Doliu în lumea filmului! Actrița de 26 de ani a fost înjunghiată mortal
Cancan.ro, 25 decembrie 2025 14:50
Doliu în lumea teatrului american! Imani Dia Smith, celebra actriță de pe Broadway și cunoscută pentru musicalul „The Lion King”, a fost găsită fără suflare într-o locuință din Edison, New Jersey, după ce ar fi […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
15:10
Cum se împarte Jessie Baneș de Sărbători. Artista urmează să facă nunta: ”Este felul meu de a păstra legătura cu rădăcinile” # Cancan.ro
Jessie Baneș, îndrăgita jurnalistă, a vorbit cu emoție despre una dintre cele mai frumoase perioade din an și a mărturisit ce face de Sărbători, dar și cum este nevoită să se împartă. Toate detaliile în […]
Acum o oră
14:50
Doliu în lumea teatrului american! Imani Dia Smith, celebra actriță de pe Broadway și cunoscută pentru musicalul „The Lion King”, a fost găsită fără suflare într-o locuință din Edison, New Jersey, după ce ar fi […]
Acum 2 ore
14:20
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte # Cancan.ro
Nicolae și Elena Ceaușescu ofereau o mare importanță meselor festive, iar Crăciunul era organizat foarte atent de cei doi. Pentru că voiau să își surprindă invitații cu delicatese, cei doi aveau un meniu strict de fiecare […]
14:10
Ce cadou impresionant le-a făcut Mira părinților ei, de Crăciun. Au fost emoționați până la lacrimi! # Cancan.ro
Mira le-a făcut o surpriză de proporții părinților ei! Artista are o relație extrem de specială cu aceștia și vorbește despre ei ori de câte ori are ocazia. Cu ocazia Crăciunului, ea le-a făcut cadou […]
14:10
Raed Arafat, ședință de urgență cu prefecții din toată țara după avertizările transmise de ANM # Cancan.ro
După ce în mai multe zone din România a nins ca în povești, șeful DSU, Raef Arafat, a transmis că autoritățile au activa planurile de intervenție, în cazul în care apar situații deosebite, în zonele […]
14:00
Decizia luată de fosta asistentă a lui Capatos, după decepțiile în dragoste! Ana Maria Mocanu: „Nu mai vreau să aud!” # Cancan.ro
Ana Maria Mocanu schimbă foaia anul acesta, de Crăciun. Față de anii trecuți, în care îi cerea Moșului să îi aducă sufletul pereche și să își întemeieze o familie, de data aceasta lucrurile stau diferit […]
Acum 4 ore
13:20
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public! # Cancan.ro
Pescobar nu se dezice nici în acest an de statutul de om milos. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Paul Nicolau a doborât recordul la donații și a scos din buzunar o sumă impresionantă pentru campania […]
13:10
Zvonurile despărțirii dintre Mira și Levi se amplifică. Artista dă semne că este o femeie liberă care își petrece Crăciunul alături de familie, dar fără partenerul de viață. Postările de pe Instagram au dat-o de gol! Toate detaliile […]
12:30
36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ultimele cuvinte pe care le-au rostit, înainte să moară # Cancan.ro
Pe data de 25 decembrie se împlinesc 36 de ani de la executarea soților Ceuașescu. În ziua de Crăciun, Nicolae și Elena Ceuașescu au fost împușcați la un o unitate militară din Târgoviște. Care au […]
12:20
Cu toate că dorința de a avea cel mai nou telefon este una mare, oamenii ar trebui să își păstreze telefoanele vechi, pentru că nu știu ce comoară au în casă, de fapt. Dacă și tu […]
12:10
”Vă doresc o zi tolerabilă!”. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore a devenit virală # Cancan.ro
Videoclipul a devenit viral pe TikTok și face înconjurul țării. O simplă urare s-a transformat în subiect de glumă și… haz de necaz. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore […]
Acum 6 ore
11:30
Îl mai ții minte pe cârciumarul Romică din Vacanța mare?! Din ce a ajuns George Robu să câștige bani azi # Cancan.ro
