Ambasadorul Poloniei în Franța, suspendat în urma unei anchete privind diplome false

Newsweek.ro, 25 decembrie 2025 13:40

Ambasadorul Poloniei în Franţa, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcţie în aşteptarea ...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
13:50
Doliu în lumea televiziunii: Actorul Pat Finn, cunoscut din Friends și Seinfeld, a murit la 60 de ani Newsweek.ro
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale populare precum Friends, Seinf...
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:20
Președintele Nicușor Dan: Să ne regăsim liniștea sufletească și puterea de a fi mai buni în aceste zile Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Crăciun în care a subliniat importanța cr...
13:10
Momente de familie la Palatul Kensington: Catherine și Charlotte unesc inimile prin muzică Newsweek.ro
Catherine, prințesa de Wales, a cântat la pian alături de fiica sa, Charlotte, într-un duet difuzat ...
Acum 2 ore
12:50
HARTA Unde poți să schiezi în vacanța de Sărbători în Europa? Doar 56 de stațiuni din 761, deschise 100% Newsweek.ro
S-au dus vremurile în care vacanța de Sărbători putea fi suprapusă cu ușurință cu cea de schi. La or...
12:50
Un Crăciun al inimii: băiat de 11 ani își vinde desenele ca să-i cumpere un cadou surioarei sale. Mama a murit Newsweek.ro
Un băiat de 11 ani din Italia și-a vândut manualele și desenele în fața unui magazin de jucării pent...
12:40
„Ușa către Iad”, craterul care arde neîncetat din 1971: singura mărturie a unui om care a pășit în interior Newsweek.ro
„Ușa către Iad” există chiar aici, pe Pământ, și arde neîncetat din 1971 – existând o singură înregi...
12:20
Zelenski, mesaj de Crăciun cu ton ferm: aluzie la dispariţia lui Putin şi apel la pace şi unitate în Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să-şi exprime, într-un mesaj televizat de Crăciun, di...
Acum 4 ore
12:00
Cum poți să eviți căderea acelor de brad. Patru sfaturi care vor menține bradul proaspăt mult timp Newsweek.ro
Pentru a preveni pierderea acelor din bradul de Crăciun după doar câteva zile, se aplică câteva regu...
12:00
Cum scapi de mahmureală după Crăciun? Leacul băbesc cu varză murată pentru durerea de cap Newsweek.ro
După mesele îmbelșugate de Crăciun, mahmureala le dă bătăi de cap multor români. Bunicii aveau însă ...
11:40
Secretul cozonacului pufos al bunicii. De ce crapă la copt? Ce trucuri simple te ajută să îl faci perfect Newsweek.ro
De ce crapă cozonacul în cuptor este una dintre cele mai frecvente întrebări ale gospodinelor, mai a...
11:30
Gențile de lux, sub lupă. De ce bogații nu mai sunt impresionați de brandurile de mii de euro Newsweek.ro
Videoclipurile în care genți de mână care costă mii de euro sunt literalmente sfâșiate în scopuri de...
11:20
Când se împodobește de fapt bradul de Crăciun conform tradiției străvechi? Ce semnificație are acest obicei Newsweek.ro
Când se face bradul de Crăciun este o întrebare care revine an de an în preajma sărbătorilor de iarn...
11:10
Somnul ca rezervă: cum te poate ajuta înainte de examene, ture sau termene-limită Newsweek.ro
Când se apropie nopți nedormite, mulți oameni recurg la „banca somnului”. Iată ce se află în spatele...
11:00
Cum alegi corect un termostat ambiental pentru centrala termică și ce trebuie să știi înainte de cumpărare Newsweek.ro
Odată cu venirea sezonului rece, controlul eficient al temperaturii din locuință devine esențial. Al...
10:40
„Micșorare” de 13%. Cercetătorii au descoperit că încălzirea globală duce la copii mici din cauza emisiilor Newsweek.ro
Cercetătorii avertizează că milioane de copii riscă să aibă o creștere deficitară dacă emisiile de C...
