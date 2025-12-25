Accident grav pe pârtie la Predeal: O femeie care se dădea cu sania și-a pierdut cunoștința, după ce a fost lovită de o altă sanie
Jurnalul.ro, 25 decembrie 2025 18:50
Un accident grav pe o pârtie din Predeal a avut loc în priuma zi de Crăciun. Două persoane aflate pe două sănii s-au ciocnit. În urma impactului, o femeie și-a pierdut cunoștința și a avut nevoie de intervenția echipajelor de salvare.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
19:10
Horoscopul tarot pentru Taur în 2026 arată un an centrat pe repararea relațiilor, vindecare emoțională, reconstrucție și răbdare.
Acum 30 minute
18:50
Accident grav pe pârtie la Predeal: O femeie care se dădea cu sania și-a pierdut cunoștința, după ce a fost lovită de o altă sanie # Jurnalul.ro
Un accident grav pe o pârtie din Predeal a avut loc în priuma zi de Crăciun. Două persoane aflate pe două sănii s-au ciocnit. În urma impactului, o femeie și-a pierdut cunoștința și a avut nevoie de intervenția echipajelor de salvare.
Acum 2 ore
18:10
Dacă citești aceste rânduri într-o seară liniștită de Crăciun, poate cu luminile stinse mai devreme decât la alții, vreau să știi un lucru înainte de orice: nu ești defect, nu ești uitat și nu ești mai puțin important pentru că ești singur.
17:50
Televiziunea color în România: Cum a ales Nicolae Ceaușescu între tehnologie și orgoliu politic # Jurnalul.ro
Criticul de film Irina Margareta Nistor a rememorat un episod mai puțin cunoscut din anii ’80, legat de trecerea României la televiziunea color și decizia politică luată de Nicolae Ceaușescu privind standardul tehnic adoptat.
17:30
Potrivit Kremlinului, președintele rus Vladimir Putin i-a urat joi un Crăciun fericit președintelui american Donald Trump.
Acum 4 ore
17:10
Cele 12 semne ale zodiacului oferă o perspectivă puternică, uneori inconfortabilă, asupra tiparelor noastre comportamentale și a mecanismelor de adaptare cele mai profunde.
16:50
Folclorul românesc este în doliu! Îndrăgitul interpret Ion Drăgan s-a stins din viață în ziua de Crăciun # Jurnalul.ro
Sărbătoarea Crăciunului s-a transformat într-o tragedie pentru folclorul românesc. Ion Drăgan, un nume respectat al muzicii populare, a murit fulgerător în prima zi de Crăciun, la doar câteva ore după ce colindase alături de oameni.
16:10
Deși boburile clasice și loburile lejere nu vor dispărea niciodată din preferințele noastre, 2026 se conturează ca anul tunsorilor shag – mai texturate, mai relaxate și cu un aer retro reinterpretat.
15:50
UPDATE:Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie, în noaptea de Ajun, în Blăjel, județul Sibiu.
15:30
Mesele bogate de Crăciun, cu preparate grase, dulciuri și combinații alimentare grele, pot pune la încercare sistemul digestiv.
Acum 6 ore
15:10
Pentru cinci zodii, relațiile intră pe un făgaș mai bun în ianuarie 2026.
14:50
Ce spune Rusia despre planul de pace în Ucraina. Clarificările esențiale cerute de Moscova # Jurnalul.ro
Rusia consideră că planul de pace în 20 de puncte, propus de Statele Unite, este doar un punct de plecare pentru negocieri. Kremlinul solicită limite pentru forțele armate ucrainene și clarificări privind extinderea NATO.
14:10
Trucurile culinare moștenite din bucătăria tradițională sunt adesea simple, dar extrem de eficiente.
13:50
Previziunile directorului executiv al OpenAI: Salarii exorbitante în profesii noi până în 2030 # Jurnalul.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, descrie un viitor cu cariere foarte bine plătite în industrii care apar acum. Tranziția va fi însă dureroasă, multe roluri tradiționale urmând să dispară înainte ca noile oportunități să apară.
13:40
Circulație în condiții de iarnă în Capitală: Sectorul 5 pregătit să acționeze cu 2.500 de tone de materal antiderapant # Jurnalul.ro
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, joi, pe străzile din Sectorul 5, unde peste 50 de utilaje cu lamă și sărăriță au intervenit pentru a face față situației meteorologice.
