scos artileria grea pentru seara de 24 decembrie. Filme care-ți încălzesc sufletul, ediții speciale care-ți aduc […]
