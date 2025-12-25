Publicarea dosarelor Epstein va întârzia cu câteva săptămâni. Au apărut un milion de documente posibil legate de caz
PSNews.ro, 25 decembrie 2025 13:50
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu Jeffrey Epstein. Acest lucru ar întârzia publicarea integrală a acestora cu câteva săptămâni, în aşteptarea redactării detaliilor pentru protejarea victimelor, a anunţat miercuri Departamentul de Justiţie. Administraţia preşedintelui Donald Trump a început să publice dosarele legate de
Acum o oră
13:50
VIDEO Ninge viscolit în zonele montane din Oltenia. DRDP Craiova: ”Acţiunile de deszăpezire sunt îngreunate” # PSNews.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire. "În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire. Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant", transmite DRDP Craiova. Drumarii reamintesc că
13:50
Veşti proaste pentru bugetari. Salariile și bonusurile pentru companiile de stat au fost înghețate # PSNews.ro
E oficial. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care prevede că salariile și bonusurile pentru companiile de stat au fost înghețate pentru anul viitor. Conform profit.ro, noua OUG stabilește că, pentru 2026, întreprinderile publice (regiile autonome sau societățile/ companiile de stat) vor trebui să mențină în plată drepturile de natură salarială la data de 30
13:50
Nicușor Dan, mesaj de Crăciun: Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă # PSNews.ro
Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În sfânta zi de Crăciun, șeful statului amintește de magia zilei, de momentele petrecute alături de cei dragi, precum și de sentimentul de „acasă". „Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla,
13:50
Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu Jeffrey Epstein. Acest lucru ar întârzia publicarea integrală a acestora cu câteva săptămâni, în aşteptarea redactării detaliilor pentru protejarea victimelor, a anunţat miercuri Departamentul de Justiţie. Administraţia preşedintelui Donald Trump a început să publice dosarele legate de
13:50
CNAS a spus dezbaterii publice ordinul care cuprinde modificările convenite la ultimele negocieri cu medicii # PSNews.ro
CNAS a supus, miercuri, dezbaterii publice ordinul care cuprinde modificările din sistemul sanitar convenite la ultimele negocieri cu medicii. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a supus dezbaterii publice, miercuri, Proiectul de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.
Acum 2 ore
12:50
Moş Crăciun la Aeroportul Henri Coandă. A oferit cadouri călătorilor şi a dirijat avioanele pe pistă # PSNews.ro
Moş Crăciun a fost prezent, în ziua de Ajun, în Aeroportul Henri Coandă, unde a oferit cadouri călătorilor mici şi mari. Mai spre seară, el a dirijat aeronavele, chiar dacă vremea nu este foarte blândă. "Moş Crăciun se află în aeroport. A verificat lista, a inspectat toate cadourile şi, între timp, a reuşit să scoată
12:50
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seară, un mesaj de Crăciun în care face referire la "un viitor mai bun". "SĂRBĂTORI FERICITE! HRISTOS S-A NĂSCUT!", a scris, miercuri seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan. Acesta urează românilor să aibă parte de un viitor mai bun. "Vă doresc tuturor un Crăciun liniştit, cu sănătate, speranţă şi
Acum 4 ore
12:10
David Popovici, dublu campion mondial la înot și sportiv legitimat la CS Dinamo, a fost inclus pe lista nominalizaților la titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025". Distincția recompensează performanțele de excepție ale sportivilor din regiune. Ceremonia în cadrul căreia vor fi făcute publice rezultatele finale este programată la Sofia, pe 16
12:10
Guvernul nu poate închiria vila pregătită cu milioane euro ca reședință de fost președinte. Și a doua licitație a eșuat # PSNews.ro
Nici la a doua licitație pentru vila din bulevardul Aviatorilor nr. 86 nu a fost depusă nici măcar o ofertă de înscriere valabilă. Prețul de pornire a fost de 35.000 euro/ lună, solicitat de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), conform Profit.ro. Prima licitație pentru vila din zona Primăverii din Capitală avusese
11:40
METEO Ninge viscolit de Crăciun, în mai multe zone din țară. Strat de zăpadă în București. La Bâlea Lac trece de 30 cm # PSNews.ro
