Dinamo vrea să se întărească de pe piaţa internaţională! „Câinii” pregătesc repatrierea celui pe care Dan Petrescu îl numea în urmă cu trei ani „cel mai bun atacant român”
Primasport.ro, 25 decembrie 2025 13:50
Dinamo vrea să se întărească de pe piaţa internaţională! „Câinii” pregătesc repatrierea celui pe care Dan Petrescu îl numea în urmă cu trei ani „cel mai bun atacant român”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
14:30
Încep negocierile pentru transferul lui Denis Alibec! Atacantul de la FCSB, aşteptat să semneze cu o rivală din SuperLiga # Primasport.ro
Încep negocierile pentru transferul lui Denis Alibec! Atacantul de la FCSB, aşteptat să semneze cu o rivală din SuperLiga
Acum o oră
13:50
Dinamo vrea să se întărească de pe piaţa internaţională! „Câinii” pregătesc repatrierea celui pe care Dan Petrescu îl numea în urmă cu trei ani „cel mai bun atacant român” # Primasport.ro
Dinamo vrea să se întărească de pe piaţa internaţională! „Câinii” pregătesc repatrierea celui pe care Dan Petrescu îl numea în urmă cu trei ani „cel mai bun atacant român”
Acum 2 ore
13:10
„Asta îi mai trebuie şi poate să se bată la campionat”! Ioan Andone ştie ce îi lipseşte lui Zeljko Kopic pentru a duce Dinamo în vârful SuperLigii # Primasport.ro
„Asta îi mai trebuie şi poate să se bată la campionat”! Ioan Andone ştie ce îi lipseşte lui Zeljko Kopic pentru a duce Dinamo în vârful SuperLigii
13:00
Luptă în patru pentru promovarea în SuperLigă! Attila Hadnagy a numit echipele cu care Sepsi se bate pentru revenirea în primul eşalon # Primasport.ro
Luptă în patru pentru promovarea în SuperLigă! Attila Hadnagy a numit echipele cu care Sepsi se bate pentru revenirea în primul eşalon
Acum 4 ore
12:30
Se conturează următoarea destinaţie pentru Radu Drăguşin! Tot mai multe cluburi din Serie A vor să obţină semnătura fundaşului de la Tottenham # Primasport.ro
Se conturează următoarea destinaţie pentru Radu Drăguşin! Tot mai multe cluburi din Serie A vor să obţină semnătura fundaşului de la Tottenham
12:20
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! Cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America - VIDEO # Primasport.ro
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! Cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America - VIDEO
12:10
Mircea Lucescu nu s-a lăsat impresionat de declaraţia lui Nicolae Stanciu: „Aştept să revină, să joace la club şi să ajute astfel echipa naţională” # Primasport.ro
Mircea Lucescu nu s-a lăsat impresionat de declaraţia lui Nicolae Stanciu: „Aştept să revină, să joace la club şi să ajute astfel echipa naţională”
11:00
FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii! Jucătorul şi-a manifestat dorinţa de a evolua pentru campioana României: „Orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.Vom discuta” # Primasport.ro
FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii! Jucătorul şi-a manifestat dorinţa de a evolua pentru campioana României: „Orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.Vom discuta”
10:50
OFICIAL | CFR Cluj a anunţat transferul unuia dintre cei mai importanţi jucători chiar în ziua de Crăciun: „Îi mulţumim pentru munca depusă” # Primasport.ro
OFICIAL | CFR Cluj a anunţat transferul unuia dintre cei mai importanţi jucători chiar în ziua de Crăciun: „Îi mulţumim pentru munca depusă”
Acum 6 ore
10:20
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026 - VIDEO # Primasport.ro
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026 - VIDEO
10:10
David Popovici, nominalizat la titlul de ”Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”
10:10
Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri # Primasport.ro
Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri
Acum 24 ore
22:10
Nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: ”Atunci înseamnă că eşecul cu Bosnia şi ratarea calificării sunt tot ale lui!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: ”Atunci înseamnă că eşecul cu Bosnia şi ratarea calificării sunt tot ale lui!” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
Surpriza Crăciunului! Cisotti, la revelaţia din Superligă?
21:10
E gata! Ionuţ Radu a recunoscut, după anunţul făcut de spanioli: ”Am venit aici cu umilinţă!” # Primasport.ro
E gata! Ionuţ Radu a recunoscut, după anunţul făcut de spanioli: ”Am venit aici cu umilinţă!”
20:50
A fost anunţată o dublură la Universitatea Craiova: ”Au nevoie de asta”
20:40
Sorin Cârţu a dat verdictul în lupta la titlu: ”Ar fi cea mai mare prostie!”
