Turcia. Poliția anunță că a dejucat mai multe atacuri teroriste care ar fi urmat să aibă loc la evenimente organizate de Crăciun și de Revelion. Peste o sută de suspecți, membri ai grupării teroriste Stat Islamic, au fost arestați.
Biziday.ro, 25 decembrie 2025 15:50
Autoritățile din Turcia anunță că au arestat 115 susținători ai grupări teroriste Stat Islamic, care planificau atacuri la evenimente organizate de Crăciun și Revelion. Poliția a efectuat percheziții la 124 de adrese din Istanbul, în urma cărora au confiscat arme, muniție și planuri pentru atentate. Oficialii au declarat că susținătorii ISIS plănuiau activ atacuri în […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 30 minute
15:50
Turcia. Poliția anunță că a dejucat mai multe atacuri teroriste care ar fi urmat să aibă loc la evenimente organizate de Crăciun și de Revelion. Peste o sută de suspecți, membri ai grupării teroriste Stat Islamic, au fost arestați. # Biziday.ro
Autoritățile din Turcia anunță că au arestat 115 susținători ai grupări teroriste Stat Islamic, care planificau atacuri la evenimente organizate de Crăciun și Revelion. Poliția a efectuat percheziții la 124 de adrese din Istanbul, în urma cărora au confiscat arme, muniție și planuri pentru atentate. Oficialii au declarat că susținătorii ISIS plănuiau activ atacuri în […]
Acum o oră
15:10
Război Rusia-Ucraina. Lovituri în serie ale ucrainenilor, în ziua de Crăciun, asupra infrastructurii petroliere rusești. Cea mai mare rafinărie din sudul Rusiei, dar și două rezervoare petroliere de la Marea Azov au fost atacate cu rachete britanice Storm Shadow. Dimineață devreme, a fost lovită uzina rusească de procesare a gazelor din regiunea Orenburg, care procesează gaze din Kazahstan. # Biziday.ro
Ucraina anunță că dronele sale au lovit cea mai mare uzina rusească de procesare a gazelor din regiunea Orenburg (la circa 1.400 km SE de Moscova), care este alimentată din câmpul de petrol și gaze Karaceaganak din Kazahstan. Ucrainenii au mai lovit uzina în octombrie, iar rușii abia reușiseră să o repare. Oficialii ruși au […]
Acum 4 ore
13:30
China acuză SUA că escaladează tensiunile “către o soluție de război” în Strâmtoarea Taiwan. Recent, administrația americană a autorizat vânzări de arme în valoare de 11 miliarde de dolari către guvernul de la Taipei. # Biziday.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării a criticat în termeni duri legea prin care SUA autorizează vânzări de arme, muniții și alte forme de asistență militară pentru Taiwan, în valoare totală de 11 miliarde de dolari. Oficialul chinez spune că legea transmite un semnal grav și eronat forțelor separatiste care militează pentru independența Taiwanului […]
13:10
Netflix a prezentat primul teaser al filmului “Peaky Blinders: The Immortal Man”, cu Cillian Murphy în rol principal. Va fi disponibil pe platformă din 20 martie 2026. # Biziday.ro
În clipul de 70 de secunde, personajul jucat de Murphy poate fi văzut punându-și la îndoială identitatea de gangster celebru. Acesta revine dintr-un exil autoimpus, în mijlocul haosului celui de-al Doilea Război Mondial. Alături de Murphy, poate fi văzut și Barry Keoghan, o altă vedetă a cinematografiei irlandeze, scrie The Guardian. Personajul acestuia poartă un […]
Acum 6 ore
11:30
Liderii europeni acuză Washingtonul de ”coerciție și intimidare”, după ce SUA au impus interdicții împotriva a cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online. # Biziday.ro
Germania, Spania, Regatul Unit și mai mulți oficiali ai UE s-au alăturat președintelui francez Emmanuel Macron și au condamnat sancțiunile impuse de SUA împotriva a cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton. Bruxelles-ul a semnalat că ar putea ”răspunde rapid și decisiv” […]
Acum 8 ore
08:40
Ucraina. Ultimul sondaj de opinie arată (pentru prima dată) că Volodimir Zelenski ar pierde alegerile prezidențiale, dacă acestea s-ar organiza. Deși rămâne politicianul cu cea mai mare susținere populară, actualul președinte ar intra în turul II, dar l-ar pierde. În urmă cu două săptămâni, el a admis posibilitatea organizării alegerilor, dar numai dacă se ajunge la o încetare a focului. # Biziday.ro
