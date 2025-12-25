Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină din Rwanda și Uganda. Foto
Fanatik, 25 decembrie 2025 17:20
Gigi Becali, patronul FCSB-ului, și-a văzut visul împlinit și a reușit să termine biserica din Rwanda chiar înainte de marea sărbătoare creștină a Nașterea Domnului. Dezvăluiri FANATIK inedite din Africa
• • •
Acum 30 minute
17:20
17:10
Singura lovitură pe care a dat-o Ilie Dumitrescu ca impresar: „Un om extraordinar, îi mulțumesc!”. Unde l-a transferat pe Marius Șumudică. Foto # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre prima sa experiență în străinătate. Fostul atacant a fost singurul jucător transferat de Ilie Dumitrescu în scurta sa carieră de impresar.
Acum o oră
16:50
Rivalul din Premier League a auzit că Pep Guardiola își cântărește jucătorii după sărbători și nu s-a ferit: „E vorba de bun simț” # Fanatik
Sean Dyche, antrenorul celor de la Nottingham Forest, i-a oferit replica lui Pep Guardiola, după ce tehnicianul lui Manchester City a afirmat că își va cântări jucătorii după sărbători.
16:40
Răzvan Burleanu, mesaj emoționant pentru toți românii de Crăciun: „Împreună construim o poveste de succes”. Ce spune despre calificarea la Mondial # Fanatik
Răzvan Burleanu a oferit un mesaj emoționant pentru toți românii în ziua de Crăciun. Președintele FRF a spus care este obiectivul „tricolorilor” în 2026.
Acum 2 ore
16:20
Ce adversari ar avea Universitatea Craiova în Liga Campionilor, dacă oltenii iau titlul! Capi de serie prin coeficientul european record obținut în 2025 # Fanatik
Universitatea Craiova visează la Liga Campionilor după ce a încheiat anul pe primul loc în SuperLiga! Coeficientul obținut în 2025 o face cap de serie și deschide un traseu accesibil spre grupele europene.
16:10
Fanatik Exclusiv, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială de sărbători cu Ion Ionescu, omul-secol. Dezvăluiri despre regimul lui Ceaușescu și fotbalul românesc în ultimii 100 de ani # Fanatik
Fanatik Exclusiv revine cu o ediție specială, vineri, 26 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu Ion Ionescu, omul-secol, de sărbători.
16:00
Cea mai frumoasă antrenoare din handbalul românesc, apariție de senzație de Crăciun! Mihaela Evi a încins imaginația internauților. Foto # Fanatik
Mihaela Evi a făcut furori pe internet cu cele mai recente imagini postate. Cea mai frumoasă antrenoare din handbalul românesc a stârnit un val de reacții.
15:40
Victor Pițurcă, alergat de polițiști în aeroport dintr-un motiv incredibil! Scena care l-a șocat pe Miodrag Belodedici # Fanatik
Miodrag Belodedici, la un pas de a avea probleme din cauza lui Victor Pițurcă. Scena demnă de filme petrecută pe aeroport. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Acum 4 ore
15:20
Cum au petrecut jucătorii de la FCSB Crăciunul în 2025. Vacanțe de lux pentru starurile lui Gigi Becali. Ce destinație surprinzătoare a ales Bîrligea. Foto # Fanatik
Jucătorii de la FCSB au petrecut Crăciunul departe de casă. În ce vacanțe de lux au mers jucătorii legitimați la clubul patronat de Gigi Becali.
15:10
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra # Fanatik
Patricia, nepoata mercenarului Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv, s-a judecat cu rudele sale pentru mai multe bunuri imobile, într-un dosar de partaj judiciar.
14:50
Cum își așteaptă George Copos oaspeții la restaurantul Panoramic de pe Tâmpa. Ce surprize a pregătit fostul patron de la Rapid # Fanatik
George Copos a preluat restaurantul Panoramic de pe Tâmpa, iar ulterior a făcut o investiție majoră. Astfel, oaspeții vor avea parte de mari surprize.
14:20
Gabi Balint a mers acasă la cel mai mare suporter al Stelei și i-a făcut un cadou impresionant: „Când ne-a văzut… a tăcut. Apoi a plâns”. Video # Fanatik
Gabi Balint i-a făcut o mare surpriză unui suporter stelist de Crăciun. Fostul mare fotbalist a transmis și un mesaj emoționant pe rețelele sociale.