19:50
Antrenorul formaţiei Nottingham Forest le cere jucătorilor să arate „bun simţ” în perioada Crăciunului. El nu îi va cântări la revenirea la echipă # Primasport.ro
Antrenorul formaţiei Nottingham Forest le cere jucătorilor să arate „bun simţ” în perioada Crăciunului. El nu îi va cântări la revenirea la echipă
19:40
Fostul club al lui Adrian Mutu insistă pentru Radu Drăguşin
19:10
Plecare de ultimă oră din Superligă anunţată chiar în ajunul Crăciunului
18:00
“Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi” . Imagini de colecţie cu internaţionalul român # Primasport.ro
“Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi” . Imagini de colecţie cu internaţionalul român
17:50
Lovitura zilei în România! Dorit de Dinamo, Denis Haruţ şi-a dat acordul şi semnează: „Un lider de care clubul are nevoie” # Primasport.ro
Lovitura zilei în România! Dorit de Dinamo, Denis Haruţ şi-a dat acordul şi semnează: „Un lider de care clubul are nevoie”
17:00
Olimpiu Moruţan, revenire de senzaţie în SuperLiga! Grecii au anunţat următoarea destinaţie a internaţionalului român: „Agentul jucătorului lucrează deja în această direcţie” # Primasport.ro
Olimpiu Moruţan, revenire de senzaţie în SuperLiga! Grecii au anunţat următoarea destinaţie a internaţionalului român: „Agentul jucătorului lucrează deja în această direcţie”
16:10
„Telenovela” transferului lui Nicolae Stanciu la Rapid s-a încheiat! Internaţionalul român a luat decizia finală # Primasport.ro
„Telenovela” transferului lui Nicolae Stanciu la Rapid s-a încheiat! Internaţionalul român a luat decizia finală
16:10
Bomba sfârşitului de an! Dorit de Dinamo, George Puşcaş şi-a dat acord şi este aşteptat să semneze # Primasport.ro
Bomba sfârşitului de an! Dorit de Dinamo, George Puşcaş şi-a dat acord şi este aşteptat să semneze
15:40
De la CFR Cluj, la Dinamo! „Câinii” negociază transferul unui jucător de bază din Gruia # Primasport.ro
De la CFR Cluj, la Dinamo! „Câinii” negociază transferul unui jucător de bază din Gruia
15:10
E gata! Vladislav Blănuţă, OUT de la Dinamo Kiev! Patru echipe din SuperLiga se bat pentru semnătura atacantului # Primasport.ro
E gata! Vladislav Blănuţă, OUT de la Dinamo Kiev! Patru echipe din SuperLiga se bat pentru semnătura atacantului
Ieri
14:30
Aşteptarea a luat sfârşit! Încep construcţiile la stadionul de 100.000.000 de euro al unei echipe de mare tradiţie din SuperLiga: „Moş Crăciun ne-a lăsat sub brad cadoul mult aşteptat” # Primasport.ro
Aşteptarea a luat sfârşit! Încep construcţiile la stadionul de 100.000.000 de euro al unei echipe de mare tradiţie din SuperLiga: „Moş Crăciun ne-a lăsat sub brad cadoul mult aşteptat”
14:20
Surpriza zilei! Juri Cisotti, dorit de un club cu pretenţii din SuperLiga: „S-ar mula foarte bine pe jocul echipei” # Primasport.ro
Surpriza zilei! Juri Cisotti, dorit de un club cu pretenţii din SuperLiga: „S-ar mula foarte bine pe jocul echipei”
14:10
Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului a ales cei mai buni antrenori ai anului în fotbal, atât la nivel de club, cât şi la nivel de echipă naţională # Primasport.ro
Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului a ales cei mai buni antrenori ai anului în fotbal, atât la nivel de club, cât şi la nivel de echipă naţională
14:00
Rapid şi-a anunţat cantonamentul de iarnă! Formaţia antrenată de Costel Gâlcă va disputa două partide de pregătire # Primasport.ro
Rapid şi-a anunţat cantonamentul de iarnă! Formaţia antrenată de Costel Gâlcă va disputa două partide de pregătire
13:30
FRF a anunţat cei 11 arbitri de români incluşi pe lista validată de FIFA pentru competiţiile internaţionale din 2026. Cine sunt centralii care şi-au încheiat activitatea în 2025 # Primasport.ro
FRF a anunţat cei 11 arbitri de români incluşi pe lista validată de FIFA pentru competiţiile internaţionale din 2026. Cine sunt centralii care şi-au încheiat activitatea în 2025
13:30
OFICIAL | Start lucrărilor la noua arenă Dinamo! Data mult aşteptată de suporterii „câinilor”, anunţată de Compania Naţională de Investiţii # Primasport.ro
OFICIAL | Start lucrărilor la noua arenă Dinamo! Data mult aşteptată de suporterii „câinilor”, anunţată de Compania Naţională de Investiţii
12:50