10:20
De ce aduce ghinion să lași decorațiunile de Crăciun până pe 6 ianuarie? Superstiția de A Douăsprezecea Noapte Newsweek.ro
Păstrarea decorațiunilor de Crăciun după 6 ianuarie este considerată de mulți un semn rău, o tradiți...
10:20
Unde călătoresc românii de Crăciun? Topul destinațiilor care domină preferințele turiștilor în 2025 Newsweek.ro
Crăciunul nu mai este demult sinonim doar cu frig, zăpadă și mese în familie. Tot mai mulți români a...
Acum 6 ore
10:00
Europa, în alertă maximă. Bombardiere nucleare rusești Tu-95MS au survolat 7 ore Mările Barents și Norvegiei Newsweek.ro
Bombardiere strategice ruse Tu-95MS au efectuat un zbor de peste șapte ore deasupra apelor internați...
09:40
Locul de muncă pe o insulă pustie, plătit cu 30.000 de euro. Ai curaj să faci asta? Newsweek.ro
Un job rar, bine plătit și complet ieșit din tipare este disponibil pe Handa Island, o insulă nelocu...
09:30
Trump, care acuză UE de &#34;cenzură&#34;, cere blocarea posturilor TV care îi sunt critice: „Opriți emisiunea acum!&#34; Newsweek.ro
Donald Trump a lansat un nou atac la adresa presei audiovizuale din SUA, vizând direct emisiunea de ...
09:10
Alertă de securitate în nordul Europei. Norvegia pregătește evacuarea populației de la granița cu Rusia Newsweek.ro
Norvegia își ridică nivelul de alertă la frontiera cu Rusia și revizuiește planurile de evacuare a p...
08:50
Criză diplomatică SUA-UE. Macron acuză administrația Trump de intimidarea UE, Rubio vorbește de radicalizare Newsweek.ro
Tensiunile dintre SUA și UE au escaladat puternic după ce administrația Trump a decis să interzică a...
08:30
Șef mafiot al Camorrei, arestat la Napoli după o operațiune ca-n filme. S-a ascuns 3 ani într-o cameră secretă Newsweek.ro
Unul dintre cei mai periculoși lideri ai organizației criminale Camorra a fost capturat de poliția i...
Acum 8 ore
08:00
VIDEO Ucraina a distrus singurul avion antisubmarin Iliușin Il-38 de 24.000.000$ al Rusiei din Marea Neagră Newsweek.ro
Forțele speciale ucrainene au efectuat un atac coordonat în sudul Rusiei în decembrie 2025, distrugâ...
07:50
De ce unii brazi devin ruginii: ciuperca care amenință molizii și schimbă culorile Pomilor de Crăciun Newsweek.ro
Rugina acului de molid se răspândește în pădurile Austriei. Însă cercetătorii din Innsbruck oferă sp...
07:40
Secretele franțuzoaicelor în materie de parfum. Cum să obții un miros seducător și de lungă durată Newsweek.ro
Secretele franțuzoaicelor stau în alegerea parfumului potrivit și în aplicarea lui pe punctele cheie...
07:20
Horoscop 26 decembrie. Luna în Pești aduce noroc la bani Capricornilor. Balanțele au parte de o zi romantică Newsweek.ro
Horoscop 26 decembrie. Luna în Pești aduce noroc la bani Capricornilor. Balanțele au parte de o zi r...
07:10
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici? Newsweek.ro
Trecerea de la slujbă la pensie poate deveni o mare încercare pentru orice om. Se poate instaura un ...
Acum 12 ore
03:50
Îl pui în iaurt dimineața și îți curăță colonul după mese copioase Newsweek.ro
Un ingredient mic, dar puternic: reglează tranzitul intestinal, reduce balonarea și susține pierdere...
Acum 24 ore
22:10
VIDEO Moș Crăciun a dirijat avioane pe Aeroportul Henri Coandă. Apoi a dat bomboane pasagerilor Newsweek.ro
Moş Crăciun a fost prezent, în ziua de Ajun, în Aeroportul Henri Coandă, unde a oferit cadouri călăt...
21:50
21:40
Cui îi spunem „La mulți ani!” de Crăciun? Românii care își sărbătoresc numele de Nașterea Domnului Newsweek.ro
Prima zi de Crăciun este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Pe 25 decembrie...