13:30
Mesajul președintelui Donald Trump de sărbători: „Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor din stânga radicală" # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a trimis un mesaj dur de sărbători dedmocraților, pe rețeaua sa de socializare. Liderul SUA a lăudat realizările administrației sale, pe care le consideră istorice.
13:20
Actorul american Pat Finn, care a apărut în seriale TV populare precum Friends, Seinfeld și The Middle, a murit la vârsta de 60 de ani.
Acum 8 ore
13:10
Horoscopul dragostei pentru 25 decembrie 2025 aduce vești excelente pentru viața sentimentală.
12:50
Bombardiere rusești efectuat un zbor planificat deasupra nordului Scandinaviei. Anunțul a fost făcut de auoritățile ruse. Bombardierele au fost escortate de avioane militare din alte țări.
12:30
Crăciunul în Ungaria diferă fundamental de cel din țările anglo-saxone. De la momentul apariției bradului până la persoana care aduce cadourile, obiceiurile maghiare uimesc turiștii.
12:10
Povestea globurilor de Crăciun: tradiția de sute de ani care a început cu mere și nuci # Jurnalul.ro
Decorarea bradului de Crăciun este astăzi una dintre cele mai îndrăgite tradiții ale sărbătorilor de iarnă, însă puțini știu că globurile strălucitoare pe care le folosim acum nu au fost primele ornamente.
12:00
Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite # Jurnalul.ro
Seară de gală pentru Chefi la cuțite ieri: Luca Zvaleni, finalistul lui Chef Richard Abou Zaki, a fost desemnat câștigătorul sezonului 16 al show-ului culinar, după un maraton de gătit care a durat mai bine de trei ore.
11:50
Ce te face fericit mai mult decât cadourile? Activități care îți îmbunătățesc starea de spirit # Jurnalul.ro
Oferirea de ajutor străinilor sau voluntariatul pot aduce mai multă fericire decât schimbul de cadouri. Cercetările arată că gesturile de bunătate reduc stresul și îmbunătățesc starea de spirit.
11:50
Mesajaul de Crăciun al președintelui Nicușor Dan: "Să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni" # Jurnalul.ro
"Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei, şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre", afirmă preşedintele Nicuşor Dan.
11:30
Cum să te bucuri de sărbători: 2 lucruri pe care cuplurile fericite le fac în aceste zile # Jurnalul.ro
Perioadele festive pot fi stresante pentru cupluri dar există strategii care ajută partenerii să navigheze împreună printre tradițiile familiale. Experții recomandă sinceritate și crearea de noi obiceiuri comune.
Acum 12 ore
11:10
Horoscop zilnic, 26 decembrie 2025: Berbecii sunt optimiști, Scorpionii au idei bune, iar Peștii iau decizii inspirate # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 26 decembrie 2025: Taurii sunt spontani, Leii își recapătă încrederea în ei, iar Vărsătorii sunt originali.
11:10
Actrița din piesa „The Lion King”a fost înjunghiată de partenerul de viață. A murit la 25 de ani # Jurnalul.ro
Fosta actriță copil de pe Broadway, Imani Smith, a fost găsită moartă cu răni de cuțit într-o casă din Edison, New Jersey. Partenerul ei, Jordan D. Jackson-Small, de 35 de ani, a fost arestat și acuzat de crimă.
10:50
Un transfug nord-coreean a povestit cum se sărbătorește Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului este pedepsită cu trimiterea într-un lagăr de muncă în Coreea de Nord. Copiilor puținelor familii care marchează sărbătoarea nu li se spune ce sărbătoresc.
10:30
Mesaj puternic al Papei Leon la liturghia de Crăciun: "Unde este loc pentru om, este loc pentru Dumnezeu" # Jurnalul.ro
Papa Leon a denunțat, în Ajunul Crăciunului, economiile care tratează oamenii ca pe mărfuri. 6.000 de credincioși au participat la slujba din Bazilica Sfântul Petru, iar alți 5.000 au așteptat în piață.
10:10
Cod portocaliu de vânt în munții din Caraș-Severin și Hunedoara: Rafale de până la 120 km/h # Jurnalul.ro
ANM a emis avertizare Cod portocaliu pentru zonele de munte, de peste 1800 de metri. Vântul va viscoli zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.
