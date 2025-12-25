Urare de Crăciun în stilul lui Trump. Pe cine a numit „gunoaie de stânga”
Cotidianul de Hunedoara, 25 decembrie 2025 07:20
Donald Trump petrece sărbătorile de Crăciun la Mar-a-Lago, reşedinţa sa din Florida, alături de soția sa, Melania Trump. The post Urare de Crăciun în stilul lui Trump. Pe cine a numit „gunoaie de stânga” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:20
07:10
Crăciunul în geopolitică nu e doar despre posibilitatea de a se ajunge la un armistițiu. Dimpotrivă, pentru planificatorii de război, sărbătorile de iarnă reprezintă o vulnerabilitate sistemică a inamicului. The post Cum a devenit Crăciunul cea mai puternică armă politică din istorie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
Cod galben de ninsoare și polei în Capitală. Intervenție cu utilaje pe bulevardele principale # Cotidianul de Hunedoara
Primăriile din mai multe sectoare ale Bucureștiului au anunțat că s-au pregătit pentru a limita efectele codului galben de ninsori și polei. The post Cod galben de ninsoare și polei în Capitală. Intervenție cu utilaje pe bulevardele principale appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Moș Crăciun a dirijat avioanele pe Aeroportul Henri Coandă. Surprize și pentru călători # Cotidianul de Hunedoara
În ciuda vremii de afară, Moș Crăciun a dirijat aeronavele pe Aeroportul Henri Coandă din București. The post Moș Crăciun a dirijat avioanele pe Aeroportul Henri Coandă. Surprize și pentru călători appeared first on Cotidianul RO.
21:00
În urma impactului dintre două automobile, cinci persoane au ajuns la spital. The post Accident grav în Vaslui. Cinci persoane transportate la spital appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Cristi Danileț, mesaj pentru Inspecția Judiciară: Ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu, deschizând cam 50 de cercetări disciplinare # Cotidianul de Hunedoara
Fostul judecător Cristi Danileț spune că Inspecția Judiciară ar fi trebuit să se sesiseze din oficiu ca urmare a dezvăluirilor făcute de magistrați la întâlnirea cu președintele și a sondajului CSM în rândul judecătorilor. The post Cristi Danileț, mesaj pentru Inspecția Judiciară: Ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu, deschizând cam 50 de cercetări disciplinare appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Radu Drăgușin, moment surprinzător într-un concurs de talente. Internaționalul român cântă la cimpoi # Cotidianul de Hunedoara
Legitimat la Tottenham Hotspur, fotbalistul român apare într-un clip în care cântă la cimpoi. The post Radu Drăgușin, moment surprinzător într-un concurs de talente. Internaționalul român cântă la cimpoi appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Costin Iordache, directorul general al companiei TAROM, și-a dat demisia din funcție. The post Demisie la vârful TAROM. Directorul general părăsește compania appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Scrisoare pentru zero transparență în spitalele de psihiatrie. Sindicatul Sanitas o susține # Cotidianul de Hunedoara
Managerii a 33 de spitale de psihiatrie din țară cer Senatului să limiteze monitorizările din spitalele de psihiatrie ale ONG-urilor și Consiliului de Monitorizare. The post Scrisoare pentru zero transparență în spitalele de psihiatrie. Sindicatul Sanitas o susține appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:40
CSM le-a trimis lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan rezultatele propriei consultări cu judecătorii. Principalele concluzii # Cotidianul de Hunedoara
98% dintre judecători spun că în ultimul an au resimțit o campanie publică împotriva justiției. De asemenea, cea mai invocată cauză pentru intervenirea prescripției răspunderii penale este pasivitatea Parlamentului. The post CSM le-a trimis lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan rezultatele propriei consultări cu judecătorii. Principalele concluzii appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Cum a ajuns Călin Georgescu să susțină teoria conspirației în fieful viitorului ministru al Educației. Reacția rectorului # Cotidianul de Hunedoara
Rectorul UVT, Marilen Pirtea, a declarat pentru Cotidianul că la momentul conferinței era plecat din țară și că evenimentul a fost organizat de ONG-uri și societatea civilă, fără implicarea directă a universității. The post Cum a ajuns Călin Georgescu să susțină teoria conspirației în fieful viitorului ministru al Educației. Reacția rectorului appeared first on Cotidianul RO.
