Pastorala de Crăciun a PF Claudiu
ViaCluj, 25 decembrie 2025 11:50
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop, a trimis tuturor credincioșilor o scrisoare pastorală de Crăciun. Iată conținutul documentului: ”Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L! Cristos pe pământ, înălțați-vă! Iubiți frați și surori în Cristos, Dacă există un lucru la care cu toții ne gândim atunci […] The post Pastorala de Crăciun a PF Claudiu appeared first on ViaClujTV.
• • •
Acum 30 minute
12:10
Cercetătorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai vor continua să realizeze studiul românesc din cadrul Global Entrepreneurship Monitor. La începutul anului 2026, va fi prezentat studiul care monitorizează evoluția antreprenoriatului, spune decanul ales al facultății clujene, Răzvan V. Mustață. Raportul arată o scădere a apetitului pentru antreprenoriat, în contextul național […] The post Studiu: Cum va evolua economia românească în 2026 appeared first on ViaClujTV.
Acum o oră
11:50
Acum 2 ore
11:30
ÎPS Andrei Andreicuț, mitropolitul ortodox al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a transmis tuturor credincioșilor o scrisoare pastorală de Nașterea Domnului. Iată conținutul textului: ”†ANDREI Din harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Preacucernicului cler, Preacuviosului cin monahal şi iubiților credincioși care Îl mărturisesc pe Hristos cel […] The post Pastorala de Crăciun a ÎPS Andrei appeared first on ViaClujTV.
Acum 24 ore
15:40
Mii de români din țară, din Republica Moldova și din Diaspora au participat la cea de-a treia ediție a Târgului Regal de Crăciun de la Săvârșin. Târgul a fost organizat în Satul Regal, unde vizitatorii au putut să se bucure de produsele alimentare tradiționale aduse de localnici, dar și de obiecte de podoabă, cosmetice artizanale, […] The post Cum a fost la Târgul Regal de Crăciun de la Săvârșin appeared first on ViaClujTV.
Ieri
17:10
Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, a listat astăzi, 23 decembrie, o nouă emisiune de euroobligațiuni, în valoare de 500 milioane de euro, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB). Obligațiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier BCR31E și au o maturitate de 6 ani. Este cea […] The post BCR listează pe bursă obligațiuni de 500 de milioane de euro appeared first on ViaClujTV.
16:30
Memoriile cardinalului Iuliu Hossu au fost transformate într-un audiobook, care poate fi ascultat gratuit. Aceste memorii au fost publicate sub titlul ”Credința noastră este viața noastră”. Principalul narator al audiobook-ului este celebrul actor Radu Botar, cel care a jucat și rolul principal în filmul ”Cardinalul”. ”În lumina Sărbătorii Nașterii Domnului, când darurile își află sensul […] The post Memoriile cardinalului Iuliu Hossu, transformate în audiobook appeared first on ViaClujTV.
13:40
Primăria comunei Mănăstireni a finalizat lucrările de reparații a mai multor drumuri de interes local aflate pe raza satelor Bedeciu, Dretea și Mănășturu Românesc. Lucrările, în valoare totală de 200.000 de lei, au fost finanțate integral din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat: „Am înțeles nevoia stringentă […] The post Drumuri din Mănăstireni, reparate cu ajutorul Consiliului Județean appeared first on ViaClujTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:40
Clujeanul Daniel David și-a dat demisia din postul de ministru al Educației. El și-a trimis demisia la cabinetul prim-ministrului Ilie Bolojan. El a decis să renunțe la postul de ministru după exact un an de când a acceptat propunerea de a conduce Ministerul Educației. Mandatul lui Daniel David a fost marcat de demersurile pentru a […] The post Daniel David și-a dat demisia din postul de ministru al Educației appeared first on ViaClujTV.
