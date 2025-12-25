Îl pui în iaurt dimineața și îți curăță colonul după mese copioase

Acum 2 ore
03:50
Acum 8 ore
22:10
VIDEO Moș Crăciun a dirijat avioane pe Aeroportul Henri Coandă. Apoi a dat bomboane pasagerilor Newsweek.ro
Moş Crăciun a fost prezent, în ziua de Ajun, în Aeroportul Henri Coandă, unde a oferit cadouri călăt...
21:50
21:40
Cui îi spunem „La mulți ani!” de Crăciun? Românii care își sărbătoresc numele de Nașterea Domnului Newsweek.ro
Prima zi de Crăciun este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Pe 25 decembrie...
21:20
MAE. Restricționare a traficului autovehiculelor de peste 12 tone între 24 decembrie - 4 ianuarie în Bulgaria Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționeaz...
21:10
Cât timp se poate păstra untura de porc la frigider și cum se congelează. Explicația unui nutriționist Newsweek.ro
Untura de porc se poate păstra la frigider timp de câteva săptămâni dacă este depozitată într-un rec...
Acum 12 ore
20:50
Cum să faci bani de Crăciun? 7.000 de locuri de muncă disponibile în București, în perioada sărbătorilor Newsweek.ro
Aproape 7.000 de locuri de muncă sunt disponibile în București, în perioada 24 - 31 decembrie 2025. ...
20:50
„Trage și ucide”, ordinul Estoniei împotriva trupelor Rusiei care încearcă să treacă granița fără însemne Newsweek.ro
Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat într-un interviu că trupele ruse care înce...
20:40
Alimentele pe care nu ar trebui să le ții niciodată pe ușa frigiderului. Se pot altera mult prea devreme Newsweek.ro
Nu toate alimentele suportă temperatura ușii frigiderului. Lactatele, ouăle și anumite fructe se pot...
20:20
Miracol de Crăciun. Un bătrân de 72 de ani, rătăcit prin zăpadă, salvat de jandarmi Newsweek.ro
Un bărbat de 72 de ani s-a rătăcit, miercuri, în zona montană din judeţul Buzău şi a fost găsit desc...
19:50
Bloomberg: Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski. Ce vrea Putin? Newsweek.ro
Rusia vrea să ceară modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte, anunțat de președintele u...
19:40
Mesajul lui Ilie Bolojan de Crăciun. Ce le urează premierul românilor în prag de sărbători? Newsweek.ro
Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru români, de Crăciun. Premierul face referire la un viitor mai...
19:30
METEO Alertă de vreme rea, în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență la sediul MAI Newsweek.ro
Este în vigoare o alertă de vreme rea în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență. La se...
19:20
Howard, fiul miliardarului Warren Buffett, la Kupiansk, pentru a-i demonstra lui Putin că orașul nu e cucerit Newsweek.ro
Filantropul american Howard Buffett a vizitat periferia orașului Kupiansk împreună cu unitatea de po...
19:00
„All I Want For Christmas” nu mai este cel mai ascultat cântec de Crăciun. Cine a detronat-o pe Mariah Carey? Newsweek.ro
18:40
Motivul pentru care nu trebuie să mai depozitezi roșiile în frigider. Acestea devin granuloase și apoase Newsweek.ro
Nu pune roșiile la frigider! Temperatura scăzută le transformă în granuloase și apoase, pierzând aro...
18:10
Cum prepară călugării de pe Muntele Athos pastele. O rețetă simplă, inspirată din bucătăria monahală Newsweek.ro
Cum prepară călugării de pe Muntele Athos pastele. O rețetă simplă și autentică inspirată din bucătă...
17:50
Unde merită să emigrezi în 2026? Cinci țări cu salarii atractive pentru români Newsweek.ro
Mulți români se gândesc să plece din țară, anul viitor. Unii și-au găsit ceva locuri de muncă, alții...
17:40
VIDEO Zelenski pune data Crăciunului 25 Decembrie, nu ca la ruși. Povestea celui mai popular colind ucrainean Newsweek.ro
„Adevăratul Crăciun a fost readus la data de 25 și același lucru ar trebui făcut și cu alte date”, a...
17:40
Escrocheria cu coletul de Crăciun. Ajunge la tine acasă dar nu l-ai comandat. Adevărul e sinistru și periculos Newsweek.ro
O escrocherie periculoasă circulă în perioada sărbătorilor. Oamenii primesc colete nesolicitate. Ade...
17:20
De ce se pune fân sub masă în Ajunul Crăciunului? Strămoșii spuneau că atrage bogăția și prosperitatea în casă Newsweek.ro
În Ajunul Crăciunului, tradiția spune să punem fân sub masă. Strămoșii credeau că acest gest aduce b...
17:10
Horoscop ianuarie 2026 Cinci zodii care atrag bani fără efort încă din prima lună a lui 2026. Au mare noroc Newsweek.ro
Cinci semne zodiacale atrag bani fără efort în 2026, universul lucrând neobosit în favoarea lor pe t...
16:50
BREAKING Directorul TAROM și-a dat demisia. Ce motiv a invocat Costin Iordache? Newsweek.ro
Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut de com...
16:50
BNR lansează o monedă de aur de 10 lei, temă: „Istoria aurului – Plăcuţele votive de la Germisara” Newsweek.ro
Banca Națională a României a lansat o monedă din aur cu valoarea nominală de 10 lei, dedicată temei ...
16:40
Viktor Orban avertizează: Europa ar putea fi împinsă spre război în 2026, forțele pro-conflict au avantaj Newsweek.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avertizat că Europa ar putea fi împinsă spre un război în 2026, ...
16:20
Custodele Coroanei, mesaj de Crăciun: Românii au arătat curaj și bun-simț în fața greutăților Newsweek.ro
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj de Crăciun în care a lăudat curajul...
