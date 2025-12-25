Administrația Trump, ținta unei plângeri depuse de unul dintre europenii sancționați de Washington
Administrația Trump este vizată de o plângere penală depusă de cetățeanul britanic Imran Ahmed, una dintre cele cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, cărora li se interzice șederea în SUA. Acesta se teme că va fi expulzat din țara în care trăiește, relatează AFP.
• • •
Acum 15 minute
20:30
Peste 100 de persoane, arestate în Turcia. Poliția: membrii ale Grupării Stat Islamic care plănuiau atacuri de Crăciun şi Anul Nou # Digi24.ro
Ofiţerii de la Departamentul de Combatere a Terorismului din cadrul Poliţiei din Istanbul au efectuat joi raiduri simultane în 124 de locuri şi au reţinut peste o sută de membri suspectaţi ai grupării Stat Islamic, care ar fi planificat atacuri în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, relatează AP.
Acum 30 minute
20:20
Administrația Trump, ținta unei plângeri depuse de unul dintre europenii sancționați de Washington # Digi24.ro
Acum o oră
20:00
Coreea de Nord face progrese în dezvoltarea primului submarin cu propulsie nucleară. Imagini cu Kim Jong Un în inspecție # Digi24.ro
Coreea de Nord a publicat joi fotografii care par să arate un submarin nuclear aproape finalizat, în timp ce liderul Kim Jong-un a criticat dur eforturile Coreei de Sud de a achiziționa o tehnologie similară, relatează Euronews.
20:00
Din culisele negocierilor SUA – Belarus. Lukașenko și mărfurile pe care dictatorul le are din plin: prizonierii politici și vodca # Digi24.ro
Trimisul special al lui Donald Trump în Belarus, John Coale, a declarat într-un interviu exclusiv acordat Wall Street Journal (WSJ) detalii despre negocierile din culise, alimentate cu vodcă, privind eliberarea prizonierilor din Belarus.
Acum 2 ore
19:30
Directorul ANM, Elena Mateescu, a fost prezentă la Digi24 pentru a da informații despre timpul probabil în următoarele zile.
19:10
Raed Arafat, despre problemele cauzate de ninsori și vântul puternic: „Au fost două drumuri închise parțial în județul Olt” # Digi24.ro
Iarna și-a intrat în drepturi în prima zi de Crăciun și au apărut și probleme în trafic. Zeci de mașini au rămas blocate în Olt din cauza unui utilaj de deszăpezire care a derapat, iar o ambulanță a rămas înzăpezită. Ninsorile continuă și în această noapte, în special în partea de sud-vest a țării, dar și în zona Olteniei. Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat la Digi24 că nu au fost înregistrate probleme grave, iar în zona București și Ilfov au căzut 20 de copaci.
19:00
„Un miracol de Crăciun”: Un polițist împușcat în cap în atacul de la Bondi a ieșit din spital și își petrece sărbătorile acasă # Digi24.ro
Un tânăr polițist care a fost împușcat în cap în timpul atacului de la Bondi Beach de zilele trecute a fost externat din spital, informează BBC.
Acum 4 ore
18:30
Stare de urgenţă de Crăciun la Los Angeles. Sunt așteptate ploi puternice, ninsori, rafale de vânt. „Vieţi şi bunuri, în mare pericol” # Digi24.ro
California a declarat starea de urgenţă la Los Angeles şi în mai multe localităţi din sudul acestui stat american, din cauza unor ploi torenţiale care alimentează temeri cu privire la inundaţii periculoase în oraş de Crăciun, relatează AFP.
18:30
Regele Charles, apel la reconciliere și unitate în mesajul său de Crăciun: „Lumea noastră pare să se învârtă din ce în ce mai repede” # Digi24.ro
Regele Charles a făcut apel la reconciliere după un an de diviziuni tot mai profunde, afirmând în discursul său de Crăciun că oamenii trebuie să găsească puterea în diversitatea comunităților lor pentru a se asigura că binele învinge răul, relatează The Guardian.
18:20
Dr Adrian Marinescu, despre sezonul gripal: „Timpii de așteptare la cameră de gardă sunt de ordinul orelor. Paturile sunt ocupate 100%” # Digi24.ro
A venit sezonul rece și asistăm la o explozie de cazuri de gripă. Este o boală care poate să ucidă, mai ales în cazul pacienților care suferă și de alte afecțiuni. Managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, dr Adrian Marinescu a spus la Digi24 că timpii de așteptare la camera de gardă sunt foarte mari.