Prima zi de Crăciun vine cu zăpadă în România. Ninge în mai multe zone din ţară, iar drumarii au ieşit cu utilajele pe şosele unde stratul de zăpadă s-a depus. Circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă, în special în zonele în care ninge viscolit. La nivel naţional şeful departamentului pentru situaţii de urgenţă a convocat
11:40
PS News la Strasbourg/ Nu putem vorbi despre Mercosur fără garanții solide pentru agricultură – europarlamentar # PSNews.ro
Acordul UE–Mercosur nu poate fi discutat fără garanții solide pentru agricultură, spune Ștefan Mușoiu, la Puterea Știrilor, din studioul Parlamentului European. Acesta detaaliază cum arată, tehnic, noua clauză de salvgardare: praguri coborâte de la 10% la 5% pentru importuri și scăderi de preț, termene reduse de analiză și proceduri rapide de intervenție. Ce înseamnă
11:40
Zeci de pacienţi cu gripă în fiecare zi, la Matei Balş şi la Spitalul Victor Gomoiu. Program de vizite restricţionat # PSNews.ro
Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş, spune că sunt în jur de 200 de cazuri la camera de gardă, în 24 de ore. Jumătate sunt infecţii respiratorii acute, iar din această jumătate cele mai multe sunt cazurile de gripă. Noua variantă aflată în circulaţie nu are neapărat caracteristici specifice. Contagiozitatea este crescută
10:40
PS News la Strasbourg. Cristea: SUA înseamnă securitate, UE – dezvoltare. Nu ne putem certa nici cu mama, nici cu tata # PSNews.ro
Într-o lume tot mai instabilă, România pare prinsă între doi poli esențiali: Statele Unite, care asigură securitatea, și Uniunea Europeană, care finanțează dezvoltarea. Andy Cristea rezumă la „Puterea Știrilor" dilema strategică: nu ne permitem să ne certăm nici cu „mama", nici cu „tata". Ce primim de la Washington și ce primim de la Bruxelles
10:40
Tradiții și obiceiuri în prima zi de Crăciun. Ziua de 25 decembrie e încărcată de numeroase tradiții, obiceiuri, dar și superstiții. Tradiții și obiceiuri în prima zi de Crăciun Prima zi de Crăciun, sărbătorită pe 25 decembrie, este una dintre cele mai importante și respectate zile din tradiția românească. Această zi marchează Nașterea Domnului. Este
Acum 6 ore
09:30
Echipa PS News vă urează, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, un Crăciun fericit alături de cei dragi! Redacția vă multumește pentru toată atenția acordată și vă așteaptă în continuare pe site, unde veți fi mereu la curent cu ultimele știri, dar și pe pagina noastră de Facebook pentru sugestii și comentarii. Știrile PS News vor intra în casele dumneavoastră și în
Acum 24 ore
18:10
O cisternă încărcată cu GPL a explodat în Italia, în urma unei coliziuni cu alt camion pe autostrada A1 Milano-Napoli # PSNews.ro
Un camion-cisternă încărcat cu GPL a explodat pe autostrada A1 Milano-Napoli, la Teano, în Campania, în urma unei coliziuni între două camioane, relatează Euronews. Accidentul a avut loc marţi seara, pe o porţiune a autostrăzii situată între două zone de odihnă, care au fost evacuate rapid. Cisterna a explodat în timpul operaţiunilor de salvare şi
18:10
CNAIR: Sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză ce uneşte marile regiuni istorice ale țării # PSNews.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, afirmă miercuri că sărbătorim primul Crăciun cu o infrastructură rutieră de mare viteză care uneşte marile regiuni istorice ale României: Muntenia, Moldova, Oltenia şi Dobrogea, el arătând că este primul Crăciun în care drumurile ne aduc mai repede împreună. El mai arată că reţeaua naţională a ajuns la 1.418 km, iar
18:10
Șeful DSU, Raed Arafat, a convocat, miercuri după-amiază, o videoconferință de urgență cu prefecții și instituțiile din țară pentru gestionarea Codului galben de viscol și temperaturi scăzute. Decizia a fost luată după o discuție cu ministrul Afacerilor Interne, având în vedere că fenomenele meteo extreme coincid cu perioada sărbătorilor. Arafat a cerut stabilirea clară a
18:10
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen teoretic, în anumite condiții # PSNews.ro
Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ, care aparține deputatul USR Cezar Drăgoescu, îi scutește unii șoferi de la susținerea probei teoretice pentru a dobândi unele categorii superioare de permis de conducere, în anumite condiții, fiind vizați în special deținătorii de permise din categoriile A1 și B1,
18:10