Leana și Costel din „Vacanța mare” erau personaje nelipsite de pe micile ecrane ale românilor, în anii 2000. Serialul de succes a adus zâmbete pe buzele telespectatorilor și a reușit să urce în topul preferințelor acestora. […]
10:50
CANCAN.RO v-a pregătit un banc care să vă aducă zâmbetul pe buze în ziua de Crăciun. Tu știi de ce Moș Crăciun este bărbat? Deznodământul discuției dintre un tată și fiul său este hilar! -Tăticule, […]
10:50
Zodia care va avea parte de un miracol în prima zi de Crăciun. I se îndeplinește cea mai mare dorință! # Cancan.ro
Sărbătorile de iarnă au sosit în sfârșit. Este sezonul bucuriei, recunoștinței și veseliei. Această zodie va experimenta miracole de Crăciun, fiind răsplătite cu binecuvântări care vor curge din belșug asupra lor pe tot parcursul sezonului […]
10:40
Cine este Luca Zvaleni, câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 16. A plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro # Cancan.ro
Sezonul 16 al emisiunii Master Chef a ajuns la final. Marele câștigător a plecat acasă cu trofeul și premiul în valoare de 30.000 de euro, dar și cu un stagiu la restaurantul cu stea Michelin […]
10:40
Crăciunul a venit, iar mesele românilor sunt pline de bunătăți pregătite de gospodine. Printre preparatele vedetă precum, sarmalele, friptura sau cozonacul, pe mesele românilor se regăsesc și nelipsitele mezeluri. Cât costă salamul de Sibiu în […]
09:40
Test IQ de Crăciun | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două mese de Crăciun # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru Crăciun. Ai la dispoziție 16 secunde să identifici cele 3 diferențe din imaginea de mai sus. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă! Testele de inteligență […]
Acum 8 ore
09:20
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate # Cancan.ro
Salata Boeuf este unul dintre acele preparate nelipsite de pe masa de Crăciun a românilor. De-a lungul timpului, acest fel de mâncare a devenit un element de bază al sărbătorilor, un simbol al meselor festive, […]
08:50
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine „iarna secolului”, potrivit meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
În unele zone ale țării, iarna și-a intrat cu adevărat în drepturi. Pe ce dată se vor înregistra -17 grade Celsisu, potrivit meteorologilor Accuweather? Episoadele de iarnă severe (ninsori abundente și temperaturi extrem de scăzute) […]
08:40
Ca aproape în fiecare an, de Crăciun, pe data de 25 decembrie, posturile de televiziune din România le pregătesc telespectatorilor un program special. În ton cu cea mai importantă și iubită sărbătoare din an, românii […]
08:20
CANCAN.RO îți înveselește ziua cu bancul zilei. Află ce cadou i-a cumpărat Bulă bunicii sale, de Moș Crăciun. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie […]
08:10
În ziua de Crăciun, moment de profundă bucurie, dar și de sfârșit de post, este cinstit de măicuțele de la Mănăstirea Moldovița cu bucate alese. Dacă în timpul postului sunt și zile de dezlegare la […]
08:00
Adevărul întâlnirii dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck chiar înainte de Crăciun. De ce au ieșit cei doi în oraș, de fapt # Cancan.ro
Deși au finalizat divorțul la începutul acestui an, Jennifer Lopez și Ben Affleck continuă să se reunească, cel mai recent ei fiind surprinși, în weekend, când au mers împreună la cumpărături, alături de Samuel, fiul […]
07:40
Prin părțile Târnavelor și ale Ardealului de mijloc și de jos, acolo unde viile se întind domol pe coaste și vinul curge cu rânduială din bute, purcelul de Crăciun nu este numai hrană trupească, ci […]
Acum 12 ore
07:10
Laguz inversată aduce o energie a blocajului interior și a epuizării inutile. Este o zi în care graba, forțarea lucrurilor și deciziile luate din impuls pot consuma multă energie fără rezultate reale. Ritmul lent, prudența […]
07:00
