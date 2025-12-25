Regele Charles, mesaj emoționat de Crăciun: „Să prețuim valorile compasiunii și reconcilierii”

Newsweek.ro, 25 decembrie 2025 19:40

Regele Charles a făcut apel la reconciliere după un an de adâncire a diviziunii, spunând în discursu...

• • •

Acum 10 minute
20:00
Risc de avalanșe la munte. Unde este pericolul cel mai mare? Newsweek.ro
Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanșe în Carpații Meridionali, la altitudini...
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:20
Termostatul amplasat în locul nepotrivit crește factura la încălzire. Unde trebuie să-l pui? Newsweek.ro
Oamenii ar trebui să acorde atenție amplasării corecte a termostatului pentru a reduce costurile de ...
19:10
Luca Zidane: „Bunicul m-a încurajat să joc pentru Algeria”. Zinedine i-a susținut decizia Newsweek.ro
Luca Zidane, fiul campionului mondial francez Zinedine, spune că bunicul său l-a susţinut în decizia...
Acum 2 ore
18:50
Stare de urgenţă de Crăciun la Los Angeles. Risc mare de inundații: „Vieţi şi bunuri sunt într-un pericol” Newsweek.ro
California a declarat starea de urgenţă la Los Angeles şi în mai multe localităţi din sudul acestui ...
18:40
METEO. Iarnă grea în mai multe zone din țară. Drumurile sunt greu de circulat. La ce pericole se expun șoferii Newsweek.ro
Sunt avertizări de vreme rea în mai multe zone din țară. Drumurile sunt greu practicabile, iar autor...
18:20
Noapte tensionată în Polonia. Avion de vânătoare al Rusiei aproape de graniță, spațiu aerian închis Newsweek.ro
Polonia a raportat o „noapte tensionată” pentru armata sa din cauza reperării unui avion militar rus...
18:10
Probleme de Crăciun. Accident grav pe pârtie, la Predeal. O femeie a leșinat. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Mjlți români sunt de Crăciun la Munte. Unii și-au petrecut ziua pe pârtii, iar în unele cazuri, dist...
Acum 4 ore
17:50
Ce pensie are Cornel Dinu după 40 de ani la Dinamo? „Pensia mea nu e dintre cele nesimțite. E corectă” Newsweek.ro
Cornel Dinu, nume celebru în fotbalul din România, are o pensie despre care spune că nu este „nesimț...
17:40
Putin voia să-l convingă pe Bush să accepte aderarea Rusiei la NATO. Amenința cu război în Ucraina din 2008 Newsweek.ro
Statele Unite au publicat mai multe transcrieri ale discuțiilor dintre liderul Kremlinului, Vladimir...
17:20
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult la masa de Crăciun. Este timpul să mergi la spital sau să te odihnești? Newsweek.ro
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult la masa de Crăciun. Odihnește-te, hidratează-te și mergi puțin. ...
17:10
Horoscop ianuarie 2026 Patru zodii care primesc tot ce au cerut Universului în prima lună a anului Newsweek.ro
Patru semne zodiacale atrag abundență și noroc semnificativ în ianuarie 2026. Energia lui Saturn est...
16:50
Romsilva a investit 289 milioane lei în drumuri forestiere, depozite și utilaje moderne în 2025 Newsweek.ro
În 2025, Romsilva a realizat investiții de 289 milioane lei pentru drumuri forestiere, depozite și u...
16:40
Turcia a arestat 115 suspecți ISIS care plănuiau atacuri de sărbători, autoritățile dejucând planurile Newsweek.ro
Autoritățile din Turcia au dejucat planuri de atac pentru Crăciun și Anul Nou. Au fost arestați 115 ...
16:20
Sezon de gripă în România: spitale pline de Crăciun, medicii cer ca vizitele să fie doar pentru urgențe Newsweek.ro
România se confruntă cu o creștere semnificativă a cazurilor de gripă în perioada Crăciunului. Spita...
16:20
Crăciun pe Valea Prahovei. Hoteluri și pensiuni goale, proprietarii fac reduceri și negociază prețurile Newsweek.ro
De Crăciun, zeci de unități de cazare de pe Valea Prahovei au rămas goale, iar proprietarii oferă re...