18:00
„Activitatea cu produse profilate din regiune a avut o profitabilitate nesatisfăcătoare timp de mai mulți ani, din cauza evoluției slabe a pieței”, a spus directorul Lindab, conform Profit.ro. The post Un producător scandinav pleacă din România appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Margareta: „În ciuda unor probleme, românii au dat dovadă de curaj și bun-simț” – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Tuturor celor care nu se lasă descurajați de greutăți și dezamăgiri, le adresez admirația mea”. The post Mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Margareta: „În ciuda unor probleme, românii au dat dovadă de curaj și bun-simț” – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Gazetarul a vorbit despre interviul acordat de Nicușor Dan pentru publicația Politico. CTP a lăudat faptul că președintele României a avut curaj să nu ridice în slăvi tot ce face Trump, ci a venit și cu critici. The post CTP: Nicușor Dan a lăsat de-o parte curluntrismul și curlingvismul appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Relația dintre fostul CEO Astronomer și o colegă a fost dezvăluită de kiss cam-ul de la un concert Coldplay. Șase luni mai târziu, The Guardian prezintă ce mai fac cei doi amanți. The post Ce s-a întâmplat cu amanții prinși la concertul Coldplay appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Virgiliu Gheorghe Vlăescu (senator AUR): Legea Vexler este deja folosită ca instrument de cenzură culturală # Cotidianul de Hunedoara
El mai afirmă că în mod grav, această isterie este alimentată şi de modul în care anumite instituţii ale statului. The post Virgiliu Gheorghe Vlăescu (senator AUR): Legea Vexler este deja folosită ca instrument de cenzură culturală appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Măsurile nepopulare, explicate greșit, i-au atras lui Daniel David antipatia profesorilor, elevilor și părinților. The post Ministrul care n-a știut ce înseamnă empatia ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
15:00
CNI a anunțat startul lucrărilor pentru două stadioane îndelung așteptate. În prezent, Dinamo își joacă meciurile de acasă pe Arena Națională pentru că stadionul din Ștefan cel Mare este într-o stare acută de degradare. The post Dinamo va avea stadion. Decizie și pentru noua arenă din Pitești appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Cei doi inculpați ar fi „spălat” banii printr-o serie de tranzacții în diverse conturi bancare. În prezent, cei doi sunt în arest preventiv. The post Doi români ar fi înșelat Fiscul britanic cu peste 1,4 milioane de lire appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Planul de 20 de puncte prevede o zonă demilitarizată, intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, dar și obligarea Rusiei de a opri agresiunea față de Europa. Acordul vorbește și despre protecția minorităților din Ucraina. The post Zelenski dezvăluie planul de pace „nășit” de Trump appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Este vorba despre o femeie în vârstă de 88 de ani, nevaccinată, care suferea și de alte afecțiuni. The post Primul deces provocat de gripă în acest sezon appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Urare specială din partea ambasadorului britanic la București. Colind cântat la pian și mesaj în limba română – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Mulţumim pentru prietenia şi colaborarea din acest an şi privim cu încredere spre ceea ce vom construi împreună în 2026”. The post Urare specială din partea ambasadorului britanic la București. Colind cântat la pian și mesaj în limba română – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Poliţiştii de Frontieră reamintesc că introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută) fără declarare este interzisă şi poate atrage sancţiuni, inclusiv confiscarea sumelor nedeclarate. The post Două ucrainence, prinse la vamă cu 60.000 de dolari în ghete appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Conform cotelor oferite de casele de pariuri online, cea mai dezechilibrată partidă se va desfășura între Liverpool și Wolverhampton. The post Arsenal poate pierde fotoliul de lider de Boxing Day appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Colinde la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a fost colindat de două ansambluri din Satu Mare # Cotidianul de Hunedoara
La eveniment au participat copii, tineri și adulți, membri ai Ansamblului Folcloric „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”, alături de coordonatori și însoțitori din județul Satu Mare. The post Colinde la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a fost colindat de două ansambluri din Satu Mare appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Celebra Martha Stewart s-a alăturat grupării Swansea City în calitate de acţionar, a anunţat clubul de fotbal galez. The post Martha Stewart i se alătură lui Snoop Dogg la Swansea City appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Răzvan Cuc a intrat în vizorul procurorilor, fiind suspectat de complicitate la mită, la mijloc fiind un contract-cadru estimat la 23 de milioane de lei, potrivit surselor Cotidianul. The post Dosarul Cuc. Fostul ministru petrece Sărbătorile în arest appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Procurorul General, ascuns sub „fustele” Liei Savonea. De ce-l mai plătim? # Cotidianul de Hunedoara
Laura Deriuș a precizat explicit că știa de anumite legături între persoanele pe care le ancheta și procurorul-șef al DNA, Marius Voineag. The post Procurorul General, ascuns sub „fustele” Liei Savonea. De ce-l mai plătim? appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Doi polițiști de 24 respectiv 28 de ani au murit azi-noapte în urma unei explozii produse nu departe de locul atentatului de luni în care a decedat un general rus. The post Nou atentat la Moscova. Doi polițiști uciși într-o explozie appeared first on Cotidianul RO.