Top 50 dive care l-au impresionat pe Moș Crăciun. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz, deghizate în Crăciunițe # Cancan.ro
Moș Crăciun pare că a avut anul acesta gusturi impecabile, iar divele autohtone i-au făcut pe plac cu apariții de senzație. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz au strălucit în ținute roșii, reinterpretând cu […]
06:50
Cea mai puternică rugăciune de Crăciun. Rostește aceste cuvinte azi, 25 decembrie 2025, și vei avea parte de minuni # Cancan.ro
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit să aducă […]
06:40
Cartea de Tarot a zilei de 25 decembrie 2025. În prima zi de Crăciun, Doi de Cupe aduce conexiuni autentice # Cancan.ro
Energia zilei de Crăciun este guvernată de Doi de Cupe, o carte a conexiunilor autentice, a armoniei emoționale și a legăturilor construite pe reciprocitate. Este un moment favorabil pentru apropiere, deschidere sufletească și consolidarea relațiilor […]
06:30
Joi, 25 decembrie 2025, Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru principalele valute, începând cu ora 13:00. Până atunci, cursul de referință rămâne cel din ziua anterioară. Vezi detalii în articol. Începând […]
06:20
Cum arată felicitările de Crăciun pe care Familia Regală din Marea Britanie le-a trimis în acest an # Cancan.ro
Și anul acesta casele regale din Europa au creat felicitări de Crăciun personalizate, iar aproape toate familiile regale de pe Bătrânul Continent pus accentul pe noțiunea de familie și de unitate în preajma sărbătorilor de […]
06:10
Horoscop chinezesc 25 decembrie 2025. Dragonul ia decizii importante în prima zi de Crăciun # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 25 decembrie 2025. Energia zilei amintește de forța și curajul Dragonului: inițiativă, dorință de afirmare și decizii luate cu încredere. Este un moment bun pentru a face un pas înainte, dar și pentru […]
06:00
Artista va fi pe „naughty list” anul acesta: „Vreau să petrec sărbătorile cu Maluma și Ricky Martin” # Cancan.ro
Amna a avut parte de un an tumultuos sentimental, dar foarte bun profesional. Artista se afișa la începutul lui 2024 alături de un bărbat misterios pe care l-a ținut ascuns toată relația. Se visa alături […]
05:40
Prognoza meteo pentru joi, 25 decembrie 2025. Ninge ca în povești în prima zi de Crăciun # Cancan.ro
România va avea o vreme rece în ziua de Crăciun cu temperaturi sub media multianuală specifică perioadei. Valorile diurne se vor încadra în general între -2 și 5 °C, iar nopțile vor fi reci, frecvent […]
Acum 24 ore
01:00
„Cel mai mic oraş din lume” este la doar 12 ore cu maşina de România. 50 de oameni locuiesc aici # Cancan.ro
V-ați întrebat vreodată care este cel mai mic oraș din lume? Deși este destul de greu să definim care este răspunsul exact, pentru că însăși definiția cuvântului oraș variază de la o sursă la alta, […]
00:40
Cazul Burnei, la 10 ani distanță. Cum a fost construit un scandal și ce spun documentele ignorate atunci # Cancan.ro
La aproape un deceniu de la izbucnirea unuia dintre cele mai controversate scandaluri medicale din România, cazul profesorului Gheorghe Burnei rămâne un exemplu dur despre cum emoția publică, senzaționalismul și lipsa de context pot deforma […]
00:20
Horscop 25 decembrie 2025. Află zodia care are parte de certuri în familie la masa de Crăciun, dar și previziunile pentru restul nativilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie, dar […]
24 decembrie 2025
23:50
Bianca Drăgușanu și-a făcut planurile pentru sărbători din timp. Își va dedica tot timpul fiicei sale, Sofia, care va fi răsfățată, așa cum merită. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a făcut dezvăluiri despre vacanțele-surpriză pe […]
23:40
Filmul „de nișă” care a ajuns pe locul 1. A fost ignorat de critici, dar a depășit toate așteptările! # Cancan.ro
