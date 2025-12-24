Pas important pentru Autostrada ,,Unirii” A8: toate loturile secţiunii montane Sărăţeni-Pipirig sunt gata de lucrări

12:30

Coacerea unui blat de tort pufos și perfect este o artă. Deși, nu necesită prea multe ingrediente, amestecarea lor perfectă și în cantitate precisă este indispensabilă pentru a coace un tort delicios. Dar pentru ca tortul tău să iasă în evidență, există anumite tehnici de coacere care te ajută să coci un un blat pufos. […]