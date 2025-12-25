Satul lui Moș Crăciun din Finlanda devine o bază militară 

20:20

Fostul judecător Cristi Danileț spune că Inspecția Judiciară ar fi trebuit să se sesiseze din oficiu ca urmare a dezvăluirilor făcute de magistrați la întâlnirea cu președintele și a sondajului CSM în rândul judecătorilor. The post Cristi Danileț, mesaj pentru Inspecția Judiciară: Ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu, deschizând cam 50 de cercetări disciplinare appeared first on Cotidianul RO.