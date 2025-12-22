Raport. Consumul de alcool în rândul adulților britanici se situează la cel mai mic nivel din anii ‘90. Situația financiară, preocuparea pentru sănătate și îmbătrânirea populației au schimbat obiceiul de consum.

08:50

Donald Trump a folosit primul său discurs de dinaintea sărbătorilor de iarnă pentru a-și critica predecesorii democrați, fără a vorbi foarte mult despre planurile sale de viitor, dar nici despre politica externă a țării, deși tensiunile cu Venezuela escaladează, iar relația cu europenii pare a fi la momentul unei întoarceri istorice. Donald Trump l-a acuzat […]