„FCSB a făcut un transfer bun”! Fostul coleg al lui Andre Duarte sare în apărarea noului fundaş al campioanei României: „Cred că cei de la Ujpest au vrut să-l scoată ţap ispăşitor” # Primasport.ro
„FCSB a făcut un transfer bun”! Fostul coleg al lui Andre Duarte sare în apărarea noului fundaş al campioanei României: „Cred că cei de la Ujpest au vrut să-l scoată ţap ispăşitor”
12:30
Daniel Pancu, aliatul lui Louis Munteanu în disputa cu conducerea CFR-ului: „L-au oprit de la antrenamente. Şi din fier dacă eşti, nu ai cum să rezisţi” # Primasport.ro
Daniel Pancu, aliatul lui Louis Munteanu în disputa cu conducerea CFR-ului: „L-au oprit de la antrenamente. Şi din fier dacă eşti, nu ai cum să rezisţi”
11:50
Fostul fotbalist Sebastian Hertner a murit la vârsta de 34 de ani. A căzut de la 70 de metri, din telescaun # Primasport.ro
Fostul fotbalist Sebastian Hertner a murit la vârsta de 34 de ani. A căzut de la 70 de metri, din telescaun
11:50
Antrenorii iberici domină fotbalul mondial! Cel mai bun selecţioner şi cel mai bun tehnician de club vin din Spania # Primasport.ro
Antrenorii iberici domină fotbalul mondial! Cel mai bun selecţioner şi cel mai bun tehnician de club vin din Spania
11:40
Endrick a fost împrumutat de Real Madrid la Olympique Lyon până la finele sezonului
11:30
Nicolae Stanciu nu l-a menajat pe Mircea Lucescu, după ce selecţionerul l-a scos din planurile sale: „Tot din Arabia am venit şi în Liga Naţiunilor, când am câştigat şase meciuri din şase. Atunci nu mai erau probleme” # Primasport.ro
Nicolae Stanciu nu l-a menajat pe Mircea Lucescu, după ce selecţionerul l-a scos din planurile sale: „Tot din Arabia am venit şi în Liga Naţiunilor, când am câştigat şase meciuri din şase. Atunci nu mai erau probleme”
10:40
Visul lui Louis Munteanu, aproape de a deveni realitate! Iuliu Mureşan anunţă plecarea atacantului ca una iminentă: „Suma este mulţumitoare” # Primasport.ro
Visul lui Louis Munteanu, aproape de a deveni realitate! Iuliu Mureşan anunţă plecarea atacantului ca una iminentă: „Suma este mulţumitoare”
23 decembrie 2025
23:40
SCMU Craiova, Steaua Bucureşti, CSM Tg. Mureş şi Dinamo completează Turneul F 8 al Cupei României # Primasport.ro
SCMU Craiova, Steaua Bucureşti, CSM Tg. Mureş şi Dinamo completează Turneul F 8 al Cupei României
23:20
E gata! A fost anunţat obiectivul Craiovei, chiar înainte de sărbători: ”Nu vreau să fac asta!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
E gata! A fost anunţat obiectivul Craiovei, chiar înainte de sărbători: ”Nu vreau să fac asta!” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
„Nu poţi să-i iei, dar ţi-ar aduce titlul”! Fostul internaţional a numit cei doi jucători de la marea rivală pe care îi vede ideali pentru Universitatea Craiova | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Nu poţi să-i iei, dar ţi-ar aduce titlul”! Fostul internaţional a numit cei doi jucători de la marea rivală pe care îi vede ideali pentru Universitatea Craiova | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Secretul liderului din SuperLigă! Sorin Cârţu a explicat cum programul infernal a ajutat-o pe Universitatea Craiova | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Secretul liderului din SuperLigă! Sorin Cârţu a explicat cum programul infernal a ajutat-o pe Universitatea Craiova | VIDEO EXCLUSIV
22:10
E gata! Vladislav Blănuţă, OUT de la Dinamo Kiev
22:00
Sorin Cârţu nu a ezitat când a venit vorba de meciul de la Atena: ”A intrat o dată doctorul pe teren!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Sorin Cârţu nu a ezitat când a venit vorba de meciul de la Atena: ”A intrat o dată doctorul pe teren!” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Cadou de crăciun pentru fanii dinamovişti! Ordinul care bloca lucrările la noul stadion pe loc urmează să fie emis # Primasport.ro
Cadou de crăciun pentru fanii dinamovişti! Ordinul care bloca lucrările la noul stadion pe loc urmează să fie emis
21:30
E gata! Vladislav Blănuţă, OUT de la Dinamo
21:10
Danielle Collins nu va reveni în circuit în prima parte a sezonului 2026
21:10
Biatlonistul Sivert Guttorm Bakken a fost găsit fără suflare în camera de hotel
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.