16:10
Rusia acuză Bloomberg de fake news după articolul despre intențiile lui Putin de a modifica planul de pace Newsweek.ro
„Această instituție media nu are surse de încredere apropiate Kremlinului”, a declarat Maria Zaharov...
Acum 6 ore
15:50
Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari pentru lupta împotriva foametei și susținerea artiștilor Newsweek.ro
Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari de Sărbători pentru a sprijini lupta împotriva foame...
15:40
Ce se întâmplă cu dosarul dacă cererea de pensie limită de vârstă a fost respinsă? Un expert explică pașii Newsweek.ro
Mulți români care solicită pensia la limită de vârstă se confruntă cu probleme legate de documentele...
15:20
Atac sinucigaș în Nigeria de Ajunul Crăciunului: 5 morți și 35 răniți într-o explozie teroristă Newsweek.ro
O explozie sinucigașă a avut loc miercuri seara în Nigeria, în Ajunul Crăciunului, în timpul unui at...
15:10
Polonia închide granița pentru rușii cu pașapoarte diplomatice și de serviciu din 1 ianuarie 2026 Newsweek.ro
Polonia pregătește restricții pentru rușii cu pașapoarte speciale. Începând cu 1 ianuarie 2026, aceș...
15:10
Este neplăcut la consum, dar antidotul împotriva virușilor și bacteriilor. Ce aliment trebuie consumat des? Newsweek.ro
Îl considerăm mai ales un condiment, dar își are locul și ca plantă medicinală. Aproape sigur îl ai ...
14:10
Noua lege a serviciului militar în Germania. Ce amenzi riscă persoanele care ignoră chestionarul? Newsweek.ro
În noul an, Forțele Armate Germane vor trimite chestionare la aproximativ 650.000 de tineri. Oricine...
Acum 8 ore
13:50
Doliu în lumea televiziunii: Actorul Pat Finn, cunoscut din Friends și Seinfeld, a murit la 60 de ani Newsweek.ro
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale populare precum Friends, Seinf...
13:40
Ambasadorul Poloniei în Franța, suspendat în urma unei anchete privind diplome false Newsweek.ro
Ambasadorul Poloniei în Franţa, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcţie în aşteptarea ...
13:20
Președintele Nicușor Dan: Să ne regăsim liniștea sufletească și puterea de a fi mai buni în aceste zile Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Crăciun în care a subliniat importanța cr...
13:10
Momente de familie la Palatul Kensington: Catherine și Charlotte unesc inimile prin muzică Newsweek.ro
Catherine, prințesa de Wales, a cântat la pian alături de fiica sa, Charlotte, într-un duet difuzat ...
12:50
HARTA Unde poți să schiezi în vacanța de Sărbători în Europa? Doar 56 de stațiuni din 761, deschise 100% Newsweek.ro
S-au dus vremurile în care vacanța de Sărbători putea fi suprapusă cu ușurință cu cea de schi. La or...
12:50
Un Crăciun al inimii: băiat de 11 ani își vinde desenele ca să-i cumpere un cadou surioarei sale. Mama a murit Newsweek.ro
Un băiat de 11 ani din Italia și-a vândut manualele și desenele în fața unui magazin de jucării pent...
12:40
„Ușa către Iad”, craterul care arde neîncetat din 1971: singura mărturie a unui om care a pășit în interior Newsweek.ro
„Ușa către Iad” există chiar aici, pe Pământ, și arde neîncetat din 1971 – existând o singură înregi...
12:20
Zelenski, mesaj de Crăciun cu ton ferm: aluzie la dispariţia lui Putin şi apel la pace şi unitate în Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să-şi exprime, într-un mesaj televizat de Crăciun, di...
Acum 12 ore
12:00
Cum poți să eviți căderea acelor de brad. Patru sfaturi care vor menține bradul proaspăt mult timp Newsweek.ro
Pentru a preveni pierderea acelor din bradul de Crăciun după doar câteva zile, se aplică câteva regu...
12:00
Cum scapi de mahmureală după Crăciun? Leacul băbesc cu varză murată pentru durerea de cap Newsweek.ro
După mesele îmbelșugate de Crăciun, mahmureala le dă bătăi de cap multor români. Bunicii aveau însă ...
11:40
Secretul cozonacului pufos al bunicii. De ce crapă la copt? Ce trucuri simple te ajută să îl faci perfect Newsweek.ro
De ce crapă cozonacul în cuptor este una dintre cele mai frecvente întrebări ale gospodinelor, mai a...