Deși anterior Zelenski a spus că, dacă s-ar ajunge la alegeri, probabil nu ar încerca să obțină un al doilea mandat, sociologii arată că el ar obține 22%, dacă un scrutin prezidențial s-ar organiza în perioada următoare. Generalul Valeri Zalujnîi, fostul șef al Armatei Ucrainene, acum ambasador în UK, și Kirilo Budanov, șeful spionajului militar […]
Acum 12 ore
07:30
Poliția informează că, joi dimineața, se circulă pe toate drumurile naționale și autostrăzile. Ninge slab în jumătatea de sud a țării, cu intensificări ale vântului, iar carosabilul este umed. Se acționează cu utilaje și material antiderapant, pentru a preveni apariția poleiului. # Biziday.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice nefavorabile. În jumătatea de sud a țării (în județele aflate sub atenționare Cod Galben), sunt în general precipitații sub formă de ninsoare ușoară, cu intensificări ale vântului, traficul […]
Acum 24 ore
22:20
FBI a identificat peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu prădătorul sexual Jeffrey Epstein. Intenționează să le facă publice în săptămânile următoare. # Biziday.ro
FBI și procurorii din New York a descoperit și a predat peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu Epstein, a anunțat Departamentul de Justiție într-o postare pe rețelele sociale. Echipele DoJ lucrează în acest moment la cenzurarea informațiilor referitoare la victimele lui Epstein, iar documentele vor fi făcute publice în zilele […]
21:50
Investigație Reuters. Companiile din sectorul militar-industrial al Rusiei sunt sub presiune constantă de a îndeplini comenzi într-un ritm rapid, la prețuri fixate de Kremlin. Șefii companiilor ajung să fie persecutați pentru neîndeplinirea contractelor. # Biziday.ro
Vladimir Arsenyev are 75 de ani și conduce Institutul de Cercetare Științifică Volna, o firmă din Moscova care produce componente pentru un sistem de comunicații folosit de tanchiști. După ce Rusia și-a lansat invazia în Ucraina, la începutul lui 2022, firma lui “a fost inundată” cu comenzi, însă acestea au fost “un cadou otrăvit”, a […]
21:50
Garda americană de Coastă așteaptă suplimentarea trupelor, înainte de a încerca să rețină un petrolier pe care-l urmărește de duminică, în largul coastei Venezuelei. # Biziday.ro
Informația a fost dezvăluită pentru Reuters de către un oficial american și de către o sursă familiarizată cu planurile. Nava de transport, identificată ca fiind Bella 1, a refuzat accesul personalului Gărzii americane de Coastă, astfel că sarcina ar putea reveni unei echipe de specialiști care acționează în condiții speciale, inclusiv prin coborârea din elicopter, […]
20:00
Analiză. Sancțiunile Administrației Trump asupra oficialilor implicați în reglementarea conținutului online dăunător, inclusiv Thierry Breton (fost comisar european) reprezintă un atac direct asupra legislației europene. Marchează escaladarea tensiunilor dintre SUA și Europa, în ceea ce privește libertatea de exprimare. # Biziday.ro
O analiză realizată de The Guardian relevă că Administrația Trump, dominată de politicieni MAGA, a impus interdicții de viză unor cetățeni europeni implicați în combaterea conținutului online dăunător, ca reacție la reglementările tehnologice europene. Printre cei sancționați se află Thierry Breton, fost comisar european, considerat artizanul Digital Service Act, “un semn clar de avertizare adresat […]
16:20
București. Compania Națională de Investiții a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru noul stadion Dinamo, din 19 ianuarie 2026. Noua arenă, cu 25 de mii de locuri, va costa peste 170 de milioane de euro și va fi gata în trei ani. # Biziday.ro
“Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo”, a precizat Compania Națională de Investiții, în anunțul privind emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Arena va fi construită de asocierea formată […]
Ieri
14:10
Trafic oprit între Focșani și Bacău (DN 6), la Haret (Vrancea), în urma unui accident între două mașini. Două persoane sunt rănite. # Biziday.ro
Poliția Română informează că traficul rutier este oprit pe DN 2 Focșani – Bacău, în apropierea localității Haret, județul Vrancea, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului au rezultat două persoane care necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 14:30.
