Administrația Trump, ținta unei plângeri depuse de unul dintre europenii sancționați de Washington

Departamentul Justiției din Statele Unite a transmis că ar putea avea nevoie de câteva săptămâni suplimentare pentru a face publice toate documentele legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein. Anunțul vine după descoperirea a peste un milion de documente potențial relevante, amânând și mai mult respectarea termenului limită impus de Congres vinerea trecută. Este posibil ca unele dintre aceste fișiere să fie duplicate, dar este la fel de posibil să fie complet noi, relatează sentinelcolorado.com.