Crăciunul, cea dintâi sărbătoare specific creştină. Tradiţii şi obiceiuri în prima zi

10:40

Într-o lume tot mai instabilă, România pare prinsă între doi poli esențiali: Statele Unite, care asigură securitatea, și Uniunea Europeană, care finanțează dezvoltarea. Andy Cristea rezumă la „Puterea Știrilor" dilema strategică: nu ne permitem să ne certăm nici cu „mama", nici cu „tata". Ce primim de la Washington și ce primim de la Bruxelles