11:40
Volodimir Zelenski a prezentat proiectul de pace negociat cu SUA, care urmează să fie propus Rusiei. Prevede garanții de securitate pentru Kiev, însă două aspecte majore nu au fost lămurite – controlul asupra regiunii Donbas și asupra centralei nucleare Zaporojie. # Biziday.ro
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat public draftul de plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului, pe care l-a numit un ”document de bază” între Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia. Proiectul revizuit conține câteva variante ale celor 28 de puncte inițiale – precum o limitare a forțelor ucrainene pe timp de pace – în […]
10:00
Italia. Explozie majoră, pe autostrada dintre Roma și Napoli, marți seara. O cisternă încărcată cu GPL a luat foc, în urma coliziunii cu un alt vehicul, iar apoi a explodat. Totuși, pompierii au avut timp să evacueze zona, așa că nimeni nu a fost rănit. # Biziday.ro
Accidentul s-a produs între cisterna cu GPL și un tir pentru transportul de vehicule, marți seara, puțin înainte de ora locală 17. Vehiculele au luat foc, dar explozia nu s-a produs imediat, astfel că echipajele de pompieri, care inițial încercaseră să stingă incendiul, au preferat să evacueze zona, așa că nimeni nu a fost rănit. […]
09:50
Moscova. O mașină de poliție a fost aruncată în aer, miercuri dimineața, pe aceeași stradă pe care, luni, mașina unui general rus a explodat. Potrivit autorităților ruse, o persoană le-a aruncat polițiștilor pe geamul mașinii un dispozitiv exploziv. Sunt raportate trei persoane ucise – doi agenți de circulație, aflați în vehicul, și atacatorul. # Biziday.ro
Doi ofițeri de poliție (rutieră) și o a treia persoană au fost uciși într-o explozie, miercuri dimineața, a anunțat Comitetul de Investigații al Rusiei, care investighează infracțiuni majore. O persoană a aruncat un dispozitiv exploziv înăuntru, pe geamul mașinii de poliție, în momentul în care aceasta s-a apropiat. În explozie a murit și atacatorul, nefiind […]
07:50
Raport al Pentagonului. Aeronavele invizibile F-35, cele mai sofisticate din lume, au fost disponibile pentru zbor doar jumătate din timpul necesar, din cauza “întreținerii deficitare efectuate de producătorul Lockheed Martin”. Deși guvernul american a plătit totuși companiei suma integrală, pentru 2026 comanda de noi aparate a fost redusă la jumătate. # Biziday.ro
Un audit oficial al Biroului Inspectorului General al Departamentului Apărării al SUA arată că, în 2024, cele peste 630 de aparate F-35 livrate (jumătate din totalul produs și livrat țărilor NATO și aliate) au avut o disponibilitate de zbor de doar 50% din cea prevăzută prin contract, “din cauza întreținerii deficitare efectuate de Lockheed Martin”. […]
23 decembrie 2025
23:30
Comisia Europeană vizează să înăsprească restricțiile la importurile de plastic și să reglementeze reciclarea chimică, în încercarea de a sprijini mai mult sectorul. # Biziday.ro
Jessika Roswall, comisarul UE pentru Mediu, a declarat că sectorul se află într-o “criză profundă”, adăugând că “este important să facem unele schimbări acum”. Doar în Olanda, zece fabrici de reciclare s-au închis în ultimele 18 luni. La nivelul întregii Uniuni Europene, capacitatea de reciclare pierdută ajunge la aproximativ un milion de tone, cât reciclează […]
22:50
Șeful Statului Major al Armatei libiene a murit într-un accident aviatic, în Turcia. Avionul Falcon 50 care trebuia să-l ducă la Tripoli ceruse permisiunea de aterizare de urgență, înainte de a pierde semnalul și de a se prăbuși. # Biziday.ro
Generalul Mohammed Ali Ahmed al-Haddad și alte patru persoane se aflau la bordul aeronavei Falcon 50, care trebuia să-i ducă din capitala Turciei în cea a Libiei, în această seară. Totuși, avionul a emis o cerere de aterizare de urgență, iar la 47 de minute după decolare, comunicațiile s-au pierdut. First footage has emerged showing […]