15:30
Deși în România există, încă din anul 2022, Legea conducerii defensive, aceasta nu este aplicată în practică, întrucât școlile de șoferi nu au cadrul legal necesar pentru a forma conducătorii auto în tehnici și comportamente preventive prin care șoferul anticipează pericolele din trafic și acționează astfel încât să evite accidentele, chiar și atunci când alți […] The post Studiu: Cel puțin 3 persoane își pierd viața zilnic în accidente rutiere appeared first on ViaClujTV.
11:40
Autoritățile sanitar-veterinare au început o campanie intensă de verificări ale producătorilor de alimente în această perioadă. Unele dintre alimentele importate pot fi contaminate cu diferite substanțe dăunătoare, iar în cazul celor care sacrifică porci, sunt obligatorii examenele trichineloscopice. În piețele și în magazinele care vând carne de porc, preparate din carne de porc sau alimente […] The post Verificări intense ale producătorilor de alimente appeared first on ViaClujTV.
19 decembrie 2025
12:00
Donează o geacă, încălzește o inimă: Clujenii chemați să aducă haine groase la meciurile U Cluj și U-BT # ViaCluj
Universitatea Cluj și U-BT Cluj-Napoca strâng înainte de Crăciun haine pentru familiile defavorizate, în cadrul unei campanii umanitare de sărbători. Suporterii care vor să ajute pot aduce jachete de iarnă, dar și mănuși, căciuli și fulare, pentru copii și adulți din familii defavorizate. Donațiile vor fi colectate în zilele de 21 și 22 decembrie, la […] The post Donează o geacă, încălzește o inimă: Clujenii chemați să aducă haine groase la meciurile U Cluj și U-BT appeared first on ViaClujTV.
11:30
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Consiliul Județean Cluj și compania aeriană Wizz Air anunță extinderea rețelei sale de destinații pentru anul 2026, cu trei noi rute internaționale. Este vorba despre Antalya (Turcia), Berlin (Germania) și Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite). Astfel, începând din primăvara anului viitor, odată cu debutul sezonului de vară 2026, pasagerii vor […] The post Zboruri noi din Cluj-Napoca către Berlin, Antalya și Abu Dhabi appeared first on ViaClujTV.
18 decembrie 2025
17:10
Ce este rezistența la insulină, pe care mulți dau vina pentru imposibilitatea de pierde în greutate? Dar creșterile bruște de insulină (așa zisele spike-uri de insulină)? Medicul primar diabet zaharat, nutriție și boli metabolice Mădălina Indrie a vorbit la Doctor online despre informațiile care circulă în spațiul public cu privire la rezistența la insulină, indicele […] The post Mituri și realitate științifică despre rezistența la insulină appeared first on ViaClujTV.
16:00
Microbiom Center: Două generații se unesc la primul centru de sănătate dedicat microbiomului din România # ViaCluj
Într-un domeniu medical aflat într-o schimbare rapidă, Microbiom Center a deschis un drum nou în România. Este vorba de primul centru dedicat exclusiv tratamentului bazat pe microbiom. O inițiativă devenită un start-up de familie, în care două generații se întâlnesc cu mentalități diferite, dar un scop comun. Această ediție a podcastului Business de familie aduce […] The post Microbiom Center: Două generații se unesc la primul centru de sănătate dedicat microbiomului din România appeared first on ViaClujTV.
13:40
Proiectul „Goana după meteor” ajunge la final – Tabere de astronomie la Mociu și activități educative în Cluj-Napoca # ViaCluj
Goana după meteor, un proiect al Asociației uzinaduzina cofinanțat de AFCN, ajunge la final. În intervalul 1 august–15 decembrie 2025, Asociația uzinaduzina, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Mociu și Academia Română Filiala Cluj-Napoca, a implementat proiectul „Goana după meteor”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în sesiunea II/2025. Proiectul a vizat realizarea unei […] The post Proiectul „Goana după meteor” ajunge la final – Tabere de astronomie la Mociu și activități educative în Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:50
U-BT Cluj-Napoca, victorie spectaculoasă cu Neptunas pe BTarena – Mitch Creek a marcat 40 de puncte # ViaCluj
Într-un meci din etapa a 11-a a BKT EuroCup, U-BT Cluj-Napoca s-a impus împotriva lui Neptunas Klaipeda cu 118-97, iar Mitch Creek, liderul gazdelor, a marcat 40 de puncte. U-BT a început o serie de șase partide consecutive pe teren propriu, iar primul joc a avut loc miercuri, 17 decembrie. Clujenii au condus de la […] The post U-BT Cluj-Napoca, victorie spectaculoasă cu Neptunas pe BTarena – Mitch Creek a marcat 40 de puncte appeared first on ViaClujTV.
