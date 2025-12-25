Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată

Primasport.ro, 25 decembrie 2025 16:40

Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
17:00
Dumitru Dragomir a anunţat echipa care va câştiga titlul în SuperLiga: „Lucrurile nu vor mai sta aşa”
Acum 30 minute
16:40
Cristiano Ronaldo şi Georgina şi-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată
16:40
Ultimă oră! Pe făraş la FCSB, Baba Alhassan şi Dennis Politic sunt aşteptaţi să semneze cu alt club din SuperLiga
Acum 2 ore
15:40
Lovitură de teatru în Serie A, chiar de Crăciun! Cristi Chivu, OUT de la Inter?! Antrenorul unui club uriaş, favorit să îi ia locul tehnicianului român
15:20
Eduardo Camavinga a înfiinţat o academie de fotbal în Angola: "Să dau ţării mele înapoi ceea ce mi-a oferit”
Acum 4 ore
15:00
E gata! Dorit de Gigi Becali la FCSB, Denis Drăguş şi-a dat acordul şi semnează
15:00
AS Roma a depus proiectul noului său stadion, care va înlocui Stadio Olimpico în perspectiva Euro 2032
14:40
Surpriza zilei! Dorit de Dinamo, Vladislav Blănuţă ar putea semna cu alt club din SuperLiga
14:30
Încep negocierile pentru transferul lui Denis Alibec! Atacantul de la FCSB, aşteptat să semneze cu o rivală din SuperLiga
13:50
Dinamo vrea să se întărească de pe piaţa internaţională! „Câinii” pregătesc repatrierea celui pe care Dan Petrescu îl numea în urmă cu trei ani „cel mai bun atacant român”
13:10
„Asta îi mai trebuie şi poate să se bată la campionat”! Ioan Andone ştie ce îi lipseşte lui Zeljko Kopic pentru a duce Dinamo în vârful SuperLigii
Acum 6 ore
13:00
Luptă în patru pentru promovarea în SuperLigă! Attila Hadnagy a numit echipele cu care Sepsi se bate pentru revenirea în primul eşalon
12:30
Se conturează următoarea destinaţie pentru Radu Drăguşin! Tot mai multe cluburi din Serie A vor să obţină semnătura fundaşului de la Tottenham
12:20
Internaţionalii Hagi, Mihăilă şi Drăguş, mesaje din Turcia de Sărbători: Aveţi încredere în noi! Cu siguranţă nu vom da greş şi ne vedem cu siguranţă la vară în America - VIDEO
12:10
Mircea Lucescu nu s-a lăsat impresionat de declaraţia lui Nicolae Stanciu: „Aştept să revină, să joace la club şi să ajute astfel echipa naţională”
Acum 8 ore
11:00
FCSB, tot mai aproape de al doilea transfer al iernii! Jucătorul şi-a manifestat dorinţa de a evolua pentru campioana României: „Orice jucător îşi doreşte să joace pentru o asemenea echipă.Vom discuta”
10:50
OFICIAL | CFR Cluj a anunţat transferul unuia dintre cei mai importanţi jucători chiar în ziua de Crăciun: „Îi mulţumim pentru munca depusă”
10:20
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026 - VIDEO
10:10
David Popovici, nominalizat la titlul de ”Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”
10:10
Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri
Acum 24 ore
22:10
Nu l-a iertat pe Mircea Lucescu: ”Atunci înseamnă că eşecul cu Bosnia şi ratarea calificării sunt tot ale lui!” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
Surpriza Crăciunului! Cisotti, la revelaţia din Superligă?
21:10
E gata! Ionuţ Radu a recunoscut, după anunţul făcut de spanioli: ”Am venit aici cu umilinţă!”
20:50
A fost anunţată o dublură la Universitatea Craiova: ”Au nevoie de asta”
20:40
Sorin Cârţu a dat verdictul în lupta la titlu: ”Ar fi cea mai mare prostie!”