MAE, atenționări de călătorie pentru Bulgaria: Restricții de circulație pentru o categorie de vehiculele # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe tronsonul Sofia–Dermantsi al autostrăzii Hemus. Măsura nu se aplică transportului public
18:10
Haos la Gara de Nord: Trenul București-Bacău, 73 de minute întârziere pe Ajun de Crăciun # PSNews.ro
Haos la Gara de Nord pe Ajunul Crăciunului. Trenul IR 1657 pe ruta București Nord-Bacău a plecat cu 73 de minute întârziere. Călătorii care se îndreaptă spre casă pentru sărbători au fost nevoiți să aștepte peste o oră în gară. Trenul care trebuia să plece la ora 15:00 din București Nord a pornit abia după
18:10
Bolojan, „meșter la tăiat, dar și la taxat!”. Colind inedit de Crăciun, după măsurile de austeritate din 2025 # PSNews.ro
Mircea Chirilă, un cunoscut jurnalist bihorean, a creat un colind dedicat lui Ilie Bolojan, pe fondul măsurilor de austeritate anunțate recent de Guvern. Versurile ironizează parcursul politic al premierului, de la Oradea la București, subliniind reducerile de personal, creșterea TVA și înghețarea pensiilor. Colindul a devenit viral în contextul sărbătorilor, reflectând criticile la adresa stilului
17:10
Guvernul condamnă valul de manifestări antisemite și atacurile la adresa deputatului Silviu Vexler # PSNews.ro
Comitetul interministerial pentru monitorizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a antisemitismului condamnă ferm manifestările antisemite și instigările la ură și violență din ultimele zile, îndreptate împotriva președintelui Federației Comunităților Evreiești din România, deputatul Silviu Vexler, avertizând asupra efectelor îngrijorătoare asupra comunităților evreiești din România. Comitetul interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea
17:10
Viktor Orban nu exclude riscul izbucnirii unui război în Europa în 2026: „Forțele pro-război au avantajul” # PSNews.ro
Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat miercuri, într-un interviu pentru publicația Magyar Nemzet, că în 2026 ar putea izbucni un război în Europa, spre care, în opinia sa, întregul continent este împins de liderii UE. Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține, într-un interviu pentru Magyar Nemzet, citat de Mediafax, că la summitul UE de la Bruxelles, care
17:10
Un lider AUR acuză Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele # PSNews.ro
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a taiat fondurile de Ministerul Educației pentru a le vira în buzunarele susținătorilor săi din cadrul confederației Concordia. „Guvernul Bolojan taie din banii de învățământ pentru a-și răsplăti susținătorii din confederația Concordia: bugetele educației se reduc, pentru a scădea impozitele multinaționalelor. A trecut
17:10
Crăciun după gratii. Răzvan Cuc și afaceristul anchetat de DNA în dosarul mitei la RAR petrec sărbătorile în arest # PSNews.ro
Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor cercetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei, rămâne în arest preventiv, potrivit unei decizii definitive a Curții de Apel București. Pe 24 decembrie, Curtea de Apel București a respins contestațiile depuse de Răzvan Cuc și de afaceristul
17:10
Directorul general al TAROM și-a dat demisia. Care au fost motivele deciziei lui Costin Iordache # PSNews.ro

17:10
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj clar către președinta SOS România, Diana Șoșoacă și a somat-o să-și ceară scuze pentru jignirile aduse lui Călin Georgescu și susținătorilor acestuia, înainte de a exista orice discuție despre unitatea suveraniștilor. „Ca de la coleg la coleg, ca de la președinte de partid la președinte de partid, îi […] Articolul George Simion o somează pe Diana Șoșoacă să-i ceară scuze lui Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
17:10
Cum vor evolua consumul și producția de energie electrică în România în următorii ani? Estimările oficiale ale ANRE # PSNews.ro
Consumul de energie electrică este estimat să crească modest în următorii opt ani, în concordanță cu perspectivele de evoluție a Produsului Intern Brut (PIB), în timp ce capacitățile de producție, în sepecial din surse regenerabile, sunt prevăzute să aibă un avans mai consistent, așa cum arată datele incluse în raportul anual al Autorității Naționale de […] Articolul Cum vor evolua consumul și producția de energie electrică în România în următorii ani? Estimările oficiale ale ANRE apare prima dată în PS News.
15:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, marţi seară, că primele consultări pentru elaborarea bugetului pentru anul 2026 vor începe în luna ianuarie şi atunci va fi anunţat şi un calendar de aprobare a bugetului. El a precizat că deficitul înregistrat în luna noiembrie este de 6,4%, mai mic faţă de cel din luna noiembrie a […] Articolul Nazare: Primele consultări pentru elaborarea bugetului încep în ianuarie apare prima dată în PS News.
15:40
CSM – Rezultatele consultării judecătorilor, trimise preşedintelui, Guvernului şi Ministerului Justiţiei # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii anunţă că a trimis preşedintelui Nicuşor Dan, Guvernului şi Miisterului Justiţiei ” rezultatele consultării corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. Analiza realizată în urma acestui chestionar relevă că peste 98% dintre judecătorii care au completat chestionarul online cu referire la problemele din justiţie au resimţit în […] Articolul CSM – Rezultatele consultării judecătorilor, trimise preşedintelui, Guvernului şi Ministerului Justiţiei apare prima dată în PS News.
15:40
Bărbat arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei, după un presupus complot cu explozibili, în Germania # PSNews.ro
Un bărbat arestat în Elveția, suspectat că ar fi fost implicat în luna mai într-un complot pentru comiterea unor atacuri cu explozibil asupra transporturilor de mărfuri din Germania, a fost adus în fața unui judecător al Curții Federale de Justiție și plasat în arest preventiv pentru presupus spionaj în favoarea Rusiei. Potrivit Biroului procurorului federal […] Articolul Bărbat arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei, după un presupus complot cu explozibili, în Germania apare prima dată în PS News.
15:40
Finlanda creşte limita de vârstă a rezerviştilor pentru a ajunge la o rezervă de un milion de oameni, până în 2031 # PSNews.ro
Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a semnat, luni, o nouă lege care prevede ca fiecare finlandez care este încadrat în serviciul forţelor armate să rămână în rezervă până la vârsta de 65 de ani. Potrivit Kyiv Post, necesitatea creşterii vârstei maxime pentru rezervişti a fost discutată pentru prima dată în Finlanda după invazia rusă a Ucrainei […] Articolul Finlanda creşte limita de vârstă a rezerviştilor pentru a ajunge la o rezervă de un milion de oameni, până în 2031 apare prima dată în PS News.
15:40
Compania Naţională de Investiţii a emis ordinele pentru noile stadioane Dinamo şi Nicolae Dobrin. Când încep lucrările # PSNews.ro
Compania Naţională de Investiţii anunţă că a emis ordinele de începere a construcţiei pentru Stadionul “Nicolae Dobrin” şi pentru Stadionul Dinamo. Astfel, lucrările vor putea începe la 19 ianuarie. “Este oficial! Dinamo se reconstruieşte. După ani de aşteptare, speranţă şi luptă, visul devine realitate. Compania Naţională de Investiţii a emis ordinul de începere a lucrărilor […] Articolul Compania Naţională de Investiţii a emis ordinele pentru noile stadioane Dinamo şi Nicolae Dobrin. Când încep lucrările apare prima dată în PS News.
15:40
Metrorex va echipa viitoarele stații de metrou de pe tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul al Magistralei 4 cu sisteme de protecție anti-suicid montate la marginea peroanelor — o premieră pentru rețeaua de metrou din București implementată la nivel extins. Măsura a fost anunțată de conducerea companiei în contextul celei mai mari investiții publice […] Articolul Metrorex va dota, în premieră în România, mai multe stații cu parapeți anti-suicid apare prima dată în PS News.