12:30
Marile lanțuri de hipermarketuri și supermarketuri din țară au anunțat programul sărbători în 2025. Magazinele vor avea orare modificate, iar în zilele de sărbătoare, programul lor, inclusiv la Cluj, va fi următorul: Kaufland În perioada 20 – 23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00. Ora de închidere variază între 22:00 […] The post Program special al magazinelor de Crăciun și Revelion – Află când sunt deschise appeared first on ViaClujTV.
11:00
Mai multe treceri de pietoni din Cluj-Napoca vor fi dotate cu semafoare cu buton și sisteme acustice. Fiecare trecere de pietoni va fi echipată cu butoane pietonale, stâlpi cu console de susținere pentru semafoare, stâlpi simpli pentru susținerea semafoarelor, cămine de tragere, corpuri de semafor pentru vehicule, corpuri de semafor pentru pietoni, automat de dirijare […] The post 19 semafoare vor fi instalate în Cluj-Napoca – Investiția se ridică la 12 milioane de lei appeared first on ViaClujTV.
17 decembrie 2025
20:20
Una dintre cele mai interesante companii din domeniul energiei regenerabile este Stone Age Energy. E vorba de o companie care a învățat să producă energie regenerabilă din piatră seacă, la modul metaforic. Fondatorul companiei, antreprenorul clujean Ovidiu Stan, spune că această transformare a venit din nevoie. El deține o fabrică pentru prelucrat piatră naturală. A […] The post Stone Age Energy sau cum să scoți energie regenerabilă din piatră seacă appeared first on ViaClujTV.
15:40
Institutul Cultural Român (ICR) a lansat Fondul „Cultura Face Bine”, un nou instrument de finanțare pentru proiectele culturale cu impact în comunitățile locale din România. Fondul „Cultura Face Bine” face parte dintr-o inițiativă de colaborare mai amplă între mediul privat și cel cultural, și urmărește sprijinirea organizaților și proiectelor culturale, cât și a artiștilor care […] The post A fost lansată „Cultura Face Bine”, o linie de finanțare pentru proiectele culturale appeared first on ViaClujTV.
15:40
Descoperă istoria Revoluției din 1989 printr-un tur ghidat al locurilor-cheie din Cluj-Napoca # ViaCluj
Trei organizații cu experiență în ghidaj turistic își unesc forțele pentru a spune povestea evenimentelor din Decembrie 1989, după 36 de ani. Vor fi prezentate istorii inedite cercetate în ultimii ani de istoricii specializați sau documentate de echipa Turul Revoluției, care vor trece prin locurile unde libertatea a fost câștigată cu sânge și curaj. Traseul […] The post Descoperă istoria Revoluției din 1989 printr-un tur ghidat al locurilor-cheie din Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
15:30
De Alina Bizău O tânără de 25 de ani din județul Cluj este acuzată de înșelăciune cu fonduri europene. Tânăra ar fi păcălit nouă firme din județele Cluj și Mureș în decursul ultimilor 3 ani, iar paguba provocată este de peste 120 000 de lei, spun procurorii care investighează cazul. Victimele erau păcălite să plătească […] The post Înșelăciune cu fonduri europene: pagubă de 120 000 de lei appeared first on ViaClujTV.