19:50
Antrenorul formaţiei Nottingham Forest le cere jucătorilor să arate „bun simţ” în perioada Crăciunului. El nu îi va cântări la revenirea la echipă
19:40
Fostul club al lui Adrian Mutu insistă pentru Radu Drăguşin
19:10
Plecare de ultimă oră din Superligă anunţată chiar în ajunul Crăciunului
18:00
“Când Radu Drăguşin ia cimpoiul, te opreşti şi asculţi” . Imagini de colecţie cu internaţionalul român
17:50
Lovitura zilei în România! Dorit de Dinamo, Denis Haruţ şi-a dat acordul şi semnează: „Un lider de care clubul are nevoie”
Ieri
17:00
Olimpiu Moruţan, revenire de senzaţie în SuperLiga! Grecii au anunţat următoarea destinaţie a internaţionalului român: „Agentul jucătorului lucrează deja în această direcţie”
16:10
„Telenovela” transferului lui Nicolae Stanciu la Rapid s-a încheiat! Internaţionalul român a luat decizia finală
16:10
Bomba sfârşitului de an! Dorit de Dinamo, George Puşcaş şi-a dat acord şi este aşteptat să semneze
15:40
De la CFR Cluj, la Dinamo! „Câinii” negociază transferul unui jucător de bază din Gruia
15:10
E gata! Vladislav Blănuţă, OUT de la Dinamo Kiev! Patru echipe din SuperLiga se bat pentru semnătura atacantului
14:30
Aşteptarea a luat sfârşit! Încep construcţiile la stadionul de 100.000.000 de euro al unei echipe de mare tradiţie din SuperLiga: „Moş Crăciun ne-a lăsat sub brad cadoul mult aşteptat”
14:20
Surpriza zilei! Juri Cisotti, dorit de un club cu pretenţii din SuperLiga: „S-ar mula foarte bine pe jocul echipei”
14:10
Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului a ales cei mai buni antrenori ai anului în fotbal, atât la nivel de club, cât şi la nivel de echipă naţională
14:00
Rapid şi-a anunţat cantonamentul de iarnă! Formaţia antrenată de Costel Gâlcă va disputa două partide de pregătire
13:30
FRF a anunţat cei 11 arbitri de români incluşi pe lista validată de FIFA pentru competiţiile internaţionale din 2026. Cine sunt centralii care şi-au încheiat activitatea în 2025
13:30
OFICIAL | Start lucrărilor la noua arenă Dinamo! Data mult aşteptată de suporterii „câinilor”, anunţată de Compania Naţională de Investiţii
12:50
„FCSB a făcut un transfer bun”! Fostul coleg al lui Andre Duarte sare în apărarea noului fundaş al campioanei României: „Cred că cei de la Ujpest au vrut să-l scoată ţap ispăşitor”
12:30
Daniel Pancu, aliatul lui Louis Munteanu în disputa cu conducerea CFR-ului: „L-au oprit de la antrenamente. Şi din fier dacă eşti, nu ai cum să rezisţi”
11:50
Fostul fotbalist Sebastian Hertner a murit la vârsta de 34 de ani. A căzut de la 70 de metri, din telescaun
11:50
Antrenorii iberici domină fotbalul mondial! Cel mai bun selecţioner şi cel mai bun tehnician de club vin din Spania
11:40
Endrick a fost împrumutat de Real Madrid la Olympique Lyon până la finele sezonului
11:30
Nicolae Stanciu nu l-a menajat pe Mircea Lucescu, după ce selecţionerul l-a scos din planurile sale: „Tot din Arabia am venit şi în Liga Naţiunilor, când am câştigat şase meciuri din şase. Atunci nu mai erau probleme”
10:40
Visul lui Louis Munteanu, aproape de a deveni realitate! Iuliu Mureşan anunţă plecarea atacantului ca una iminentă: „Suma este mulţumitoare”
23 decembrie 2025
23:40
SCMU Craiova, Steaua Bucureşti, CSM Tg. Mureş şi Dinamo completează Turneul F 8 al Cupei României
23:20
E gata! A fost anunţat obiectivul Craiovei, chiar înainte de sărbători: ”Nu vreau să fac asta!” | VIDEO EXCLUSIV