15:40
Ajunul Crăciunului. „Silent Night”, concert special în Piața Constituției din Capitală. Accesul este gratuit # PSNews.ro
Bucureştenii sunt aşteptaţi miercuri seară, în Piaţa Constituţiei, la concertul extraordinar din Ajun de Crăciun – „Silent Night”. Primăria Municipiului Bucureşti anunţă, pe Facebook, că evenimentul are loc de la ora 20:00 până la ora 22:00. ”Vă aşteptăm la o seară magică! De la ora 20:00, în Piaţa Constituţiei, întâmpinăm împreună Naşterea Domnului la concertul […] Articolul Ajunul Crăciunului. „Silent Night”, concert special în Piața Constituției din Capitală. Accesul este gratuit apare prima dată în PS News.
Ieri
14:30
Obiectivele de investiții din Programul ”Anghel Saligny” care au ca beneficiari consiliile județene, sectoarele Capitalei sau municipiile reședință de județ vor fi finanțate anul viitor de la buget în proporție de 80%, cu o co-finanțare locală în cuantum de 20%, a stabilit Guvernul. Pentru aceste obiective se vor stabili criterii de prioritizare în funcție de […] Articolul Guvernul a decis să finanțeze doar cu 80% investițiile Programului ”Anghel Saligny” apare prima dată în PS News.
14:30
Subvenția alocată partidelor politice va fi tăiată cu 10% anul următor, comparativ cu nivelul din acest an, a decis Guvernul prin ordonanță de urgență. Tăierea de 10% ar urma să fie una raportată la execuția de anul acesta. Coaliția de guvernare, în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților, a ajuns anterior la […] Articolul Subvenția pentru partidele politice a fost redusă. Cât vor mai primi din 2026 apare prima dată în PS News.
14:30
FOTO Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și cei doi copii l-au primit pe Moș Crăciun la Palatul Cotroceni # PSNews.ro
Nicușor Dan i-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe colindătorii din Satu Mare, însă și de această dată președintele a afișat un comportament inadecvat și infantil. Șeful statului a început să guste cu poftă din colăceii tradiționali oferiți de colindători, fără să mai țină cont de protocolul funcției pe care o ocupă. Președintele Nicușor Dan a […] Articolul FOTO Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și cei doi copii l-au primit pe Moș Crăciun la Palatul Cotroceni apare prima dată în PS News.
14:30
Noul ministru al Economiei: Cineva care duce o companie de stat spre faliment va trebui să plece sau să plătească # PSNews.ro
Irineu Darău a vorbit, la o zi după ce a depus jurământul pentru funcția de ministru al Economiei, despre planurile pe care le are la minister, și a avertizat că va cere demisia celor care „duc o companie de stat spre faliment”. Noul ministru al Economiei, Irineu Darău (USR), a vorbit miercuri la RFI despre planurile pe […] Articolul Noul ministru al Economiei: Cineva care duce o companie de stat spre faliment va trebui să plece sau să plătească apare prima dată în PS News.
14:30
Guvernul a decis ca proiectele agricole începute cu bani europeni în perioada 2014–2020 să poată fi duse mai departe # PSNews.ro
Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, Ordonanța de urgență care permite continuarea și finalizarea proiectelor finanțate prin PNDR 2014–2020, prin tranziția acestora către Planul Strategic PAC 2023–2027. Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014–2020 pot fi continuate și finalizate, chiar dacă […] Articolul Guvernul a decis ca proiectele agricole începute cu bani europeni în perioada 2014–2020 să poată fi duse mai departe apare prima dată în PS News.
14:30
Ministerul Sănătății avertizează numărul cazurilor de gripă este în continuă creștere și recomandă populației ce măsuri trebuie să ia. Între timp a avut loc și primul deces din cauza acestei boli. A fost confirmat primul deces provocat de gripă în acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată. Numărul cazurilor de gripă […] Articolul Alertă de la Ministerul Sănătății! Primul deces din cauza gripei a fost confirmat apare prima dată în PS News.