14:30
Spitalul Municipal Cluj a realizat deja primele intervenții de chirurgie robotică, imediat după lansarea unuia dintre cele mai avansate programe de chirurgie robotică din sistemul public de sănătate din România. Tranziția rapidă de la instalare la utilizarea clinică reprezintă un pas important înainte pentru inovația chirurgicală în sectorul public. Programul integrează trei tehnologii de ultimă […] The post Spitalul Municipal Cluj a realizat primele intervenții de chirurgie robotică appeared first on ViaClujTV.
13:50
Un weekend autentic românesc va avea loc la Cluj, în Munții Apuseni. Târgul de Crăciun de la Răchițele propune o întoarcere la tradițiile autentice din Țara Moților, într-o atmosferă care te face să te simți din nou ca la bunici. Concert de colinde, ceaun tradițional, activități pentru copii, producători locali și obiecte de artizanat din […] The post Descoperă spiritul autentic al Apusenilor la Târgul de Crăciun de la Răchițele appeared first on ViaClujTV.
13:20
Prima ediție a Târgului de Crăciun din Căpușu Mare – Colinde și bunătăți tradiționale de la producători autentici # ViaCluj
O ocazie perfectă se ivește anul acesta pentru clujeni să descopere autenticitatea satului transilvănean, prin gusturi tradiționale și o atmosferă caldă de sărbătoare. La Căpușu Mare, magia Crăciunului prinde viață printr-o inițiativă a comunității, născută din dorința locuitorilor de a aduce spiritul sărbătorilor mai aproape de oameni. Prima ediție a Târgului de Crăciun de la […] The post Prima ediție a Târgului de Crăciun din Căpușu Mare – Colinde și bunătăți tradiționale de la producători autentici appeared first on ViaClujTV.
13:00
Consiliul Județean Cluj va contribui la reducerea traficului intens de pe DJ 109 care tranzitează localitățile Răscruci, Borșa, Vultureni, Așchileu Mare și Așchileu Mic. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea forului administrativ județean a sectorului de drum situat între localitatea Giula (DJ 109S) și localitatea […] The post Un nou drum județean din Cluj va fi modernizat appeared first on ViaClujTV.
12:50
Un accident feroviar grav a avut loc în data de 16 decembrie, în halta CFR Jucu de Jos, județul Cluj. Conform IPJ Cluj, bărbatul avea doar 29 de ani și era cetățean străin, cel mai probabil venit aici pentru șansa la o viață mai bună. Victima a murit pe loc. Trenul Regio 4020, care circula […] The post Cine era tânărul ucis de trenul care circula pe ruta Baia Mare – Cluj-Napoca în gara din Jucu appeared first on ViaClujTV.
11:30
11:10
16 decembrie 2025
17:10
17:10
Nou reper cultural la Cluj: Music Gallery a adus peste 4.000 de vizitatori la Edison – House of Music # ViaCluj
De Alina Bizău Prima și singura galerie muzicală interactivă din România, Music Gallery, a reușit să atragă 4.270 de vizitatori, în perioada octombrie-decembrie. Realizarea cea mai mare a fost inaugurarea într-o clădire cu peste 120 de ani de istorie, a unui nou spațiu cultural: Edison – House of Music. Spațiul este în zona centrală a […] The post Nou reper cultural la Cluj: Music Gallery a adus peste 4.000 de vizitatori la Edison – House of Music appeared first on ViaClujTV.
16:40
15:40
15:00
Peditel, de la idee la realitate: începuturile și vocile care au pus bazele proiectului, cu Irina Margareta Nistor # ViaCluj
Astăzi lansăm un nou podcast și deschidem, episod cu episod, culisele unei povești care a schimbat modul în care funcționează sprijinul medical de urgență pentru copii în România. Este vorba de PediTalks, un podcast realizat Cristina Grigore, cofondator și coordonator Peditel. În primul episod, aflăm de la ambasadorul Peditel Irina Margareta Nistor despre cum a […] The post Peditel, de la idee la realitate: începuturile și vocile care au pus bazele proiectului, cu Irina Margareta Nistor appeared first on ViaClujTV.
