Satul lui Moș Crăciun din Finlanda devine o bază militară
Cotidianul de Hunedoara, 25 decembrie 2025 10:40
Orașul, cândva o destinație de basm pe tot parcursul anului, cu tematică de Moș Crăciun și Crăciun, seamănă acum cu un oraș militar
• • •
Acum 15 minute
10:50
Sorin Grindeanu: Crăciunul ne aduce aproape de cei dragi și ne amintește de lucrurile simple # Cotidianul de Hunedoara
„Ne amintește că, dincolo de agitația zilnică, rămân lucrurile simple: o masă împărțită cu cei dragi, o vorbă bună, o îmbrățișare, un gest de grijă", a tranmis șeful PSD.
10:50
VIDEO Celine Dion, parodie de Crăciun. Melodia „All by myself”, cântată în costum de Grinch # Cotidianul de Hunedoara
Aceasta a parodiat monologul lui Grinch despre programul său din filmul „How the Grinch Stole Christmas" (2000), cu Jim Carrey în rolul principal,
Acum 30 minute
10:40
Orașul, cândva o destinație de basm pe tot parcursul anului, cu tematică de Moș Crăciun și Crăciun, seamănă acum cu un oraș militar
10:40
Peskov: Dacă Putin și Trump vor să vorbească de Crăciun, organizăm rapid discuția # Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că nu este programată vreo convorbire în această perioadă între cei doi președinți, deși SUA teoretic a trimis planul de pace în 20 de puncte către Kremlin în Ajunul Crăciunului.
Acum o oră
10:20
Fotografiile au fost difuzate de mass-media de stat de la Phenian.
10:10
Crăciunul nu e complet fără un film bun, iar dacă te-ai plictisit de „Singur Acasă", e timpul să schimbi canalul!
10:10
Europarlamentara a făcut o urare în stil caracteristic pentru „toate instituțiile statului român". Șoșoacă i-a urat lui Ilie Bolojan să petreacă sărbătorile „cu mâinile goale" și să aibă un 2026 cu „frig în casă".
Acum 2 ore
09:50
„Performanțele MAI în ceea ce privește "grija" și "respectul" manifestat față de actualii sau foștii angajați, precum și față de urmașii acestora ajung să nu ne mai surprindă."
09:40
Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală se confruntă cu un aflux de pacienți, pe fondul sezonului gripal.
09:30
Papa Leon, mesaj de Crăciun: Nu este loc pentru Dumnezeu dacă nu este loc pentru oameni # Cotidianul de Hunedoara
Americanul este la primul Crăciun în funcția de Papă. Leon a criticat de mai multe ori politica anti-imigranți a președintelui Trump.
Acum 4 ore
09:00
Imagini inedite cu ninsoarea în Oltenia și zonele montane. Drumarii luptă cu viscolul – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Oltenia și zonele montane sunt sub cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic.
08:20
Oferta Kievului de pace. Zonă demilitarizată în schimbul retragerii Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski face un nou pas spre o posibilă soluție de pace a războiulu din Ucraina.
08:10
"Crăciunul a fost și este o sărbătoare a bucuriei și care retrezește în inimile noastre sentimentul de fraternitate între toți oamenii. În comunități mai restrânse, cum este familia, sau mai extinse, cum sunt satul, orașul, neamul.
07:20
Donald Trump petrece sărbătorile de Crăciun la Mar-a-Lago, reşedinţa sa din Florida, alături de soția sa, Melania Trump.
07:10
Crăciunul în geopolitică nu e doar despre posibilitatea de a se ajunge la un armistițiu. Dimpotrivă, pentru planificatorii de război, sărbătorile de iarnă reprezintă o vulnerabilitate sistemică a inamicului.
Acum 12 ore
23:00
Cod galben de ninsoare și polei în Capitală. Intervenție cu utilaje pe bulevardele principale # Cotidianul de Hunedoara
Primăriile din mai multe sectoare ale Bucureștiului au anunțat că s-au pregătit pentru a limita efectele codului galben de ninsori și polei.