14:20
El era cel mai de temut om din regimul dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu. „Nimeni nu-i rostea numele!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre cel mai temut personaj din preajma lui Nicolae Ceauşescu, omul al cărui nume nu era rostit nici măcar de liderii partidului.
14:00
Război total în ziua de Crăciun! Peluza Sud Dinamo, captură impresionantă din tabăra Stelei! Imaginile de pe câmp care zguduie fenomenul ultras din România. Foto # Fanatik
Războiul dintre ultrașii lui Dinamo și cei ai Stelei nu a avut răgaz nici în ziua de Crăciun. Fanii „câinilor” au obținut o captură impresionantă.
13:50
Cine este cel mai bun fotbalist din istorie. Cum arată topul în care Cristiano Ronaldo și Lionel Messi nu se încadrează.
Acum 6 ore
13:10
Moș Crăciun, vizită surpriză la omul care a adus ultimul titlu la Universitatea Craiova. Fanatik i-a făcut cadou un tablou cu clasamentul SuperLigii. Foto # Fanatik
Surpriză de Crăciun în Bănie! Fanatik i-a făcut cadou lui Sorin Cârțu un tablou cu clasamentul SuperLigii de la finalul anului 2025! Cum a reacționat „legenda“ Științei.
12:30
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4 biserici unde se roagă! # Fanatik
Gigi Becali a luat o decizie fermă și a hotărât să nu mai calce la Muntele Athos. Care sunt cele 4 biserici în care patronul FCSB mai merge să se reculeagă.
12:10
„A fost odată”… de Crăciun! Cele mai frumoase povești din fotbalul românesc la Steaua, Dinamo sau Rapid # Fanatik
Fanatik prezintă cele mai frumoase momente și povești de Crăciun din fotbalul românesc. Episoade fabuloase de la Steaua, Dinamo, Rapid sau FCSB. Gigi Becali, în prim plan
11:50
Căpitanul naționalei României, transfer spectaculos! Semnează cu noua echipă de titlu din Liga Florilor. Exclusiv # Fanatik
FANATIK a aflat că noua forță din Liga Florilor a realizat un nou transfer de top. Căpitanul echipei naționale va semna cu echipa care se va lupta la titlu în următorul sezon.
11:40
Răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec! Patronul s-a răzgândit și îl vrea la echipă: „Ne poate ajuta” # Fanatik
Indezirabilul Denis Alibec ar putea primi o nouă șansă care să îi relanseze carieră. Patronul, care nu îl mai dorea pe atacantul de la FCSB, s-a răzgândit
Acum 8 ore
11:20
Aventurile lui Mitică Dragomir în America după ce a câștigat la blackjack: „Mi-a furat o poloneză actele în Las Vegas!” # Fanatik
De-a lungul vieții, Dumitru Dragomir a fost de patru ori în America. Nu i-a plăcut, mai ales că într-una dintre vizite a rămas fără acte, după ce a câștigat la cazino. Cum a rezolvat “Don Corleone” problema.
11:10
Sezonul în care Dinamo a reuşit să se ridice la nivelul FCSB! Kopic, încântat de parcursul „câinilor”: „Nu doar punctele au contat, ci şi mentalitatea şi încrederea echipei” # Fanatik
Zeljko Kopic a vorbit despre parcursul excelent al lui Dinamo din acest sezon. În 2025, „câinii” au reușit să se ridice la nivelul FCSB și își permit să viseze chiar la titlul de campioană
10:50
Fără dubii! Kevin Ciubotaru a spus „DA” și e gata să semneze cu FCSB! Veste uriașă pentru Gigi Becali # Fanatik
Kevin Ciubotaru a vorbit deschis despre posibilul transfer la FCSB. Ce spune jucătorul despre oferta primită din partea campioanei en-titre.
10:20
Românul care era mult mai ”talentat” decât Gică Hagi, dar care niciodată nu și-a folosit potențialul: ”Putea ajunge fotbalist mare” # Fanatik
Narcis Răducan a vorbit despre un coechipier de-al său care ar fi avut șanse mari să se facă remarcat în fotbalul românesc. Acesta nu și-ar fi evaluat însă întreg potențialul.