17:40
Cum vedea Vladimir Putin aderarea Ucrainei la NATO în discuțiile cu George W. Bush: „O confruntare pe termen lung” # Digi24.ro
Transcrierile declasificate ale discuțiilor dintre președintele rus Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush din perioada 2001-2008 pun în lumină poziția liderului rus față de Ucraina de-a lungul anilor, relatează Kyiv Post.
17:30
Verificări ale Poliţiei, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan # Digi24.ro
Poliţiştii din judeţul Argeş anunţă că fac verificări, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan, pe un sector de drum închis, imagini filmate fiind postate online. Poliţia aminteşte că nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor rutiere de interzicere sau restricţie a circulaţiei, precum şi pătrunderea pe un drum public închis circulaţiei, constituie contravenţii şi se sancţionează conform legii.
17:00
Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Chinezii îl inaugurează până la finalul acestui an # Digi24.ro
Cel mai lung tunel de autostradă din lume va fi deschis până la sfârșitul acestui an. Acesta este situat în nord-vestul Chinei, pe autostrada Urumqi-Yuli din Regiunea Autonomă Xinjiang. Tunelul Tianshan Shengli are o lungime de 22,13 kilometri și traversează Munții Tian Shan.
16:50
Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa” # Digi24.ro
Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.
16:50
Risc de avalanșe în Carpaţii Meridionali, în perioada 25 - 27 decembrie. Grosimea stratului de zăpadă la munte # Digi24.ro
Meteorologii avertizează asupra unui risc moderat de avalanşe în Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, şi a unui risc redus în Carpaţii Orientali, în intervalul 25 decembrie, ora 20:00 - 27 decembrie, ora 20:00, potrivit informării nivometeorologice, emise joi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Acum 6 ore
16:40
Rusia despre blocada americană asupra Venezuelei: „Pirateria este reînviată”. După care urmează apeluri la „înțelepciunea” lui Trump # Digi24.ro
Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta la „evitarea unui dezastru”, relatează Reuters.
16:20
Vera Alentova, vedeta filmului sovietic „Moscova nu crede în lacrimi”, peliculă recompensată cu premiul Oscar, a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani, a anunţat joi Teatrul Puşkin, transmite agenţia EFE.
16:10
Poliția israeliană a arestat un palestinian îmbrăcat în Moș Crăciun în timpul unei descinderi la o petrecere de Crăciun în Haifa, a declarat un observator al drepturilor civile, scrie The Guardian.
16:00
Trump le-a vorbit copiilor despre Moș Crăciun: „Ne asigurăm că niciun moș rău nu intră în țară” # Digi24.ro
Donald Trump a răspuns la tradiționala linie telefonică pentru copiii care îl urmăresc pe Moș Crăciun prin linia specială NORAD. Din reședința sa din Florida, preşedintele SUA a glumit cu micii apelanţi, cărora le-a promis că autoritățile vor veghea să nu între în țară un Moș Crăciun rău şi i-a asigurat că Moșul este un personaj bun. Întregistrarea video a devenit virală.
15:40
Ucraina a lovit un important port petrolier rus, provocând un incendiu vizibil din spațiu # Digi24.ro
Ucraina a anunțat că a lovit un important port petrolier rus din sudul Rusiei în ziua de Crăciun, ca parte a unei serii de atacuri asupra infrastructurii energetice și militare, provocând un incendiu de proporții vizibil pe sistemele de monitorizare prin satelit ale NASA, scrie TVPWorld.
15:30
Crăciun pe Valea Prahovei. Hotelierii fac reduceri, pentru că gradul de ocupare este sub așteptări # Digi24.ro
Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au rămas cu camerele neocupate, anul acesta, de Crăciun, fapt greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau din octombrie, noiembrie, sau chiar de la un an la altul. Pentru a mai câştiga clienţi, marile hoteluri au făcut discounturi, pe ultima sută de metri, iar proprietarii de mici afaceri în turism au fost dispuşi chiar să negocieze cu clienţii preţurile pentru cazare. Lipsa zăpezii, dar mai ales a banilor, afectează grav afacerile, spun operatorii din turism.
15:20
Meghan Markle şi prințul Harry vor fi producători pentru Netflix ai unei comedii romantice # Digi24.ro
Meghan Markle şi prinţul Harry lucrează la un nou proiect pentru Netflix, potrivit Deadline. Este vorba despre o comedie romantică inspirată din romanul lui Jasmine Guillory, "The Wedding Date", publicat în 2018. Ducii de Sussex coproduc această adaptare prin intermediul companiei lor Archewell, împreună cu scenarista şi producătoarea Tracy Oliver, scrie News.ro.
