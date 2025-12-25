Obiceiuri interzise în prima zi de Crăciun. Explicațiile preotului: „Orice lucru făcut nu sporește”

07:10

În fiecare an, milioane de oameni cântă colinde, iar versurile unora dintre ele, cum este celebrul „Noapte de vis” („Silent Night”) , vorbesc despre cum „toate dorm pe Pământ” sau, în alte traduceri, cum „totul este calm, totul este luminos”. Oamenii știu că povestea Crăciunului este una în care se proclamă pacea și bucuria, iar acest lucru se vede sau ar trebui să se vadă în festivitățile, reuniunile de familie și în oferirea de cadouri în această perioadă. Nenumărate felicitări de Crăciun înfățișează „Sfânta Familie” – luminată de stele, într-un grajd pitoresc, situat într-un sat liniștit, scrie, în The Conversation, Joan Tailor, profesor emerit de istorie a creștinismului la King's College din Londra.