22:30
Guvernul a adoptat ordonanța de urgență “trenuleț”, care prevede reducerea impozitului pe cifra de afaceri la 0,5% și revenirea la taxarea cu 1% a veniturilor microîntreprinderilor, anul viitor. Taxa pe construcții (taxa de stâlp) va fi eliminată din 2027. # Biziday.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a susținut o conferință de presă la finalul ședinței de guvern, în care a anunțat adoptarea ordonanței de urgență cu modificări în privința taxelor și impozitelor și care stabilește măsuri tranzitorii pentru autoritățile locale, până la adoptarea bugetului pe anul 2026. Principalele declarații: Cea mai importantă măsură este cea de reducere […]
21:10
ING Bank: Creditele online, noul standard. 7 din 10 clienți iau creditele de nevoi personale 100% digital, în Home’Bank. Aproape o treime aplică după programul de lucru. (P) # Biziday.ro
71% dintre clienții ING care solicită un credit de nevoi personale aplică 100% online, direct de pe telefonul mobil, din aplicația Home’Bank. Aproape o treime dintre aceștia accesează creditul în afara orelor de program ale office-urilor ING (9:00-18:00), inclusiv după miezul nopții. În plus, 20% preferă să aplice în weekend. Pentru acordarea creditului de nevoi […]
19:40
Economia SUA a înregistrat o creștere anuală de +4,3% în T3, peste așteptări, alimentată în mod deosebit de consumul populației, care a cheltuit mai mult pe mașini, alimente, haine, servicii medicale și călătorii. Este cel mai bun avans din ultimii doi ani. # Biziday.ro
Economia Statelor Unite a crescut în trimestrul al treilea al anului în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, potrivit unei estimări inițiale publicate de Departamentul Comerțului. Produsul Intern Brut a avansat cu 4,3% în ritm anualizat, peste nivelul de 3,8% din trimestrul anterior și mult peste așteptările economiștilor. Principalul motor al acestei creșteri […]
18:00
Departamentul american de Justiție a publicat o nouă tranșă de documente din “Dosarele Epstein”. Include o scrisoare de mână, aparent scrisă de prădătorul sexual și adresată altui condamnat pentru abuz sexual, în care se arată că Trump “ne împărtășește dragostea pentru fetele tinere”. Președintele american a negat constant că avea cunoștință despre faptele comise de Epstein. # Biziday.ro
În cel mai recent lot de documente din “Dosarele Epstein”, publicate de Departamentul american de Justiție, se numără o scrisoare realizată de mână și semnată de prădătorul sexual Jeffrey Epstein, adresată lui Larry Nassar, care a fost mult timp medicul echipei de gimnastică a Statelor Unite și a fost el însuși condamnat la închisoare pe […]
17:00
Brașov. Vicepreședintele Consiliului Județean și patru reprezentanți ai companiei de apă au fost trimiși în judecată sub control judiciar. Sunt acuzați că au format un grup infracțional pentru a prelua controlul asupra bunurilor companiei. # Biziday.ro
Direcția Națională Anticorupție anunță trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Constantin Șerban, vicepreședintele Consiliului Județean și președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei, a lui B.C.T., expert independent și administrator al Ewora Resurse Umane, și a lui Liviu Cocoș (director interimar), Carmen Țop (președinte CA), Liviu Dragomir (reprezentant) și Marina Suciu (șefa […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Sibiu. Tavanul piscinei interioare de la Hotelul Hilton s-a prăbușit peste mai multe persoane aflate în apă. Opt persoane au fost recuperate din apă și sunt evaluate medical. Salvatorii continuă misiunea de căutare. A fost activat Planul Roșu. # Biziday.ro
Andreea Ștefan, purtătoarea de cuvânt a ISU Sibiu, a declarat la Digi24 că “opt persoane au fost evacuate și se află în analiză medicală la postul medical avansat care a fost operaționalizat la locul intervenției. Urmează să fie duse la spital cel puțin două dintre ele, dar s-ar putea să fie transportate chiar mai multe. […]
