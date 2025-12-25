Casă mistuită de flăcări în prima zi de Crăciun, în Vâlcea. Pompierii au găsit resturi „posibil umane”
Adevarul.ro, 25 decembrie 2025 16:00
O locuință din satul Sinești, județul Vâlcea, a ars aproape complet în prima zi de Crăciun.
Unul dintre cei mai importați lideri ai organizației teroriste Statul Islamic din Damasc, arestat de forțele siriene # Adevarul.ro
Un conducător de rang înalt al organizaţiei Statul Islamic (SI) în regiunea Damasc a fost rețiunt de forțele siriene. Anunțul vine la peste zece zile de la un atac imputat de Washington organizației teroriste, soldat cu moartea a doi militari și a unui interpret american în centrul Siriei.
Papa Leon al XIV-lea ar putea vizita Ucraina: „Voi veni la Mariupol, dacă va fi necesar” # Adevarul.ro
O posibilă vizită a Papei Leon al XIV-lea în Ucraina rămâne pe agenda Vaticanului, însă este condiționată de aspecte de securitate și de pregătiri concrete.
Scandal la Kennedy Center. Concertul din Ajunul Crăciunului, anulat după ce numele lui Trump a fost adăugat clădirii # Adevarul.ro
Un concert de muzică jazz programat în Ajunul Crăciunului la Kennedy Center din Washington, SUA, a fost anulat, gazda spectacolului anual atribuind decizia adăugării numelui preşedintelui republican american Donald Trump la denumirea clădirii.
Putin, mesaj de Anul Nou adresat lui Kim Jong-un: „Intrarea eroică a soldaților în Kursk a demonstrat clar prietenia de neclintit” # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, subliniind parteneriatul strategic semnat între Rusia și Coreea de Nord în 2024.
Cum a fost deblocat Pokrovskul de grupul Timur. Imagini rare cu lupte de aproape, prezentate de GUR # Adevarul.ro
Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR) a publicat imagini dintr-o operațiune specială desfășurată în vestul orașului Pokrovsk, în noiembrie 2025, în care au fost implicați luptători ai unității Black Winter Group, parte a așa-numitului „grup al lui Timur”.
„Strugurii cei mai gustoși de pe masa de Crăciun vin din Italia”. Iluziile economice de Sărbători, explicate de un cunoscut economist # Adevarul.ro
Profesorul Cristian Păun, de la ASE București, vorbește despre două iluzii economice, prima dintre ele legată de strugurii de pe masa de Crăciun. A doua iluzie este că dacă stimulăm cererea și implicit am crește consumul, producția ar crește, iar economia s-ar dezvolta.
Român urmărit internațional, prins la Napoli. Cazul bărbatului, cunoscut în țară din cauza legăturilor soției cu politica locală din Sibiu # Adevarul.ro
Un român de 57 de ani, urmărit internațional de aproximativ cinci ani, a fost prins de autorități în provincia Napoli din Italia. Potrivit Poliției Române, Gheorghe Păcurar era condamnat la șapte ani de închisoare pentru săvârșirea mai multor infractiuni de delapidare.
Rusia respinge acuzațiile că ar respinge planul de pace susținut de SUA. „Este o știre falsă” # Adevarul.ro
Raportul Bloomberg privind presupusele modificări cerute de Rusia la planul de pace al SUA pentru Ucraina este o știre falsă, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.
Actorul american Pat Finn, care a apărut în seriale TV populare precum „Friends” sau „Seinfeld” a murit luni, 22 decembrie, la 60 de ani.
Drone ucrainene au lovit de Crăciun un port din Krasnodar și cel mai mare complex chimic de gaze din lume # Adevarul.ro
Drone aparținând Centrului de Operațiuni Speciale „Alpha” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit în cursul nopții de 25 decembrie portul Temriuk din regiunea rusă Krasnodar Krai, precum și o uzină de procesare a gazelor din regiunea Orenburg, a declarat o sursă pentru publicația Ky
Cum urează Ucraina „Crăciun fericit!” Rusiei. Dronele ucrainene au distrus un tanc și mai multe vehicule # Adevarul.ro
O unitate a Gărzii de Frontieră ucrainene a distrus un tanc rus, un tun de artilerie și mai multe vehicule, într-o operațiune îndrăzneață cu drone.