10:10
Modelul care a încins imaginația internauților! Cum s-a afișat iubita lui Lando Norris pe internet. Foto # Fanatik
Iubita lui Lando Norris a stârnit imaginația internauților cu cele mai recente imagini postate. Modelul a lăsat inhibițiile deoparte și a decis să se fotografieze în bikini.
09:40
Tottenham l-a pus pe Radu Drăgușin să cânte! Imaginile au ajuns pe internet: „Ai două minute să-ți schimbi viața”. Video # Fanatik
Radu Drăgușin s-a apucat de cântat! Cum l-au postat cei de la Tottenham pe internet pe fundașul central al naționalei României.
Acum 12 ore
09:10
„Eram ateu! Și eu, și Teodora!”. MM Stoica, dezvăluiri cutremurătoare despre legătura cu Dumnezeu și evenimentul care i-a schimbat viața! Ce a pățit când a mers pe Muntele Athos # Fanatik
Mihai Stoica, MM pentru lumea fotbalului, s-a transformat radical după o cumpănă teribilă din viața sa. Așa a descoperit președintele CA de la FCSB drumul spre Dumnezeu. Ce revelație a avut pe Muntele Athos.
08:50
Horațiu Moldovan, la un pas de un transfer important! Clubul a început deja negocierile cu Atletico Madrid # Fanatik
Horațiu Moldovan își poate relansa cariera. Cine este clubul care negociază cu Atletico Madrid pentru a-l transfera pe portarul împrumutat la Real Oviedo.
08:30
Zidul Superligii României! Cine e fotbalistul cu cele mai multe dueluri câștigate în primele 21 de etape ale sezonului # Fanatik
Evoluțiile mai mult decât consistente ale echipei sale se datorează și aportului defensiv adus de unul dintre oamenii de bază ai uneia dintre performerele sezonului
08:10
Răzvan Lucescu și-a trimis fotbaliștii în oraș să caute valiza fermecată. Imagini de Oscar cu cel mai bun antrenor român al anului 2025 # Fanatik
PAOK Salonic împlinește 100 de ani de existență în 2026, iar câștigarea titlului este obiectivul trasat de Crăciun pentru echipa tehnicianului român, cel mai bun antrenor din istoria clubului
07:50
L-a costat aproape 3 milioane de euro, dar l-a catalogat „obscen”. Ce cadou și-a făcut Ion Țiriac de Crăciun. Foto # Fanatik
Ion Țiriac nu se uită la bani, mai ales când este vorba de cadouri. Ce și-a cumpărat afaceristul român de Crăciun încât să spună că „este obscen”.
07:30
Universitatea Craiova, spot special pentru suporteri de Crăciun: „Moșule, nu îți mai cer titlul pentru că știu că o să vină!”. Video # Fanatik
Universitatea Craiova nu-și uită fanii nici de sărbători, iar clubul din Bănie a pregătit un clip special pentru suporteri cu ocazia Crăciunului, filmat împreună cu jucătorii.
07:10
Crăciun la 25 de grade. Adrian Mutu petrece alături de cel mai bun prieten de la naționala României # Fanatik
Fostul mare internațional român a plecat din România la căldură, vizitându-și colegul de camera de la echipa națională, care antrenează acum în zona Golfului
Acum 24 ore
23:10
Mircea Lucescu, interviu special în Gazzetta dello Sport! Dezvăluiri despre Ronaldo, Ceaușescu și plecarea de la Dinamo: „Peste tot e frumos dacă îți merge bine” # Fanatik
Selecționerul României, Mircea Lucescu, a oferit un interviu amplu celebrului ziar italian Gazzetta dello Sport, în care a vorbit despre cele mai importante momente din viața și cariera sa.
22:40
Daniel Bîrligea se felicită pentru transferul la FCSB: “Am ajuns la o echipă mare, cu fani mulți, cu vizibilitate!” # Fanatik
Daniel Bîrligea a revenit după o accidentare care l-a ținut o perioadă departe de teren. Cum crede atacantul că l-a ajutat transferul la campioana FCSB.
22:10
„Inter l-a pierdut pe Mutu pentru 200.000 de euro”. Cea mai grea decizie din cariera de impresar a lui Giovanni Becali. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali și momentul în care a avut de luat cea mai grea decizie din cariera de impresar. Cum a fost cedat Adrian Mutu de Inter la Verona.