22:30
Moș Crăciun a dirijat avioanele pe Aeroportul Henri Coandă. Surprize și pentru călători # Cotidianul de Hunedoara
În ciuda vremii de afară, Moș Crăciun a dirijat aeronavele pe Aeroportul Henri Coandă din București.
Acum 24 ore
21:00
În urma impactului dintre două automobile, cinci persoane au ajuns la spital.
20:20
Cristi Danileț, mesaj pentru Inspecția Judiciară: Ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu, deschizând cam 50 de cercetări disciplinare # Cotidianul de Hunedoara
Fostul judecător Cristi Danileț spune că Inspecția Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu ca urmare a dezvăluirilor făcute de magistrați la întâlnirea cu președintele și a sondajului CSM în rândul judecătorilor.
19:40
Radu Drăgușin, moment surprinzător într-un concurs de talente. Internaționalul român cântă la cimpoi # Cotidianul de Hunedoara
Legitimat la Tottenham Hotspur, fotbalistul român apare într-un clip în care cântă la cimpoi.
19:30
Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, și-a dat demisia din funcție.
19:00
Scrisoare pentru zero transparență în spitalele de psihiatrie. Sindicatul Sanitas o susține # Cotidianul de Hunedoara
Managerii a 33 de spitale de psihiatrie din țară cer Senatului să limiteze monitorizările din spitalele de psihiatrie ale ONG-urilor și Consiliului de Monitorizare.
18:40
CSM le-a trimis lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan rezultatele propriei consultări cu judecătorii. Principalele concluzii # Cotidianul de Hunedoara
98% dintre judecători spun că în ultimul an au resimțit o campanie publică împotriva justiției. De asemenea, cea mai invocată cauză pentru intervenirea prescripției răspunderii penale este pasivitatea Parlamentului.
18:10
Cum a ajuns Călin Georgescu să susțină teoria conspirației în fieful viitorului ministru al Educației. Reacția rectorului # Cotidianul de Hunedoara
Rectorul UVT, Marilen Pirtea, a declarat pentru Cotidianul că la momentul conferinței era plecat din țară și că evenimentul a fost organizat de ONG-uri și societatea civilă, fără implicarea directă a universității.
18:00
„Activitatea cu produse profilate din regiune a avut o profitabilitate nesatisfăcătoare timp de mai mulți ani, din cauza evoluției slabe a pieței", a spus directorul Lindab, conform Profit.ro.
17:10
Mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Margareta: „În ciuda unor probleme, românii au dat dovadă de curaj și bun-simț” – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Tuturor celor care nu se lasă descurajați de greutăți și dezamăgiri, le adresez admirația mea".
16:40
Gazetarul a vorbit despre interviul acordat de Nicușor Dan pentru publicația Politico. CTP a lăudat faptul că președintele României a avut curaj să nu ridice în slăvi tot ce face Trump, ci a venit și cu critici.
15:50
Relația dintre fostul CEO Astronomer și o colegă a fost dezvăluită de kiss cam-ul de la un concert Coldplay. Șase luni mai târziu, The Guardian prezintă ce mai fac cei doi amanți.
15:30
Virgiliu Gheorghe Vlăescu (senator AUR): Legea Vexler este deja folosită ca instrument de cenzură culturală # Cotidianul de Hunedoara
El mai afirmă că în mod grav, această isterie este alimentată şi de modul în care anumite instituţii ale statului.
15:30
Măsurile nepopulare, explicate greșit, i-au atras lui Daniel David antipatia profesorilor, elevilor și părinților.
15:00
CNI a anunțat startul lucrărilor pentru două stadioane îndelung așteptate. În prezent, Dinamo își joacă meciurile de acasă pe Arena Națională pentru că stadionul din Ștefan cel Mare este într-o stare acută de degradare.
14:40
Cei doi inculpați ar fi „spălat" banii printr-o serie de tranzacții în diverse conturi bancare. În prezent, cei doi sunt în arest preventiv.