Stenograme explozive: când l-a avertizat Putin pe Bush că Ucraina va declanșa o confruntare de durată # Adevarul.ro
Arhiva Națională de Securitate a SUA a făcut publice stenogramele discuțiilor purtate de-a lungul anilor 2001–2008 între fostul președinte american George W. Bush și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
Cum să transformi verdețurile în exces într-un sos spectaculos, delicios cu orice pește, carne sau legume # Adevarul.ro
Salsa verde este un sos spectaculos care poate fi făcut cu orice ocazie, iar Crăciunul nu face excepție. Acest sos vibrant este extrem de versatil și se poate prepara din câteva ingrediente de bază și niște verdețuri.
Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, Kiril Budanov, a sosit la pozițiile înaintate din sectorul frontal Zaporojie la luptătorii din „Unitatea Specială Timur”.
Un american a câștigat 1,8 miliarde de dolari la loteria americană Powerball. „Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă vieţi” # Adevarul.ro
Un american a câștigat 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, după extragerea de miercuri seară, 24 decembrie, chiar înainte de Crăciun. Este unul dintre cele mai mari premii de loterie din istoria SUA.
Mesajele liderilor politici pentru români: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa” # Adevarul.ro
Liderii politici le-au transmis românilor un Crăciun fericit, liniștit și binecuvântat. „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere”, a punctat șeful statului.
Femeie blocată într-o fântână de 15 metri, salvată de voluntari și localnici înainte de venirea forțelor de intervenție # Adevarul.ro
O femeie a căzut într-o fântână din satul Banca, județul Vaslui, joi dimineață, în prima zi de Crăciun. Mai multe echipaje de intervenție s-au mobilizat la fața locului, inclusiv o ambulanță și un echipaj de alpiniști.
Momentul în care un șofer beat intră cu un BMW într-o casă din Satu Mare: „A lovit exact peretele de la dormitorul meu, unde dorm cu familia” # Adevarul.ro
Un accident grav s-a produs astăzi, în dimineața zilei de Crăciun, în județul Satu Mare. Un șofer de aproximativ 50 de ani, aflat în stare de ebritate la volanul unui autoturism, a pierdut controlul direcției într-o curbă, a părăsit carosabilul și a intrat cu mașina direct într-o casă.
Norvegia se pregătește pentru un posibil conflict. Autoritățile revizuiesc planurile de evacuare a populației la granița cu Rusia # Adevarul.ro
Norvegia reevaluează riscurile de securitate la granița cu Rusia și actualizează planurile de evacuare a civililor din nordul țării, într-un context european tot mai tensionat
Nostalgici după comunism? Crăciunul din „Epoca de aur” se sărbătorea printre cozi interminabile, pene de curent și lipsuri # Adevarul.ro
În contextul în care 58% dintre români cred că regimul comunist a însemnat mai degrabă un lucru bun pentru România, reamintim cum se petrecea în „epoca de aur” cea mai importantă sărbătoare religioasă, cu cozi interminabile, pene de curent și lipsuri de toate felurile.
Un bărbat a vrut să dea cu duba peste doi agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă din SUA. Agenții au deschis focul # Adevarul.ro
Incident armat în statul Maryland, SUA. Agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă din Statele Unite (ICE) au fost implicați, miercuri, într-un incident în urma căruia un bărbat a fost împușcat, iar un altul a suferit răni ușoare, potrivit autorităților americane.
Autoritățile turce au anunțat arestarea a 115 persoane suspectate de legături cu gruparea teroristă Statul Islamic (ISIS), în urma unor raiduri de amploare desfășurate înaintea sărbătorilor de iarnă.
Trump atacă o cunoscută vedetă TV și cere să-i fie scoasă emisiunea din grila CBS. „Este un dezastru patetic” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a atacat dur „The Late Show” și pe Stephen Colbert, cerând postului CBS să oprească imediat emisiunea, după ce prezentatorul l-a ironizat constant, inclusiv pentru preluarea Kennedy Center și rolul său la gala Honors.
Kievul pregătește instruirea piloților ucraineni pentru avioanele Gripen. Discuții avansate cu Suedia # Adevarul.ro
Ucraina se pregătește să înceapă instruirea piloților și a personalului tehnic pentru avioanele de luptă suedeze Gripen, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, după o discuție cu omologul său suedez, Pål Jonson.