14:20
WSJ: Explozia unei rachete SpaceX, din ianuarie, a pus în pericol timp de aproape o oră trei avioane cu aproximativ 450 de pasageri. Incidentul nu a fost raportat imediat de compania deținută de Elon Musk, autoritățile aflând despre pericol direct de la piloți. # Biziday.ro
Pe 16 ianuarie, racheta Starship a SpaceX a explodat la câteva minute după decolare, în regiunea Caraibelor, unde a provocat o ploaie de resturi timp de aproximativ 50 de minute. Bucățile din racheta au străbătut inclusiv zone pe unde avioane cu pasageri au trecut, astfel că piloții a trei aeronave (un avion JetBlue către Puerto […]
13:00
A doua încercare a Chinei de a finaliza testarea unei rachete spațiale reutilizabile a eșuat. Boosterul nu a fost recuperat, deși racheta a ajuns pe orbită, conform planului. Nu se cunoaște cauza eșecului. # Biziday.ro
Boosterul sau propulsorul rachetei chineze Long March 12A, , care ar fi trebuit să fie reutilizabil, nu a fost recuperat, marți, în timpul unui nou test efectuat de o companie chineză. Racheta de peste 70 de metri lungime a fost dezvoltată de China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Deși prima treaptă nu a fost […]
11:50
Donald Trump a dezvăluit o nouă generație de nave de război, denumită după el însuși (Trump Class). Conform acestuia, vor fi realizate în jur de 20 de cuirasate echipate “cu cele mai mari tunuri ale erei noastre”, cu rachete de croazieră (inclusiv cu încărcătură nucleară), cu lasere de ultimă tehnologie și cu asistență din partea inteligenței artificiale. # Biziday.ro
Președintele SUA a anunțat un amplu plan de a construi o nouă generație de nave de război pentru Marina SUA, care vor purta numele de “Trump Class (Clasa Trump)”. Anunțul a fost făcut la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, în fața unor postere care prezentau imagini conceptuale ale unei astfel de nave, denumită USS Defiant. […]
11:00
Meteorologii anunță ninsori și, în unele zone, ploi, în următoarele zile. Vremea se va răci semnificativ din această seară și vor fi intensificări ale vântului. Cod Galben de viscol în tot sudul țării, începând de miercuri seara. Pe unele drumuri, va scădea vizibilitatea și se va depune polei. # Biziday.ro
Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger, valabilă între 23 decembrie, ora 18 – 26 decembrie, ora 10. În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat […]
09:30
SUA. O pană de curent, la San Francisco, a oprit toate robotaxiurile Waymo (Google) în trafic. Incidentul, produs în weekend, a agravat ambuteiajele, deja produse de nefuncționarea semafoarelor. # Biziday.ro
Incidentul s-a produs sâmbătă după-amiază, când circa 100 de mii de abonați din Bay Area (San Francisco, California) au rămas fără curent, la o oră totuși aglomerată, deși era weekend. Numeroase (dacă nu toate) taxiurile autonome Waymo au încetat să funcționeze și s-au oprit, pe avarii, acolo unde se aflau. Videoclipurile postate pe rețelele de […]
08:40
Război în Ucraina. Amplu atac aerian rusesc, marți dimineața, cu drone și rachete balistice, asupra Odesei, Kievului, dar și a orașelor din vestul Ucrainei. Armata Română a detectat mai multe drone care au atacat porturile de la Dunăre (Reni, Chilia), dar fără a fi intrat în spațiul nostru aerian. # Biziday.ro
Toată Ucraina este sub alertă aeriană, marți dimineața. Armata Rusă efectuează un amplu atac combinat, cu rachete de croazieră (12 bomdardiere strategice au decolat de la baza Engels), rachete balistice (lansate de navele din Marea Neagră și din Marea Caspică), dar și cu drone de atac. Acestea din urmă au lovit deja orașe ucrainene aflate […]
22 decembrie 2025
23:20
Raport. Consumul de alcool în rândul adulților britanici se situează la cel mai mic nivel din anii ‘90. Situația financiară, preocuparea pentru sănătate și îmbătrânirea populației au schimbat obiceiul de consum. # Biziday.ro