16:10
Monede celtice de aur vechi de peste 2.000 de ani, descoperite într-o mlaștină din Elveția Newsweek.ro
Arheologi voluntari au descoperit două monede celtice rare de aur într-o mlaștină din Elveția, datân...
Acum 24 ore
15:50
O singură ștampilă l-a lăsat pe un pensionar fără pensie. Cum au dispărut 5 ani de muncă din evidențele ITM? Newsweek.ro
O singură ștampilă a fost suficientă pentru ca un pensionar să rămână fără pensia la care avea drept...
15:40
Platforma Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată în proporție de 65%, anunță ministrul Sănătății Newsweek.ro
Alexandru Rogobete, a anunțat că noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate este realizată ...
15:20
Gripa face prima victimă în acest sezon. Cazurile aproape s-au dublat Newsweek.ro
Institutul Național de Sănătate Publică a confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, ...
15:00
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună până în 2036 Newsweek.ro
Rusia anunță planuri ambițioase de explorare spațială: până în 2036, ar putea construi o centrală nu...
14:40
Secretul liftingului făcut acasă. Netezește ridurile și stimulează colagenul fără proceduri complicate Newsweek.ro
Un lifting eficient nu înseamnă neapărat proceduri costisitoare sau vizite la salon: câteva tehnici ...
14:20
Nume de copii inspirate de Crăciun. Cum poți să-ți botezi fetița sau băiețelul dacă se naște de sărbători Newsweek.ro
Pentru unii români, sărbătorile de iarnă vin cu daruri prețioase. Mulți copii vin pe lume în prajma ...
14:10
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos? Newsweek.ro
Pentru bunicii singuri, sărbătorile de iarnă pot părea mai liniștite sau chiar singuratice, dar aces...
14:10
Două persoane trimise în judecată pentru fraudă de aproape 1,5 milioane de lire din alocații britanice Newsweek.ro
Două persoane au fost trimiste în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucu...
14:00
Ce cadouri de Crăciun își doresc cei din Generația Z? Sunt riscante dar își doresc astfel de experiențe Newsweek.ro
Tinerii din Generația Z nu vor cadouri de Crăciun tradiționale. Astfel că dacă te-ai gândit că ar fi...
13:50
Zelenski dezvăluie planul SUA pentru oprirea războiului din Ucraina. A fost trimis Moscovei pentru răspuns Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit miercuri detaliile ultimului plan al Statelor ...
13:40
Prematurii ar putea fi crescuți în „uter artificial” în primele săptămâni vitale. Ce descoperire s-a făcut Newsweek.ro
Naşterea prematură rămâne una dintre principalele cauze de deces neonatal la nivel mondial, iar copi...
13:10
Alertă de gripă: Ministerul Sănătății anunță intensificarea răspândirii virusurilor respiratorii. Ce recomandă Newsweek.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă miercuri că în această perioadă se înregistrează o intensitate crescută ...
12:50
Ministrul Economiei: Companiile de stat vor funcționa pe baza performanței, cu criterii clare stabilite Newsweek.ro
Companiile de stat trebuie să funcţioneze pe bază de performanţă de sus până jos, declară la RFI nou...
12:30
Încăierare violentă în Parlamentul Turciei între partidul de guvernământ și opoziție Newsweek.ro
O încăierare violentă a izbucnit în Parlamentul turc, în weekend, între membri ai Partidului Justiți...
12:30
Ofensivă ucraineană în forță la Pokrovsk. Tancurile americane Abrams, în prima linie spulberă trupele ruse Newsweek.ro
Forțele armate ale Ucrainei intră în ofensivă în apropierea orașului Pokrovsk cu tancurile americane...
12:10
Ce spune Ambasada SUA la București despre parteneriatul cu România Newsweek.ro
Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, a făcut o declarație despr...
11:40
Bolojan strânge cureaua. Statul cheltuiește mai puțin decât în 2024. De ce a fost adoptată Ordonanța trenuleț Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan susține că măsurile adoptate prin așa-numita „Ordonanță trenuleț” asigură un ...
11:40
Butonul „A” din mașină: funcția ignorată care te ajută să economisești bani. Ce trebuie să știe șoferii Newsweek.ro
Mulți șoferi opresc butonul cu „A” din frustrare, dar această funcție poate de fapt să economisească...
11:20
Sute de mii de amenzi pentru viteză radar din Austria ar putea fi invalide. Ce s-a întâmplat? Pe ce direcție? Newsweek.ro
Zona de 80 km/h de pe A21 din Austria Inferioară ar fi putut fi marcată incorect – impactul asupra a...
11:10
Moș Crăciun pornește din Laponia cu sacul plin. Cum poate fi urmărit LIVE traseul său în Ajunul Crăciunului Newsweek.ro
Cu ciorapii agățați la șemineu, fursecurile pregătite și bradul împodobit, milioane de copii din înt...
10:50
Oamenii de știință, uimiți de o planetă bizară în formă de lămâie. Sfidează orice teorie sau explicație Newsweek.ro
Oamenii de știință se confruntă cu un mister: o planetă bizară, în formă de lămâie, care sfidează or...
10:40
Accident mortal în Ajunul Crăciunului, la Argeș. O femeie, care a luat mașina la ocazie a murit. 4 răniți Newsweek.ro
O tragedie rutieră a avut loc în dimineața Ajunului de Crăciun, în localitatea Lunca Corbului, județ...
10:20
Dulciurile devin un produs de lux. Tot mai multă ciocolată falsă în produsele de Crăciun Newsweek.ro
Deoarece cacao este scumpă și rară, mulți producători apelează la înlocuitori în acest an - ciocolat...