12:20
Louis Munteanu, transfer în străinătate – O fostă campioană a Europei vrea să pună banii „pe masă” # ViaCluj
Louis Munteanu este foarte aproape să plece de la CFR Cluj chiar în această iarnă, fiind dorit de un club cu o tradiție uriașă. Concret, scoțienii de la Celtic vor să-l aducă pe Louis Munteanu în această iarnă, iar prețul de transfer se ridică la 8 milioane de euro, exact suma dorită de Nelu Varga. […] The post Louis Munteanu, transfer în străinătate – O fostă campioană a Europei vrea să pună banii „pe masă” appeared first on ViaClujTV.
11:40
11:30
Creșa „Martinel” și Grădinița „Poienița” modernizate complet pentru 200 de copii – Investiție de peste 1,7 milioane euro # ViaCluj
Primăria Cluj-Napoca a finalizat lucrările din cadrul proiectului european finanțat prin PNRR pentru modernizarea unei noi unități educaționale, în cartierul Gheorgheni. Două sute de copii de la Grădinița „Poienița” și Creșa „Martinel” se bucură de acum de spații noi, eficiente energetic, dotate și sigure. „Valoarea investiției este de 8,86 milioane lei – bani europeni și […] The post Creșa „Martinel” și Grădinița „Poienița” modernizate complet pentru 200 de copii – Investiție de peste 1,7 milioane euro appeared first on ViaClujTV.
10:40
Pompierii din cadrul Gărzii Aghireșu au intervenit în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană situată la intrarea în localitatea Gârbău. La locul evenimentului a fost trimisă o autospecială de stingere, iar echipajul operativ a găsit cabana cuprinsă de flăcări în totalitate. Construcția, realizată pe structură din lemn și având o suprafață […] The post Incendiu la o cabană din Gârbău: pompierii din Aghireșu au intervenit rapid appeared first on ViaClujTV.
10:30
Lucrări sincron de amploare sunt în desfășurare la opt obiective din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, marcând una dintre cele mai importante intervenții de restaurare realizate aici în ultimii 15 ani. Pentru prima dată după mai bine de un deceniu, în parcul-muzeu sunt deschise simultan opt șantiere, dedicate lucrărilor de reparații și reabilitare […] The post Lucrări de reabilitare de amploare la opt obiective din Parcul Etnografic „Romulus Vuia” appeared first on ViaClujTV.
15 decembrie 2025
15:50
Ce principii îi învață pe copii karate-ul? Cum îi poate ajuta să-și dezvolte disciplina, caracterul, munca în echipă, empatia? În 2025, aproximativ 50 de elevi ai clubului de karate de la Palatul Copiilor Cluj au participat la competiții internaționale, iar o parte din ei au ajuns în etapele finale și au obținut medalii. Cum se ajunge […] The post Karate-ul, școala disciplinei: cum ajung copiii din Cluj la performanță internațională appeared first on ViaClujTV.
14:00
Fostul judecător clujean Cristi Danileț câștigă la CEDO procesul „postărilor” de pe Facebook # ViaCluj
Cristi Danileț a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) procesul împotriva României cu privire la libertatea de exprimare. Fostul judecător a fost sancționat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în 2019, pentru două postări pe Facebook. Curtea a stabilit luni, 15 decembrie 2025, că „magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte […] The post Fostul judecător clujean Cristi Danileț câștigă la CEDO procesul „postărilor” de pe Facebook appeared first on ViaClujTV.
13:40
Vlăduța Lupău a rămas fără geanta Louis Vuitton după concertul de Crăciun de la Cluj-Napoca # ViaCluj
Vlăduța Lupău a fost victima unui incident neplăcut după concertul susținut de Crăciun la BT Arena din Cluj-Napoca. Artista a rămas fără poșeta sa de lux, un Louis Vuitton negru, care ar fi dispărut chiar din cabina sa, imediat după încheierea spectacolului. Potrivit declarațiilor făcute public de cântăreață, furtul ar fi avut loc la scurt […] The post Vlăduța Lupău a rămas fără geanta Louis Vuitton după concertul de Crăciun de la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
13:00
Pe 14 decembrie, Cofetăria Pralina a aniversat 25 de ani de la prima prăjitură, printr-un eveniment dedicat clujenilor, care a avut loc la Casino – Centru de Cultură Urbană. Clădirea din Parcul Central s-a transformat într-un loc feeric de sărbători, plin de dulciuri, colinde, decoruri de poze și surprize. Invitatul de onoare al zilei a […] The post Dulce aniversare la Cluj: Pralina a împlinit 25 de ani alături de comunitate appeared first on ViaClujTV.