12:00
„Eforturile Metrorex vizează asigurarea siguranței și confortului călătorilor, în acest context ne străduim să implementăm cele mai bune soluții", a declarat directorul companiei pentru Profit.ro. The post Prima linie de metrou din România cu panouri anti-suicid appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Noul ministru al Economiei cere capul sau plata directorilor falimentari de la stat # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că se vor găsi metode pentru ca aceia care nu au nici o scuză să plece sau să plătească", a declarat Irinel Darău la RFI. The post Noul ministru al Economiei cere capul sau plata directorilor falimentari de la stat appeared first on Cotidianul RO.
11:30
ÎCCJ ar putea fi Moș Crăciun pentru Horațiu Potra. Curtea Supremă decide dacă acesta își petrece sărbătorile acasă # Cotidianul de Hunedoara
De asemenea, la ÎCCJ, cu aceeași solicitare, merg și fiul și nepotul lui Horațiu Potra. The post ÎCCJ ar putea fi Moș Crăciun pentru Horațiu Potra. Curtea Supremă decide dacă acesta își petrece sărbătorile acasă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Kazuyoshi Miura, cel mai bătrân fotbalist din lume, e aproape să semneze un nou contract # Cotidianul de Hunedoara
Miura și-a făcut debutul profesional în 1986 pentru echipa braziliană Santos. The post Kazuyoshi Miura, cel mai bătrân fotbalist din lume, e aproape să semneze un nou contract appeared first on Cotidianul RO.
11:10
„Afirmaţiile de gravitate extremă, formulate fără date instrumentale şi fără o inspecţie tehnică realizată conform procedurilor, pot induce nejustificat îngrijorare în rândul populaţiei şi nu reflectă realitatea tehnică a comportării construcţiei”, a avertizat ANAR. The post Apele Române: Nu există fisuri structurale în barajul Paltinu appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Oficialul libian de rang înalt tocmai ce luase parte la mai multe întâlniri în Turcia, țară care susține puterea din Libia. Mai mulți oficiali importanți erau în acel avion, conform premierului libian. The post Șeful armatei libiene a murit într-un incident aviatic appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Sebastian Hertner, fostul fotbalist al lui Stuttgart, a murit într-un accident de telescaun # Cotidianul de Hunedoara
Sebastian Hertner a debutat în 2009 cu echipa de rezervă a clubului Stuttgart, clubul care l-a format, înainte de a se alătura echipei a doua a clubului Schalke 04 în 2012. The post Sebastian Hertner, fostul fotbalist al lui Stuttgart, a murit într-un accident de telescaun appeared first on Cotidianul RO.
10:30
În articol, poate fi consultat programul celor mai importante lanțuri de magazine de comerț cu amănuntul din România. The post Programul supermarketurilor de Sărbători appeared first on Cotidianul RO.