13:50
Planul de 20 de puncte prevede o zonă demilitarizată, intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, dar și obligarea Rusiei de a opri agresiunea față de Europa. Acordul vorbește și despre protecția minorităților din Ucraina.
13:40
Este vorba despre o femeie în vârstă de 88 de ani, nevaccinată, care suferea și de alte afecțiuni.
13:40
Urare specială din partea ambasadorului britanic la București. Colind cântat la pian și mesaj în limba română – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Mulţumim pentru prietenia şi colaborarea din acest an şi privim cu încredere spre ceea ce vom construi împreună în 2026".
13:00
Poliţiştii de Frontieră reamintesc că introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă şi poate atrage sancţiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate.
12:40
Conform cotelor oferite de casele de pariuri online, cea mai dezechilibrată partidă se va desfășura între Liverpool și Wolverhampton.
12:30
Colinde la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a fost colindat de două ansambluri din Satu Mare # Cotidianul de Hunedoara
La eveniment au participat copii, tineri și adulți, membri ai Ansamblului Folcloric „Cununița" și „Cununița Năzdrăvană", alături de coordonatori și însoțitori din județul Satu Mare.
12:30
Celebra Martha Stewart s-a alăturat grupării Swansea City în calitate de acţionar, a anunţat clubul de fotbal galez.
12:30
Răzvan Cuc a intrat în vizorul procurorilor, fiind suspectat de complicitate la mită, la mijloc fiind un contract-cadru estimat la 23 de milioane de lei, potrivit surselor Cotidianul.
12:20
Procurorul General, ascuns sub „fustele” Liei Savonea. De ce-l mai plătim? # Cotidianul de Hunedoara
Laura Deriuș a precizat explicit că știa de anumite legături între persoanele pe care le ancheta și procurorul-șef al DNA, Marius Voineag.
12:00
Doi polițiști de 24 respectiv 28 de ani au murit azi-noapte în urma unei explozii produse nu departe de locul atentatului de luni în care a decedat un general rus.
12:00
„Eforturile Metrorex vizează asigurarea siguranței și confortului călătorilor, în acest context ne străduim să implementăm cele mai bune soluții", a declarat directorul companiei pentru Profit.ro.
11:30
Noul ministru al Economiei cere capul sau plata directorilor falimentari de la stat # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că se vor găsi metode pentru ca aceia care nu au nici o scuză să plece sau să plătească", a declarat Irinel Darău la RFI.
11:30
ÎCCJ ar putea fi Moș Crăciun pentru Horațiu Potra. Curtea Supremă decide dacă acesta își petrece sărbătorile acasă # Cotidianul de Hunedoara
De asemenea, la ÎCCJ, cu aceeași solicitare, merg și fiul și nepotul lui Horațiu Potra.
11:30
Kazuyoshi Miura, cel mai bătrân fotbalist din lume, e aproape să semneze un nou contract # Cotidianul de Hunedoara
Miura și-a făcut debutul profesional în 1986 pentru echipa braziliană Santos.
11:10
„Afirmaţiile de gravitate extremă, formulate fără date instrumentale şi fără o inspecţie tehnică realizată conform procedurilor, pot induce nejustificat îngrijorare în rândul populaţiei şi nu reflectă realitatea tehnică a comportării construcţiei", a avertizat ANAR.
Ieri
11:00
Oficialul libian de rang înalt tocmai ce luase parte la mai multe întâlniri în Turcia, țară care susține puterea din Libia. Mai mulți oficiali importanți erau în acel avion, conform premierului libian.
10:50
Sebastian Hertner, fostul fotbalist al lui Stuttgart, a murit într-un accident de telescaun # Cotidianul de Hunedoara
Sebastian Hertner a debutat în 2009 cu echipa de rezervă a clubului Stuttgart, clubul care l-a format, înainte de a se alătura echipei a doua a clubului Schalke 04 în 2012.
10:30
În articol, poate fi consultat programul celor mai importante lanțuri de magazine de comerț cu amănuntul din România.