11:30
Gențile de lux, sub lupă. De ce bogații nu mai sunt impresionați de brandurile de mii de euro Newsweek.ro
Videoclipurile în care genți de mână care costă mii de euro sunt literalmente sfâșiate în scopuri de...
11:20
Când se împodobește de fapt bradul de Crăciun conform tradiției străvechi? Ce semnificație are acest obicei Newsweek.ro
Când se face bradul de Crăciun este o întrebare care revine an de an în preajma sărbătorilor de iarn...
11:10
Somnul ca rezervă: cum te poate ajuta înainte de examene, ture sau termene-limită Newsweek.ro
Când se apropie nopți nedormite, mulți oameni recurg la „banca somnului”. Iată ce se află în spatele...
11:00
Cum alegi corect un termostat ambiental pentru centrala termică și ce trebuie să știi înainte de cumpărare Newsweek.ro
Odată cu venirea sezonului rece, controlul eficient al temperaturii din locuință devine esențial. Al...
10:40
„Micșorare” de 13%. Cercetătorii au descoperit că încălzirea globală duce la copii mici din cauza emisiilor Newsweek.ro
Cercetătorii avertizează că milioane de copii riscă să aibă o creștere deficitară dacă emisiile de C...
10:20
De ce aduce ghinion să lași decorațiunile de Crăciun până pe 6 ianuarie? Superstiția de A Douăsprezecea Noapte Newsweek.ro
Păstrarea decorațiunilor de Crăciun după 6 ianuarie este considerată de mulți un semn rău, o tradiți...
10:20
Unde călătoresc românii de Crăciun? Topul destinațiilor care domină preferințele turiștilor în 2025 Newsweek.ro
Crăciunul nu mai este demult sinonim doar cu frig, zăpadă și mese în familie. Tot mai mulți români a...
10:00
Europa, în alertă maximă. Bombardiere nucleare rusești Tu-95MS au survolat 7 ore Mările Barents și Norvegiei Newsweek.ro
Bombardiere strategice ruse Tu-95MS au efectuat un zbor de peste șapte ore deasupra apelor internați...
09:40
Locul de muncă pe o insulă pustie, plătit cu 30.000 de euro. Ai curaj să faci asta? Newsweek.ro
Un job rar, bine plătit și complet ieșit din tipare este disponibil pe Handa Island, o insulă nelocu...
09:30
Trump, care acuză UE de &#34;cenzură&#34;, cere blocarea posturilor TV care îi sunt critice: „Opriți emisiunea acum!&#34; Newsweek.ro
Donald Trump a lansat un nou atac la adresa presei audiovizuale din SUA, vizând direct emisiunea de ...
09:10
Alertă de securitate în nordul Europei. Norvegia pregătește evacuarea populației de la granița cu Rusia Newsweek.ro
Norvegia își ridică nivelul de alertă la frontiera cu Rusia și revizuiește planurile de evacuare a p...
08:50
Criză diplomatică SUA-UE. Macron acuză administrația Trump de intimidarea UE, Rubio vorbește de radicalizare Newsweek.ro
Tensiunile dintre SUA și UE au escaladat puternic după ce administrația Trump a decis să interzică a...
08:30
Șef mafiot al Camorrei, arestat la Napoli după o operațiune ca-n filme. S-a ascuns 3 ani într-o cameră secretă Newsweek.ro
Unul dintre cei mai periculoși lideri ai organizației criminale Camorra a fost capturat de poliția i...
08:00
VIDEO Ucraina a distrus singurul avion antisubmarin Iliușin Il-38 de 24.000.000$ al Rusiei din Marea Neagră Newsweek.ro
Forțele speciale ucrainene au efectuat un atac coordonat în sudul Rusiei în decembrie 2025, distrugâ...
07:50
De ce unii brazi devin ruginii: ciuperca care amenință molizii și schimbă culorile Pomilor de Crăciun Newsweek.ro
Rugina acului de molid se răspândește în pădurile Austriei. Însă cercetătorii din Innsbruck oferă sp...
07:40
Secretele franțuzoaicelor în materie de parfum. Cum să obții un miros seducător și de lungă durată Newsweek.ro
Secretele franțuzoaicelor stau în alegerea parfumului potrivit și în aplicarea lui pe punctele cheie...