10:20
2026, anul strategiilor integrate: de ce marketingul fragmentat nu mai funcționează # Cotidianul de Hunedoara
Anul 2026 marchează o schimbare clară. Brandurile care continuă cu marketing fragmentat rămân în urmă. Cele care investesc în strategii integrate câștigă avantaj competitiv. The post 2026, anul strategiilor integrate: de ce marketingul fragmentat nu mai funcționează appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Premierul a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre ce pune pe masa de Crăciun. The post Ce nu îi lipsește lui Ilie Bolojan de pe masa de Crăciun appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Primării, duși din nou cu zăhărelul. Pensiile speciale aleșilor locali, amânate al șaptelea an la rând # Cotidianul de Hunedoara
Nici în 2026 primarii nu vor beneficia de pensie specială. The post Primării, duși din nou cu zăhărelul. Pensiile speciale aleșilor locali, amânate al șaptelea an la rând appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Dacă vrei să primești o viză de lucru în SUA, trebuie să ai grijă ce postezi în mediul online. Autoritățile americane fac verificări ale activității din online ale celor ce aplică pentru viză. Aceasta nu este singura măsură menită să descurajeze imigrarea. The post Obținerea unei vize de lucru în SUA lui Trump devine tot mai complicată appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Compania deține două rafinării pe teritoriul țării, una la Năvodari, iar cealaltă la Ploiești. Închiderea temporară a acestora, despre care a scris Mediafax, nu a fost momentan confirmată de firmă. The post Rompetrol ar urma să închidă temporar rafinăriile din România appeared first on Cotidianul RO.
09:40
O notă internă a FBI, din octombrie 2020, consemnează declarațiile unei femei care susține că ar fi fost violată de Trump și de Epstein în anii 90. The post Trump acuzat de viol în dosarele Epstein appeared first on Cotidianul RO.
09:10
„Câteva plăci de rigips”. Ce a înțeles managerului hotelului din Sibiu unde s-a dărâmat tavanul # Cotidianul de Hunedoara
Managerul hotelului, Nicolae Aron, susține că personalul colaborează cu autoritățile și pune la dispoziție toate informațiile și documentele necesare anchetei. The post „Câteva plăci de rigips”. Ce a înțeles managerului hotelului din Sibiu unde s-a dărâmat tavanul appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Trump i-a pus interdicție unui comisar UE care a vorbit de anularea alegerilor din România # Cotidianul de Hunedoara
Decizia a fost justificată de Departamentul de Stat prin acuzații de „cenzură” exercitată în detrimentul intereselor americane. The post Trump i-a pus interdicție unui comisar UE care a vorbit de anularea alegerilor din România appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Fără ea, Crăciunul n-ar mai suna la fel. Când Mariah Carey spune „It’s Time!”, toată lumea știe ce urmează. The post „It’s Time!” Cum a devenit Mariah Carey „Regina Crăciunului” appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Guvernul a decis. Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei din ianuarie 2026 # Cotidianul de Hunedoara
„Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susține prevenția, diagnosticul precoce și continuitatea îngrijirii medicale”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. The post Guvernul a decis. Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei din ianuarie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Negocierile de pace. Zelenski: Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol # Cotidianul de Hunedoara
Declarațiile liderului de la Kiev vin după ce echipa de negociere ucraineană, condusă de ministrul apărării Rustem Umerov, a prezentat un raport detaliat în urma întâlnirilor cu emisarii americani. The post Negocierile de pace. Zelenski: Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
07:40
Peste 3000 de polițiști de frontieră, la datorie de sărbători. Situația din aeroporturi # Cotidianul de Hunedoara
Poliția de Frontieră anunță că pe toată perioada sărbătorilor de iarnă polițiștii de frontieră vor fi la datorie. The post Peste 3000 de polițiști de frontieră, la datorie de sărbători. Situația din aeroporturi appeared first on Cotidianul RO.
07:30
„Un boschetar, un bișnițar!”. Lipă răbufnește după ce a fost acuzată că a primit cadouri de lux # Cotidianul de Hunedoara
Fosta șefă a ANS neagă că ar fi primit Rolex-uri și produse Louis Vuitton și vorbește despre o „campanie de denigrare” dusă de trei persoane din interiorul sistemului sportiv. The post „Un boschetar, un bișnițar!”. Lipă răbufnește după ce a fost acuzată că a primit cadouri de lux appeared first on Cotidianul RO.