Partea a doua a filmului „Five Nights at Freddy’s” a spulberat toate estimările de box office și a depășit producții mult mai scumpe, demonstrând că un fandom loial poate bate orice blockbuster, potrivit publicației Vulture. […]
23:30
Adorată de toți, cucerită de nimeni! Ramona Olaru a fugit precum Cenușăreasa de la party # Cancan.ro
Se întâmplă și la case mari: Ramona Olaru, îmbrăcată ca o zână modernă, fustă vaporoasă cu steluțe și tocuri care ar putea să semnalizeze pe Marte, a petrecut la ziua Nataliei Mateuț, iar la finalul […]
23:10
Fuego aprinde spiritul Crăciunului în inimile tuturor. Poveștile unei copilării idilice, în Ajun # Cancan.ro
Pentru publicul larg, Crăciunul fără Fuego pare aproape un decor neterminat: lipsește colindul, emoția și vocea care, de aproape două decenii, acompaniază sărbătorile românilor. În timp ce alții își fac planuri de liniște, mese în […]
23:00
Cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa în 2025. Aici poți merge în vacanța de Crăciun sau Revelion # Cancan.ro
Venirea sărbătorilor de iarnă înseamnă concediu pentru multe persoane, iar cei cărora le place iarna caută în fiecare an să caute stațiuni montane pentru a petrece Crăciunul și Revelionul. Din păcate, însă, de cele mai […]
22:50
Poza zilei | Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000, când făcea parte din trupa Andre # Cancan.ro
Există poze care nu trebuie uitate, nu ca să fie admirate, ci ca să ne amintească de unde am plecat și cât de departe am ajuns. CanCan.ro a găsit una dintre ele! Această apariție de […]
22:40
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua de 25 decembrie # Cancan.ro
Filmele de Crăciun continuă să captiveze cinefilii prin povești pline de magie, umor și emoție, care aduc spiritul sărbătorilor în casele tuturor. De la animația remarcabilă „Klaus”, la comedia „Singur acasă” sau la musicalul iconic […]
22:20
În 2024, Regele Charles a găzduit cel mai mare Crăciun al Familiei Regale britanice din istorie la Sandringham, dar lista de invitați din acest an va fi puțin mai restrânsă din cauza controverselor din jurul […]
22:20
Alertă de dispariție în România! Bițică Niculae a de acasă și nu a mai revenit până în prezent. Bărbatul în vârstă de 54 de ani este domiciliat în județul Teleorman. Orice informație referitoare la această […]
21:10
Este doliu în fotbalul românesc! Lazăr Pârvu a încetat din viață la vârsta de 78 de ani. Anunțul trist despre trecerea în neființă a fostului jucător de fotbal de la Dinamo, UTA și Poli Timișoara […]
20:30
Alertă medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor # Cancan.ro
Nici bine nu a debutat sezonul rece că este deja alertă epidemiologică din cauza gripei. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat peste că – în doar o săptămână – au fost înregistrate peste […]
19:20
Cele 5 zodii favorizate de horoscop în ianuarie 2026. Astrele creează contextual ideal pentru ele # Cancan.ro
Luna ianuarie 2026 este plină de schimbări, cu o energie nouă și incitantă, datorită revenirii lui Saturn în Berbec. Zodiile cardinale beneficiază de acest tranzit favorabil al Capricornului. Semnele astrologice de mai jos experimentează schimbări […]
18:50
Suma uriașă cu care se vinde o pensiune în Poiana Brașov. Are 15 camere și e la doar 200 de metri de pârtie # Cancan.ro
Pensiunea turistică din Poiana Brașov este clasificată cu patru Margarete, are 15 camere, 16 băi, terasă generoasă și se află foarte aproape de pârtia de schi. Costul imobilului este de ordinul milioanelor de euro. Care […]
18:00
Georgescu, expertul în adidași, spune ce să porți de Sărbători: „Contează să arate bine, dar să fie și comozi” # Cancan.ro
CANCAN.RO a stat de vorbă cu Georgescu, omul care știe tot ce mișcă în lumea sneakerșilor, de la ce porți la masa de Crăciun până la ce vei încălța peste doi ani. Între nostalgie, confort […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.