Două chestiuni majore rămân nerezolvate în proiectul de plan de pace elaborat de Statele Unite și Ucraina pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, potrivit detaliilor prezentate pe 24 decembrie de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Estonia transmite un mesaj ferm Rusiei, pe fondul incidentelor tot mai frecvente la frontieră. Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că orice militar rus fără însemne oficiale care ar încerca să pătrundă pe teritoriul estonian va fi întâmpinat cu forță letală.
Forțele ruse continuă bombardamentele aeriene și ofensiva terestră pe frontul ucrainean. Atacuri intense asupra Guliaipole # Adevarul.ro
Forțele ruse continuă să lanseze atacuri susținute asupra orașului Guliaipole și a localităților din jur, în regiunea Zaporojie, folosind lovituri aeriene cu bombe ghidate și acțiuni de asalt la sol.
Sondaj: Zelenski și Zalujnîi, umăr la umăr în primul tur al unor eventuale alegeri prezidențiale. Fostul comandant al armatei ar câștiga detașat turul doi # Adevarul.ro
Un eventual scrutin prezidențial în Ucraina ar duce, potrivit unui sondaj publicat pe 24 decembrie de institutul SOCIS, la un tur doi între președintele în exercițiu Volodîmîr Zelenski și actualul ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, fostul comandant-șef al armatei, Valerii Zalujnîi.
Prima zi de Crăciun aduce zăpadă și viscol în România. Cod galben de ninsori, vânt și polei în mai multe regiuni # Adevarul.ro
Prima zi de Crăciun aduce un episod de iarnă autentică în România. Ninge în mai multe zone ale țării, iar pe numeroase șosele s-a depus strat de zăpadă, motiv pentru care drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant.
Moment special de Crăciun: Catherine și prințesa Charlotte, duet la pian la slujba de la Westminster Abbey # Adevarul.ro
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au interpretat un duet la pian, difuzat miercuri în cadrul slujbei de Crăciun care a celebrat „dragostea în toate formele sale”, potrivit Palatului Kensington.
Tragedie în Ajunul Crăciunului. Un motociclist de 31 de ani a intrat într-un stâlp de beton pe un drum din Iași # Adevarul.ro
Un accident rutier grav s-a produs în Ajunul Crăciunului, în pădurea de la Mădârjac, județul Iași. Un motociclist în vârstă de 31 de ani a murit după ce a pierdut controlul vehiculului și a intrat cu viteză într-un stâlp de beton aflat la marginea drumului.
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după ce a petrecut „o viață de om” în conducerea celor de la Dinamo. „Statul nu servește oamenii, fură de la ei” # Adevarul.ro
Cornel Dinu rămâne o figură importantă în fotbalul românesc, atât prin cariera sa, cât și prin implicarea sa după retragere.
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad # Adevarul.ro
Un bărbat care a reușit să fugă din Coreea de Nord, a povestit cum se sărbătorește Crăciunul în țara în care este interzis, dezvăluind că unele familii, inclusiv a sa, riscau pedepse grele și decorau un brad pe 25 decembrie.
Ce poți face de Crăciun în marile orașe din România. Concerte, târguri festive și atracții pentru toate vârstele # Adevarul.ro
Românii care aleg să petreacă Crăciunul în marile orașe ale țării au la dispoziție numeroase evenimente și activități festive. De la concerte cu artiști cunoscuți, la târguri de Crăciun, patinoare și parcuri de distracții.
Turneul de la Melbourne, ediția 2026, se va juca între 12 ianuarie și 1 februarie.
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew Tate continuă circul pe rețelele de socializare. „Sunt deja morți/Celor mai mulți le este frică” # Adevarul.ro
Debutul lui Andrew Tate în box s-a dovedit mult mai dificil decât se anticipa, în ciuda experienței sale anterioare din kickboxing.
Rusia a respins planul de pace prezentat de Zelenski și vrea să aducă propriile modificări, spun surse de la Kremlin # Adevarul.ro
Rusia vrea să ceară modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte, anunțat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor asupra Forțelor Armate Ucrainene, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată Kremlinului, sub protecția anonimatului.