12:50
Vești excelente pentru pasagerii Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj: Norwegian Airlines va opera, pentru prima dată, zboruri regulate de la Cluj-Napoca începând cu vara anului 2026. Noua companie aeriană aduce Scandinavia mai aproape de Transilvania, oferind zboruri directe către Oslo din 20 iunie 2026, urmate de zboruri spre Copenhaga din 28 iunie 2026. Noile rute […] The post Norwegian Airlines va opera, pentru prima dată, zboruri regulate de la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
14 decembrie 2025
22:30
Documentarul Recorder ajunge în cinematograf – fosta judecătoare Andreea Chiș va sta de vorba cu publicul # ViaCluj
Documentarul Recorder va fi proiectat joi, 18 decembrie, la Cinema ARTA din Cluj-Napoca. Proiecția va fi urmată de o discuție deschisă cu lect. univ. dr. Andreea Chiș, fostă judecătoare și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care apare și în documentar, fiind una dintre vocile care explică din interior problemele sistemului. Documentarul Recorder […] The post Documentarul Recorder ajunge în cinematograf – fosta judecătoare Andreea Chiș va sta de vorba cu publicul appeared first on ViaClujTV.
21:00
Cel mai mare protest din ultimul an a avut loc la Cluj. Aproximativ 5.000 de clujeni au participat la un protest în favoarea independenței Justiției. Protestatarii s-au strâns în fața Curții de Apel Cluj, apoi au pornit în marș spre cartierul Mărăști, apoi coloana de oameni s-a întors spre centrul orașului. Protestatarii au cerut demisia […] The post 5.000 de clujeni au ieșit în stradă pentru independența Justiției appeared first on ViaClujTV.
13 decembrie 2025
20:20
Aproximativ 1.000 de clujeni participă la un protest organizat în fața Curții de Apel. Oamenii spun că manifestează în favoarea independenței Justiției și au cerut demisia miniștrilor Cătălin Predoiu și Radu Marinescu, precum și a președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea. Unii dintre protestatari au venit cu copii. Alții au adus drapele […] The post Un nou protest pro-Justiție, organizat la Cluj appeared first on ViaClujTV.
10:00
Autoritățile române pregătesc instalarea radarelor fixe pe drumurile din țară. Vor fi camere video cu radar și pe drumurile din Cluj. Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis spre Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a […] The post Radare fixe vor fi amplasate pe drumurile din Cluj appeared first on ViaClujTV.
12 decembrie 2025
21:10
Un nou protest de amploare are loc la Cluj. Oamenii au ieșit în stradă pentru a treia seară la rând. La ora publicării acestei știri, peste 1.000 de oameni protestează în fața Curții de Apel Cluj. Ei spun că au ieșit în stradă pentru a-și manifesta solidaritatea cu magistrații care vor o Justiție independentă și […] The post Un nou protest de amploare la Cluj – Peste 1.000 de oameni sunt în stradă appeared first on ViaClujTV.
20:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat azi că autoritățile vor face o anchetă epidemiologică legată de cazurile de lepră de la Cluj-Napoca. El crede că riscul epidemiologic este scăzut, în acest moment. Două angajate din Indonezia ale unui salon de masaj din Cluj-Napoca au fost diagnosticate cu lepră. Boala a fost adusă de o angajată […] The post Ce spune ministrul Sănătății despre focarul de lepră de la Cluj appeared first on ViaClujTV.