Anul trecut, un adult obișnuit din Marea Britanie a consumat, în medie, 10,2 băuturi alcoolice pe săptămână, cel mai mic număr din anii 1990, de când se țin statisticile, și cu un sfert mai puțin decât în urmă cu 20 de ani, arată firma de cercetare IWSR. Limita recomandată de NHS este de 14 unități […]
22:30
Analiză Reuters. Creșterea accelerată a prețurilor memoriilor RAM ar putea determina o scumpire a consolelor de jocuri și nu numai, într-un moment în care sectorul se resimte după criza procesoarelor grafice. # Biziday.ro
Cererea pentru memoriile RAM depășește oferta, pe măsură ce companiile din domeniul tehnologiei își intensifică eforturile pentru a dezvolta sistemele de inteligență artificială. Memoriile RAM sunt esențiale și în consolele de jocuri PlayStation, Xbox și Nintendo Switch, pentru că ajută la încărcarea mai rapidă și la o performanță generală îmbunătățită. Scumpirea lor a determinat o […]
21:40
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației. Spune că nu vizează o carieră politică și că “este cinstit ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra”. # Biziday.ro
“Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie […]
21:10
Un raport preliminar al Pentagonului arată o accelerare semnificativă a programului nuclear al Chinei. Reuters: Există informații că cel puțin o sută de rachete intercontinentale au fost încărcate în noile silozuri de la granița cu Mongolia. Ritmul de înarmare este mai rapid decât al oricărui alt stat care deține arme nucleare, în condițiile în care Beijingul nu se arată interesat de negocieri pentru controlul acestora. # Biziday.ro
Raportul Pentagonului, aflat încă în faza de lucru și consultat de Reuters, nu vorbește despre vreo țintă potențială a rachetelor. Aceste rachete, de tip DF-31, folosesc combustibil solid, ceea ce înseamnă că pot fi lansate foarte rapid în caz de conflict, spre deosebire de cele cu combustibil lichid care necesită pregătiri îndelungate. Sunt capabile să […]
18:50
Ministerul Educației anunță două opționale noi pentru elevii de gimnaziu. Unul vizează dezvoltarea spiritului critic în interacțiunea cu mediul online, iar celălalt îndrumarea în dezvoltarea personală. # Biziday.ro
“Ambele discipline vizează competențe fundamentale pentru lumea de astăzi, astfel încât m-aș bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare! În ceea ce privește educația pentru media digitală, acest demers este introdus în premieră la nivel de gimnaziu și este astfel o adaptare a școlii la provocările la care sunt supuși copiii […]
18:40
ING Bank redefinește conceptul de cont curent și introduce 3 tipuri de pachete cu beneficii multiple: ING Go, More și Extra. (P) # Biziday.ro
ING Bank România marchează trecerea de la conceptul clasic de cont curent la cel de pachete de cont curent și introduce, în premieră pe piața bancară, trei opțiuni: ING Go, ING More și ING Extra, cu beneficii în plus pentru actualii și viitorii clienți ING. â Noile pachete de cont curent sunt unice pe plan […]
16:00
Război Rusia – Ucraina. Un colaborator al serviciului ucrainean de informații militare a incendiat două aeronave Suhoi Su-30, la baza militară Lipețk, în urmă cu două nopți. GUR prezintă imagini din timpul operațiunii și anunță că “cele două avioane au fost scoase din uz”. # Biziday.ro
Direcția Generală de Informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării anunță că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, două aeronave militare rusești Su-30 au fost incendiate pe aerodromul militar de lângă Lipețk. În urma incidentului, cele două avioane, care pot costa împreună până la o sută de milioane de dolari, au fost scoase din uz, […]
14:40
OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia au început construcția celor patru parcuri fotovoltaice din Ișalnița, Tismana și Rovinari. Vor avea o capacitate totală de 550 de Megawați, echivalentul consumului a 410 mii de gospodării într-un an. # Biziday.ro
Cele patru parcuri fotovoltaice, în cadrul cărora OMV Petrom și CE Oltenia sunt parteneri egali, vor deveni operaționale anul viitor. Valoarea totală a investiției este de 400 de milioane de euro, 70% din sumă fiind acoperită din Fonduri pentru Modernizare. Prima tranșă din această finanțare a fost încasată în cursul acestei luni. Consumul celor 410 […]
13:20
Nicușor Dan spune că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a schimbat relația Europa-SUA, care “a trecut de la una bazată pe valori la una pragmatică și economică”. Președintele afirmă că declarația lui Trump, în care i-a catalogat pe liderii europeni ca fiind slabi, este “oarecum adevărată”. În privința războiului din Ucraina, se declară pesimist că se va ajunge la o pace curând. # Biziday.ro
Într-un interviu acordat pentru Politico, la Bruxelles, președintele Nicușor Dan afirmă că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a schimbat radical relația dintre Europa și SUA. “Lumea s-a schimbat. Am trecut de la un mod – într-un anumit sens – moral de a face lucrurile la un mod foarte pragmatic și economic de a […]
12:50
China impune tarife provizorii de până la 43% asupra produselor lactate importate din UE, în urma investigaţiei anti-subvenţii demarate cu mai mult de un an în urmă. Beijingul a impus taxe asupra mai multor produse din UE, ca represalii pentru impunerea tarifelor la importurile de vehicule electrice chinezeşti. # Biziday.ro
China va impune taxe provizorii de până la 42,7% asupra anumitor produse lactate importate din Uniunea Europeană, după o anchetă preliminară privind subvențiile acordate de statele membre. Tarifele, considerate pe scară largă drept represalii pentru tarifele impuse de UE asupra vehiculelor electrice fabricate în China, vor varia între 21,9% și 42,7%, dar majoritatea companiilor vor […]
10:50
Moscova. Mașina unui general rus a sărit în aer, luni dimineața, iar acesta a murit. Presa rusă spune că este vorba despre șeful direcției de Instruire Operațională a Armatei Ruse și că suspiciunea se îndreaptă spre serviciile secrete ucrainene. # Biziday.ro
Atacul s-a produs, luni dimineața, într-un cartier din sudul capitalei ruse. Mașina generalului Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, a sărit în aer în momentul în care acesta s-a urcat în autovehicul. Autoritățile ruse au precizat că generalul a murit din cauza rănilor suferite. “Anchetatorii urmăresc […]
10:10
Palatul Cotroceni. Consultări publice între președintele Nicușor Dan și magistrați, pe tema problemelor din Justiție. (Video live) # Biziday.ro
Preşedintele Nicușor Dan îi ascultă pe magistrații care au dorit, în mod public, să vorbească despre problemele din Justiție. Duminică, Dan a declarat că extrem de puţini magistraţi şi-au exprimat intenţia de a veni la discuţiile de la Cotroceni – aproximativ 20, din care jumătate în nume personal şi cam tot atâţia din partea unor […]
09:30
Președintele Franței anunță că vor începe lucrările pentru construirea unui nou portavion cu propulsie nucleară. Actualul portavion francez, Charles de Gaulle, va fi retras din serviciu până în 2038. # Biziday.ro
Emmanuel Macron spune că noul portavion al Franței va costa peste 10 miliarde de euro și ar urma să fie și mai lung și mai lat decât cel actual. Portavionul Charles de Gaulle, operat acum de Marina Franșței are 260 de metri lungime și 64 de metri lățime, iar viitoarea navă amiral va avea, probabil, […]
08:10
Discuții de pace, în Florida. Oficialii americani și cei ucraineni, spun că negocierile din acest weekend “au fost productive”. Reprezentantul rus, care a discutat separat, doar cu americanii, afirmă, însă, că propunerile nu au îmbunătățit perspectivele pentru un acord pentru încetarea focului. # Biziday.ro