Trump se gândește de Crăciun la „gunoaiele de stânga radicală”: „Ei fac tot posibilul să distrugă țara noastră, dar eșuează lamentabil” # Adevarul.ro
Donald Trump a transmis un mesaj de Crăciun pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, în care i-a vizat direct pe oponenții politici democrați, pe care i-a numit „gunoaiele de stânga radicală”.
Fotbalul turc zguduit: președintele Fenerbahce, arestat pentru trafic și consum de cocaină. A fost ales în funcție recent # Adevarul.ro
Arestarea lui Sadettin Saran a declanșat un scandal major, zguduind atât clubul Fenerbahce, cât și fotbalul turc.
Marea Baltică, odinioară un spațiu periferic al competiției geopolitice europene, se transformă rapid într-un câmp de confruntare strategică între NATO și Rusia.
Irineu Darău, după prima zi ca ministru al Economiei: „Am trecut prin toate birourile și am cunoscut zeci de angajați care fac treabă” # Adevarul.ro
Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a anunțat că a avut o primă zi intensă de activitate la conducerea instituției, cu numeroase discuții, analize și decizii operaționale.
Cu un secol în urmă, un oraș din estul Ucrainei trimitea lumii un mesaj politic prin muzică. Astăzi, același mesaj răsună printre ruine.
Trump vrea să-i arate lui Putin, prin exemplul dictatorului din Belarus, ce ar putea câștiga dintr-un acord de pace # Adevarul.ro
Washingtonul testează o strategie neobișnuită: folosirea relației cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko ca semnal pentru Kremlin privind posibilele beneficii ale unui compromis în Ucraina, scrie The Wall Street Journal.
„Ai grijă ce-ți dorești, s-ar putea să se împlinească”. De ce ideea unei Europe fără Uniunea Europeană este o greșeală # Adevarul.ro
Există voci la Washington care privesc cu simpatie o Europă fără Uniunea Europeană. Dar destrămarea blocului ar avea consecințe rapide și costisitoare — inclusiv pentru Statele Unite, scrie, în Politico, Dalibor Rohac, cercetător principal la American Enterprise Institute, din Washington DC.
Tunurile Bogdana, fabricate în Ucraina, au devenit coloana vertebrală a artileriei ucrainene de pe front # Adevarul.ro
Artileria produsă în Ucraina câștigă teren decisiv pe front. Sistemele de artilerie de 155 mm Bogdana, fabricate în țară, reprezintă în prezent aproximativ 40% din totalul pieselor de artilerie folosite de Forțele Armate ucrainene în prima linie, potrivit unui oficial militar de rang înalt.
Cum au ajuns brazii, colindele și cozonacul simboluri ale Crăciunului. „Unele au legături cu sărbători păgâne din jurul solstițiului de iarnă” # Adevarul.ro
Crăciunul nu ar mai fi la fel fără brazii împodobiți, cozonacii, colindele și ale tradiții care definesc sărbătoarea nașterii lui Iisus. Societatea consumeristă a reușit să schimbe esența Crăciunului și mult dintre aceste simboluri au fost uitate.
Galeș, lacul glaciar din Retezat, de văzut iarna: „Sub gheață, lacul părea viu, respirând adânc, cu vibrații joase” # Adevarul.ro
Aflat la aproape 2.000 de metri altitudine, în inima munților Retezat, lacul glaciar Galeș se numără printre puținele locuri din România, unde zăpada domnește pe întreaga durata a iernii. Acoperit de gheață în această perioadă, lacul oferă vizitatorilor săi experiențe neobișnuite.
Anul 2025 a adus o serie de modificări fiscale, pe lângă înghețarea pensiilor, salariilor și alocațiilor fiind majorate o serie de taxe și impozite, care au împovărat deopotrivă populația și mediul de afaceri.
Mai au viitor investițiile în stațiunile montane de iarnă? Straja, locul care caută să se reinventeze în lipsa zăpezii # Adevarul.ro
Sezonul de iarnă începe tot mai târziu în stațiunile montane, iar lipsa zăpezii lasă pustii pârtiile care altădată deveneau centrul acestora din primele zile de decembrie. Unele stațiuni încearcă să se reinventeze, adăugând noi atracții turistice.