15:20
Nostalgicii comunismului au mers la mormântul lui Ceaușescu: au adus tablouri și au discutat despre politica vremii # Digi24.ro
Nostalgicii comunismului au tremurat din nou la mormântul lui Nicolae Ceaușescu. Vreo zece oameni s-au strâns, ca în fiecare an. Un fost vecin din comuna natală i-a adus două tablouri. La plecare, le-a luat cu el, ca să le reașeze acasă, pe pereți. Trei „tovarăși” au depus coroane, alții au dezbătut problemele politice ale țării.
15:10
„Rusia sub Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică. Un stat organizat pe principii mafiote” (istoric rus) # Digi24.ro
Rusia sub preşedintele Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică, a declarat joi istoricul rus Irina Şerbakova, cofondatoare a organizaţiei pentru drepturile omului Memorial, pentru dpa.
14:50
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat și escortat un avion spion rus în ajunul Crăciunului # Digi24.ro
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat și escortat un avion spion rus în ajunul Crăciunului
Acum 8 ore
14:00
Masa de Crăciun în Sufrageria de iarnă a Castelului Săvârșin pare o imagine desprinsă din basme. Acesta este al 25-lea Crăciun petrecut de Familia Regală la castel, după întoarcerea Regelui Mihai din anul 2001 în patria sa. Imaginile, postate în pagina de Facebook a Familiei Regale, tradiții, eleganță și stil, de normalitate.
13:40
Cadou de neuitat de Sărbători pentru un jucător la loterie din SUA: A câştigat al doilea cel mai mare jackpot din istorie # Digi24.ro
Un jucător la loteria Powerball din Arkansas a primit un cadou de neuitat - a nimerit toate cele şase numere şi a câştigat un jackpot de 1,817 miliarde de dolari - al doilea în topul celor mai mari premii la loterie din SUA, relatează AP şi ABC News.
13:20
Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial, a fost nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”, relatează RRA. Premiul este acordat sportivilor cu performanțe excepționale.
13:20
„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că Rusia respinge planul de pace susținut de SUA și Ucraina # Digi24.ro
Raportul Bloomberg despre modificările Rusiei la planul de pace pregătit de SUA și Ucraina este o știre falsă, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
13:10
Actorul american Pat Finn, cunoscut pentru rolurile sale din seriale TV populare precum Friends, Seinfeld și The Middle, a încetat din viață la vârsta de 60 de ani, anunță BBC.
12:50
În 2022, în timpul apărării orașului Mariupol, s-a luat în considerare vizita papei Francisc în Ucraina. O vizită a actualului pontif, Leon al XIV-lea, este, de asemenea, foarte posibilă, dar mai sunt multe de făcut în această privință, afirmă nunțiul apostolic în Ucraina, arhiepiscopul Visvaldas Kulbokas, într-un interviu acordat RBC-Ucraina.
12:50
Vladimir Putin salută „intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în lupta pentru Kursk, într-un mesaj de Anul Nou pentru Kim Jong-un # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, lăudând „intrarea eroică” a soldaţilor nord-coreeni în războiul din Ucraina, a relatat, joi, agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, preluată de EFE.
Acum 12 ore
12:20
Papa Leon a deplâns condițiile palestinienilor din Gaza și distrugerile provocate de războaie, în prima sa predică de Crăciun # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a deplâns condițiile palestinienilor din Fâșia Gaza în predica de Crăciun de joi, într-un apel neobișnuit de direct în timpul a ceea ce este în mod normal o slujbă spirituală solemnă în ziua în care creștinii din întreaga lume sărbătoresc nașterea lui Iisus, scrie Reuters.
12:00
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu drone asupra armatei # Digi24.ro
O unitate a Gărzii de Frontieră ucrainene a distrus un tanc rus, un tun de artilerie și mai multe vehicule, într-o operațiune îndrăzneață cu drone, relatează TVPWorld.
11:40
Accident grav în Satu Mare: Un bărbat a intrat cu mașina într-o locuință, în dimineața zilei de Crăciun # Digi24.ro
Un grav accident a avut loc chiar în dimineața zilei de Crăciun în județul Satu Mare. Un bărbat ar fi pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a intrat cu autoturismul direct într-o casă.
11:30
Patriarhul Daniel: „Vestirea Nașterii Domnului nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine” # Digi24.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a primit miercuri pe slujitorii Catedralei Patriarhale, care au vestit Nașterea Domnului la Reședința Patriarhală. Patriarhul a subliniat că atunci când preoții vin cu icoana praznicului la casele oamenilor, vestirea Nașterii Domnului nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine, relatează agenția de știri Basilica.