21:40
Putere, ambiţie, curaj! Mihaela Cambei îşi spune povestea: „Ne luptăm cu fiare, nu cu un pai! Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!”. Exclusiv # Fanatik
Campioană mondială şi europeană, medaliată cu argint la JO de la Paris, Mihaela Cambei îşi spune povestea fabuloasă într-un amplu reportaj realizat de FANATIK.
21:00
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu băiatul lui nea Mitică și „coana Leana” # Fanatik
Dumitru Dragomir are amintiri fabuloase cu Nicolae şi Elena Ceauşescu. A luat masa de Crăciun cu aceştia, le-a spus un banc, dar a trăit şi o mare spaimă când fiul său, Bogdan, a refuzat să-i dea flori "coanei Leana".
20:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 25 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 393 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din grupele Cupei Egiptului.
20:30
Miracol de Crăciun! Soldații din Primul Război Mondial au lăsat armele pentru mingea de fotbal # Fanatik
Soldații britanici și germani nu s-au luptat pe 24 decembrie 1914, ci au jucat fotbal. Care este povestea miracolului de Crăciun din Primul Război Mondial.
20:10
Juri Cisotti, cel mai bun stranier din SuperLiga în 2025, a acordat un interviu special revistei FANATIK în care s-a prezentat fanilor în cele mai mici detalii. Descoperiți nu doar fotbalistul, dar mai ales omul Juri Cisotti!
19:40
Ce s-a ales de fostul internațional al Universității Craiova. Debut de coșmar la Cupa Africii și dezastru la echipa de club # Fanatik
Ce s-a ales de fotbalistul de națională care a jucat la Universitatea Craiova. Ce a făcut în primul meci de la Cupa Africii și pe ce loc se află în campionat cu echipa de club.
19:20
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Fără milă! Au anunțat despărțirea în Ajunul Crăciunului # Fanatik
Află de aici care sunt principalele transferuri în SuperLiga, în iarna 2026. Vezi cine pleacă și cine vine la FCSB, Dinamo, Rapid, U Craiova, CFR și U Cluj.
18:20
Jan Pavel, fostul lider al galeriei Stelei, atac la Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani: „Ne-am săturat de furturi din partea acestei clone!” # Fanatik
Fostul lider al galeriei Stelei, Jan Pavel, a lansat acuzații dure la adresa lui Gheorghe Mustață după ce Peluza Nord FCSB a sărbătorit 30 de ani la partida cu Rapid de pe Arena Națională.
18:00
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. AC Milan a anunțat despărțirea de atacantul adus cu surle și trâmbițe # Fanatik
Fanatik prezintă cele mai tari transferuri internaționale din iarna 2026. Vezi pe cine aduc forțele din Premier League, Serie A, La Liga și Bundesliga.
17:50
Scene uluitoare! Un grup de cicliști a fost atacat cu focuri de armă. Unde a avut loc incidentul. Video # Fanatik
Un grup de cicliști a fost atacat cu focuri de armă chiar în timpul unui antrenament. Unde au avut loc scenele revoltătoare.
Ieri
17:30
George Pușcaș, liber de contract din vară și aflat pe lista celor de la Dinamo și Rapid, este gata de o nouă provocare în carieră și ar urma să semneze în curând.
17:10
Contract de milioane din PNRR, pierdut prostește de o firmă de stat. Amenda dată de Curtea de Conturi: 2.500 lei # Fanatik
Cum a pierdut o firmă de stat un contract de mai multe milioane de lei din PNRR. Amenda ridicolă aplicată de Curtea de Conturi a României.
17:00
George Ganea și-a anunțat viitoarea destinație, după plecarea din Ungaria. Ionel Ganea, acuzații grave: „Din cauză că e român!” # Fanatik
George Ganea a făcut primele declarații după plecarea de la Ujpest, din Ungaria. Care este viitoarea sa destinație și ce acuzații aduce tatăl fotbalistului.
16:40
Ionuț Radu, ipostază inedită! Portarul echipei naționale s-a pozat cu un preparat adorat de români în această perioadă. Foto # Fanatik
Ionuț Radu nu își uită originile de sărbători. Ce a postat portarul echipei naționale cu ocazia Crăciunului și care este preparatul adorat de români cu care s-a fotografiat.
