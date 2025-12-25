Un concert de Crăciun care trebuia să aibă loc în Kennedy Center a fost anulat după ce Donald Trump și-a pus numele pe clădire

18:10

Regimul de la Moscova va solicita unele „modificări-cheie” asupra planului de pace în 20 de puncte anunțat de președintle ucrainean Volodimir Zelenski după mai multe săptămâni de negocieri între conducerea de la Kiev și administrația Trump, relatează Bloomberg, care citează o sursă apropiată Kremlinului. Potrivit sursei citate de Bloomberg, Kremlinul nu este de acord cu […]