11:20
ISU Vaslui a fost solicitat joi să intervină pentru scoaterea unei femei căzute într-o fântână adâncă de 15 metri din satul Banca. Aceasta nu a căzut în apă, ci a rămas blocată în interiorul fântânii.
11:10
Fostul ministru sârb al Construcțiilor a scăpat de procedura juridică împotriva lui în cazul tragediei de la gara din Novi Sad # Digi24.ro
O Înaltă curte din Serbia a anunţat miercuri că a ordonat, în lipsă de probe, încheierea procedurii judiciare care îl viza pe fostul ministru al Construcţiilor, Goran Vesic, şi mai mulţi alţi suspecţi inculpaţi în afacerea prăbuşirii acoperişului gării din Novi Sad care s-a soldat cu 16 morţi în noiembrie 2024, relatează AFP și TVPWorld.
10:50
Perioada rece a anului aduce o creștere a numărului de prezentări medicale de urgență, generate de factori de mediu și vulnerabilități individuale. Prevenția și recunoașterea timpurie a simptomelor sunt esențiale pentru evitarea complicațiilor. Despre urgențele din sezonul rece și despre ce trebuie să facem în astfel de situații aflăm mai mult de la Dr. Cristian Pandrea, medic primar medicină de urgență.
10:50
Administraţia preşedintelui american Donald Trump intenţionează să reţină 80.000 de imigranţi în mai multe depozite industriale din întreaga ţară, pe care le va transforma în centre de detenţie, a relatat The Washington Post, citat de EFE, preluată de Agerpres.
10:50
10:10
Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu pentru a alimenta programul său spațial lunar și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, scrie Reuters.
10:00
Scurgeri de ulei vegetal și păsări moarte găsite pe plajele din Odesa după un atac rusesc # Digi24.ro
Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, relatează AFP și Ukrainskaia Pravda.
09:40
Generozitate de Sărbători. Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari către diverse organizaţii caritabile # Digi24.ro
Taylor Swift şi-a deschis inima şi portofelul, semnând cecuri de şapte cifre pentru organizaţii caritabile care luptă împotriva foametei, bolilor cardiovasculare şi dificultăţilor colegilor artişti, au anunţat organizaţiile non-profit, potrivit NBC News, preluată de News.ro.
09:30
Intensitate crescută a activității gripale în țară. Recomandările Ministerului Sănătății pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor # Digi24.ro
Ministerul Sănătății informează populația că, în această perioadă, se înregistrează o intensitate crescută a activității gripale, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.
09:30
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun # Digi24.ro
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au interpretat un duet la pian, difuzat miercuri în cadrul slujbei de Crăciun care a celebrat „dragostea în toate formele sale”, potrivit Palatului Kensington.
09:10
Departamentul de Justiție ar avea nevoie de câteva săptămâni în plus pentru a face publice toate documentele legate de Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Departamentul Justiției din Statele Unite a transmis că ar putea avea nevoie de câteva săptămâni suplimentare pentru a face publice toate documentele legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein. Anunțul vine după descoperirea a peste un milion de documente potențial relevante, amânând și mai mult respectarea termenului limită impus de Congres vinerea trecută. Este posibil ca unele dintre aceste fișiere să fie duplicate, dar este la fel de posibil să fie complet noi, relatează sentinelcolorado.com.
09:00
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”. Avioane de vânătoare au fost mobilizate # Digi24.ro
Bombardiere strategice ruseşti au efectuat un zbor „planificat” deasupra mărilor Norvegiei şi Barents, în Arctica, determinând „avioane de vânătoare din ţări străine” să le escorteze, a declarat, joi, Ministerul Apărării de la Moscova, citat de agenţiile ruse, scrie AFP.
08:50
Mii de oameni s-au adunat în Betleem în ajunul Crăciunului pentru a marca public revenirea spiritului festiv după doi ani de război. Orașul palestinian, venerat de creștini ca locul de naștere al lui Iisus, s-a abținut de la sărbătorile publice de Crăciun pe durata războiului din Gaza, informează TVPWorld.
08:30
Rezervoarele care alimentează capitala Iranului sunt aproape goale după cea mai gravă secetă din ultimele decenii # Digi24.ro
Unul dintre principalele rezervoare care asigură alimentarea cu apă a capitalei Iranului este aproape gol, în pofida ploilor de iarnă sporadice. Țara se confruntă cu cea mai severă secetă dinn ultimele decenii, relatează AFP, preluată de Agerpres.