13:20
Tronsonul de aproximativ 50 de kilometri al Autostrăzii A7, între Focșani și Adjud, a fost deschis circulației marți, 23 decembrie, începând cu ora 11:00, marcând un nou pas important în realizarea Autostrăzii Moldovei. Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a prezentat luni seară, într-o postare pe Facebook, o simulare nocturnă în care a […] Articolul VIDEO România mai câștigă 50 km de autostradă. Scorișteanu: Gata de acum! apare prima dată în PS News.
13:20
Guvernul actualizează regulile privind prevenirea neregulilor în utilizarea fondurilor europene și publice # PSNews.ro
Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care urmărește consolidarea legislației privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și a fondurilor publice, în acord cu noile reglementări naționale și europene. Noul act normativ actualizează legislația națională în domeniul gestionării fondurilor publice și europene, astfel încât aceasta să reflecte atât modificările apărute […] Articolul Guvernul actualizează regulile privind prevenirea neregulilor în utilizarea fondurilor europene și publice apare prima dată în PS News.
13:20
Un consilier de stat din Cancelaria premierului Ilie Bolojan a devenit noul favorit pentru funcția de ministru al Educației, au declarat surse instituționale pentru Antena 3 CNN. Este vorba despre Luciana Antoci, consilier pe probleme de educație. Inițial, imediat după anunțul demisiei lui Daniel David, a fost vehiculat numele lui Marilen Pirtea, deputat PNL aflat […] Articolul Cine este Luciana Antoci, noul nume favorit pentru preluarea ministerului Educaţiei apare prima dată în PS News.
13:20
Papa Leon al XIV-lea face apel la o zi de armistițiu în întreaga lume cu ocazia Crăciunului # PSNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a cerut marţi seară un armistiţiu de o zi în lumea întreagă cu ocazia Crăciunului, fără a menţiona niciun conflict specific, dar exprimându-şi regretul că „Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu”. „Reînnoiesc această cerere către toţi oamenii de bună-credinţă ca să respecte cel puţin o zi de pace în această […] Articolul Papa Leon al XIV-lea face apel la o zi de armistițiu în întreaga lume cu ocazia Crăciunului apare prima dată în PS News.
13:20
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar din noiembrie, mai mic decât în 2024. Ținta pentru 2026 va fi între 6 și 6,5% # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, la finalul ședinței de guvern, că deficitul bugetar înregistrat în luna noiembrie este mai redus față de aceeași perioadă a anului trecut și că ținta de deficit pentru anul 2026 va fi stabilită în momentul elaborării bugetului, urmând să se situeze între 6 și 6,5%. Întrebat când vor […] Articolul Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar din noiembrie, mai mic decât în 2024. Ținta pentru 2026 va fi între 6 și 6,5% apare prima dată în PS News.
13:20
Bani de la Guvern pentru factura la energie. Ce a decis Guvernul în legătură cu ajutorul de 50 lei pe lună # PSNews.ro
Guvernul a decis ca sprijinul de 50 de lei pe lună acordat de stat consumatorilor casnici de energie electrică afectați de sărăcie energetică, să fie acordat pe parcursul întregului an viitor. În lipsa deciziei, sprijinul de 50 de lei pe lună ar fi expirat după iarna aceasta. Astfel, se prelungește termenul de expirare a ajutorului […] Articolul Bani de la Guvern pentru factura la energie. Ce a decis Guvernul în legătură cu ajutorul de 50 lei pe lună apare prima dată în PS News.
13:20
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir Zelenski în ajun de Crăciun # PSNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat progrese importante în negocierile privind un posibil plan de pace elaborat împreună cu Statele Unite, document care urmează să fie transmis Moscovei. „Am înregistrat progrese semnificative în finalizarea documentelor”, a declarat Zelenski. Proiectul de acord, transmis Rusiei pe 24 decembrie Potrivit informațiilor disponibile, SUA urmează să trimită Moscovei proiectul […] Articolul Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir Zelenski în ajun de Crăciun apare prima dată în PS News.
12:10
Rogobete: Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august # PSNews.ro
Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în noua platformă din Sănătate care va funcționa din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, invitatul lui Cosmin Prelipceanu în studioul Digi24. Ministrul a oferit detalii despre noua platformă care o va înlocui pe cea de acum, care are 15 […] Articolul Rogobete: Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august apare prima dată în PS News.