10:10
Drum blocat la Rânca: Acces interzis pentru mașinile fără tracțiune integrală sau lanțuri # Jurnalul.ro
RDP Craiova a instituit filtru rutier la kilometrul 16 al DN 67C din cauza zăpezii și viscolului. Măsura se aplică de la ora 8:00.
09:50
Pe 25 decembrie 2025, patru zodii beneficiază de abundență semnificativă și noroc, odată cu intrarea Lunii în Pești.
09:30
Autorităţile ruse au emis o licenţă de exploatare pentru unitatea numărul unu a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, aflată sub control rusesc din 2022, şi intenţionează să emită licenţe pentru celelalte cinci unităţi în următorii doi ani, a anunţat marţi Rosenergoatom, o filială a corporaţiei nucleare de stat Rosatom, transmite EFE.
09:10
Un studiu recent vine cu o explicație surprinzător de simplă pentru longevitatea finlandezilor: sauna, un ritual prezent în aproape fiecare locuință din Finlanda și integrat natural în viața de zi cu zi.
08:50
Distracția festivă se poate transforma rapid în tensiune, pe măsură ce emoțiile accentuate dau naștere unor conflicte în toată regula.
08:30
Crăciunul nu înseamnă doar brad, cadouri și mese festive, ci și seri liniștite petrecute în familie, cu un film bun care aduce zâmbete și emoție.
08:10
Asigurările accelerează: piața urcă la 18,7 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului # Jurnalul.ro
Volumul total al activității de subscriere (incl. sucursale) s-a situat la valoarea de aproximativ 18,7 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2025, din care 80% reprezintă prime brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale.
08:00
Centrul Infotrafic anunță că nicio șosea națională sau autostradă nu este blocată din cauza accidentelor sau condițiilor meteo.
07:50
Chiar dacă pare greu de crezut, comportamentul provocator al copiilor are, de cele mai multe ori, mai multă legătură cu dezvoltarea lor emoțională decât cu o dorință reală de a ne scoate din sărite.
07:30
Cine nu își dorește o viață mai lungă, mai fericită și mai sănătoasă? Deși știm ce ar trebui să facem pentru a ne menține sănătatea, nu întotdeauna facem alegerile corecte.
07:10
Crăciunul este una dintre cele mai așteptate perioade ale anului, însă fiecare zodie îl trăiește diferit, în funcție de personalitatea sa.
06:50
Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători din România, o perioadă încărcată de emoție, credință și tradiții străvechi.
06:30
Orezul de munte este o reinterpretare a rețetei tradiționale spaniole, propus de celebrul bucătar Jordi Roca, unul dintre cei trei frați care conduc restaurantul El Celler de Can Roca.
Acum 24 ore
06:10
Începând cu 25 decembrie 2025, trei zodii intră într-o nouă etapă de putere, claritate și direcție personală.
00:50
Consumul regulat de alimente grase și procesate poate fi o „bombă” pentru sănătatea inimii.
00:20
Ce spun ouăle din farfurie despre fermele din România. Atenție la codul marcat pe coajă! # Jurnalul.ro
În România, milioane de găini ouătoare trăiesc în ferme industriale, în condiții care le limitează comportamentele naturale și bunăstarea.
00:10
Începând cu 25 decembrie 2025, energia astrologică aduce o schimbare subtilă, dar profundă, care deschide drumul către bucurie, ușurare și optimism.
24 decembrie 2025
23:50
După trei ani de fugă, Ciro Andolfi a fost arestat de carabinieri într-un apartament din periferia orașului Napoli. Bărbatul de 49 de ani se ascundea într-o ascunzătoare ingenioasă construită în spatele unui radiator.
23:30
Dezvăluiri după 23 de ani: Ce spune Kate Hudson despre refuzarea rolului principal feminin din filmul „Spider-Man” din 2002 # Jurnalul.ro
Actrița Kate Hudson spune că a refuzat rolul Mary Jane Watson în filmul „Spider-Man” din 2002, care a ajuns în cele din urmă la Kirsten Dunst.
23:10
Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat o schimbare majoră de nume. Aceasta vizează fundația lor înființată în urmă cu cinci ani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.