21:20
MAE. Restricționare a traficului autovehiculelor de peste 12 tone între 24 decembrie - 4 ianuarie în Bulgaria Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționeaz...
21:10
Cât timp se poate păstra untura de porc la frigider și cum se congelează. Explicația unui nutriționist Newsweek.ro
Untura de porc se poate păstra la frigider timp de câteva săptămâni dacă este depozitată într-un rec...
20:50
Cum să faci bani de Crăciun? 7.000 de locuri de muncă disponibile în București, în perioada sărbătorilor Newsweek.ro
Aproape 7.000 de locuri de muncă sunt disponibile în București, în perioada 24 - 31 decembrie 2025. ...
20:50
„Trage și ucide”, ordinul Estoniei împotriva trupelor Rusiei care încearcă să treacă granița fără însemne Newsweek.ro
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu că trupele ruse care înce...
20:40
Alimentele pe care nu ar trebui să le ții niciodată pe ușa frigiderului. Se pot altera mult prea devreme Newsweek.ro
Nu toate alimentele suportă temperatura ușii frigiderului. Lactatele, ouăle și anumite fructe se pot...
20:20
Miracol de Crăciun. Un bătrân de 72 de ani, rătăcit prin zăpadă, salvat de jandarmi Newsweek.ro
Un bărbat de 72 de ani s-a rătăcit, miercuri, în zona montană din judeţul Buzău şi a fost găsit desc...
19:50
Bloomberg: Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski. Ce vrea Putin? Newsweek.ro
Rusia vrea să ceară modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte, anunțat de președintele u...
19:40
Mesajul lui Ilie Bolojan de Crăciun. Ce le urează premierul românilor în prag de sărbători? Newsweek.ro
Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru români, de Crăciun. Premierul face referire la un viitor mai...
19:30
METEO Alertă de vreme rea, în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență la sediul MAI Newsweek.ro
Este în vigoare o alertă de vreme rea în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență. La se...
19:20
Howard, fiul miliardarului Warren Buffett, la Kupiansk, pentru a-i demonstra lui Putin că orașul nu e cucerit Newsweek.ro
Filantropul american Howard Buffett a vizitat periferia orașului Kupiansk împreună cu unitatea de po...
19:00
„All I Want For Christmas” nu mai este cel mai ascultat cântec de Crăciun. Cine a detronat-o pe Mariah Carey? Newsweek.ro
All I Want For Christmas
18:40
Motivul pentru care nu trebuie să mai depozitezi roșiile în frigider. Acestea devin granuloase și apoase Newsweek.ro
Nu pune roșiile la frigider! Temperatura scăzută le transformă în granuloase și apoase, pierzând aro...
18:10
Cum prepară călugării de pe Muntele Athos pastele. O rețetă simplă, inspirată din bucătăria monahală Newsweek.ro
Cum prepară călugării de pe Muntele Athos pastele. O rețetă simplă și autentică inspirată din bucătă...
17:50
Unde merită să emigrezi în 2026? Cinci țări cu salarii atractive pentru români Newsweek.ro
Mulți români se gândesc să plece din țară, anul viitor. Unii și-au găsit ceva locuri de muncă, alții...
17:40
VIDEO Zelenski pune data Crăciunului 25 Decembrie, nu ca la ruși. Povestea celui mai popular colind ucrainean Newsweek.ro
„Adevăratul Crăciun a fost readus la data de 25 și același lucru ar trebui făcut și cu alte date”, a...
17:40
Escrocheria cu coletul de Crăciun. Ajunge la tine acasă dar nu l-ai comandat. Adevărul e sinistru și periculos Newsweek.ro
O escrocherie periculoasă circulă în perioada sărbătorilor. Oamenii primesc colete nesolicitate. Ade...
17:20
De ce se pune fân sub masă în Ajunul Crăciunului? Strămoșii spuneau că atrage bogăția și prosperitatea în casă Newsweek.ro
În Ajunul Crăciunului, tradiția spune să punem fân sub masă. Strămoșii credeau că acest gest aduce b...
