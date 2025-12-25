Avioane de vânătoare poloneze au interceptat și escortat un avion spion rus în ajunul Crăciunului

15:30

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au rămas cu camerele neocupate, anul acesta, de Crăciun, fapt greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau din octombrie, noiembrie, sau chiar de la un an la altul. Pentru a mai câştiga clienţi, marile hoteluri au făcut discounturi, pe ultima sută de metri, iar proprietarii de mici afaceri în turism au fost dispuşi chiar să negocieze cu clienţii preţurile pentru cazare. Lipsa zăpezii, dar mai ales a banilor, afectează grav afacerile, spun operatorii din turism.