Steve Witkoff, reprezentantul special al președintelui Trump, a scris pe rețelele sociale că discuțiile de duminică au fost axate “pe o abordare strategică comună între Ucraina, Statele Unite și Europa”. Într-o altă postare pe X, Witkoff a spus că discuțiile sale cu Dmitriev (reprezentantul rus) au fost, de asemenea, “productive și constructive” și că “Rusia […]
21 decembrie 2025
21:50
Analiză. Grupările extremiste și teroriste exploatează tot mai frecvent clonarea vocală și traducerea automată, instrumente AI, pentru propagandă și pentru a-și extinde influența globală. Creează mesaje audio ce reproduc vocile unor lideri extremiști, în mai multe limbi, păstrând tonul și emoția, ceea ce le face mai convingătoare. # Biziday.ro
O analiză realizată de The Guardian relevă că instrumentele de AI care generează voci realiste sunt tot mai des exploatate de mișcări extremiste, de la neo-naziști și până la grupări jihadiste, pentru a-și extinde audiența și pentru a-și intensifica mesajele ideologice. Specialiștii în combaterea terorismului spun că noile tehnologii le permit acestora să depășească barierele […]
14:30
Președintele anunță un referendum, în ianuarie, in rândul magistraților, prin care aceștia vor fi întrebați dacă CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup. “Dacă vor spune că acționează în interesul unui grup, atunci CSM va pleca de urgență”. # Biziday.ro
Nicușor Dan a susținut o declarație de presă, în care a prezentat concluziile mesajelor primite de la magistrați în ultimele săptămâni, de la izbucnirea scandalului din justiție odată cu documentarul Recorder. Președintele a explicat că, în condițiile în care luni sunt programate consultări cu magistrații la Cotroceni, în mai multe instituții din justiție au fost […]
13:40
Scandal politic major în SUA. Democrații din Congres, dar și câțiva republicani, denunță lipsa de transparență și cenzurarea excesivă a conținutului din Dosarele Epstein, după ce Departamentul de Justiție a șters o fotografie cu Donald și Melania Trump alături de Epstein și asociata sa, la scurt timp după publicare. Potrivit presei americane, au fost eliminate în total cel puțin 16 documente. # Biziday.ro
Departamentul american de Justiție se confruntă cu un val de critici și acuzații grave legate de lipsa de transparență, după ce cel puțin 16 documente publicate din Dosarele Epstein au fost eliminate de pe site-ul oficial, la mai puțin de 24 de ore de când au fost făcute publice, iar altele sunt cenzurate excesiv. Printre […]
10:30
Italia. Autoritățile au confiscat 1,4 tone de droguri, printre care zeci de kg de cocaină, și au arestat 384 de persoane, în cadrul unei ample operațiuni a combaterii traficului de droguri. # Biziday.ro
Operațiunea, încheiată vineri, a avut loc în mai multe regiuni din Italia și a dus la închiderea temporară a cinci magazine de canabis din trei orașe, în urma a peste 300 de controale. Pe lângă arestări, autoritățile au au confiscat 35 de kilograme de cocaină și peste 40 de arme de foc și au deschis […]
08:20
SUA au reținut un al doilea petrolier în largul coastei Venezuelei, care urma să transporte țiței în China. Militarii americani au urcat la bord cu ajutorul unui elicopter. Președintele Braziliei critică acțiunile Statelor Unite în regiune: “O intervenție militară în Venezuela ar crea o castrofră umanitară și un precedent periculos”. # Biziday.ro
Statele Unite au confiscat sâmbătă un nou petrolier în apropierea Venezuelei, în apele internaționale din Caraibe, într-o operațiune condusă de Paza de Coastă americană, cu sprijin militar. Potrivit unor oficiali americani, nava – un petrolier sub pavilion panamez – transporta petrol venezuelean și avea ca destinație Asia. Operațiunea a fost descrisă drept o “îmbarcare consimțită”, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.